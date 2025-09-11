Șefa MAI: Circa 2000 de percheziții și zeci de rețineri de la începutul campaniei electorale

12:30

Victoria forțelor proruse la alegerile parlamentare din 28 septembrie și eventuala formare a unei majorități loiale Kremlinului în Parlamentul de la Chișinău ar însemna stoparea procesului de integrare europeană a R. Moldova. Totodată, instituțiile noastre ar fi penetrate de reprezentanți ai Federației Ruse, loclitățile nu ar mai primi resurse pentru modernizare, iar moldovenii ar putea deveni „carne de tun” în războaiele lui Vladimir Putin, avertizează liderii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea de „militarizarea” R. Moldova și deteriorarea relațiilor cu „partenerul strategic” Federația Rusă.