Kievul și Budapesta discută despre drepturile minorităților, dar rămân divizate pe tema aderării Ucrainei la UE

Fenomenul risipei alimentare rămâne o problemă majoră în Republica Moldova. Potrivit datelor, cetățenii aruncă anual la gunoi aproximativ 180.000 de tone de produse alimentare, în timp ce fiecare a patra persoană din mediul rural nu-și poate permite o alimentație suficientă și suferă din cauza foametei. Un rol esențial în reducerea acestui fenomen îl are Banca de Alimente, care în cei patru ani de activitate a reușit să salveze peste 440.000 kg de alimente de la risipă.