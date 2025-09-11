Sergiu Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova

07:30

Conservatorul american Charlie Kirk, cofondator al organizației Turning Point USA și apropiat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timp ce participa la un eveniment cu peste 3.000 de oameni la Utah Valley University, în orașul Orem. Autoritățile au calificat incidentul drept un „asasinat politic”, iar suspectul, un lunetist care ar fi tras de pe acoperișul unui imobil al campusului, este încă căutat, scrie Reuters. Kirk era cunoscut pentru apelurile sale de a opri sprijinul militar și financiar al SUA pentru Ucraina.