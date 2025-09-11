Sergiu Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova
11 septembrie 2025
La două zile după ce echipa națională a pierdut meciul cu Norvegia, cu scorul anti-record de 1:11, selecționerul Sergiu Cleșcenco a demisionat după o discuție cu șefii Federației Moldovenești de Fotbal.
Cetățenii moldoveni, atenționați despre închiderea frontierei dintre Polonia și Belarus. Recomandările MAE # Moldova1
Cetățenii moldoveni care intenționează să tranziteze frontiera dintre Polonia și Belarus sunt atenționați că toate punctele de trecere terestră vor fi închise începând cu 12 septembrie, ora 00:00. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite că decizia aparține autorităților poloneze și vizează suspendarea traficului pe termen nedeterminat la frontiera moldo-belarusă.
Chelsea Londra riscă să fie depunctată în campionatul Angliei. Federația Engleză de Fotbal a acuzat clubul de 74 de încălcări ale regulilor privind colaborarea cu agenții, intermediarii și investițiile terților părți în jucători. Conduita care face obiectul acuzațiilor se referă la perioada 2009 - 2022, îndeosebi la evenimentele petrecute între anii 2010 și 2016.
Verdict la Curtea de Apel București: Ion Ceban rămâne interzis în România și spațiul Schengen # Moldova1
Curtea de Apel București a respins joi, 11 septembrie, cererea primarului de Chișinăul, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și întreg spațiul Schengen. Avocații lui Ceban spun că vor ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție, transmite Europa Liberă.
Un bărbat de 45 de ani, locuitor al orașului Cimișlia, riscă să ajungă după gratii pe un termen de aproape trei ani pentru deținerea ilegală a armelor de foc, dar și altor obiecte periculoase. La domiciliul acestuia oamenii legii au descins cu percheziții, în rezultatul cărora au fost descoperite bunurile.
Coruperea alegătorilor prin aplicații mobile: poliția a ridicat bani și documente în urma a 15 percheziții # Moldova1
Sume de bani în diferite valute, telefoane, laptopuri, documente bancare, carduri și liste cu persoane participante la proteste au fost ridicate joi, 11 septembrie, de polițiști și procurori, în cadrul a 15 percheziții desfășurate în mai multe localități ale țării. Acțiunile vizează un grup de persoane cu roluri bine determinate, care ar fi încercat să corupă alegătorii în beneficiul organizației criminale „Șor”, în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie, anunță Inspectoratul General de Poliție (IGP).
Seria de conferințe Ram Impact, organizată pentru a crea spații de dialog și legături între lideri de opinie, creatori de conținut și comunitatea locală, a ajuns la Rezina.
ELECTORALA 2025 // Autoritățile de la Chișinău solicită sprijin pentru desfășurarea scrutinului în localitățile din Zona de Securitate # Moldova1
Chișinăul solicită copreședinților Comisiei Unite de Control (CUC), reprezentanților Ucrainei și Misiunii OSCE în Moldova, precum și Comandamentului Militar Întrunit al Forțelor Mixte de Menținere a Păcii sprijin pentru garantarea unui scrutin liber la 28 septembrie în localitățile din Zona de Securitate.
Rubla continuă să se deprecieze pe Bursa de la Moscova, atingând minime de mai multe luni în raport cu dolarul, euro și yuanul. Joi, pe piața extrabursieră, pentru prima dată din februarie, cursul monedei europene a urcat peste 100 de ruble — tranzacțiile s-au efectuat la 100,3850 ruble pentru un euro, transmite publicația The Moscow Times.
Numărul de elevi admiși în învățământul profesional tehnic, în creștere cu 15%, anunță MEC # Moldova1
Numărul elevilor admiși în învățământul profesional tehnic a înregistrat o creștere de 15% față de anul trecut, anunță secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu. Potrivit datelor prezentate joi, 11 septembrie, într-o conferință de presă, până la această etapă au fost înmatriculați 8.192 de candidați, ceea ce reprezintă o acoperire de 95,4% a locurilor bugetare (8.267) și de 85,6% a celor cu taxă (355).
Studiile și cariera: ce competențe caută angajatorii – sfaturi de la un specialist în orientare profesională # Moldova1
Pe lângă studiile universitare pentru obținerea unei specializări, studenții sunt încurajați să exploreze și oportunități din afara sălii de curs, prin voluntariat, participarea la proiecte sau activități practice. Experiențele dobândite astfel, incluse ulterior în CV, atrag atenția angajatorilor și cresc semnificativ șansele de a obține un loc de muncă potrivit intereselor și competențelor, dar și de a menține o poziție care li se potrivește.
ELECTORALA 2025 // Aproape 40.000 de adolescenți vor vota pentru prima dată în această toamnă # Moldova1
Pentru aproape 40.000 de tineri, votul din 28 septembrie va fi primul din viața lor. Adolescenții iau în serios această responsabilitate și se informează fie din presă, fie din rețelele sociale. Deși, în mod tradițional, prezența tinerilor la urne este mult mai redusă comparativ cu cea a persoanelor mai în vârstă, noi am întâlnit elevi care ne-au spus că vor merge neapărat să voteze.
Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite în urma atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 11 septembrie. Potrivit Forțelor Aeriene, apărarea ucraineană a interceptat 62 dintre cele 66 de drone de tip Shahed și alte aparate fără pilot lansate peste noapte, însă patru drone au lovit trei ținte, scrie The Kyiv Independent.
Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău avansează: 80% din piloni sunt instalați, iar peste jumătate din conductoare au fost întinse # Moldova1
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează rapid, în prezent fiind instalați circa 80% din piloni. Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura energetică a Republicii Moldova ce urmează să fie racordată la cea europeană.
Un congresmen american propune oprirea totală a comerțului cu Rusia, după atacul cu drone asupra Poloniei # Moldova1
În Congresul Statelor Unite a fost introdus un proiect de lege privind restabilirea amendamentului Jackson-Vanik împotriva Rusiei, care ar stopa „orice formă de comerț” dintre Washington și Moscova. Inițiativa aparține congresmenului Joe Wilson, relatează publicația The Moscow Times.
„Părinții” primului avion „Made in Moldova” au început construcția celui de-al doilea aparat # Moldova1
Primul avion construit integral în Republica Moldova a fost lansat recent pe aerodromul de la Vadul lui Vodă. Aparatul sportiv, cu două locuri, atinge o viteză de peste 320 km/h și a costat mai bine de 200.000 de euro. Unul dintre autorii proiectului a spus într-un interviu pentru Radio Moldova că echipa sa lucrează acum la construcția celui de-al doilea avion din aceeași clasă.
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul # Moldova1
Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc astăzi, 11 septembrie, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, numit și „Înaintemergătorul” pentru că a vestit venirea Mântuitorului. Sărbătoarea are o profundă semnificație de pocăință și este zi de post aspru.
Tot mai multe familii din stânga Nistrului beneficiază de indemnizații sociale pentru copii, acordate de Chișinău # Moldova1
Numărul cetățenilor, domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Tighina (Bender), care beneficiază de indemnizații din bugetul public al R. Moldova este în continuă creștere. În perioada 2021 – 1 septembrie curent, 1.758 de persoane au obținut indemnizații din bugetul asigurărilor sociale de stat, arată datele Biroului politici de reintegrare (BPR).
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după doborârea dronelor rusești de către Polonia # Moldova1
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență la cererea Poloniei pentru a discuta încălcarea spațiului aerian polonez din această săptămână, a anunțat joi Ministerul polonez de Externe. Decizia vine după o operațiune fără precedent, în care Polonia, stat membru al Uniunii Europene și NATO, sprijinită de aliați, a doborât miercuri, 10 septembrie, presupuse drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, scrie Reuters.
PAS: O majoritate prorusă înseamnă stoparea aderării la UE și moldoveni – carne de tun în războaiele lui Putin. Reacția opoziției # Moldova1
Victoria forțelor proruse la alegerile parlamentare din 28 septembrie și eventuala formare a unei majorități loiale Kremlinului în Parlamentul de la Chișinău ar însemna stoparea procesului de integrare europeană a R. Moldova. Totodată, instituțiile noastre ar fi penetrate de reprezentanți ai Federației Ruse, loclitățile nu ar mai primi resurse pentru modernizare, iar moldovenii ar putea deveni „carne de tun” în războaiele lui Vladimir Putin, avertizează liderii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea de „militarizarea” R. Moldova și deteriorarea relațiilor cu „partenerul strategic” Federația Rusă.
Ministerul Apărării dezminte informațiile false despre dislocarea militarilor britanici și sosirea trupelor NATO în R. Moldova # Moldova1
Ministerul Apărării respinge informațiile false care circulă în ultimele zile pe unele rețele sociale, potrivit cărora „militari britanici ar fi dislocați la granița cu regiunea transnistreană” sau că „după alegeri, peste 800 de militari NATO vor sosi în Republica Moldova”. Instituția precizează că aceste afirmații nu au nicio bază reală și fac parte din campaniile de dezinformare lansate de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova.
Luka Doncic și echipa națională de baschet masculin a Sloveniei au părăsit Campionatul European. În sferturile de finală, Slovenia a fost învinsă de campioana mondială în exercițiu, Germania, cu scorul de 91:99.
Dorin Recean: Arestarea fostului adjunct al SIS, Alexandru Bălan, face parte din eforturile de a opri influența Rusiei în R. Moldova și UE # Moldova1
Arestarea fostului șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în România, este parte a unui plan comun al țărilor europene de a preveni intervenția Federației Ruse în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova și ale altor state membre ale Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean pe 11 septembrie, în fața jurnaliștilor, după o conferință de presă susținută la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate.
Petrocub Hâncești și-a mai adăugat în lot un tânăr talent al fotbalului moldovenesc. Ovidiu David, fost jucător al echipei Politehnica UTM Chișinău, a semnat un contract cu formația hânceșteană.
Patru membri ai unui grup criminal, condamnați pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari # Moldova1
Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 41 și 45 de ani, din Chișinău și Comrat, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri - heroină, opium și marijuana. Sentința vine urmare a unui dosar trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în anul 2018.
Tragedie la Ialoveni: o femeie a murit după ce a încercat să stingă un incendiu de vegetație în propria gospodărie # Moldova1
O femeie de 63 de ani din satul Dănceni, raionul Ialoveni, și-a pierdut viața în urma unui incendiu de vegetație uscată. Tragedia a avut loc în după-amiaza zilei de 10 septembrie.
Grupare care promitea câștiguri rapide pe platforme financiare online, destructurată la Ialoveni: opt suspecți reținuți # Moldova1
Opt persoane, cu vârste între 19 și 49 de ani, au fost reținute de poliție, fiind suspectate de organizarea unei scheme de escrocherie online. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, grupul infracțional activa atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.
Muncitorilor migranți le-ar putea fi interzis să-și aducă în Rusia membrii de familie. Un proiect de lege în acest sens a fost înaintat pe 9 septembrie în Duma de Stat de către deputații fracțiunii „Rusia Justă – Pentru Adevăr”, conduși de Serghei Mironov, scrie rbc.ru.
Fenomenul risipei alimentare rămâne o problemă majoră în Republica Moldova. Potrivit datelor, cetățenii aruncă anual la gunoi aproximativ 180.000 de tone de produse alimentare, în timp ce fiecare a patra persoană din mediul rural nu-și poate permite o alimentație suficientă și suferă din cauza foametei. Un rol esențial în reducerea acestui fenomen îl are Banca de Alimente, care în cei patru ani de activitate a reușit să salveze peste 440.000 kg de alimente de la risipă.
Șase sate din patru raioane primesc ajutor pentru reparația drumurilor după ploile torențiale # Moldova1
Guvernul a alocat aproape trei milioane de lei pentru lichidarea consecințelor intemperiilor din lunile mai și iunie. Banii vor fi distribuiți către șase localități din raioanele Râșcani, Hâncești, Strășeni și Orhei. Ploile puternice au distrus drumuri publice, iar primarii spun că fără sprijinul autorităților centrale, nu ar fi reușit să le repare.
Nicușor Dan, președintele României: O guvernare prorusă la Chișinău ar putea destabiliza regiunea # Moldova1
O eventuală guvernare prorusă la Chișinău ar putea destabiliza regiunea și ar permite aducerea de trupe suplimentare ruse în stânga Nistrului, a avertizat președintele României, Nicușor Dan, într-un interviu oferit pe 10 septembrie postului TVR Moldova. Potrivit oficialului de la București, o asemenea situație ar pune presiune directă asupra Ucrainei, Republicii Moldova și României.
R. Moldova devine un hub de turism medical: Tratamentele stomatologice și chirurgia plastică atrag tot mai mulți pacienți străini # Moldova1
Peste 100 de delegați din 50 de țări, specialiști în medicină, turism și inovație, vor participa la cea de-a șaptea ediție a Forumului Global de Turism Medical, care va avea loc între 25 și 28 septembrie, la Chișinău, în cadrul platformei „Moldova Tourism Forum”. Președinta Asociației Turismului Medical din Moldova (ATMM), Natalia Ciobanu, a declarat la Radio Moldova că evenimentul este organizat în contextul exercitării președinției Consiliului Global al Turismului Medical (GHTC).
Marea Britanie va produce și va dezvolta împreună cu industria ucraineană echipamente militare moderne, în cadrul unui nou acord revoluționar de schimb de tehnologii, care va sprijini locurile de muncă din Regatul Unit și va consolida securitatea națională atât a Marii Britanii, cât și a Ucrainei, scrie Evropeiska Pravda, cu referire la într-un comunicat al Ministerului britanic al Apărării.
Luptătorii moldoveni se află în fața celei mai importante competiții a anului - Campionatele Mondiale de la Zagreb, în Croația. Pe unii dintre ei îi ajută experiența acumulată, iar alții au emoții înaintea debutului la o asemenea competiție.
Armata rusă nu doar bombardează orașele ucrainene, ci încearcă și să submineze producția agricolă, lipsindu-i pe ucraineni de alimente și de principala sursă de export. Dacă în primul an de război, după ocuparea unor teritorii, trupele ruse transportau cerealele în Rusia, acum, cu ajutorul dronelor, atacă în mod deliberat fermele, terorizând muncitorii, distrugând tehnica agricolă și arzând recoltele, scrie The Moscow Times.
11 septembrie 2001 – 24 de ani de la cel mai sângeros atentat terorist din istoria Statelor Unite # Moldova1
Se împlinesc 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, când Statele Unite au fost lovite de cele mai cumplite atentate teroriste din istoria lor. Atunci, patru avioane de pasageri au fost deturnate și folosite pentru a ataca Turnurile Gemene din New York și clădirea Pentagonului. Imaginile cu zgârie-norii în flăcări și prăbușirea lor au cutremurat lumea întreagă și au rămas simbolul vizual al unei zile care a pus capăt unei perioade de aparentă siguranță la nivel global.
Charlie Kirk, activist conservator pro-Trump și critic al sprijinului pentru Ucraina, împușcat mortal în Utah # Moldova1
Conservatorul american Charlie Kirk, cofondator al organizației Turning Point USA și apropiat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timp ce participa la un eveniment cu peste 3.000 de oameni la Utah Valley University, în orașul Orem. Autoritățile au calificat incidentul drept un „asasinat politic”, iar suspectul, un lunetist care ar fi tras de pe acoperișul unui imobil al campusului, este încă căutat, scrie Reuters. Kirk era cunoscut pentru apelurile sale de a opri sprijinul militar și financiar al SUA pentru Ucraina.
Corespondență Dan Alexe // Zapad 2025: manevrele Rusiei, în vreme ce Polonia invocă art. 4 al NATO # Moldova1
Polonia a invocat, miercuri, 10 septembrie, articolul 4 din Tratatul NATO, care spune că orice stat membru care se simte amenințat poate cere consultări și sprijin politic din partea celorlalți. Textul spune mai precis: Articolul 4 – „părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”.
