/VIDEO/ Alla Pugaciova, primul interviu de la începerea războiului: „Vreau să se știe adevărul”. Atitudinea față de Putin și artiști
TV8, 11 septembrie 2025 23:10
/VIDEO/ Alla Pugaciova, primul interviu de la începerea războiului: „Vreau să se știe adevărul”. Atitudinea față de Putin și artiști
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
23:30
Acum 30 minute
23:10
Acum 2 ore
22:00
Acum 4 ore
21:00
20:20
20:10
Acum 6 ore
19:40
19:10
18:40
18:10
Acum 8 ore
17:40
16:50
16:20
16:00
Acum 12 ore
15:30
13:50
13:20
13:00
12:40
12:30
11:30
11:30
11:00
Acum 24 ore
10:30
10:00
09:10
09:00
08:20
07:40
07:10
Ieri
23:40
22:40
22:20
21:20
20:50
20:40
20:20
20:00
19:20
18:50
18:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.