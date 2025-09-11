O premieră pentru limba română: Devine materie obligatorie într-o școală din Europa, într-un proiect pilot
TV8, 11 septembrie 2025 20:10
O premieră pentru limba română: Devine materie obligatorie într-o școală din Europa, într-un proiect pilot
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
20:20
Acum 30 minute
20:10
Acum o oră
19:40
Acum 2 ore
19:10
18:40
Acum 4 ore
18:10
17:40
16:50
Acum 6 ore
16:20
16:00
15:30
Acum 8 ore
13:50
13:20
13:00
12:40
Acum 12 ore
12:30
11:30
11:30
11:00
10:30
10:00
09:10
09:00
08:20
07:40
Acum 24 ore
07:10
10 septembrie 2025
23:40
22:40
22:20
21:20
20:50
20:40
Ieri
20:20
20:00
19:20
18:50
18:30
18:00
18:00
17:10
17:00
16:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.