/VIDEO/ „Îmi aduci foaia curată, da nu’ de jin”: Percheziții în Nordul Moldovei într-un dosar de corupție electorală

/VIDEO/ „Îmi aduci foaia curată, da nu’ de jin”: Percheziții în Nordul Moldovei într-un dosar de corupție electorală

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8