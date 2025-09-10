Lucrările la Linia Vulcănești-Chișinău înaintează: Peste 80% din stâlpi sunt deja instalați

Lucrările la Linia Vulcănești-Chișinău înaintează: Peste 80% din stâlpi sunt deja instalați

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8