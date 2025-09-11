Înțelegere Lukașenko-Trump: sancțiuni ridicate contra eliberării a 52 de deținuți politici
11 septembrie 2025
Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse transportatorului național al Belarusului – compania „Belavia”, a anunțat reprezentantul președintelui american, John Cole. Decizia a fost luată după întâlnirea liderului belarus, Aleksandr Lukașenko, cu oficialii americani la Minsk. Cole a precizat că hotărârea a fost aprobată de toate ministerele și agențiile la ordinul președintelui Donald Trump de a face acest lucru „imediat”, scrie publicația The Moscow Times.
MAI: Circa 2000 de percheziții și zeci de rețineri de la începutul campaniei electorale # Radio Moldova
De la începutul campaniei electorale, au fost efectuate aproximativ două mii de percheziții și au fost întocmite mai multe procese penale pentru fapte legate de corupția electorală, a menționat Minsitra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit oficialei, printre cele mai răspândite încălcări documentate se numără organizarea protestelor plătite, nesupunerea la solicitările poliției și încălcarea legislației privind întrunirile.
Un incident grav a avut loc într-un gimnaziu din nordul țării, unde o elevă a fost agresată de două colege în curtea școlii. Alți elevi au filmat scena, amuzându-se în loc să anunțe profesorii. Psihologii avertizează că astfel de situații pot avea efecte serioase asupra adolescenților și trebuie gestionate cu atenție de către adulți.
Recoltarea sfeclei de zahăr a început mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Anul a fost dificil, spun fermierii. În primăvară, cultura a fost grav afectată de înghețuri. Agricultorii depun mari eforturi pentru ca în fabricile de zahăr să ajungă materie primă de calitate.
GUR: O navă militară rusă a fost scoasă din funcțiune și are nevoie de reparații majore # Radio Moldova
O navă a flotei ruse din Marea Neagră a fost avariată în apropiere de Novorossiisk, în urma unei operațiuni a Direcției Principale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei, a transmis instituția. Potrivit comunicatului, forțele speciale ale GUR au urmărit și atacat o navă multifuncțională de tip MPSV07, destinată cercetării radioelectronice și patrulării în apropierea golfului, relatează The Moscow Times.
BNS confirmă: Creștere de aproape 9% a prețurilor la alimente, scumpiri moderate la haine și carburanți # Radio Moldova
Fructele, legumele, carnea și pâinea sunt mai scumpe, în comparație cu anul trecut. Arată ultimul raport publicat de Biroul Național de Statistică (BNS). Prețul produselor alimentare a crescut, în ultimul an, cu aproape 9 procente. Îmbrăcămintea, încălțămintea și carburanții s-au scumpit mai puțin, cu aproximativ două la sută.
Jurnalistă DW: Atacurile hibride ale Rusiei nu se opresc în R. Moldova. Spionajul și sabotajul se intensifică înainte de alegeri # Radio Moldova
Republica Moldova se află în vizorul Kremlinului, care intensifică atacurile hibride înaintea alegerilor, folosind metode precum spionaj, tentative de sabotaj și campanii de dezinformare. Jurnalista Deutsche Welle Alina Kühnel a remarcat, într-un interviu acordat postului Moldova 1, că aceste acțiuni sunt tot mai frecvente și în țări precum România sau Germania, iar reținerea un fost oficial de rang înalt al serviciilor secrete de la Chișinău se înscrie în eforturile de a contracara amenințările ruse.
Pașaportul moldovenesc oferă acces fără viză în aproximativ 110 țări, în timp ce deținătorii unui pașaport ucrainean pot călători liber în aproape 140 de state. Pașaportul românesc, însă, deschide cele mai multe uși – în peste 170 de țări. În fiecare an este publicat un clasament global care măsoară „puterea” pașapoartelor, nu doar prin prisma călătoriilor fără viză, ci și a altor factori relevanți.
Expert, la Radio Moldova: Dronele rusești „testează” reacția NATO și ar putea fi lansate și spre alte state # Radio Moldova
Polonia este supusă unor atacuri hibride în mod permanent, fie că este vorba despre folosirea, la scară largă, a spionajului sau despre folosirea migranților ca armă de către regimul Lukashenko, susține expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Potrivit expertului, dronele lansate recent spre Polonia nu reprezintă un incident „întâmplător”, astfel fiind testată reacția NATO la asemenea acțiuni din partea Rusiei.
După un proces care a durat zece ani privind anularea sancțiunilor, Tribunalul General al Uniunii Europene a respins plângerea lui Viktor Ianukovici, președintele Ucrainei între 2010 și 2014, transmite DW.
Peste 15 mii de moldoveni și-au găsit locuri de muncă de la începutul anului: deficitul de forță de muncă persistă # Radio Moldova
Peste 15.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă, de la începutul anului curent, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Printre acestea se regăsesc 173 de persoane cu dizabilități și alte 100 revenite de peste hotare. Totuși, angajatorii se confruntă în continuare cu o lipsă acută de personal calificat, în special de muncitori tehnici, electricieni, șoferi, precum și specialiști în siguranța alimentară.
O nouă campanie de dezinformare lansată de presa rusă și preluată de canale pro-Kremlin susține fals că Uniunea Europeană ar fi renunțat la accelerarea aderării Republicii Moldova din cauza opoziției Ucrainei. Verificările Stopfals.md arată că informația atribuită publicației Politico este inventată și face parte dintr-o operațiune de manipulare coordonată.
Întâlnire Kachka–Szijjártó: Budapesta recunoaște progrese pe tema minorităților, dar respinge aderarea Ucrainei la UE # Radio Moldova
Vicepremierul pentru integrare europeană și euroatlantică al Ucrainei, Taras Kachka, a discutat joi, 11 septembrie, cu ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, despre drepturile minorităților naționale din Transcarpatia. Acesta spune că în cadrul consultărilor bilaterale privind drepturile minorităților naționale s-a făcut un bilanț și s-a constatat lipsa divergențelor de fond, existând soluții pentru toate cele 11 puncte înaintate de Ungaria. Totodată, oficialul ucrainean a subliniat interesul Kievului pentru un dialog mai amplu pe tema politicii minorităților naționale, scrie The New Voice of Ukraine.
Un membru din staff-ul tehnic al lui Sergiu Cleșcenco își cere scuze pentru umilința din meciul cu Norvegia! Romanenco: "A fost o onoare să lucrez cu Cleșcenco. Am avut și rezultate frumoase." # Radio Moldova
Denis Romanenco, antrenorul de portari al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, a declarat că a fost onorat să lucreze alături de Sergiu Cleșcenco, care aszăzi și-a dat demisia din funcția de selecționer. Mai mult, Romanenco și-a cerut scuze tuturor pentru rezultatele înregistrate în ultimele meciuri ale naționalei, în special cel cu Norvegia, în care "tricolorii" au pierdut cu scorul de 1:11.
Calea Ferată din Moldova va beneficia de expertiză japoneză pentru modernizare și integrare în rețelele logistice europene # Radio Moldova
Calea Ferată din Moldova (CFM) va beneficia de expertiză tehnică menită să contribuie la dezvoltarea capacităților sale și la integrarea în rețelele logistice europene și internaționale. Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, a avut o întrevedere, la sediul CFM, cu o delegație japoneză, care și-a exprimat disponibilitatea de a elabora, la solicitarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, un studiu amplu privind identificarea noilor rute de export și valorificarea oportunităților regionale și internaționale pentru transportul feroviar din Republica Moldova.
ELECTORALA 2025 // Tipărirea buletinelor de vot pentru diaspora începe vineri, 12 septembrie # Radio Moldova
Tipărirea buletinelor de vot ce vor fi utilizate în secțiile electorale din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 va începe vineri, 12 septembrie, la „Tipografia Centrală” din Chișinău, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).
Specialist în orientare profesională: Cum să-ți crești șansele la angajare, importanța experienței practice pe lângă studii # Radio Moldova
Pe lângă studiile universitare pentru obținerea unei specializări, studenții sunt încurajați să exploreze și oportunități din afara sălii de curs, prin voluntariat, participarea la proiecte sau activități practice. Experiențele dobândite astfel, incluse ulterior în CV, atrag atenția angajatorilor și cresc semnificativ șansele de a obține un loc de muncă potrivit intereselor și competențelor, dar și de a menține o poziție care li se potrivește.
Cetățenii moldoveni care intenționează să tranziteze frontiera dintre Polonia și Belarus sunt atenționați că toate punctele de trecere terestră vor fi închise începând cu 12 septembrie, ora 00:00. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite că decizia aparține autorităților poloneze și vizează suspendarea traficului pe termen nedeterminat la frontiera moldo-belarusă.
Chelsea Londra riscă să fie depunctată în campionatul Angliei. Federația Engleză de Fotbal a acuzat clubul de 74 de încălcări ale regulilor privind colaborarea cu agenții, intermediarii și investițiile terților părți în jucători. Conduita care face obiectul acuzațiilor se referă la perioada 2009 - 2022, îndeosebi la evenimentele petrecute între anii 2010 și 2016.
Un bărbat din Cimișlia riscă închisoare: polițiștii au găsit la domiciliul acestuia mai multe arme de foc # Radio Moldova
Un bărbat de 45 de ani, locuitor al orașului Cimișlia, riscă până la șase ani de pușcărie pentru deținerea ilegală a mai multor arme de foc, precum și mine antitanc.
Sergiu Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova # Radio Moldova
La două zile după ce echipa națională a pierdut meciul cu Norvegia, cu scorul anti-record de 1:11, selecționerul Sergiu Cleșcenco a demisionat după o discuție cu șefii Federației Moldovenești de Fotbal.
Interdicția de intrare în România, valabilă: Curtea de Apel București a respins cererea lui Ion Ceban # Radio Moldova
Curtea de Apel București a respins joi, 11 septembrie, cererea primarului de Chișinăul, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și întreg spațiul Schengen. Avocații lui Ceban spun că vor ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție, transmite Europa Liberă.
Anchetă privind coruperea alegătorilor: percheziții la un grup suspectat că pregătea cumpărarea voturilor pentru parlamentare # Radio Moldova
Sume de bani în diferite valute, telefoane, laptopuri, documente bancare, carduri și liste cu persoane participante la proteste au fost ridicate joi, 11 septembrie, de polițiști și procurori, în cadrul a 15 percheziții desfășurate în mai multe localități ale țării. Acțiunile vizează un grup de persoane cu roluri bine determinate, care ar fi încercat să corupă alegătorii în beneficiul organizației criminale „Șor”, în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie, anunță Inspectoratul General de Poliție (IGP).
Rubla continuă să se deprecieze pe Bursa de la Moscova, atingând minime de mai multe luni în raport cu dolarul, euro și yuanul. Joi, pe piața extrabursieră, pentru prima dată din februarie, cursul monedei europene a urcat peste 100 de ruble — tranzacțiile s-au efectuat la 100,3850 ruble pentru un euro, transmite publicația The Moscow Times.
ELECTORALA 2025 // Autoritățile solicită garanții pentru participarea liberă a cetățenilor la alegeri în localitățile din zona de securitate # Radio Moldova
Chișinăul solicită sprijin pentru garantarea unui scrutin liber la 28 septembrie în localitățile zona de Securitate, adresându-se copreședinților Comisiei Unite de Control (CUC), reprezentanților Ucrainei și Misiunii OSCE în Moldova, precum și Comandamentului Militar Întrunit al Forțelor Mixte de Menținere a Păcii.
„Rezultatele prealabile ne surprind”. Peste 8.000 de elevi au fost înmatriculați în învățământul profesional tehnic # Radio Moldova
Numărul elevilor admiși în învățământul profesional tehnic a înregistrat o creștere de 15% față de anul trecut, anunță secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu. Potrivit datelor prezentate joi, 11 septembrie, într-o conferință de presă, până la această etapă au fost înmatriculați 8.192 de candidați, ceea ce reprezintă o acoperire de 95,4% a locurilor bugetare (8.267) și de 85,6% a celor cu taxă (355).
Cetățenii moldoveni, atenționați despre închiderea frontierei Polonia–Belarus. Recomandările MAE # Radio Moldova
Cetățenii moldoveni care intenționează să tranziteze frontiera dintre Polonia și Belarus trebuie să cunoască că toate punctele de trecere terestră vor fi închise începând cu 12 septembrie, ora 00:00. Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice din cele două state, a informat că decizia aparține autorităților poloneze și vizează suspendarea traficului pe termen nedeterminat.
Alergiile sezoniere, cronice și alimentare: sfaturi de la un medic alergolog pentru o intervenție în timp util # Radio Moldova
Alergiile pot fi prevenite prin evitarea zonelor în care cresc plantele ce provoacă reacții alergice sau prin excluderea din alimentație a produselor ce conțin alergeni la care persoana este sensibilă. În cazurile mai severe, pacienții sunt conștienți de riscul reacțiilor alergice și poartă cu ei un autoinjector pentru intervenție de urgență.
ELECTORALA 2025 // Primul vot pentru 40.000 de tineri la scrutinul din 28 septembrie # Radio Moldova
Pentru aproape 40.000 de tineri, votul din 28 septembrie va fi primul din viața lor. Adolescenții iau în serios această responsabilitate și se informează fie din presă, fie din rețelele sociale. Deși, în mod tradițional, prezența tinerilor la urne este mult mai redusă comparativ cu cea a persoanelor mai în vârstă, noi am întâlnit elevi care ne-au spus că vor merge neapărat să voteze.
Rusia lovește zeci de localități: morți, răniți și catedrala din Sumî avariată de o dronă # Radio Moldova
Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite în urma atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 11 septembrie. Potrivit Forțelor Aeriene, apărarea ucraineană a interceptat 62 dintre cele 66 de drone de tip Shahed și alte aparate fără pilot lansate peste noapte, însă patru drone au lovit trei ținte, scrie The Kyiv Independent.
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează rapid, în prezent fiind instalați circa 80% din piloni. Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura energetică a Republicii Moldova ce urmează să fie racordată la cea europeană.
ULTIMĂ ORĂ! Sergiu Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova # Radio Moldova
Selecționerul echipei naționale de fotbal, Sergiu Cleșcenco, a demisionat după înfrângerea umilitoare suferită marți, în Norvegia. Anunțul a fost făcut pe site-ul Federației Moldovenești de Fotbal. Conform sursei, decizia a fost luată în urma discuției cu conducerea forului național de fotbal.
Congresul american va examina propunerea de întrerupere a comerțului cu Rusia, după atacul cu drone asupra Poloniei # Radio Moldova
În Congresul Statelor Unite a fost introdus un proiect de lege privind restabilirea amendamentului Jackson-Vanik împotriva Rusiei, care ar stopa „orice formă de comerț” dintre Washington și Moscova. Inițiativa aparține congresmenului Joe Wilson, relatează publicația The Moscow Times.
Cei doi piloți care au construit primul avion din R. Moldova lucrează la a doua aeronavă # Radio Moldova
Primul avion construit integral în Republica Moldova a fost lansat recent pe aerodromul de la Vadul lui Vodă. Aparatul sportiv, cu două locuri, atinge o viteză de peste 320 km/h și a costat mai bine de 200.000 de euro. Unul dintre autorii proiectului a spus într-un interviu pentru Radio Moldova că echipa sa lucrează acum la construcția celui de-al doilea avion din aceeași clasă.
Ministerul Apărării: narațiunile false despre trupele NATO fac parte din războiul hibrid purtat de Rusia împotriva R. Moldova # Radio Moldova
Ministerul Apărării respinge informațiile false promovate în ultimele zile pe rețelele de socializare, potrivit cărora „militari britanici ar fi dislocați la granița cu regiunea transnistreană” sau că, „după alegeri, peste 800 de militari NATO vor sosi în Republica Moldova”. Instituția precizează că aceste afirmații nu au nicio bază reală și fac parte din campaniile de dezinformare lansate de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova.
Tot mai multe familii din stânga Nistrului primesc indemnizații pentru creșterea copiilor din bugetul de stat al R. Moldova # Radio Moldova
Numărul cetățenilor, domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Tighina (Bender), care beneficiază de indemnizații din bugetul public al R. Moldova este în continuă creștere. În perioada 2021 – 1 septembrie curent, 1.758 de persoane au obținut indemnizații din bugetul asigurărilor sociale de stat, arată datele Biroului politici de reintegrare (BPR).
Polonia cere o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU: „Atragem atenția lumii asupra acestui atac fără precedent” # Radio Moldova
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență la cererea Poloniei pentru a discuta încălcarea spațiului aerian polonez din această săptămână, a anunțat joi Ministerul polonez de Externe. Decizia vine după o operațiune fără precedent, în care Polonia, stat membru al Uniunii Europene și NATO, sprijinită de aliați, a doborât miercuri, 10 septembrie, presupuse drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, scrie Reuters.
O guvernare prorusă ar stopa procesul de aderare la UE și ar pune în pericol libera circulație a cetățenilor, afirmă PAS. Opoziția spune că R. Moldova „nu are dușmani” # Radio Moldova
Victoria forțelor proruse la alegerile parlamentare din 28 septembrie și eventuala formare a unei majorități loiale Kremlinului în Parlamentul de la Chișinău ar însemna stoparea procesului de integrare europeană a R. Moldova. Totodată, instituțiile noastre ar fi penetrate de reprezentanți ai Federației Ruse, loclitățile nu ar mai primi resurse pentru modernizare, iar moldovenii ar putea deveni „carne de tun” în războaiele lui Vladimir Putin, avertizează liderii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea de „militarizarea” R. Moldova și deteriorarea relațiilor cu „partenerul strategic” Federația Rusă.
Luka Doncic și echipa națională de baschet masculin a Sloveniei au părăsit Campionatul European. În sferturile de finală, Slovenia a fost învinsă de campioana mondială în exercițiu, Germania, cu scorul de 91:99.
Premierul Recean, despre cazul Bălan: Federația Rusă acționează nu doar în R. Moldova, ci și în alte state europene pentru a destabiliza situația # Radio Moldova
Arestarea fostului șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în România, este parte a unui plan comun al țărilor europene de a preveni intervenția Federației Ruse în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova și ale altor state membre ale Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean pe 11 septembrie, în fața jurnaliștilor, după o conferință de presă susținută la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate.
Petrocub Hâncești și-a mai adăugat în lot un tânăr talent al fotbalului moldovenesc. Ovidiu David, fost jucător al echipei Politehnica UTM Chișinău, a semnat un contract cu formația hânceșteană.
Rețea de droguri condusă din penitenciar, anihilată: patru membri ai unui grup criminal, condamnați # Radio Moldova
Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 41 și 45 de ani, din Chișinău și Comrat, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri - heroină, opium și marijuana. Sentința vine urmare a unui dosar trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în anul 2018.
