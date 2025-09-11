Înțelegere Lukașenko-Trump: sancțiuni ridicate contra eliberării a 52 de deținuți politici

12:00

Primul avion construit integral în Republica Moldova a fost lansat pe aerodromul de la Vadul lui Vodă. Aparatul sportiv, cu două locuri, atinge o viteză de peste 320 km/h și a costat mai bine de 200.000 de euro. Unul dintre autorii proiectului a spus într-un interviu pentru Radio Moldova că echipa sa lucrează acum la construcția celui de-al doilea avion din aceeași clasă.