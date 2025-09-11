Un bărbat din Cimișlia riscă ani de închisoare: polițiștii au găsit la domiciliul mai multe arme de foc
Radio Moldova, 11 septembrie 2025 15:30
Un bărbat de 45 de ani, locuitor al orașului Cimișlia, riscă să ajungă după gratii pe un termen de aproape trei ani pentru deținerea ilegală a armelor de foc, dar și altor obiecte periculoase. La domiciliul acestuia oamenii legii au descins cu percheziții, în rezultatul cărora au fost descoperite bunurile.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
15:50
Cetățenii moldoveni care intenționează să tranziteze frontiera dintre Polonia și Belarus sunt atenționați că toate punctele de trecere terestră vor fi închise începând cu 12 septembrie, ora 00:00. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite că decizia aparține autorităților poloneze și vizează suspendarea traficului pe termen nedeterminat la frontiera moldo-belarusă.
15:50
Chelsea Londra riscă să fie depunctată în campionatul Angliei. Federația Engleză de Fotbal a acuzat clubul de 74 de încălcări ale regulilor privind colaborarea cu agenții, intermediarii și investițiile terților părți în jucători. Conduita care face obiectul acuzațiilor se referă la perioada 2009 - 2022, îndeosebi la evenimentele petrecute între anii 2010 și 2016.
Acum 15 minute
15:40
Un bărbat din Cimișlia riscă închisoare: polițiștii au găsit la domiciliul acestuia mai multe arme de foc # Radio Moldova
Un bărbat de 45 de ani, locuitor al orașului Cimișlia, riscă până la șase ani de pușcărie pentru deținerea ilegală a mai multor arme de foc, precum și mine antitanc.
Acum 30 minute
15:30
Sergiu Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova # Radio Moldova
La două zile după ce echipa națională a pierdut meciul cu Norvegia, cu scorul anti-record de 1:11, selecționerul Sergiu Cleșcenco a demisionat după o discuție cu șefii Federației Moldovenești de Fotbal.
15:30
Interdicția de intrare în România, valabilă: Curtea de Apel București a respins cererea lui Ion Ceban # Radio Moldova
Curtea de Apel București a respins joi, 11 septembrie, cererea primarului de Chișinăul, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și întreg spațiul Schengen. Avocații lui Ceban spun că vor ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție, transmite Europa Liberă.
15:30
Un bărbat din Cimișlia riscă ani de închisoare: polițiștii au găsit la domiciliul mai multe arme de foc # Radio Moldova
Un bărbat de 45 de ani, locuitor al orașului Cimișlia, riscă să ajungă după gratii pe un termen de aproape trei ani pentru deținerea ilegală a armelor de foc, dar și altor obiecte periculoase. La domiciliul acestuia oamenii legii au descins cu percheziții, în rezultatul cărora au fost descoperite bunurile.
Acum o oră
15:20
Anchetă privind coruperea alegătorilor: percheziții la un grup suspectat că pregătea cumpărarea voturilor pentru parlamentare # Radio Moldova
Sume de bani în diferite valute, telefoane, laptopuri, documente bancare, carduri și liste cu persoane participante la proteste au fost ridicate joi, 11 septembrie, de polițiști și procurori, în cadrul a 15 percheziții desfășurate în mai multe localități ale țării. Acțiunile vizează un grup de persoane cu roluri bine determinate, care ar fi încercat să corupă alegătorii în beneficiul organizației criminale „Șor”, în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie, anunță Inspectoratul General de Poliție (IGP).
15:00
Rubla continuă să se deprecieze pe Bursa de la Moscova, atingând minime de mai multe luni în raport cu dolarul, euro și yuanul. Joi, pe piața extrabursieră, pentru prima dată din februarie, cursul monedei europene a urcat peste 100 de ruble — tranzacțiile s-au efectuat la 100,3850 ruble pentru un euro, transmite publicația The Moscow Times.
Acum 2 ore
14:50
ELECTORALA 2025 // Autoritățile solicită garanții pentru participarea liberă a cetățenilor la alegeri în localitățile din zona de securitate # Radio Moldova
Chișinăul solicită sprijin pentru garantarea unui scrutin liber la 28 septembrie în localitățile zona de Securitate, adresându-se copreședinților Comisiei Unite de Control (CUC), reprezentanților Ucrainei și Misiunii OSCE în Moldova, precum și Comandamentului Militar Întrunit al Forțelor Mixte de Menținere a Păcii.
14:50
„Rezultatele prealabile ne surprind”. Peste 8.000 de elevi au fost înmatriculați în învățământul profesional tehnic # Radio Moldova
Numărul elevilor admiși în învățământul profesional tehnic a înregistrat o creștere de 15% față de anul trecut, anunță secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu. Potrivit datelor prezentate joi, 11 septembrie, într-o conferință de presă, până la această etapă au fost înmatriculați 8.192 de candidați, ceea ce reprezintă o acoperire de 95,4% a locurilor bugetare (8.267) și de 85,6% a celor cu taxă (355).
14:30
Cetățenii moldoveni, atenționați despre închiderea frontierei Polonia–Belarus. Recomandările MAE # Radio Moldova
Cetățenii moldoveni care intenționează să tranziteze frontiera dintre Polonia și Belarus trebuie să cunoască că toate punctele de trecere terestră vor fi închise începând cu 12 septembrie, ora 00:00. Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice din cele două state, a informat că decizia aparține autorităților poloneze și vizează suspendarea traficului pe termen nedeterminat.
14:10
Alergiile sezoniere, cronice și alimentare: sfaturi de la un medic alergolog pentru o intervenție în timp util # Radio Moldova
Alergiile pot fi prevenite prin evitarea zonelor în care cresc plantele ce provoacă reacții alergice sau prin excluderea din alimentație a produselor ce conțin alergeni la care persoana este sensibilă. În cazurile mai severe, pacienții sunt conștienți de riscul reacțiilor alergice și poartă cu ei un autoinjector pentru intervenție de urgență.
14:10
Specialist în orientare profesională: Cum să-ți crești șansele la angajare, importanța experienței practice pe lângă studii # Radio Moldova
Pe lângă studiile universitare pentru obținerea unei specializări, studenții sunt încurajați să exploreze și oportunități din afara sălii de curs, prin voluntariat, participarea la proiecte sau activități practice. Experiențele dobândite astfel, incluse ulterior în CV, atrag atenția angajatorilor și cresc semnificativ șansele de a obține un loc de muncă potrivit intereselor și competențelor, dar și de a menține o poziție care li se potrivește.
Acum 4 ore
13:50
ELECTORALA 2025 // Primul vot pentru 40.000 de tineri la scrutinul din 28 septembrie # Radio Moldova
Pentru aproape 40.000 de tineri, votul din 28 septembrie va fi primul din viața lor. Adolescenții iau în serios această responsabilitate și se informează fie din presă, fie din rețelele sociale. Deși, în mod tradițional, prezența tinerilor la urne este mult mai redusă comparativ cu cea a persoanelor mai în vârstă, noi am întâlnit elevi care ne-au spus că vor merge neapărat să voteze.
13:50
Rusia lovește zeci de localități: morți, răniți și catedrala din Sumî avariată de o dronă # Radio Moldova
Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite în urma atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 11 septembrie. Potrivit Forțelor Aeriene, apărarea ucraineană a interceptat 62 dintre cele 66 de drone de tip Shahed și alte aparate fără pilot lansate peste noapte, însă patru drone au lovit trei ținte, scrie The Kyiv Independent.
13:20
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează rapid, în prezent fiind instalați circa 80% din piloni. Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura energetică a Republicii Moldova ce urmează să fie racordată la cea europeană.
13:20
ULTIMĂ ORĂ! Sergiu Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova # Radio Moldova
Selecționerul echipei naționale de fotbal, Sergiu Cleșcenco, a demisionat după înfrângerea umilitoare suferită marți, în Norvegia. Anunțul a fost făcut pe site-ul Federației Moldovenești de Fotbal. Conform sursei, decizia a fost luată în urma discuției cu conducerea forului național de fotbal.
13:10
Congresul american va examina propunerea de întrerupere a comerțului cu Rusia, după atacul cu drone asupra Poloniei # Radio Moldova
În Congresul Statelor Unite a fost introdus un proiect de lege privind restabilirea amendamentului Jackson-Vanik împotriva Rusiei, care ar stopa „orice formă de comerț” dintre Washington și Moscova. Inițiativa aparține congresmenului Joe Wilson, relatează publicația The Moscow Times.
13:00
Cei doi piloți care au construit primul avion din R. Moldova lucrează la a doua aeronavă # Radio Moldova
Primul avion construit integral în Republica Moldova a fost lansat recent pe aerodromul de la Vadul lui Vodă. Aparatul sportiv, cu două locuri, atinge o viteză de peste 320 km/h și a costat mai bine de 200.000 de euro. Unul dintre autorii proiectului a spus într-un interviu pentru Radio Moldova că echipa sa lucrează acum la construcția celui de-al doilea avion din aceeași clasă.
13:00
Ministerul Apărării: narațiunile false despre trupele NATO fac parte din războiul hibrid purtat de Rusia împotriva R. Moldova # Radio Moldova
Ministerul Apărării respinge informațiile false promovate în ultimele zile pe rețelele de socializare, potrivit cărora „militari britanici ar fi dislocați la granița cu regiunea transnistreană” sau că, „după alegeri, peste 800 de militari NATO vor sosi în Republica Moldova”. Instituția precizează că aceste afirmații nu au nicio bază reală și fac parte din campaniile de dezinformare lansate de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova.
13:00
Alergiile sezoniere, cronice și alimentare: sfaturi utile de la medicul alergolog pentru o intervenție în timp util # Radio Moldova
Alergiile pot fi prevenite prin evitarea zonelor în care cresc plantele ce provoacă reacții alergice sau prin excluderea din alimentație a produselor ce conțin alergeni la care persoana este sensibilă. În cazurile mai severe, pacienții sunt conștienți de riscul reacțiilor alergice și poartă cu ei un autoinjector pentru intervenție de urgență.
12:40
Tot mai multe familii din stânga Nistrului primesc indemnizații pentru creșterea copiilor din bugetul de stat al R. Moldova # Radio Moldova
Numărul cetățenilor, domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Tighina (Bender), care beneficiază de indemnizații din bugetul public al R. Moldova este în continuă creștere. În perioada 2021 – 1 septembrie curent, 1.758 de persoane au obținut indemnizații din bugetul asigurărilor sociale de stat, arată datele Biroului politici de reintegrare (BPR).
12:40
Alergiile sezoniere, cronice și alimentare: sfaturi utile de la medicul alergolog pentru recunoaștere și intervenție # Radio Moldova
Alergiile pot fi prevenite prin evitarea zonelor în care cresc plantele care provoacă reacții alergice sau prin excluderea din alimentație a produselor ce conțin alergeni la care persoana este sensibilă. În cazurile mai severe, pacienții sunt conștienți de riscul reacțiilor alergice și poartă cu ei un autoinjector pentru intervenție de urgență.
12:30
Polonia cere o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU: „Atragem atenția lumii asupra acestui atac fără precedent” # Radio Moldova
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență la cererea Poloniei pentru a discuta încălcarea spațiului aerian polonez din această săptămână, a anunțat joi Ministerul polonez de Externe. Decizia vine după o operațiune fără precedent, în care Polonia, stat membru al Uniunii Europene și NATO, sprijinită de aliați, a doborât miercuri, 10 septembrie, presupuse drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, scrie Reuters.
12:30
O guvernare prorusă ar stopa procesul de aderare la UE și ar pune în pericol libera circulație a cetățenilor, afirmă PAS. Opoziția spune că R. Moldova „nu are dușmani” # Radio Moldova
Victoria forțelor proruse la alegerile parlamentare din 28 septembrie și eventuala formare a unei majorități loiale Kremlinului în Parlamentul de la Chișinău ar însemna stoparea procesului de integrare europeană a R. Moldova. Totodată, instituțiile noastre ar fi penetrate de reprezentanți ai Federației Ruse, loclitățile nu ar mai primi resurse pentru modernizare, iar moldovenii ar putea deveni „carne de tun” în războaiele lui Vladimir Putin, avertizează liderii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea de „militarizarea” R. Moldova și deteriorarea relațiilor cu „partenerul strategic” Federația Rusă.
12:00
De la idee la zbor: Istoria apariției primului avion construit integral în R. Moldova # Radio Moldova
Primul avion construit integral în Republica Moldova a fost lansat pe aerodromul de la Vadul lui Vodă. Aparatul sportiv, cu două locuri, atinge o viteză de peste 320 km/h și a costat mai bine de 200.000 de euro. Unul dintre autorii proiectului a spus într-un interviu pentru Radio Moldova că echipa sa lucrează acum la construcția celui de-al doilea avion din aceeași clasă.
12:00
Ministerul Apărării: narațiunile false despre trupele NATO fac parte din războiul hibrid purtat de Rusia împotriva Republicii Moldova # Radio Moldova
Ministerul Apărării respinge informațiile false care circulă în ultimele zile pe unele rețele sociale, potrivit cărora „militari britanici ar fi dislocați la granița cu regiunea transnistreană” sau că „după alegeri, peste 800 de militari NATO vor sosi în Republica Moldova”. Instituția precizează că aceste afirmații nu au nicio bază reală și fac parte din campaniile de dezinformare lansate de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova.
12:00
Luka Doncic și echipa națională de baschet masculin a Sloveniei au părăsit Campionatul European. În sferturile de finală, Slovenia a fost învinsă de campioana mondială în exercițiu, Germania, cu scorul de 91:99.
Acum 6 ore
11:40
Premierul Recean, despre cazul Bălan: Federația Rusă acționează nu doar în R. Moldova, ci și în alte state europene pentru a destabiliza situația # Radio Moldova
Arestarea fostului șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în România, este parte a unui plan comun al țărilor europene de a preveni intervenția Federației Ruse în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova și ale altor state membre ale Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean pe 11 septembrie, în fața jurnaliștilor, după o conferință de presă susținută la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate.
11:40
Petrocub Hâncești și-a mai adăugat în lot un tânăr talent al fotbalului moldovenesc. Ovidiu David, fost jucător al echipei Politehnica UTM Chișinău, a semnat un contract cu formația hânceșteană.
11:10
Rețea de droguri condusă din penitenciar, anihilată: patru membri ai unui grup criminal, condamnați # Radio Moldova
Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 41 și 45 de ani, din Chișinău și Comrat, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri - heroină, opium și marijuana. Sentința vine urmare a unui dosar trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în anul 2018.
11:00
Premierul Recean, despre cazul Bălan: Federația Rusă acționează nu doar în Republica Moldova, ci și în alte state europene pentru a destabiliza situația # Radio Moldova
Arestarea fostului șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în România, este parte a unui plan comun al țărilor europene de a preveni Federația Rusă să intervină în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova și ale altor state membre ale Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean pe 11 septembrie, în fața jurnaliștilor, după o conferință de presă.
10:40
Tot mai multe familii din stânga Nistrului și Bender primesc indemnizații pentru creșterea copiilor din bugetul de stat # Radio Moldova
Numărul cetățenilor, domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Bender, care beneficiază de indemnizații din bugetul public este în continuă creștere. În perioada 2021 – 1 septembrie 2025, 1.758 de persoane au obținut indemnizații din bugetul asigurărilor sociale de stat, arată datele prezentate de Biroul politici de reintegrare (BPR).
10:40
Flăcările i-au curmat viața: o femeie din raionul Ialoveni a murit în urma unui incendiu de vegetație # Radio Moldova
O femeie de 63 de ani din satul Dănceni, raionul Ialoveni, și-a pierdut viața în urma unui incendiu de vegetație uscată. Tragedia a avut loc în după-amiaza zilei de 10 septembrie.
10:30
Revista presei internaționale // Dronele rusești testează reacția Occidentului; Proteste și haos în Franța # Radio Moldova
Presa internațională comentează reacțiile liderilor mondiali la pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de 10 septembrie. Mai multe publicații încearcă să afle dacă atacul a fost intenționat sau accidental. Asasinarea unui activist conservator american, susținător al președintelui Donald Trump, și protestele izbucnite ieri în Franța după căderea guvernului sunt alte subiecte aflate în atenția presei internaționale.
10:20
Un grup infracțional specializat în escrocherii online, destructurat de polițiști și procurori: opt suspecți au fost reținuți # Radio Moldova
Opt persoane, cu vârste între 19 și 49 de ani, au fost reținute de poliție, fiind suspectate de organizarea unei scheme de escrocherie online. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, grupul infracțional activa atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.
10:20
Muncitorilor migranți le-ar putea fi interzis să-și aducă în Rusia membrii de familie. Un proiect de lege în acest sens a fost înaintat pe 9 septembrie în Duma de Stat de către deputații fracțiunii „Rusia Justă – Pentru Adevăr”, conduși de Serghei Mironov, scrie rbc.ru.
10:00
Fenomenul risipei alimentare, o problemă majoră în R. Moldova: cetățenii aruncă anual la gunoi aproximativ 180.000 de tone de produse # Radio Moldova
Fenomenul risipei alimentare rămâne o problemă majoră în Republica Moldova. Potrivit datelor, cetățenii aruncă anual la gunoi aproximativ 180.000 de tone de produse alimentare, în timp ce fiecare a patra persoană din mediul rural nu-și poate permite o alimentație suficientă și suferă din cauza foametei. Un rol esențial în reducerea acestui fenomen îl are Banca de Alimente, care în cei patru ani de activitate a reușit să salveze peste 440.000 kg de alimente de la risipă.
Acum 8 ore
09:50
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează rapid, în prezent fiind instalați circa 80% din piloni. Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura energetică a Republicii Moldova.
09:40
În șase sate, drumurile distruse de ploi vor fi reparate cu bani din bugetul de stat # Radio Moldova
Guvernul a alocat aproape trei milioane de lei pentru lichidarea consecințelor intemperiilor din lunile mai și iunie. Banii vor fi distribuiți către șase localități din raioanele Râșcani, Hâncești, Strășeni și Orhei. Ploile puternice au distrus drumuri publice, iar primarii spun că fără sprijinul autorităților centrale, nu ar fi reușit să le repare.
09:10
Nicușor Dan îndeamnă moldovenii să participe la alegeri pentru a face posibilă aderarea R. Moldova la UE în 2028 # Radio Moldova
O eventuală guvernare prorusă la Chișinău ar putea destabiliza regiunea și ar permite aducerea de trupe suplimentare ruse în stânga Nistrului, a avertizat președintele României, Nicușor Dan, într-un interviu oferit pe 10 septembrie postului TVR Moldova. Potrivit oficialului de la București, o asemenea situație ar pune presiune directă asupra Ucrainei, Republicii Moldova și României.
09:00
Forumul Global de Turism Medical 2025: R. Moldova găzduiește peste 100 de delegați din 50 de țări # Radio Moldova
Peste 100 de delegați din 50 de țări, specialiști în medicină, turism și inovație, vor participa la cea de-a șaptea ediție a Forumului Global de Turism Medical, care va avea loc între 25 și 28 septembrie, la Chișinău, în cadrul platformei „Moldova Tourism Forum”. Președinta Asociației Turismului Medical din Moldova (ATMM), Natalia Ciobanu, a declarat la Radio Moldova că evenimentul este organizat în contextul exercitării președinției Consiliului Global al Turismului Medical (GHTC).
08:50
Marea Britanie va produce și va dezvolta împreună cu industria ucraineană echipamente militare moderne, în cadrul unui nou acord revoluționar de schimb de tehnologii, care va sprijini locurile de muncă din Regatul Unit și va consolida securitatea națională atât a Marii Britanii, cât și a Ucrainei, scrie Evropeiska Pravda, cu referire la într-un comunicat al Ministerului britanic al Apărării.
08:50
Luptătorii moldoveni se află în fața celei mai importante competiții a anului - Campionatele Mondiale de la Zagreb, în Croația. Pe unii dintre ei îi ajută experiența acumulată, iar alții au emoții înaintea debutului la o asemenea competiție.
08:40
Revista Presei // Parlamentul European cere Consiliului începerea negocierilor de aderare pe capitole cu R.Moldova la UE # Radio Moldova
Rezoluția deputaților europeni prin care cer grăbirea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE; intimidarea jurnaliștilor și a politicienilor moldoveni de către forțele separatiste de la Tiraspol - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
08:40
Agricultura ucraineană sub asediu: terenuri incendiate și lucrători uciși de drone rusești # Radio Moldova
Armata rusă nu doar bombardează orașele ucrainene, ci încearcă și să submineze producția agricolă, lipsindu-i pe ucraineni de alimente și de principala sursă de export. Dacă în primul an de război, după ocuparea unor teritorii, trupele ruse transportau cerealele în Rusia, acum, cu ajutorul dronelor, atacă în mod deliberat fermele, terorizând muncitorii, distrugând tehnica agricolă și arzând recoltele, scrie The Moscow Times.
08:30
Se împlinesc 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, cea mai gravă tragedie teroristă din istoria Statelor Unite # Radio Moldova
Se împlinesc 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, când Statele Unite au fost lovite de cele mai cumplite atentate teroriste din istoria lor. Atunci, patru avioane de pasageri au fost deturnate și folosite pentru a ataca Turnurile Gemene din New York și clădirea Pentagonului. Imaginile cu zgârie-norii în flăcări și prăbușirea lor au cutremurat lumea întreagă și au rămas simbolul vizual al unei zile care a pus capăt unei perioade de aparentă siguranță la nivel global.
08:20
Creștinii ortodocși prăznuiesc astăzi, 11 septembrie, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, numit și „Înaintemergătorul” pentru că a vestit venirea Mântuitorului. Sărbătoarea are o profundă semnificație de pocăință și este zi de post aspru.
Acum 12 ore
07:30
Aliatul lui Trump și critic al sprijinului pentru Ucraina, Charlie Kirk, împușcat mortal în Utah # Radio Moldova
Conservatorul american Charlie Kirk, cofondator al organizației Turning Point USA și apropiat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timp ce participa la un eveniment cu peste 3.000 de oameni la Utah Valley University, în orașul Orem. Autoritățile au calificat incidentul drept un „asasinat politic”, iar suspectul, un lunetist care ar fi tras de pe acoperișul unui imobil al campusului, este încă căutat, scrie Reuters. Kirk era cunoscut pentru apelurile sale de a opri sprijinul militar și financiar al SUA pentru Ucraina.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Zapad 2025: manevrele Rusiei, în vreme ce Polonia invocă art. 4 al NATO # Radio Moldova
Polonia a invocat, miercuri, 10 septembrie, articolul 4 din Tratatul NATO, care spune că orice stat membru care se simte amenințat poate cere consultări și sprijin politic din partea celorlalți. Textul spune mai precis: Articolul 4 – „părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.