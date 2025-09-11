Sfecla de zahăr ajunge mai devreme în fabrici, după un sezon marcat de pierderi

13:50

Pentru aproape 40.000 de tineri, votul din 28 septembrie va fi primul din viața lor. Adolescenții iau în serios această responsabilitate și se informează fie din presă, fie din rețelele sociale. Deși, în mod tradițional, prezența tinerilor la urne este mult mai redusă comparativ cu cea a persoanelor mai în vârstă, noi am întâlnit elevi care ne-au spus că vor merge neapărat să voteze.