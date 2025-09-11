Reacția lui Ion Ceban despre cererea respinsă de Curtea de Apel București: „Căutați-vă, oameni, de treabă și haideți să discutăm problemele cetățenilor”
Ziarul de Garda, 11 septembrie 2025 18:30
Edilul Chișinăului și candidatul la funcția de deputat în Parlament Ion Ceban a venit cu o reacție după ce Curtea de Apel București a respins joi, 11 septembrie, cererea formulată de primar, care a cerut suspendarea executării dispoziției prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen. În cadrul unui video publicat pe Facebook, Ceban...
Acum 30 minute
18:30
Acum o oră
18:20
O premieră financiară pentru mediul rural: un sat din raionul Strășeni a finalizat, în doar câteva zile, plasamentul primilor obligațiuni # Ziarul de Garda
Emisiunea de obligațiuni lansată de Primăria satului Sireți, raionul Strășeni, în valoare totală de 3 milioane lei, destinată modernizării infrastructurii rutiere, a fost închisă anticipat, după ce întregul volum planificat a fost subscris. Este prima emisiune de obligațiuni municipale lansată de o localitate rurală din R. Moldova. Subscrierea s-a încheiat în doar 7 zile de...
18:10
SINTEZA ELECTORALĂ/ Blocul „Patriotic” vrea în CSI, predici pro-ruse pe TikTok, Grosu și Recean avertizează # Ziarul de Garda
Pe 11 septembrie, Blocul condus de Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Vladimir Voronin, și-a prezentat programul electoral pe domeniul politicii externe. Deși formațiunea nu a anunțat deschis stoparea integrării europene, ei au propus un plan de apropiere de Comunitatea Statelor Independente, pe scurt, CSI, organizație formată din foste state ale Uniunii Sovietice. Începând...
18:10
Reședința prezidențială de la Condrița își deschide și în acest an porțile pentru Festivalul Pădurilor. Accesul este gratuit. Programul evenimentului # Ziarul de Garda
A doua ediție a Festivalului Pădurilor va avea loc duminică, 14 septembrie, între orele 11:00-20:00, la Reședința prezidențială de la Condrița. Programul evenimentului este compus din expoziții, activități, joacă, distracții, discuții, iarmaroc – toate corelate cu tematica de mediu. Pe lângă un program informativ și artistic bogat, vor fi asigurate și spații liniștite pentru relaxare...
Acum 2 ore
17:10
VIDEO/ O dronă ucraineană a avariat o navă rusească rară care patrula în Marea Neagră, potrivit serviciilor de informații de la Kiev # Ziarul de Garda
O dronă a serviciului de informații militare ucrainean (HUR) a lovit o navă multifuncțională a Flotei ruse din Marea Neagră în largul Novorossiisk pe 10 septembrie, provocând pagube costisitoare, a raportat agenția, conform Kyiv Independent. Nava Project MPSV07 a fost urmărită și lovită în timp ce efectua misiuni de recunoaștere și patrulare în golful Novorossiisk,...
17:00
Profil de integritate: Vladimir Odnostalco. Deputat socialist din 2014, psiholog în acte, a fost căsătorit fictiv pentru a obține un teren în Stăuceni, pe lista Blocului „Patriotic” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Acum 4 ore
16:50
LIVE TEXT/ Îndoctrinare, tortură, violență: Un raport dezvăluie prin ce au trecut copiii ucraineni sub ocupația rusă. Război în Ucraina, ziua 1296 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:43 Peste jumătate dintre copiii ucraineni aflați sub ocupația rusă au fost supuși îndoctrinării, în timp ce unii au raportat torturi și violență sexuală, potrivit unui raport al organizațiilor „Save Ukraine” și „War Child” publicat pe 11 septembrie, scrie Kyiv Independent. Studiul, bazat pe mărturiile a 200 de copii aduși înapoi în Ucraina din...
16:10
Lukașenko a făcut o înțelegere cu Trump. SUA au relaxat sancțiunile împotriva Belarusului în schimbul eliberării a zeci de prizonieri politici # Ziarul de Garda
Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse companiei aeriene naționale a Belarusului, „Belavia”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui american, John Cole. Acest lucru s-a întâmplat după o întâlnire cu liderul republicii, Alexander Lukașenko, la Minsk. Cole a spus că decizia a fost aprobată de toate ministerele și departamentele americane la ordinul șefului Casei Albe,...
16:10
După incursiunea rusă în Polonia, experții consideră că NATO nu este pregătit pentru un război cu drone # Ziarul de Garda
După interceptarea dronelor militare care au fost lansate de Rusia în spațiul aerian polonez în noaptea de 9 spre 10 septembrie, NATO încearcă să-și consolideze capacitățile de apărare aeriană în Europa de Est, dar unii experți sunt mai îndoielnici, scrie BFM TV. Incidentul reprezintă până în prezent cea mai gravă escaladare a războiului din Ucraina pentru...
15:30
Peste 2100 de elevi au optat pentru învățământul dual în acest an. „Este un sistem care răspunde atât nevoilor elevilor, cât și cerințelor pieței muncii și ale companiilor” # Ziarul de Garda
Circa 18 mii de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic în anul curent, în creștere față de anul precedent, când 16 mii de elevi au ales această formă de studii. Pentru învățământul dual în acest an au optat 2125 de elevi, cu peste 400 mai mulți decât anul trecut și de două ori...
15:20
AUDIO/ Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor de către organizația Șor: „Primesc indicații de la coordonatori din Rusia privind distribuirea materialelor de dezinformare” # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță că joi, 11 septembrie, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. „În timpul investigațiilor s-a stabilit că, un grup de persoane cu roluri bine determinate,...
15:10
LIVE TEXT/ Președintele Finlandei a ajuns la Kiev pentru a discuta cooperarea cu Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1296 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:00 Președintele Finlandei, Alexander Stubb a ajuns la Kiev pentru a discuta despre cooperarea în domeniul securității și sancțiunile împotriva Rusiei, a anunțat șeful de cabinet al Biroului Prezidențial al Ucrainei, Andrîi Yermak, scrie Kyiv Independent. Stubb și președintele ucrainean Zelenski urmează să discute despre proiecte de securitate, integrare europeană, investiții în infrastructură și...
Acum 6 ore
14:40
Atenționare de călătorie: Polonia își închide, pe termen nedeterminat, toate punctele de frontieră cu Belarus # Ziarul de Garda
Polonia sistează activitatea tuturor punctelor de frontieră cu Belarus. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat despre decizia autorităților poloneze privind sistarea activității tuturor punctelor de trecere a frontierei terestre între Republica Polonia și Republica Belarus începând cu 12 septembrie 2025, ora 00:00. Ambasada R. Moldova în Polonia a transmis că, în conformitate...
14:30
Letonia va închide spațiul aerian la granița cu Rusia după o decizie similară luată de Polonia. Decizia a fost luată din „motive de securitate națională” # Ziarul de Garda
Letonia va închide spațiul aerian de la granița sa estică cu Belarus și Rusia, a declarat Andris Spruds, ministrul Apărării al țării. Restricțiile vor fi în vigoare până pe 18 septembrie, cu posibilitatea de prelungire, și la o altitudine de până la 6 km. „Orice altitudine mai mare nu este afectată. Dacă cineva urcă mai...
14:20
ULTIMA ORĂ/ Judecătorii de la București au respins cererea lui Ion Ceban de a suspenda executarea dispoziției prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen # Ziarul de Garda
Azi, 11 septembrie, judecătorii de la București au respins cererea formulată de primarul candidat Ion Ceban, care a cerut suspendarea executării dispoziției prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen. Instanța a decis că cererea este inadmisibilă, dar poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile. După ce în spațiul public a...
14:00
Falsul despre cei „peste 800 de militari NATO” care ar urma să vină după alegeri în R. Moldova, reapărut pe rețelele de socializare # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării a anunțat că, în ultimele zile, pe unele rețele sociale au reapărut informații false despre o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în R. Moldova”. „Aceste afirmații nu au nicio bază reală. Sunt minciuni”, se arată într-o dezmințire...
13:50
SURSE/ În pofida interdicției de a intra în Spațiul Schengen, Ion Ceban plănuia și o vizită la Paris în septembrie # Ziarul de Garda
Ion Ceban, cap de listă al Blocului Electoral „Alternativa” la parlamentare și vizat de o interdicție de cinci ani de acces în Spațiul Schengen, plănuia să ajungă la Paris în septembrie, în timpul campaniei electorale. Potrivit unor surse apropiate procesului decizional, consultate de Ziarul de Gardă, Ambasada Franței la Chișinău le-ar fi transmis unor angajați...
13:30
Un val de dezinformare, inițiat de agenții media din Federația Rusă și preluat în mod concertat pe canale pro-Kremlin, a promovat ideea că Uniunea Europeană (UE) ar fi renunțat la accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova din cauza nemulțumirii Ucrainei. Informația, atribuită eronat publicației Politico, a fost răspândită pe larg pe site-uri rusești, pe rețelele...
13:20
Selecționerul echipei naționale de fotbal și-a dat demisia după înfrângerea împotriva Norvegiei cu scorul de 11-1 # Ziarul de Garda
În urma unei discuții cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a R. Moldova. Situația din cadrul naționalei de seniori, precum și evaluarea altor selecționate, vor fi analizate în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori, programată la începutul săptămânii viitoare. Recomandările vor fi ulterior transmise Comitetului...
13:10
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat cu o dronă Catedrala Sfânta Înviere, unul dintre principalele simboluri ale orașului Sumî. Război în Ucraina, ziua 1296 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:01 În dimineața zilei de 11 septembrie, armata rusă a atacat orașul Sumî. În rezultat, o dronă a avariat Catedrala Sfânta Înviere. Lăcașul sfânt este situat în centrul orașului, scrie Hromadske. În ultimele 24 de ore armata rusă a atacat Ucraina cu 66 de drone de tip „Shahed”, „Gerbera” și alte tipuri. Conform Forțelor...
Acum 8 ore
12:40
VIDEO/ Vezi că poți! Livra flori cu troleibuzul ca să câștige un ban, iar azi conduce o afacere înfloritoare # Ziarul de Garda
Acum cinci ani, Ion Ermurachi era unul dintre miile de tineri neocupați din Moldova. Cu o diplomă de studii în buzunar, fără un loc de muncă, însă cu o mulțime de visuri. După ce a livrat câteva buchete de flori pentru familiile prietenilor aflați peste hotare, Ion și-a spus că ar putea să facă din...
12:40
Evaluarea integrității judecătorului Serghei Pilipenco de la Curtea de Apel Sud – finalizată. Comisia recomandă nepromovarea evaluării de către acesta # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat joi, 11 septembrie, că a încheiat procedura de evaluare a judecătorului Serghei Pilipenco de la Curtea de Apel Sud și a transmis raportul său Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cu propunerea ca acesta să nu promoveze evaluarea externă a integrității. CSM urmează să examineze raportul Comisiei și să...
12:00
În după-amiaza zilei de miercuri, 10 septembrie, pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în satul Dănceni, raionul Ialoveni, în urma căruia o femeie și-a pierdut viața. Conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Potrivit...
11:30
Patru bărbați din Chișinău și Comrat au fost condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana # Ziarul de Garda
Patru bărbați au fost condamnați până la 11 ani de închisoare pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri. Dosarul a fost trimis în judecată în 2018 de procurorii din cadrul Procuraturaturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), se arată în comunicatului de presă emis de oamenii legii. Conform PCCOCS, cei patru membri...
11:10
VIDEO/ Pugaciova spune cum a plecat din Rusia „cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”: „O conștiință curată este mai de preț decât orice faimă, mai de preț decât luxul, mai de preț decât orice” # Ziarul de Garda
Alla Pugaciova, artistă a poporului din Federația Rusă, a oferit un prim interviu după invazia Rusiei în Ucraina și după plecarea ei din Rusia. Pugaciova povestește că în 2022, după ce ea și soțul său, Maxim Galkin, au fost declarați agenți străini, pentru că și-au exprimat public dezacordul față de războiul declanșat de Putin în...
Acum 12 ore
10:50
VIDEO/ Opt persoane, reținute într-un dosar privind escrocheriile online. Unul dintre tineri a încercat să scape de oamenii legii ascunzându-se pe acoperișul clădirii # Ziarul de Garda
Oamenii legii au desfășurat o operațiune de destructurare a unui grup infracțional specializat în escrocherii online, cu reținerea a opt persoane, a anunțat joi, 11 septembrie, Procuratura Generală. Potrivit unui comunicat de presă, procurorii au depus joi demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința a șapte persoane, inclusiv în privința...
10:10
Aproape 1800 de familii din regiunea transnistreană au beneficiat de indemnizații sociale pentru creșterea copilului oferite de Chișinău, în ultimii 5 ani # Ziarul de Garda
Biroul politici de reintegrare a transmis că, începând cu anul 2021 și până la data de 1 septembrie 2025, 1 758 de beneficiari domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Bender au obținut indemnizații sociale, acordate din bugetul asigurărilor sociale de stat ale R. Moldova, menite să susțină creșterea și îngrijirea copiilor. Potrivit...
10:00
VIDEO/ Altarul propagandei de pe rețelele sociale: Telegram, TikTok, Facebook sau Viber – noile „lăcașuri sfinte” în care biserica rusă din R. Moldova face campanie electorală # Ziarul de Garda
„Nu au voie să țină animale în casă, decât păsări, adică găini. Nu au voie să pescuiască pescarii dacă nu fac trei luni de școală. Nu au voie să facă frigărui și alte lucruri personale.” Aceste narațiuni, ale căror voci sunt chiar clericii Mitropoliei Moldovei, se aliniază propagandei ruse și ajung la sute de mii...
09:40
LIVE TEXT/ În Congresul SUA va fi propusă oprirea „tuturor schimburilor comerciale” cu Rusia din cauza atacului cu drone asupra Poloniei. Război în Ucraina, ziua 1296 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:37 Un proiect de lege a fost introdus în Congresul SUA pentru a restabili Amendamentul Jackson-Vanik față de Rusia, care ar opri „toate schimburile comerciale” dintre Washington și Moscova, a declarat autorul inițiativei, membrul Camerei Reprezentanților Joe Wilson. „Președintele Barack Obama și fostul senator și pe atunci secretar de stat american, John Kerry au...
09:20
Misterele din jurul vizitei primarului candidat Ceban în Italia, alături de doi angajați ai Primăriei: intermediar — „omul din umbră” al unui fost premier italian, prieten cu Gaburici # Ziarul de Garda
„Cetățeanul” Ion Ceban a fost la Palermo, Italia, speaker timp de o oră și jumătate la o tabără pentru tineri. Acesta nu a fost singur, ci împreună cu doi angajați ai Primăriei, pentru care vizita în Italia a fost încadrată drept deplasare de serviciu. Din informațiile consultate de Ziarul de Gardă, Ion Ceban a fost...
08:50
Anul 2025 marchează 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, când Statele Unite au fost lovite de cele mai cumplite atentate teroriste din istoria lor. Atunci, patru avioane de pasageri au fost deturnate și folosite pentru a ataca Turnurile Gemene din New York și clădirea Pentagonului. Imaginile cu zgârie-norii în flăcări și...
08:30
LIVE TEXT/ Zelenski regretă „lipsa de acţiune” a Occidentului, în contextul dronelor ruseşti care au invadat spațiul Poloniei. Război în Ucraina, ziua 1296 # Ziarul de Garda
8:24 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns „lipsa de acţiune” a liderilor occidentali în urma interceptării miercuri dimineaţa de către Polonia a unor drone ruseşti care au intrat în spaţiul său aerian, relatează AFP, citează G4Media. „Au existat multe declaraţii, dar până acum există o lipsă de acţiune”, a declarat Zelenski, apreciind că „Rusia nu...
08:20
Charlie Kirk, activistul conservator american și susținătorul lui Donald Trump, împușcat mortal la un eveniment universitar. Reacția președintelui SUA # Ziarul de Garda
Activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley, potrivit CNBC News. În vârstă de 31 de ani, Kirk a fost transportat la spital și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Un suspect a fost reținut, a anunțat FBI. Suspectul în uciderea activistului politic conservator Charlie Kirk,...
Acum 24 ore
22:10
UE ia în considerare o eliminare mai rapidă a petrolului și gazelor rusești, a anunțat președinta Comisiei europene # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană ia în considerare eliminarea mai rapidă a combustibililor fosili ruși, ca parte a noilor sancțiuni împotriva Moscovei, a declarat miercuri, 10 septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce SUA au exercitat presiuni asupra Europei pentru a înceta achiziționarea de petrol rusesc, relatează Reuters. Interdicția privind transportul maritim al țițeiului rusesc...
21:40
Peste 80% din piloni, instalați pe traseul liniei electrice Vulcănești-Chișinău. Ministrul Energiei a inspectat lucrările de modernizare la Stația Electrică Chișinău # Ziarul de Garda
Construcția Liniei „Independenței Energetice” marchează „progrese”, cu peste 80% din piloni deja instalați, anunță Ministerul Energiei. Ministrul Dorin Junghietu a inspectat miercuri, 10 septembrie, Stația Electrică Chișinău, în contextul avansării lucrărilor de modernizare a infrastructurii energetice critice din R. Moldova, potrivit unui comunicat de presă. Pe teritoriul stației sunt în proces de montare cele patru...
20:40
LIVE TEXT/ Atac cu drone asupra unui bloc din orașul Zaporijjea: două persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1295 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:30 Forțele ruse au lansat un atac cu drone asupra orașului Zaporijjea. Un bloc de locuințe cu mai multe etaje a fost lovit. În urma incidentului, unda de șoc a avariat ferestrele clădirii, au anunțat salvatorii. Conform informațiilor preliminare, un bărbat și o femeie în vârstă de 53 de ani au fost răniți. Numărul...
20:30
Citiți joi în ZdG: Misterele din jurul vizitei primarului candidat Ceban în Italia, alături de doi candidați ai Primăriei și „PobedaLeaks”, sute de cetățeni din R. Moldova, în grupul de entități controlate de Ilan Șor # Ziarul de Garda
În ediția tipărită a Ziarului de Gardă din 11 septembrie, aflați detalii despre călătoria în Italia a primarului capitalei, Ion Ceban. Pe 31 august, acesta s-a filmat în plină campanie, lângă Colosseum, anunțând „zile pline de activități”, deși are interdicție de intrare în spațiul Schengen. Despre ce „activități” este vorba, care angajați ai Primăriei l-au...
20:10
O echipă de jurnaliști din dreapta Nistrului, reținută la Tiraspol pentru că filma fără „acreditare” # Ziarul de Garda
Jurnaliștii portalului media online Glossa au fost reținuți miercuri, 10 septembrie, la Tiraspol, a transmis platforma Zona de Securitate. Angajații așa-numitului MGB au dus echipa la „minister”, unde au fost interogați timp de două ore și li s-a confiscat tehnica, notează sursa citată. Toate materialele filmate la Tiraspol au fost șterse fără acordul jurnaliștilor. Conform...
19:00
Curtea de Apel București a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din R. Moldova, acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus # Ziarul de Garda
Curtea de Apel București a emis miercuri, 30 septembrie, mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Alexandru Balan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, scrie G4Media. Balan a fost audiat marți, iar procurorii români au dispus...
Ieri
18:50
SINTEZA ELECTORALĂ/ „Țara plină de gălbeneață”? Dinu Plîngău, înregistrat? Costiuc, „urmărit” de Poliție # Ziarul de Garda
În spațiul public a apărut o înregistrare audio, autenticitatea căreia nu a fost confirmată, dar nici infirmată, în care Dinu Plîngău, fost lider al Platformei DA, acum candidat pe lista PAS la parlamentare, spune că s-ar putea separa de acest partid dacă, citez: „PAS are majoritatea și nu împarte funcțiile”. Partidul Acțiune și Solidaritate a...
18:00
Guvernul a aprobat construcția unei noi centrale fotovoltaice de 22 MW, în raionul Ialoveni. Detalii despre compania care va gestiona centrala # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 10 septembrie, construcția unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 22 MW, dotată cu un sistem de stocare a energiei electrice de 16,512 MWh. Centrala va fi amplasată în comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni, pe o suprafață de 18 hectare, potrivit unui comunicat de presă. Investiția este realizată...
17:40
Profil de integritate: Gaik Vartanean. Drumul de la BCS la MAN și legăturile cu Ion Ceban # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
17:30
UNICEF bate alarma: Pentru prima dată în istorie, numărul copiilor obezi îl depășește pe cel al copiilor subnutriți # Ziarul de Garda
Obezitatea în rândul copiilor și adolescenților a depășit subponderalitatea la nivel global, conform unui nou raport UNICEF. Se estimează că aproximativ 188 de milioane de copii și tineri cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani sunt afectați de obezitate. Agenția ONU pentru copii atribuie această schimbare mediului alimentar tot mai nesănătos din întreaga lume. Raportul...
17:20
VIDEO/ Maia Sandu s-a văzut cu Giorgia Meloni: „Relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, care se află într-o vizită în Italia, s-a văzut miercuri, 10 septembrie, cu prim-ministra Giorgia Meloni. Într-o postare despre întrevedere, șefa statului a subliniat că relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi „mai bune ca niciodată”. Cele două oficiale au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al...
17:00
LIVE TEXT/ La câteva ore după ce a trimis drone în Polonia, Rusia condamnă atacul israelian asupra orașului Doha, numindu-l „încălcare gravă”. Război în Ucraina, ziua 1295 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Rusia a condamnat recentul atac aerian al Israelului asupra Qatarului, numindu-l o „încălcare gravă a dreptului internațional”, la doar câteva ore după ce Israelul a lansat un atac aerian în masă asupra Ucrainei, în cadrul căruia 23 de drone au încălcat spațiul aerian polonez, scrie presa ucraineană. Pe 9 septembrie, Israelul a efectuat...
16:30
Profil de integritate: Vladimir Bolea. De la responsabil pe agricultură, la ministru al Infrastructurii și cuvintele obscene adresate unui jurnalist # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
16:20
Guvernul alocă 100 de milioane de lei fermierilor afectați de intemperii. Un sat din raionul Rîșcani va primi 510 mii de lei pentru reparația grădiniței și locuințelor afectate de ploi torențiale # Ziarul de Garda
Fermierii ale căror terenuri au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara acestui an, sau de intemperiile din luna iulie, vor beneficia de ajutor financiar din partea Guvernului. Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), prezidată de premierul Dorin Recean, a aprobat miercuri, 10 septembrie, alocarea sumei de 100 de milioane de lei din fondul de intervenție...
16:20
„Extrem de periculos” – liderii europeni condamnă Rusia după ce dronele au fost doborâte deasupra Poloniei # Ziarul de Garda
Liderii europeni au denunțat Rusia miercuri, 10 septembrie, după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești în spațiul său aerian, marcând prima dată când un membru NATO a distrus activele militare ale Moscovei deasupra teritoriului său în timpul războiului din Ucraina, scrie The Kyiv Independent. „Noaptea trecută, spațiul aerian polonez a fost violat de...
16:00
Rezoluție: Parlamentul European cere deschiderea rapidă a negocierilor de aderare și sprijinirea R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei: „Siguranța UE depinde de siguranța R. Moldova” # Ziarul de Garda
Într-o rezoluție adoptată după discursul privind Starea Uniunii Europene și la o zi după ce președinta R. Moldova s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au cerut țărilor UE să deschidă rapid negocierile de aderare cu Chișinăul și anunță creșterea sprijinul financiar și tehnic pentru R. Moldova în lupta amenințărilor hibride ale Kremlinului. Textul rezoluției a fost...
15:40
„Blocați totul!” Protestele cuprind Franța, intensificând presiunile asupra lui Macron # Ziarul de Garda
Protestatarii au blocat autostrăzile și benzinăriile din toată Franța miercuri, 10 septembrie, ca parte a unei noi mișcări naționale. Autoritățile au mobilizat 80 000 de polițiști, care au efectuat sute de arestări și au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile, notează NBC News. Mișcarea „Blocați totul” a luat naștere online în timpul verii în...
