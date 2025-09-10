LIVE TEXT/ Atac cu drone asupra unui bloc din orașul Zaporijjea: două persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1295

19:10

„I-a apucat dracii, cum se spune la noi în popor”. Aceasta este declarația lui Ion Ceban, candidat din partea blocului „Alternativa”, nemulțumit de sancțiunea „avertisment” aplicată de CEC în privința sa. Ulterior, Ceban a publicat un clip video de la alegerile locale de acum doi ani, insinuând că se practică furtul de buletine de vot...