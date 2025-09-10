LIVE TEXT/ Atac cu drone asupra unui bloc din orașul Zaporijjea: două persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1295
Ziarul de Garda, 10 septembrie 2025 20:40
UPDATE 20:30 Forțele ruse au lansat un atac cu drone asupra orașului Zaporijjea. Un bloc de locuințe cu mai multe etaje a fost lovit. În urma incidentului, unda de șoc a avariat ferestrele clădirii, au anunțat salvatorii. Conform informațiilor preliminare, un bărbat și o femeie în vârstă de 53 de ani au fost răniți. Numărul...
Citiți joi în ZdG: Misterele din jurul vizitei primarului candidat Ceban în Italia, alături de doi candidați ai Primăriei și „PobedaLeaks”, sute de cetățeni din R. Moldova, în grupul de entități controlate de Ilan Șor # Ziarul de Garda
În ediția tipărită a Ziarului de Gardă din 11 septembrie, aflați detalii despre călătoria în Italia a primarului capitalei, Ion Ceban. Pe 31 august, acesta s-a filmat în plină campanie, lângă Colosseum, anunțând „zile pline de activități”, deși are interdicție de intrare în spațiul Schengen. Despre ce „activități” este vorba, care angajați ai Primăriei l-au...
O echipă de jurnaliști din dreapta Nistrului, reținută la Tiraspol pentru că filma fără „acreditare” # Ziarul de Garda
Jurnaliștii portalului media online Glossa au fost reținuți miercuri, 10 septembrie, la Tiraspol, a transmis platforma Zona de Securitate. Angajații așa-numitului MGB au dus echipa la „minister”, unde au fost interogați timp de două ore și li s-a confiscat tehnica, notează sursa citată. Toate materialele filmate la Tiraspol au fost șterse fără acordul jurnaliștilor. Conform...
Curtea de Apel București a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din R. Moldova, acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus # Ziarul de Garda
Curtea de Apel București a emis miercuri, 30 septembrie, mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Alexandru Balan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, scrie G4Media. Balan a fost audiat marți, iar procurorii români au dispus...
SINTEZA ELECTORALĂ/ „Țara plină de gălbeneață”? Dinu Plîngău, înregistrat? Costiuc, „urmărit” de Poliție # Ziarul de Garda
În spațiul public a apărut o înregistrare audio, autenticitatea căreia nu a fost confirmată, dar nici infirmată, în care Dinu Plîngău, fost lider al Platformei DA, acum candidat pe lista PAS la parlamentare, spune că s-ar putea separa de acest partid dacă, citez: „PAS are majoritatea și nu împarte funcțiile”. Partidul Acțiune și Solidaritate a...
Guvernul a aprobat construcția unei noi centrale fotovoltaice de 22 MW, în raionul Ialoveni. Detalii despre compania care va gestiona centrala # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 10 septembrie, construcția unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 22 MW, dotată cu un sistem de stocare a energiei electrice de 16,512 MWh. Centrala va fi amplasată în comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni, pe o suprafață de 18 hectare, potrivit unui comunicat de presă. Investiția este realizată...
Profil de integritate: Gaik Vartanean. Drumul de la BCS la MAN și legăturile cu Ion Ceban # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
UNICEF bate alarma: Pentru prima dată în istorie, numărul copiilor obezi îl depășește pe cel al copiilor subnutriți # Ziarul de Garda
Obezitatea în rândul copiilor și adolescenților a depășit subponderalitatea la nivel global, conform unui nou raport UNICEF. Se estimează că aproximativ 188 de milioane de copii și tineri cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani sunt afectați de obezitate. Agenția ONU pentru copii atribuie această schimbare mediului alimentar tot mai nesănătos din întreaga lume. Raportul...
VIDEO/ Maia Sandu s-a văzut cu Giorgia Meloni: „Relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, care se află într-o vizită în Italia, s-a văzut miercuri, 10 septembrie, cu prim-ministra Giorgia Meloni. Într-o postare despre întrevedere, șefa statului a subliniat că relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi „mai bune ca niciodată”. Cele două oficiale au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al...
LIVE TEXT/ La câteva ore după ce a trimis drone în Polonia, Rusia condamnă atacul israelian asupra orașului Doha, numindu-l „încălcare gravă”. Război în Ucraina, ziua 1295 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Rusia a condamnat recentul atac aerian al Israelului asupra Qatarului, numindu-l o „încălcare gravă a dreptului internațional”, la doar câteva ore după ce Israelul a lansat un atac aerian în masă asupra Ucrainei, în cadrul căruia 23 de drone au încălcat spațiul aerian polonez, scrie presa ucraineană. Pe 9 septembrie, Israelul a efectuat...
Profil de integritate: Vladimir Bolea. De la responsabil pe agricultură, la ministru al Infrastructurii și cuvintele obscene adresate unui jurnalist # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Guvernul alocă 100 de milioane de lei fermierilor afectați de intemperii. Un sat din raionul Rîșcani va primi 510 mii de lei pentru reparația grădiniței și locuințelor afectate de ploi torențiale # Ziarul de Garda
Fermierii ale căror terenuri au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara acestui an, sau de intemperiile din luna iulie, vor beneficia de ajutor financiar din partea Guvernului. Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), prezidată de premierul Dorin Recean, a aprobat miercuri, 10 septembrie, alocarea sumei de 100 de milioane de lei din fondul de intervenție...
„Extrem de periculos” – liderii europeni condamnă Rusia după ce dronele au fost doborâte deasupra Poloniei # Ziarul de Garda
Liderii europeni au denunțat Rusia miercuri, 10 septembrie, după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești în spațiul său aerian, marcând prima dată când un membru NATO a distrus activele militare ale Moscovei deasupra teritoriului său în timpul războiului din Ucraina, scrie The Kyiv Independent. „Noaptea trecută, spațiul aerian polonez a fost violat de...
Rezoluție: Parlamentul European cere deschiderea rapidă a negocierilor de aderare și sprijinirea R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei: „Siguranța UE depinde de siguranța R. Moldova” # Ziarul de Garda
Într-o rezoluție adoptată după discursul privind Starea Uniunii Europene și la o zi după ce președinta R. Moldova s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au cerut țărilor UE să deschidă rapid negocierile de aderare cu Chișinăul și anunță creșterea sprijinul financiar și tehnic pentru R. Moldova în lupta amenințărilor hibride ale Kremlinului. Textul rezoluției a fost...
„Blocați totul!” Protestele cuprind Franța, intensificând presiunile asupra lui Macron # Ziarul de Garda
Protestatarii au blocat autostrăzile și benzinăriile din toată Franța miercuri, 10 septembrie, ca parte a unei noi mișcări naționale. Autoritățile au mobilizat 80 000 de polițiști, care au efectuat sute de arestări și au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile, notează NBC News. Mișcarea „Blocați totul” a luat naștere online în timpul verii în...
Mark Rutte, avertisment pentru Putin: „Suntem pregătiți și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” # Ziarul de Garda
„Mesajul meu pentru Putin este clar. Opriți războiul din Ucraina. Și să știți că suntem pregătiți, că suntem vigilenți și că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, este avertismentul șefului NATO către liderul de la Kremlin, după violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele rusești, relatează Sky News. „Fie că a fost intenționat sau...
Fabrică clandestină de țigări, la 5 km de postul vamal Leușeni – Albița. Un bărbat cu dublă cetățenie, a Rusiei și Armeniei, a fost reținut # Ziarul de Garda
O fabrică clandestină de țigări localizată la aproximativ 5 km de postul vamal Leușeni – Albița, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). La fața locului și în alte locații din afara capitalei, oamenii legii au ridicat circa 160 000 de țigări fără filtru, tehnică de calcul, înscrisuri de...
LIVE TEXT/ 29 de morți și 34 de răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1295 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:45 Cel puțin 29 de civili au fost uciși și 30 răniți în atacuri rusești în Ucraina în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 10 septembrie, scrie The Kyiv Independent. Cincisprezece regiuni au fost atacate, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Cele mai sângeroase atacuri au avut loc în regiunea Donețk, unde 28 de...
Viktor Orban iese la rampă: „Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă” # Ziarul de Garda
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a venit cu o reacție, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei, afirmând că „încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Orban a transmis că „Ungaria își exprimă solidaritatea deplină cu Polonia în legătură cu incidentul nocturn cu drone”. „Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă. Acest incident...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a comentat incidentul cu dronele ce au intrat în spațiul aerian al Poloniei, redirecționând întrebările către Ministerul Apărării, scrie BBC. „În acest caz, nu dorim să facem niciun comentariu, nu este de competența noastră, este prerogativa Ministerului Apărării al Federației Ruse. Conducerea UE și NATO acuză zilnic...
ULTIMA ORĂ/ Ministra Afacerilor Interne anunță data extrădării lui Plahotniuc în R. Moldova. Va fi plasat în Penitenciarul 13 # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegeri, relatează TV8. Informația a fost confirmată astăzi, de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, într-o declarație pentru presă, după ședința Guvernului. „Ministerul Justiției grec a acceptat cererile de extrădare, acestea fiind transmise Ministerului de Externe din...
Președinta Comisiei Europene solicită sancțiuni și suspendarea parțială a comerțului cu Israelul din cauza războiului din Gaza # Ziarul de Garda
Comisia Europeană va propune sancționarea miniștrilor israelieni extremiști și suspendarea parțială a acordului de asociere al Uniunii Europene cu Israelul, vizând aspectele legate de comerț. Anunțul a fost făcut miercuri, 10 septembrie, de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie Reuters. „Ceea ce se întâmplă în Gaza a zguduit conștiința lumii”, a declarat...
Un colaborator al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata pe teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul R. Moldova, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Se întâmplă la câteva zile după ce a fost lichidată o rețea de spionaj belarusă în cadrul unei operațiuni speciale, din care făcea parte și un fost director adjunct al spionajului din...
A fost aprobat un Regulament sanitar nou pentru apa potabilă aliniat la standardele europene # Ziarul de Garda
Un Regulament sanitar privind materialele și substanțele care intră în contact cu apa potabilă și metodele de testare a fost aprobat miercuri, 10 septembrie, în ședința de Guvern. Potrivit Ministerului Sănătății, proiectul urmărește protejarea sănătății populației prin asigurarea calității și siguranței apei potabile și alinierea cadrului național la standardele Uniunii Europene. „Până acum, materialele și...
LIVE TEXT/ În urma atacurilor rusești, în regiunea Jîtomîr a murit o persoană și altele cinci sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1295 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:55 În regiunea Jîtomîr în urma bombardamentelor rusești, o persoană a murit și cel puțin cinci au fost rănite. Au izbucnit incendii în mai multe locuri, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În raionul Jîtomîr, au fost avariate clădiri de locuit. Un localnic a fost rănit: cu arsuri de diferite grade, salvatorii l-au transportat...
Ursula von der Leyen: UE vrea să ridice un „zid de drone” în fața Rusiei și să sprijine financiar statele de pe flancul de est # Ziarul de Garda
Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a susținut miercuri, 10 septembrie, un discurs despre starea UE în fața Parlamentului European. În deschidere, Von der Leyen a declarat că vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit și că „o nouă Europă trebuie să apară”, relatează hotnews.ro. Criticând invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, ea...
SA Energocom a achiziționat peste 90% din consumul prognozat pentru anul gazier 2025-2026 # Ziarul de Garda
SA Energocom anunță că până miercuri, 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul prognozat pentru anul gazier 2025 -2026 (care începe la 1 octombrie 2025 și se încheie la 30 septembrie 2026), plus luna septembrie 2025, integral. Astfel, potrivit unui comunicat, compania a achiziționat 7,45 milioane de MWH, echivalentul a circa 700 de milioane...
Polonia a solicitat activarea articolului 4 din Acordul NATO, după ce a doborât dronele rusești: „Acesta nu este doar un război pentru ucraineni. Este o confruntare pe care Rusia a declarat-o întregii lumi libere” # Ziarul de Garda
Premierul Donald Tusk spune că Polonia a solicitat activarea articolului 4 din Acordul NATO, după ce opt drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez și au fost doborâte. Astfel, vor avea loc „consultări formale” cu privire la răspunsul pe care NATO trebuie să-l dea Rusiei. Tusk spune că Polonia solicită activarea articolului 4 în...
Analiză Deutsche Welle: Fostul director adjunct al Serviciului de Informații din R. Moldova a primit date sensibile din România și apoi le-a tranzacționat cu KGB Belarus. În mod ironic, spionul transnațional a fost prins la Timișoara unde urma să participe la o conferință cu titlul „Parcursul pro-european și provocările viitorului: alegerile parlamentare 2025 din R. Moldova”. Potrivit unor...
LIVE TEXT/ Rusia a lansat drone și rachete asupra Ucrainei: apărarea antiaeriană a doborât 413 ținte. Război în Ucraina, ziua 1295 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:55 În noaptea de 10 septembrie, forțele ruse a lansat drone și rachete asupra Ucrainei din diferite direcții. Apărarea antiaeriană a doborât 413 ținte rusești. Acest lucru a fost comunicat de serviciul de presă al Forțelor Aeriene, scrie presa ucraineană. „În noaptea de 10 septembrie (de la ora 17:00 pe 9 septembrie), armata rusă...
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat proiectul cu privire la alocarea 100 de milioane de lei pentru agricultorii afectați de înghețuri și furtună din luna iulie # Ziarul de Garda
Executivul se întrunește în ședință miercuri, 10 septembrie. Urmează a fi examinate 20 de subiecte, printre care inițiativa cu referire la aprobarea autorizării instalării unei centrale electrice fotovoltaice în extravilanul comunei Zîmbreni, raionul Ialoveni și aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și substanțele care intră în contact cu apa potabilă și metodele de testare. UPDATE 10:51...
O inspectoare judiciară, în privința căreia s-a dispus anterior reevaluarea externă, s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la CSJ # Ziarul de Garda
Inspectoarea judiciară Diana Ioniță își retrage candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Ea a informat Comisia de Evaluare a Judecătorilor și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) despre decizia luată, potrivit unui comunicat al Comisiei. Decizia de retragere a fost comunicată după ce candidata fusese invitată la o nouă rundă...
TV8/ Soldați ruși, captivi în Ucraina: „Putin ar putea oricând să invadeze R. Moldova doar pentru că a făcut parte din URSS” # Ziarul de Garda
Recunosc că trăiesc sub influența propagandei Kremlinului și cred că Vladimir Putin ar putea oricând să invadeze R. Moldova „doar pentru că a făcut parte din URSS” și nu consideră că Rusia face rău. Este vorba despre mai mulți soldați ruși care trăiesc în captivitate în Ucraina. Aceștia au făcut mai multe mărturii în reportajul...
Modelul Cărții de rezidență și a documentelor de călătorie cu coduri noi, aprobat de Guvern # Ziarul de Garda
Din 1 ianuarie 2026, în R.Moldova va fi introdusă Cartea de rezidență – un nou document modern, care, potrivit unui comunicat al Agenției Servicii Publice (ASP), are un format capabil să asigure respectarea standardelor europene de securitate pentru actele de identitate. Modificarea în acest sens a Hotărârii nr. 522/2019 privind modelele actelor de identitate din...
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat proiectul cu privire la autorizarea instalării unei centrale electrice fotovoltaice în extravilanul comunei Zîmbreni # Ziarul de Garda
Executivul se întrunește în ședință miercuri, 10 septembrie. Urmează a fi examinate 20 de subiecte, printre care inițiativa cu referire la aprobarea autorizării instalării unei centrale electrice fotovoltaice în extravilanul comunei Zîmbreni, raionul Ialoveni și aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și substanțele care intră în contact cu apa potabilă și metodele de testare. UPDATE 10:48...
Ambasadorul Oleg Serebrian a prezentat scrisorile de acreditare președintelui turc. Prioritățile mandatului său # Ziarul de Garda
Marți, 9 septembrie 2025, Oleg Serebrian, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotențiar al R. Moldova în R. Turcia a prezentat scrisorile de acreditare președintelui turc, Recep Tayyip Erdoğan. Ceremonia oficială s-a desfășurat la Palatul Prezidențial din capitala Ankara. Potrivit unui comunicat al Ambasadei R. Moldova în R. Turcia, în cadrul întrevederii, președintele Recep Tayyip Erdoğan i-a urat...
Vizită de lucru în Italia: Maia Sandu se va întâlni cu Giorgia Meloni și Papa Leon al XIV-lea # Ziarul de Garda
În perioada 10–12 septembrie 2025, președinta R. Moldova, Maia Sandu efectuează o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun, potrivit unui comunicat al Președinției. La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul...
Armata română a ridicat de la sol două avioane F-16 după o alertă aeriană: drone semnalate în Ucraina lângă graniță # Ziarul de Garda
În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România, potrivit Ministerului Apărării, relatează G4Media. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti...
LIVE TEXT/ Mai multe incendii au izbucnit în urma unor bombardamente rusești asupra Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1295 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:05 Echipele de salvare ale Serviciului Național de Situații de Urgență din Volîn au stins un incendiu de proporții după un atac rusesc de noaptea trecută, anunță Serviciul. „În această noapte, echipele Serviciului Național de Situații de Urgență din Volîn și pompierii locali din satul Țuman au intervenit pentru a stinge incendiul provocat de...
VIDEO/ Cum folosește Moscova falsurile și frica online. Jurnalista ZdG Natalia Zaharescu, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La Detectorul de falsuri, noul podcast al Ziarului de Gardă, discutăm cu jurnalista Natalia Zaharescu, care s-a infiltrat pentru a treia oară în rețeaua lui Ilan Șor, despre ancheta „Armata digitală a Kremlinului”, care arată cu lux de amănunte cum sute de conturi de pe Facebook și TikTok au lucrat coordonat, cu instrucțiuni precise, pentru...
Fotbal/ Norvegia – Moldova 11-1, cea mai severă înfrângere din istoria echipei naționale de fotbal a R. Moldova. „O rușine”, a admis antrenorul selecționatei # Ziarul de Garda
Naționala de fotbal a R. Moldova a suferit cea mai severă înfrângere din istorie, 11-1 cu Norvegia. Precedentul anti-record a fost un 8-0 cu Danemarca, în 2021. La pauză a fost 5-0 pentru naționala condusă din teren de Erling Haaland, atacant la Manchester City, care a reușit până la final să marcheze 5 goluri. În...
Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Varșovia mobilizează apărarea NATO după „multiple încălcări ale spațiului aerian polonez # Ziarul de Garda
Forțele armate poloneze afirmă că drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian iar mai multe aeroporturi din Polonia au fost închise, transmite BBC. Polonia a declarat că miercuri, 10 septembrie, a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima...
Premierul francez şi-a prezentat oficial demisia. Macron este în căutarea unui înlocuitor, pentru a cincea oară în doi ani. Nume vehiculate # Ziarul de Garda
Emmanuel Macron caută al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, după demiterea lui Francois Bayrou în urma opoziției față de planurile sale bugetare, relatează Reuters.Mandatul de nouă luni al lui Bayrou s-a încheiat luni seara, când a pierdut votul de încredere din parlament. Marți după-amiază, el i-a prezentat demisia lui Macron. Bayrou și...
Donald Trump a pierdut procesul cu Jean Carroll. Ar urma să-i plătească 83.3 milioane de dolari despăgubiri, după ce ar fi violat-o # Ziarul de Garda
O curte de apel din Manhattan a dat decizia în dosarul în care Donald Trump este acuzat de către editorialista și autoarea Elizabeth Jean Carroll de defăimare, după ce ar fi violat-o. Președintele american ar trebui să-i plătească acesteia despăgubiri în valoare de 83,3 milioane de dolari, scrie Reuters. Donald Trump a pierdut apelul în...
Noul președinte polonez, aflat în Finlanda: „Vladimir Putin este gata să invadeze alte ţări” # Ziarul de Garda
Preşedintele polonez, Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”, relatează The Straits Times. Cele două ţări membre NATO sunt în alertă maximă de la invadarea Ucrainei de...
Alertă de călătorie în Franța, emisă de Chișinău: Se anunță grevă generală națională # Ziarul de Garda
Autoritățile R. Moldova au emis o alertă de călătorie pentru Republica Franceză. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că, principalele sindicate din domeniile transport public, feroviar, aerian, educație, servicii publice, sănătate, comerț și industrie au anunțat declanșarea unei greve generale naționale pentru miercuri, 10...
Parlamentul European a adoptat: Statele UE, obligate să reducă cu 30% risipa alimentară până în 2030 # Ziarul de Garda
Parlamentul European a adoptat marți o lege care vizează reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile, în special din industria fast fashion. Eurodeputaţii au aprobat, fără amendamente, textul negociat anterior cu statele membre. Potrivit datelor Comisiei Europene, fiecare european generează 132 kg de deşeuri alimentare şi 12 kg de deşeuri de îmbrăcăminte şi încălţăminte pe...
SINTEZA ELECTORALĂ/ Ceban cu acuzații către CEC, Usatîi face aluzii rasiste, mesajul Maiei Sandu din Parlamentul UE # Ziarul de Garda
„I-a apucat dracii, cum se spune la noi în popor”. Aceasta este declarația lui Ion Ceban, candidat din partea blocului „Alternativa”, nemulțumit de sancțiunea „avertisment” aplicată de CEC în privința sa. Ulterior, Ceban a publicat un clip video de la alegerile locale de acum doi ani, insinuând că se practică furtul de buletine de vot...
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro din SAFE, a doua cea mai mare alocare pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE # Ziarul de Garda
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate marți de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program, a transmis Guvernul într-un comunicat în care a precizat că suma pe care o va putea investi România reprezintă a...
