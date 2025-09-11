Misterele din jurul vizitei primarului candidat Ceban în Italia, alături de doi angajați ai Primăriei: intermediar — „omul din umbră” al unui fost premier italian, prieten cu Gaburici

09:10

La Detectorul de falsuri, noul podcast al Ziarului de Gardă, discutăm cu jurnalista Natalia Zaharescu, care s-a infiltrat pentru a treia oară în rețeaua lui Ilan Șor, despre ancheta „Armata digitală a Kremlinului”, care arată cu lux de amănunte cum sute de conturi de pe Facebook și TikTok au lucrat coordonat, cu instrucțiuni precise, pentru...