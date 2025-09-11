Falsul despre cei „peste 800 de militari NATO” care ar urma să vină după alegeri în R. Moldova, reapărut pe rețelele de socializare

12:40

Acum cinci ani, Ion Ermurachi era unul dintre miile de tineri neocupați din Moldova. Cu o diplomă de studii în buzunar, fără un loc de muncă, însă cu o mulțime de visuri. După ce a livrat câteva buchete de flori pentru familiile prietenilor aflați peste hotare, Ion și-a spus că ar putea să facă din...