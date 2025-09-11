Cele mai bogate ţări din UE s-au întâlnit în secret la Viena. Miza: un buget de peste 1,8 trilioane de euro

07:00

Armata rusă a dat asigurări miercuri că nu a vizat Polonia, după incursiunea şi distrugerea în timpul nopţii a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind, fără a confirma sau infirma incidentul, că nu are nicio intenţie în sensul unei provocări, aşa cum acuză Varşovia. Varşovia a acuzat Moscova că a lansat aceste aparate în cadrul […]