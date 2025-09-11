O femeie a murit în urma arsurilor grave suferite într-un incendiu izbucnit lângă gospodăria sa, la Ialoveni
SafeNews, 11 septembrie 2025 10:50
O femeie de 63 de ani din satul Dănceni, raionul Ialoveni, a murit după ce a suferit arsuri grave în urma unui incendiu de vegetație uscată. Flăcările au izbucnit în apropierea gospodăriei sale și s-au extins rapid din cauza vântului. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112
Noile descoperiri ale roverului NASA pe Marte oferă cele mai puternice indicii de până acum privind potenţiale semne de viaţă # SafeNews
Roverul Perseverance al NASA a descoperit roci într-un canal de râu uscat care ar putea conţine semne potenţiale ale unei forme de viaţă microscopică străvechi, au transmis miercuri oamenii de ştiinţă. Aceştia au subliniat că este necesară o analiză aprofundată a probei colectate acolo de Perseverance – ideal în laboratoarele de pe Pământ – înainte
Premierul Dorin Recean, candidat PAS la parlamentare, și-a cumpărat o mașină de 1,3 milioane de lei în 2025 # SafeNews
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, care figurează și pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru scrutinul din 28 septembrie 2025, și-a declarat noi achiziții și cheltuieli în creștere pentru familia sa, potrivit Rise.md. Ultimele declarații de avere arată că, în 2024, familia Recean a acordat ajutoare în valoare de 1,9 milioane de lei
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă pentru a aborda încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia, a anunţat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters. Acest demers vine ca răspuns la o operaţiune fără precedent, desfăşurată miercuri în zori, în care Polonia, susţinută de aliaţi din NATO,
Un tânăr de doar 17 ani a fost surprins conducând în mod periculos la ieșirea din satul Parcova, în raionul Edineț. Intervenția promptă a unui echipaj mixt format din carabinieri ai Direcției Regionale „Nord" și polițiști de la IP Edineț a prevenit un posibil accident grav. Mașina se deplasa haotic, iar la oprirea acesteia, s-a
VIDEO // „Centru de apel” al escrocilor, destructurat: 8 reținuți și percheziții în forță după înșelăciuni cu promisiuni de câștig rapid # SafeNews
O rețea specializată în escrocherii prin intermediul apelurilor telefonice a fost destructurată de autoritățile. Opt persoane au fost reținute, iar prejudiciile cauzate victimelor – din țară și din străinătate – sunt în curs de estimare. Potrivit informațiilor prezentate de Inspectoratul Național de Investigații, gruparea activa sub paravanul unui așa-zis „centru de apel". Membrii acesteia contactau
VIDEO // Angela Gheorghița: „Pentru ca Moldova să se dezvolte, economia trebuie să producă” # SafeNews
Relansarea economiei depinde de capacitatea țării de a produce. Iar aceasta, la rândul său, depinde de asigurarea întreprinderilor cu resurse energetice ieftine. Declarația a fost făcută de prim-vicepreședintele Partidului „Respect Moldova", Angela Gheorghița, în cadrul emisiunii „ГЛАВНОЕ" de la TVC21. „Ca om de afaceri, știu ce trebuie făcut în țară. Nu în detalii, dar înțeleg
Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a Rusiei, extrem de rară, într-un port de la Marea Neagră # SafeNews
Forţele serviciilor de informaţii militare ucrainene (GUR) au folosit miercuri o dronă de atac pentru a viza nava de război rusă MPSV07 din Flota de la Marea Neagră, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, în timp ce aceasta efectua o operaţiune de recunoaştere în apropierea portului rusesc Novorossik, a relatat GUR într-un comunicat
Liderul PAS avertizează că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse la alegerile din 28 septembrie ar aduce haos, corupție și izolare internațională Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că o eventuală venire la guvernare a forțelor pro-ruse după alegerile parlamentare din
FOTO // Orașul ucrainean Kupiansk a fost distrus în proporție de 95%. „Situația este critică, nu putem evacua, nu putem primi ajutoare” # SafeNews
În orașul Kupiansk, regiunea Harkov, peste 95% din clădiri au fost distruse sau avariate, iar livrarea de ajutoare umanitare este imposibilă din cauza activității dronelor rusești. Potrivit unui corespondent Ukrinform, șeful Administrației Militare a Orașului Kupiansk, Andrii Besedin, a declarat acest lucru în cadrul unei emisiuni la Radio Hromadske. „Din păcate, nimic nu s-a schimbat
Pescarul a prins un ton de 280 de kilograme: „M-am luptat două ore și jumătate. Are capul mai mare ca al meu” # SafeNews
Pescarul norvegian Marcus Rostad, 31 de ani, a capturat un ton roșu uriaș de 280 de kilograme, după o luptă epică de două ore și jumătate, relatează Verdens Gang și radiodifuzorul public NRK. El se afla în vizită la tatăl său, la Måløy, pe coasta de vest a Norvegiei când a decis să iasă la
NASA interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale: „Vor să ajungă pe Lună înaintea noastră” # SafeNews
NASA a început să interzică cetățenilor chinezi cu vize valabile să participe la programele sale, pe fondul escaladării retoricii anti-China sub administrația Donald Trump, potrivit The Guardian. Schimbarea de politică de la NASA a fost raportată pentru prima dată de Bloomberg News și confirmată de agenția guvernamentală americană. „NASA a luat măsuri interne referitoare la cetățenii
Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de Igor Grosu și Dorin Recean apare prima dată în SafeNews.
Trump acuză „stânga radicală” că a contribuit la uciderea lui Charlie Kirk: „Compară americani remarcabili cu naziștii” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a acuzat miercuri discursul „stângii radicale" pentru că a contribuit la împușcarea unuia dintre aliații săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, numindu-l „martir al adevărului și libertății", notează AFP, preluată de Agerpres. „De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziștii și cu cei mai
Trump a vorbit la telefon cu preşedinţii Nawrocki şi Macron despre dronele rusești doborâte în Polonia # SafeNews
Preşedintele Donald Trump, al cărui singur comentariu pe tema intruziunii dronelor ruse în spaţiul aerian polonez a fost extrem de scurt şi enigmatic, a vorbit la telefon miercuri seară cu preşedintele polonez, Karol Nawrocki şi cu omologul francez, Emmanuel Macron, iar interlocutorii şefului Casei Albe s-au declarat amândoi satisfăcuţi de convorbirile avute. În schimb, preşedintele
Borșul acru moldovenesc a cucerit Uniunea Europeană și aduce milioane de lei în R. Moldova # SafeNews
Un produs din R. Moldova a reușit să cucerească piața europeană și ne aducă venituri de milioane. Este vorba despre borșul acru, folosit de gospodine în alimentație sau tratament. Conform informațiilor oferite de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, această reușită este a unei companii „Sadro-Ursu", lansată în 1993 și care exportă peste 80% din producția
Comisia Electorală Centrală a exclus rezerva privind revocarea listei de candidați a Partidului Politic „Moldova Mare", condus de fosta procuroare Victoria Furtună, confirmând participarea formațiunii la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Lista cu 69 de candidați a fost aprobată de CEC săptămâna trecută, ca urmare a unei decizii a Curții Supreme de Justiție, care a
Donald Trump, prima reacție după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de dronele rusești # SafeNews
Președintele american, Donald Trump, a postat, la ore bune după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de minimum 19 drone, iar avioane aliate au fost nevoite să doboare unele dintre acestea. Reacția a venit printr-o postare pe propria sa platformă de socializare, Truth Social, și nu este prea clară în privința acțiunilor președintelui
Deși președintele francez Emmanuel Macron nu a întârziat să numească un nou prim-ministru, demonstrațiile de miercuri marchează începutul unui sezon prelungit de tulburări și nemulțumiri profunde în Franța. Ministerul francez de Interne anunță că, începând de miercuri dimineață, au fost înregistrate cel puțin 327 de arestări în toată țara, informează BFM TV. Dintre acestea, 203 persoane
Miercuri, în întreaga Franță, protestatarii au blocat autostrăzile, au incendiat baricade și au avut confruntări sporadice cu poliția, manifestându-și furia față de președintele Emmanuel Macron, clasa politică și planurile de reducere bugetară. Autoritățile au mobilizat peste 80.000 de agenți de securitate pentru a îndepărta barierele și a dispersa mulțimile cu ajutorul jeturilor de apă, pe
Ministrul de Externe al Poloniei, replică tăioasă la reacția lui Orban față de incidentul cu dronele rusești # SafeNews
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, i-a dat o replică dură cu premierului maghiar, Viktor Orban, care susținea că poziția Ungariei pentru o pace cât mai rapidă este soluția pentru războiul din Ucraina. Oficialul de la Varșovia a spus că, în schimb, e timpul ca Orban „să ia o poziție clară și să condamne agresiunea
Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat mortal. Anunțul preşedintelui american # SafeNews
Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA),a fost împuşcat joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley, relatează The Guardian. Moartea lui a fost anunţată chiar de preşedintele Donald Trump, în timp ce autorităţile din Utah spun că au în custodie o „persoană
Inspectoarea judiciară Diana Ioniță își retrage candidatura din concursul pentru funcția de judecător la CSJ # SafeNews
Inspectoarea judiciară Diana Ioniță își retrage candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Ea a informat Comisia de Evaluare a Judecătorilor și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) despre decizia luată, potrivit unui comunicat al Comisiei. Decizia de retragere a fost comunicată după ce candidata fusese invitată la o nouă
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri o alianță cu Ucraina pentru producția de drone, relatează dpa, citat de Agerpres. Uniunea Europeană va oferi șase miliarde de euro pentru acest proiect, a declarat ea într-un discurs adresat Parlamentului European în orașul Strasbourg din Franța. Banii vor proveni dintr-un împrumut care va fi
Armata rusă susţine că nu are intenţia de a lovi Polonia şi se oferă să aibă „consultări” cu Varşovia pe această temă # SafeNews
Armata rusă a dat asigurări miercuri că nu a vizat Polonia, după incursiunea şi distrugerea în timpul nopţii a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind, fără a confirma sau infirma incidentul, că nu are nicio intenţie în sensul unei provocări, aşa cum acuză Varşovia. Varşovia a acuzat Moscova că a lansat aceste aparate în cadrul
Șeful NATO, mesaj „clar” pentru Vladimir Putin. Ce spune Kremlinul despre incursiunea dronelor în Polonia # SafeNews
Violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele rusești a fost „absolut imprudentă", a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că nu a fost încă făcută o evaluare completă a incidentului, scrie Reuters. „Fie că a fost intenționat sau nu, este absolut imprudent, este absolut periculos. Dar evaluarea completă este în curs de
Președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări că autoritățile de la București au toate procedurile pregătite pentru a reacționa prompt, la fel ca și Polonia, în cazul unor incidente de survolare a spațiului aerian român de către obiecte străine. Întrebat despre incidentele din noaptea precedentă, când drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și
Meta Platforms și TikTok au câștigat miercuri, 10 septembrie
Datele Serviciului Vamal, expediate redacției BANI.MD, arată că în perioada ianuarie–iunie 2025 s-a înregistrat o creștere vizibilă a importului de autoturisme de lux și de colecție comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La categoria autoturisme de lux, Moldova a importat 3 unități Bentley, în valoare de circa 6,85 milioane lei, față de același număr […] Articolul Raport: Câte Lamborghini și Maserati au importat moldovenii în acest an apare prima dată în SafeNews.
În perioada 1–7 septembrie, în ţară au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere de 19% comparativ cu săptămâna precedentă, anunţă Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Dintre acestea, 375 cazuri au fost raportate în rândul copiilor. ANSP recomandă cetățenilor respectarea măsurilor de protecție pentru reducerea riscului de infectare: păstrarea distanței […] Articolul ANSP: Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut cu 19% într-o săptămână apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Partidul Moldova Mare anunță lupta pentru „identitate și credință” în campania electorală # SafeNews
Președintele Partidului Moldova Mare a lansat astăzi un mesaj la adresa actualei guvernări, acuzând regimul PAS că a transformat democrația într-un instrument de control și că acționează împotriva intereselor naționale ale Republicii Moldova. Într-un discurs susținut în fața simpatizanților, liderul formațiunii a declarat că actuala conducere, în frunte cu Maia Sandu și Dorin Recean, ar […] Articolul VIDEO // Partidul Moldova Mare anunță lupta pentru „identitate și credință” în campania electorală apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat cu cetățenie ucraineană a fost oprit de autorități pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a încercat să transporte peste graniță 27.000 de dolari americani, fără a-i declara. Incidentul a avut loc în zona de plecări internaționale, înaintea unei curse spre Tbilisi. Pasagerul a ales coridorul verde, destinat celor care nu transportă bunuri sau […] Articolul Ucrainean prins pe Aeroportul Chișinău cu 27.000 de dolari nedeclarați în bagaj apare prima dată în SafeNews.
Viktor Ianukovici, fostul președinte prorus al Ucrainei, pierde definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE # SafeNews
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a pierdut miercuri, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, procesul prin care încerca să ridice sancțiunile impuse de Bruxelles încă din 2014, după fuga sa în Rusia, relatează Politico. Viktor Ianukovici a fost președintele Ucrainei între 2010 și 2014, înainte de a fi înlăturat de protestele Euromaidan și de […] Articolul Viktor Ianukovici, fostul președinte prorus al Ucrainei, pierde definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE apare prima dată în SafeNews.
Ursula von der Leyen propune o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale în UE # SafeNews
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunţat miercuri în favoarea unei limite de vârstă pentru utilizarea reţelelor sociale în Uniunea Europeană, relatează dpa, preluat de Agerpres. În cadrul discursului privind Starea UE, adresat Parlamentului European în Strasbourg, Ursula von der Leyen a declarat că va numi un grup de experţi până la sfârşitul […] Articolul Ursula von der Leyen propune o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale în UE apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Ruslan Petrusenco: „Toate localitățile din Moldova trebuie să se dezvolte, nu doar capitala” # SafeNews
Toate orașele și satele din Moldova trebuie să se dezvolte, pentru a oferi locuri de muncă bine plătite și condiții decente de trai pentru locuitorii săi. Declarația a fost făcută de Ruslan Petrusenco, președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului „Respect Moldova”, într-un mesaj video. „Moldova are nevoie de mai multe orașe bine dezvoltate, care să devină […] Articolul VIDEO // Ruslan Petrusenco: „Toate localitățile din Moldova trebuie să se dezvolte, nu doar capitala” apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 10 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Bărbat din Orhei prins băut criță pe motocicletă, cu fiul minor în spate și fără permis # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost depistat de polițiști în localitatea Mitoc, raionul Orhei, conducând o motocicletă în condiții extrem de periculoase. Acesta se afla într-o stare avansată de ebrietate și nu deținea permis de conducere. Și mai grav, în spatele său era transportat fiul său minor, fără niciun echipament de […] Articolul VIDEO // Bărbat din Orhei prins băut criță pe motocicletă, cu fiul minor în spate și fără permis apare prima dată în SafeNews.
Vance: „Trump nu vede niciun rost în izolarea economică a Rusiei. Să fim sinceri, au mult petrol” # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, nu crede că Rusia ar trebui izolată de economia globală dincolo de contextul războiului său împotriva Ucrainei, a declarat vicepreședintele JD Vance. Declarația vine în contextul în care, în ciuda amenințărilor repetate ale lui Trump, administrația sa a impus doar sancțiuni limitate Rusiei și, în unele cazuri, a redus restricțiile. „Președintele […] Articolul Vance: „Trump nu vede niciun rost în izolarea economică a Rusiei. Să fim sinceri, au mult petrol” apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Maia Sandu, întâmpinată la Roma de Giorgia Meloni în cadrul unei ceremonii solemne # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în vizită oficială la Roma, unde a avut o întrevedere cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni. În cadrul discuțiilor, cele două oficiale ar fi abordat teme precum aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al Republicii Moldova, extinderea cooperării economice, precum și susținerea oferită comunității moldovenești […] Articolul VIDEO // Maia Sandu, întâmpinată la Roma de Giorgia Meloni în cadrul unei ceremonii solemne apare prima dată în SafeNews.
Explozii puternice la Vilnius: mai multe vagoane de tren cu gaz lichefiat ale companiei poloneze Orlen au luat foc # SafeNews
Explozii puternice s-au auzit, miercuri dimineață, în suburbiile capitalei Lituaniei, Vilnius, după ce mai multe vagoane de tren încărcate cu gaz lichefiat au luat foc, au anunțat autoritățile, potrivit ABC News. O persoană a fost rănită, potrivit departamentului de pompieri. Coloane de fum erau vizibile în tot Vilniusul, iar locuitorii din zonă au fost avertizați […] Articolul Explozii puternice la Vilnius: mai multe vagoane de tren cu gaz lichefiat ale companiei poloneze Orlen au luat foc apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Doi bărbați din Chișinău, reținuți pentru trafic de droguri în valoare de 100.000 de lei # SafeNews
Doi bărbați de 40 și 42 de ani, originari din Chișinău, sunt suspectați de comercializarea substanțelor narcotice, după ce au fost reținuți de oamenii legii în urma unei operațiuni desfășurate de Inspectoratul de Poliție Buiucani, în colaborare cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii. În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, au fost depistate și […] Articolul VIDEO // Doi bărbați din Chișinău, reținuți pentru trafic de droguri în valoare de 100.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
Rezoluție adoptată: Parlamentul European susține deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova # SafeNews
Parlamentul European a votat astăzi o rezoluție prin care solicită lansarea negocierilor oficiale de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pe capitole distincte. Inițiativa a fost susținută de o majoritate largă a eurodeputaților, evidențiind sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Moldovei. Potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, […] Articolul Rezoluție adoptată: Parlamentul European susține deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
Noi reguli pentru protejarea apei potabile: Materialele care intră în contact direct cu apa vor fi testate sanitar # SafeNews
Pentru prima dată, materialele și substanțele care vin în contact direct cu apa potabilă vor fi supuse unui control sanitar riguros, în baza unui nou regulament aprobat de Guvern. Măsura vine ca răspuns la lipsa unui cadru clar de reglementare în acest domeniu, care până acum a reprezentat un potențial risc pentru siguranța apei consumate […] Articolul Noi reguli pentru protejarea apei potabile: Materialele care intră în contact direct cu apa vor fi testate sanitar apare prima dată în SafeNews.
UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Ursula von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone” # SafeNews
Liderii europeni au promis o apărare mai puternică la frontieră, anunțând planuri de a lansa o misiune de „supraveghere a flancului estic” și de a construi un „zid de drone” pentru a proteja spațiul aerian al UE. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat noi planuri de consolidare a securității UE. „Trebuie să […] Articolul UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Ursula von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone” apare prima dată în SafeNews.
Şapte drone şi resturi ale unei rachete, de origine neidentificată, au fost găsite până acum în Polonia după intruziunea din spaţiul aerian din cursul nopţii, a anunţat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, Karolina Galecka, relateză The Guardian. În cadrul aceluiaşi briefing de presă, purtătorul de cuvânt al Comandamentului operaţional al forţelor […] Articolul Polonia anunţă că şapte drone şi părţi ale unei rachete au fost găsite până acum apare prima dată în SafeNews.
Moldova va avea un Centru Național de Management al Crizelor: Guvernul dă undă verde unei noi structuri pentru situații de urgență # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a decis înființarea Centrului Național de Management al Crizelor, o instituție nouă care va coordona intervențiile și măsurile de prevenire în fața unor riscuri majore precum dezastrele naturale, amenințările cibernetice sau urgențele sanitare. Structura va avea responsabilitatea de a gestiona eficient situațiile critice printr-un sistem permanent de monitorizare și reacție. Activitatea sa […] Articolul Moldova va avea un Centru Național de Management al Crizelor: Guvernul dă undă verde unei noi structuri pentru situații de urgență apare prima dată în SafeNews.
Drone ostile doborâte în Polonia. Liderii europeni îşi exprimă solidaritatea. Ursula von der Leyen: „Europa îşi va apăra fiecare centimetru pătrat din teritoriul său” # SafeNews
Mai mulţi lideri europeni şi-au exprimat solidaritatea cu Polonia după ce dronele ruseşti au încălcat peste noapte spaţiul aerian al Poloniei. În discursul său despre starea Uniunii, ţinut miercuri în Parlamentul European, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a răspuns, de asemenea, la incidentul petrecut în Polonia în cursul nopţii, relatează The Guardian şi […] Articolul Drone ostile doborâte în Polonia. Liderii europeni îşi exprimă solidaritatea. Ursula von der Leyen: „Europa îşi va apăra fiecare centimetru pătrat din teritoriul său” apare prima dată în SafeNews.
Un diplomat al Ambasadei Belarus la Chișinău, declarat persona non grata de autoritățile moldovene # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat miercuri, 10 septembrie, că un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul țării. Diplomatul vizat urmează să părăsească teritoriul Republicii Moldova într-un termen restrâns, conform procedurilor diplomatice. Autoritățile moldovene nu au oferit detalii oficiale privind motivele care au stat […] Articolul Un diplomat al Ambasadei Belarus la Chișinău, declarat persona non grata de autoritățile moldovene apare prima dată în SafeNews.
Doi conducători auto au fost depistați de polițiștii din Ialoveni în timp ce se aflau la volan în stare de ebrietate și fără permis de conducere, punând în pericol siguranța rutieră. Cazurile au avut loc în două localități diferite ale raionului. Primul incident s-a produs în localitatea Țipala, unde un autoturism Seat a atras atenția […] Articolul VIDEO // Doi bărbați prinși băuți și fără permis la volan, pe drumurile din Ialoveni apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Diaspora își face vocea auzită: AUR din Republica Moldova lansează campania “Diaspora susține AUR” # SafeNews
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a lansat campania „Diaspora susține AUR”, prin care basarabenii stabiliți în străinătate își fac auzită vocea prin mesaje video publice. Potrivit unui comunicat emis presei, primul mesaj a venit de la Nicolae Mîrleanu, originar din Republica Moldova și stabilit la Frankfurt, Germania. Acesta a subliniat că […] Articolul VIDEO // Diaspora își face vocea auzită: AUR din Republica Moldova lansează campania “Diaspora susține AUR” apare prima dată în SafeNews.
