NATO a cheltuit 1.200.000 de euro ca să doboare trei drone rusești din placaj și spumă, fiecare în valoare de 8.500 de dolari
SafeNews, 11 septembrie 2025 14:00
Costul unei singure rachete AIM-9 Sidewinder depășește 400.000 de euro, în timp ce UAV-urile costă doar câteva mii de euro, notează Bild. Rachetele AIM-9 Sidewinder sunt rachete aer-aer cu rază scurtă de acțiune, ghidate prin infraroșu, utilizate de avioane de vânătoare și elicoptere pentru a doborî ținte aeriene. Denumite după șarpele cu clopoței (Sidewinder snake)
Acum 10 minute
14:10
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, începând cu miezul nopții de 12 septembrie 2025, autoritățile poloneze vor închide toate punctele de trecere terestră și feroviară de la granița cu Belarus. Măsura afectează atât circulația spre Belarus, cât și pe cea în sens invers și va fi valabilă pe termen nelimitat. Cetățenii care intenționează să călătorească în
Acum 30 minute
14:00
Costul unei singure rachete AIM-9 Sidewinder depășește 400.000 de euro, în timp ce UAV-urile costă doar câteva mii de euro, notează Bild. Rachetele AIM-9 Sidewinder sunt rachete aer-aer cu rază scurtă de acțiune, ghidate prin infraroșu, utilizate de avioane de vânătoare și elicoptere pentru a doborî ținte aeriene. Denumite după șarpele cu clopoței (Sidewinder snake)
Acum o oră
13:40
Serghei Cleșcenco și-a dat demisia din funcția de selecționer al naționalei în urma înfrângerii record cu Norvegia, scor 11-1 # SafeNews
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a anunțat oficial că Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova. Decizia vine la scurt timp după înfrângerea usturătoare suferită de „tricolori" în fața Norvegiei, scor 11-1, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2026. Potrivit comunicatului FMF, situația echipei naționale de seniori, precum și
13:30
VIDEO // Cele mai puternice inundații în Bali din ultimii zeci ani: 18 morți și numeroase locuințe distruse # SafeNews
Destinații turistice de renume mondial din Indonezia, unde mulți români alerg să meargă în vacanță, au fost afectate de inundații severe, în urma unor ploi neobișnuit de abundente. Insulele Bali și Flores se numără printre cele mai lovite de intemperii, informează BBC. 18 persoane au murit, iar mai multe locuințe au fost distruse. Străzi, pasaje
13:20
15 avertizări și două posturi TV sancționate de Consiliul Audiovizualului în prima săptămână de campanie electorală. Află ce posturi sunt vizate # SafeNews
Consiliul Audiovizualului a aplicat mai multe sancțiuni posturilor de televiziune pentru abateri constatate în prima săptămână a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În urma monitorizării desfășurate între 29 august și 4 septembrie, autoritatea a emis 15 avertizări publice și a aplicat două amenzi, vizând atât încălcări ale legislației electorale, cât și cazuri
Acum 2 ore
13:00
Ce sunt dronele Gerbera trimise de ruși în Polonia și ce a urmărit de fapt armata rusă prin incursiune # SafeNews
Oficialii armatei poloneze spun că cel puțin o parte dintre dronele folosite de Rusia pe 10 septembrie în incursiunea din Polonia erau de tip Gerbera, un model ieftin, dar eficient, folosit de armata rusă pentru diversiune sau recunoaștere. Expertul militar american Rob Lee a explicat într-un mesaj postat pe platforma X că dronele Gerbera pot
12:50
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil # SafeNews
Încă dinainte de asasinarea lui Charlie Kirk, un influent activist de dreapta, existau semne ale unei crize politice iminente. Polarizarea crescândă și agresivitatea discursului public lăsau puțin loc pentru o înțelegere comună. Actele de violență, care vizau personalități de stânga și de dreapta, începuseră să se acumuleze, scrie New York Times. Însă uciderea lui Kirk,
12:40
VIDEO // Incident de violență între eleve, filmat în curtea unei școli din raionul Soroca # SafeNews
Un caz grav de violență între eleve a avut loc luni, 8 septembrie, în curtea unei școli din raionul Soroca. În timpul recreației, o elevă a fost agresată fizic de două colege, în timp ce alți elevi filmau scena. Imaginile au fost rapid distribuite pe rețelele sociale, stârnind reacții puternice din partea comunității. Potrivit administrației
12:30
Nou atac mortal al Rusiei: cel puțin trei ucraineni au fost uciși într-un bombardament care a avariat și catedrala din Sumî # SafeNews
Atacurile rusești în Ucraina au ucis cel puțin trei civili și au rănit cel puțin 25 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 11 septembrie. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 62 din cele 66 de drone de tip Shahed și alte drone lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forța Aeriană. Patru drone de
Acum 4 ore
12:10
Ministerul Apărării dezminte scenariile false despre trupe NATO în Moldova: „Dezinformare reluată pe rețele sociale” # SafeNews
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a publicat recent un mesaj ferm de combatere a unor noi valuri de dezinformare apărute pe rețelele sociale. Instituția atrage atenția asupra unor informații false care circulă din nou online, referitoare la o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană" și la „sosirea a peste 800 de
12:00
Irina Vlah către Ambasadorul Canadei: Am admis şi admit în continuare că, probabil, autorităţile canadiene au fost induse în eroare sau s-a produs careva confuzie, lucru care, consider că trebuie verificat # SafeNews
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei", s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Republica Moldova cu reședința la București, Gavin Buchan, în contextul deciziei autorităților canadiene de a-i impune sancțiuni politicianei. Pe această cale, ea cere să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate, inclusiv probele ce
11:50
VIDEO // Copiii din Ștefan Vodă, alături de Poliția de Frontieră într-un festival dedicat educației, sportului și securității # SafeNews
Într-o atmosferă plină de energie și entuziasm, stadionul central din Ștefan Vodă a devenit locul de întâlnire dintre copii, educație, sport și Poliția de Frontieră, în cadrul evenimentului „Sport + Școală + Poliție" 2025. Punctul de maxim interes a fost prezentarea echipei canine a Poliției de Frontieră. Conan, câinele de serviciu, a impresionat publicul prin
11:50
Avertismentul comandantului Forțelor Armate ale Ucrainei: Rusia extinde raza de acțiune a dronelor sale # SafeNews
Oleksandr Sîrski, comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, a subliniat importanța dezvoltării de noi tehnologii și tactici pentru utilizarea sistemelor fără pilot, întrucât Rusia copiază tehnologiile ucrainene de succes și extinde raza de acțiune a dronelor sale. Generalul Oleksandr Sîrski, în urma unei reuniuni lunare privind dezvoltarea Forțelor Sistemelor Fără Pilot „Raportul serviciilor de informații. Inamicul
11:40
Un bărbat a murit, după ce s-a prăbușit cu motocultorul într-o prăpastie. Cadavrul găsit peste patru zile # SafeNews
Un bărbat a murit, după ce motocultorul cu care se deplasa s-a prăbușit într-o prăpastie. Tragedia a avut loc acum câteva zile, iar cadavrul acestuia ar fi fost depistat abia în după-amiaza zilei de ieri, 10 septembrie, în jurul orei 14:40, în localitatea Marcăuți, din raionul Dubăsari, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima
11:30
Patru bărbați, condamnați pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari, unul dintre ei coordona rețeaua din penitenciar # SafeNews
Patru membri ai unui grup criminal organizat au fost condamnați la închisoare de Judecătoria Chișinău, după ce procurorii PCCOCS i-au deferit justiției într-un dosar de trafic de droguri. Gruparea a fost responsabilă pentru distribuirea a trei tipuri de substanțe narcotice în cantități deosebit de mari, iar unul dintre membri organiza întreaga activitate infracțională din penitenciarul
11:20
Dorin Recean, apel către cetățeni: Dacă vindeți viitorul țării noastre, nu vom mai putea ieși din sărăcie # SafeNews
Prim-ministrul Dorin Recean anunță că în ultimele două săptămâni, Poliția a raportat peste 180 de percheziții și 300 de persoane investigate în dosare penale pornite pentru finanțarea ilegală a partidelor și coruperea electorală. În acest sens, șeful Executivului a îndemnat oamenii să nu se lase folosiți de grupările criminale care vor să revină la putere.
11:10
Noile descoperiri ale roverului NASA pe Marte oferă cele mai puternice indicii de până acum privind potenţiale semne de viaţă # SafeNews
Roverul Perseverance al NASA a descoperit roci într-un canal de râu uscat care ar putea conţine semne potenţiale ale unei forme de viaţă microscopică străveche, au transmis miercuri oamenii de ştiinţă. Aceştia au subliniat că este necesară o analiză aprofundată a probei colectate acolo de Perseverance – ideal în laboratoarele de pe Pământ – înainte
11:10
Premierul Dorin Recean, candidat PAS la parlamentare, și-a cumpărat o mașină de 1,3 milioane de lei în 2025 # SafeNews
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, care figurează și pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru scrutinul din 28 septembrie 2025, și-a declarat noi achiziții și cheltuieli în creștere pentru familia sa, potrivit Rise.md. Ultimele declarații de avere arată că, în 2024, familia Recean a acordat ajutoare în valoare de 1,9 milioane de lei
11:00
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă pentru a aborda încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia, a anunţat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters. Acest demers vine ca răspuns la o operaţiune fără precedent, desfăşurată miercuri în zori, în care Polonia, susţinută de aliaţi din NATO,
10:50
O femeie a murit în urma arsurilor grave suferite într-un incendiu izbucnit lângă gospodăria sa, la Ialoveni # SafeNews
O femeie de 63 de ani din satul Dănceni, raionul Ialoveni, a murit după ce a suferit arsuri grave în urma unui incendiu de vegetație uscată. Flăcările au izbucnit în apropierea gospodăriei sale și s-au extins rapid din cauza vântului. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112
10:40
Un tânăr de doar 17 ani a fost surprins conducând în mod periculos la ieșirea din satul Parcova, în raionul Edineț. Intervenția promptă a unui echipaj mixt format din carabinieri ai Direcției Regionale „Nord" și polițiști de la IP Edineț a prevenit un posibil accident grav. Mașina se deplasa haotic, iar la oprirea acesteia, s-a
10:20
VIDEO // „Centru de apel” al escrocilor, destructurat: 8 reținuți și percheziții în forță după înșelăciuni cu promisiuni de câștig rapid # SafeNews
O rețea specializată în escrocherii prin intermediul apelurilor telefonice a fost destructurată de autoritățile. Opt persoane au fost reținute, iar prejudiciile cauzate victimelor – din țară și din străinătate – sunt în curs de estimare. Potrivit informațiilor prezentate de Inspectoratul Național de Investigații, gruparea activa sub paravanul unui așa-zis „centru de apel". Membrii acesteia contactau
10:20
VIDEO // Angela Gheorghița: „Pentru ca Moldova să se dezvolte, economia trebuie să producă” # SafeNews
Relansarea economiei depinde de capacitatea țării de a produce. Iar aceasta, la rândul său, depinde de asigurarea întreprinderilor cu resurse energetice ieftine. Declarația a fost făcută de prim-vicepreședintele Partidului „Respect Moldova", Angela Gheorghița, în cadrul emisiunii „ГЛАВНОЕ" de la TVC21. „Ca om de afaceri, știu ce trebuie făcut în țară. Nu în detalii, dar înțeleg
10:20
Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a Rusiei, extrem de rară, într-un port de la Marea Neagră # SafeNews
Forţele serviciilor de informaţii militare ucrainene (GUR) au folosit miercuri o dronă de atac pentru a viza nava de război rusă MPSV07 din Flota de la Marea Neagră, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, în timp ce aceasta efectua o operaţiune de recunoaştere în apropierea portului rusesc Novorossik, a relatat GUR într-un comunicat
Acum 6 ore
10:00
Liderul PAS avertizează că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse la alegerile din 28 septembrie ar aduce haos, corupție și izolare internațională Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că o eventuală venire la guvernare a forțelor pro-ruse după alegerile parlamentare din
09:40
FOTO // Orașul ucrainean Kupiansk a fost distrus în proporție de 95%. „Situația este critică, nu putem evacua, nu putem primi ajutoare” # SafeNews
În orașul Kupiansk, regiunea Harkov, peste 95% din clădiri au fost distruse sau avariate, iar livrarea de ajutoare umanitare este imposibilă din cauza activității dronelor rusești. Potrivit unui corespondent Ukrinform, șeful Administrației Militare a Orașului Kupiansk, Andrii Besedin, a declarat acest lucru în cadrul unei emisiuni la Radio Hromadske. „Din păcate, nimic nu s-a schimbat
09:20
Pescarul a prins un ton de 280 de kilograme: „M-am luptat două ore și jumătate. Are capul mai mare ca al meu” # SafeNews
Pescarul norvegian Marcus Rostad, 31 de ani, a capturat un ton roșu uriaș de 280 de kilograme, după o luptă epică de două ore și jumătate, relatează Verdens Gang și radiodifuzorul public NRK. El se afla în vizită la tatăl său, la Måløy, pe coasta de vest a Norvegiei când a decis să iasă la
09:00
NASA interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale: „Vor să ajungă pe Lună înaintea noastră” # SafeNews
NASA a început să interzică cetățenilor chinezi cu vize valabile să participe la programele sale, pe fondul escaladării retoricii anti-China sub administrația Donald Trump, potrivit The Guardian. Schimbarea de politică de la NASA a fost raportată pentru prima d
09:00
Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de Igor Grosu și Dorin Recean apare prima dată în SafeNews.
08:40
Trump acuză „stânga radicală” că a contribuit la uciderea lui Charlie Kirk: „Compară americani remarcabili cu naziștii” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a acuzat miercuri discursul „stângii radicale” pentru că a contribuit la împușcarea unuia dintre aliații săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, numindu-l „martir al adevărului și libertății”, notează AFP, preluată de Agerpres. „De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziștii și cu cei mai […] Articolul Trump acuză „stânga radicală” că a contribuit la uciderea lui Charlie Kirk: „Compară americani remarcabili cu naziștii” apare prima dată în SafeNews.
08:20
Trump a vorbit la telefon cu preşedinţii Nawrocki şi Macron despre dronele rusești doborâte în Polonia # SafeNews
Preşedintele Donald Trump, al cărui singur comentariu pe tema intruziunii dronelor ruse în spaţiul aerian polonez a fost extrem de scurt şi enigmatic, a vorbit la telefon miercuri seară cu preşedintele polonez, Karol Nawrocki şi cu omologul francez, Emmanuel Macron, iar interlocutorii şefului Casei Albe s-au declarat amândoi satisfăcuţi de convorbirile avute. În schimb, preşedintele […] Articolul Trump a vorbit la telefon cu preşedinţii Nawrocki şi Macron despre dronele rusești doborâte în Polonia apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
08:00
Borșul acru moldovenesc a cucerit Uniunea Europeană și aduce milioane de lei în R. Moldova # SafeNews
Un produs din R. Moldova a reușit să cucerească piața europeană și ne aducă venituri de milioane. Este vorba despre borșul acru, folosit de gospodine în alimentație sau tratament. Conform informațiilor oferite de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, această reușită este a unei companii „Sadro-Ursu”, lansată în 1993 și care exportă peste 80% din producția […] Articolul Borșul acru moldovenesc a cucerit Uniunea Europeană și aduce milioane de lei în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:00
Comisia Electorală Centrală a exclus rezerva privind revocarea listei de candidați a Partidului Politic „Moldova Mare”, condus de fosta procuroare Victoria Furtună, confirmând participarea formațiunii la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Lista cu 69 de candidați a fost aprobată de CEC săptămâna trecută, ca urmare a unei decizii a Curții Supreme de Justiție, care a […] Articolul CEC confirmă participarea partidului Victoriei Furtună la parlamentare apare prima dată în SafeNews.
07:50
Donald Trump, prima reacție după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de dronele rusești # SafeNews
Președintele american, Donald Trump, a postat, la ore bune după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de minimum 19 drone, iar avioane aliate au fost nevoite să doboare unele dintre acestea. Reacția a venit printr-o postare pe propria sa platformă de socializare, Truth Social, și nu este prea clară în privința acțiunilor președintelui […] Articolul Donald Trump, prima reacție după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de dronele rusești apare prima dată în SafeNews.
07:40
Deși președintele francez Emmanuel Macron nu a întârziat să numească un nou prim-ministru, demonstrațiile de miercuri marchează începutul unui sezon prelungit de tulburări și nemulțumiri profunde în Franța. Ministerul francez de Interne anunță că, începând de miercuri dimineață, au fost înregistrate cel puțin 327 de arestări în toată țara, informează BFM TV. Dintre acestea, 203 persoane […] Articolul VIDEO // Proteste masive în Franţa: Peste 300 de persoane au fost arestate apare prima dată în SafeNews.
07:30
Miercuri, în întreaga Franță, protestatarii au blocat autostrăzile, au incendiat baricade și au avut confruntări sporadice cu poliția, manifestându-și furia față de președintele Emmanuel Macron, clasa politică și planurile de reducere bugetară. Autoritățile au mobilizat peste 80.000 de agenți de securitate pentru a îndepărta barierele și a dispersa mulțimile cu ajutorul jeturilor de apă, pe […] Articolul Franța sub presiune: Protestele „Blocați totul” au eșuat să paralizeze țara apare prima dată în SafeNews.
07:30
Ministrul de Externe al Poloniei, replică tăioasă la reacția lui Orban față de incidentul cu dronele rusești # SafeNews
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, i-a dat o replică dură cu premierului maghiar, Viktor Orban, care susținea că poziția Ungariei pentru o pace cât mai rapidă este soluția pentru războiul din Ucraina. Oficialul de la Varșovia a spus că, în schimb, e timpul ca Orban „să ia o poziție clară și să condamne agresiunea […] Articolul Ministrul de Externe al Poloniei, replică tăioasă la reacția lui Orban față de incidentul cu dronele rusești apare prima dată în SafeNews.
07:20
Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat mortal. Anunțul preşedintelui american # SafeNews
Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA),a fost împuşcat joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley, relatează The Guardian. Moartea lui a fost anunţată chiar de preşedintele Donald Trump, în timp ce autorităţile din Utah spun că au în custodie o „persoană […] Articolul Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat mortal. Anunțul preşedintelui american apare prima dată în SafeNews.
07:20
Inspectoarea judiciară Diana Ioniță își retrage candidatura din concursul pentru funcția de judecător la CSJ # SafeNews
Inspectoarea judiciară Diana Ioniță își retrage candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Ea a informat Comisia de Evaluare a Judecătorilor și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) despre decizia luată, potrivit unui comunicat al Comisiei. Decizia de retragere a fost comunicată după ce candidata fusese invitată la o nouă […] Articolul Inspectoarea judiciară Diana Ioniță își retrage candidatura din concursul pentru funcția de judecător la CSJ apare prima dată în SafeNews.
07:10
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri o alianță cu Ucraina pentru producția de drone, relatează dpa, citat de Agerpres. Uniunea Europeană va oferi șase miliarde de euro pentru acest proiect, a declarat ea într-un discurs adresat Parlamentului European în orașul Strasbourg din Franța. Banii vor proveni dintr-un împrumut care va fi […] Articolul Ursula von der Leyen anunță o alianță cu Ucraina pentru producția de drone apare prima dată în SafeNews.
07:00
Armata rusă susţine că nu are intenţia de a lovi Polonia şi se oferă să aibă „consultări” cu Varşovia pe această temă # SafeNews
Armata rusă a dat asigurări miercuri că nu a vizat Polonia, după incursiunea şi distrugerea în timpul nopţii a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind, fără a confirma sau infirma incidentul, că nu are nicio intenţie în sensul unei provocări, aşa cum acuză Varşovia. Varşovia a acuzat Moscova că a lansat aceste aparate în cadrul […] Articolul Armata rusă susţine că nu are intenţia de a lovi Polonia şi se oferă să aibă „consultări” cu Varşovia pe această temă apare prima dată în SafeNews.
06:50
Șeful NATO, mesaj „clar” pentru Vladimir Putin. Ce spune Kremlinul despre incursiunea dronelor în Polonia # SafeNews
Violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele rusești a fost „absolut imprudentă”, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că nu a fost încă făcută o evaluare completă a incidentului, scrie Reuters. „Fie că a fost intenționat sau nu, este absolut imprudent, este absolut periculos. Dar evaluarea completă este în curs de […] Articolul Șeful NATO, mesaj „clar” pentru Vladimir Putin. Ce spune Kremlinul despre incursiunea dronelor în Polonia apare prima dată în SafeNews.
06:40
Președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări că autoritățile de la București au toate procedurile pregătite pentru a reacționa prompt, la fel ca și Polonia, în cazul unor incidente de survolare a spațiului aerian român de către obiecte străine. Întrebat despre incidentele din noaptea precedentă, când drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și […] Articolul Ce va face România dacă va fi survolată de drone rusești. Anunțul lui Nicușor Dan apare prima dată în SafeNews.
06:30
Meta Platforms și TikTok au câștigat miercuri, 10 septembrie, un proces împotriva Uniunii Europene privind impunerea asupra lor a taxelor de supraveghere în conformitate cu regulile tehnologice istorice. Meta și TikTok, care aparține companiei ByteDance, au intentat un proces împotriva Comisiei Europene după ce asupra lor a fost impusă o taxă de supraveghere în valoare […] Articolul Meta și TikTok au câștigat un proces împotriva UE. apare prima dată în SafeNews.
06:20
Datele Serviciului Vamal, expediate redacției BANI.MD, arată că în perioada ianuarie–iunie 2025 s-a înregistrat o creștere vizibilă a importului de autoturisme de lux și de colecție comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La categoria autoturisme de lux, Moldova a importat 3 unități Bentley, în valoare de circa 6,85 milioane lei, față de același număr […] Articolul Raport: Câte Lamborghini și Maserati au importat moldovenii în acest an apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
06:10
În perioada 1–7 septembrie, în ţară au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere de 19% comparativ cu săptămâna precedentă, anunţă Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Dintre acestea, 375 cazuri au fost raportate în rândul copiilor. ANSP recomandă cetățenilor respectarea măsurilor de protecție pentru reducerea riscului de infectare: păstrarea distanței […] Articolul ANSP: Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut cu 19% într-o săptămână apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:00
VIDEO // Partidul Moldova Mare anunță lupta pentru „identitate și credință” în campania electorală # SafeNews
Președintele Partidului Moldova Mare a lansat astăzi un mesaj la adresa actualei guvernări, acuzând regimul PAS că a transformat democrația într-un instrument de control și că acționează împotriva intereselor naționale ale Republicii Moldova. Într-un discurs susținut în fața simpatizanților, liderul formațiunii a declarat că actuala conducere, în frunte cu Maia Sandu și Dorin Recean, ar […] Articolul VIDEO // Partidul Moldova Mare anunță lupta pentru „identitate și credință” în campania electorală apare prima dată în SafeNews.
17:00
Un bărbat cu cetățenie ucraineană a fost oprit de autorități pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a încercat să transporte peste graniță 27.000 de dolari americani, fără a-i declara. Incidentul a avut loc în zona de plecări internaționale, înaintea unei curse spre Tbilisi. Pasagerul a ales coridorul verde, destinat celor care nu transportă bunuri sau […] Articolul Ucrainean prins pe Aeroportul Chișinău cu 27.000 de dolari nedeclarați în bagaj apare prima dată în SafeNews.
16:50
Viktor Ianukovici, fostul președinte prorus al Ucrainei, pierde definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE # SafeNews
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a pierdut miercuri, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, procesul prin care încerca să ridice sancțiunile impuse de Bruxelles încă din 2014, după fuga sa în Rusia, relatează Politico. Viktor Ianukovici a fost președintele Ucrainei între 2010 și 2014, înainte de a fi înlăturat de protestele Euromaidan și de […] Articolul Viktor Ianukovici, fostul președinte prorus al Ucrainei, pierde definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE apare prima dată în SafeNews.
16:30
Ursula von der Leyen propune o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale în UE # SafeNews
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunţat miercuri în favoarea unei limite de vârstă pentru utilizarea reţelelor sociale în Uniunea Europeană, relatează dpa, preluat de Agerpres. În cadrul discursului privind Starea UE, adresat Parlamentului European în Strasbourg, Ursula von der Leyen a declarat că va numi un grup de experţi până la sfârşitul […] Articolul Ursula von der Leyen propune o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale în UE apare prima dată în SafeNews.
