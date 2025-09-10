Ce spune Kremlinul despre dronele care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
Ziarul de Garda, 10 septembrie 2025 14:30
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a comentat incidentul cu dronele ce au intrat în spațiul aerian al Poloniei, redirecționând întrebările către Ministerul Apărării, scrie BBC. „În acest caz, nu dorim să facem niciun comentariu, nu este de competența noastră, este prerogativa Ministerului Apărării al Federației Ruse. Conducerea UE și NATO acuză zilnic...
• • •
Acum 5 minute
14:50
LIVE TEXT/ 29 de morți și 34 de răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1295 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:45 Cel puțin 29 de civili au fost uciși și 30 răniți în atacuri rusești în Ucraina în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 10 septembrie, scrie The Kyiv Independent. Cincisprezece regiuni au fost atacate, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Cele mai sângeroase atacuri au avut loc în regiunea Donețk, unde 28 de...
Acum 15 minute
14:40
Viktor Orban iese la rampă: „Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă” # Ziarul de Garda
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a venit cu o reacție, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei, afirmând că „încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Orban a transmis că „Ungaria își exprimă solidaritatea deplină cu Polonia în legătură cu incidentul nocturn cu drone”. „Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă. Acest incident...
Acum 30 minute
14:30
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a comentat incidentul cu dronele ce au intrat în spațiul aerian al Poloniei, redirecționând întrebările către Ministerul Apărării, scrie BBC. „În acest caz, nu dorim să facem niciun comentariu, nu este de competența noastră, este prerogativa Ministerului Apărării al Federației Ruse. Conducerea UE și NATO acuză zilnic...
Acum o oră
14:10
ULTIMA ORĂ/ Ministra Afacerilor Interne anunță data extrădării lui Plahotniuc în R. Moldova. Va fi plasat în Penitenciarul 13 # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegeri, relatează TV8. Informația a fost confirmată astăzi, de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, într-o declarație pentru presă, după ședința Guvernului. „Ministerul Justiției grec a acceptat cererile de extrădare, acestea fiind transmise Ministerului de Externe din...
14:00
Președinta Comisiei Europene solicită sancțiuni și suspendarea parțială a comerțului cu Israelul din cauza războiului din Gaza # Ziarul de Garda
Comisia Europeană va propune sancționarea miniștrilor israelieni extremiști și suspendarea parțială a acordului de asociere al Uniunii Europene cu Israelul, vizând aspectele legate de comerț. Anunțul a fost făcut miercuri, 10 septembrie, de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie Reuters. „Ceea ce se întâmplă în Gaza a zguduit conștiința lumii”, a declarat...
Acum 2 ore
13:30
Un colaborator al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata pe teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul R. Moldova, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Se întâmplă la câteva zile după ce a fost lichidată o rețea de spionaj belarusă în cadrul unei operațiuni speciale, din care făcea parte și un fost director adjunct al spionajului din...
13:20
A fost aprobat un Regulament sanitar nou pentru apa potabilă aliniat la standardele europene # Ziarul de Garda
Un Regulament sanitar privind materialele și substanțele care intră în contact cu apa potabilă și metodele de testare a fost aprobat miercuri, 10 septembrie, în ședința de Guvern. Potrivit Ministerului Sănătății, proiectul urmărește protejarea sănătății populației prin asigurarea calității și siguranței apei potabile și alinierea cadrului național la standardele Uniunii Europene. „Până acum, materialele și...
13:00
LIVE TEXT/ În urma atacurilor rusești, în regiunea Jîtomîr a murit o persoană și altele cinci sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1295 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:55 În regiunea Jîtomîr în urma bombardamentelor rusești, o persoană a murit și cel puțin cinci au fost rănite. Au izbucnit incendii în mai multe locuri, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În raionul Jîtomîr, au fost avariate clădiri de locuit. Un localnic a fost rănit: cu arsuri de diferite grade, salvatorii l-au transportat...
13:00
Ursula von der Leyen: UE vrea să ridice un „zid de drone” în fața Rusiei și să sprijine financiar statele de pe flancul de est # Ziarul de Garda
Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a susținut miercuri, 10 septembrie, un discurs despre starea UE în fața Parlamentului European. În deschidere, Von der Leyen a declarat că vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit și că „o nouă Europă trebuie să apară”, relatează hotnews.ro. Criticând invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, ea...
Acum 4 ore
12:50
SA Energocom a achiziționat peste 90% din consumul prognozat pentru anul gazier 2025-2026 # Ziarul de Garda
SA Energocom anunță că până miercuri, 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul prognozat pentru anul gazier 2025 -2026 (care începe la 1 octombrie 2025 și se încheie la 30 septembrie 2026), plus luna septembrie 2025, integral. Astfel, potrivit unui comunicat, compania a achiziționat 7,45 milioane de MWH, echivalentul a circa 700 de milioane...
12:40
Polonia a solicitat activarea articolului 4 din Acordul NATO, după ce a doborât dronele rusești: „Acesta nu este doar un război pentru ucraineni. Este o confruntare pe care Rusia a declarat-o întregii lumi libere” # Ziarul de Garda
Premierul Donald Tusk spune că Polonia a solicitat activarea articolului 4 din Acordul NATO, după ce opt drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez și au fost doborâte. Astfel, vor avea loc „consultări formale” cu privire la răspunsul pe care NATO trebuie să-l dea Rusiei. Tusk spune că Polonia solicită activarea articolului 4 în...
12:30
Analiză Deutsche Welle: Fostul director adjunct al Serviciului de Informații din R. Moldova a primit date sensibile din România și apoi le-a tranzacționat cu KGB Belarus. În mod ironic, spionul transnațional a fost prins la Timișoara unde urma să participe la o conferință cu titlul „Parcursul pro-european și provocările viitorului: alegerile parlamentare 2025 din R. Moldova”. Potrivit unor...
12:10
LIVE TEXT/ Rusia a lansat drone și rachete asupra Ucrainei: apărarea antiaeriană a doborât 413 ținte. Război în Ucraina, ziua 1295 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:55 În noaptea de 10 septembrie, forțele ruse a lansat drone și rachete asupra Ucrainei din diferite direcții. Apărarea antiaeriană a doborât 413 ținte rusești. Acest lucru a fost comunicat de serviciul de presă al Forțelor Aeriene, scrie presa ucraineană. „În noaptea de 10 septembrie (de la ora 17:00 pe 9 septembrie), armata rusă...
12:00
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat proiectul cu privire la alocarea 100 de milioane de lei pentru agricultorii afectați de înghețuri și furtună din luna iulie # Ziarul de Garda
Executivul se întrunește în ședință miercuri, 10 septembrie. Urmează a fi examinate 20 de subiecte, printre care inițiativa cu referire la aprobarea autorizării instalării unei centrale electrice fotovoltaice în extravilanul comunei Zîmbreni, raionul Ialoveni și aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și substanțele care intră în contact cu apa potabilă și metodele de testare. UPDATE 10:51...
12:00
O inspectoare judiciară, în privința căreia s-a dispus anterior reevaluarea externă, s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la CSJ # Ziarul de Garda
Inspectoarea judiciară Diana Ioniță își retrage candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Ea a informat Comisia de Evaluare a Judecătorilor și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) despre decizia luată, potrivit unui comunicat al Comisiei. Decizia de retragere a fost comunicată după ce candidata fusese invitată la o nouă rundă...
11:50
TV8/ Soldați ruși, captivi în Ucraina: „Putin ar putea oricând să invadeze R. Moldova doar pentru că a făcut parte din URSS” # Ziarul de Garda
Recunosc că trăiesc sub influența propagandei Kremlinului și cred că Vladimir Putin ar putea oricând să invadeze R. Moldova „doar pentru că a făcut parte din URSS” și nu consideră că Rusia face rău. Este vorba despre mai mulți soldați ruși care trăiesc în captivitate în Ucraina. Aceștia au făcut mai multe mărturii în reportajul...
11:20
Modelul Cărții de rezidență și a documentelor de călătorie cu coduri noi, aprobat de Guvern # Ziarul de Garda
Din 1 ianuarie 2026, în R.Moldova va fi introdusă Cartea de rezidență – un nou document modern, care, potrivit unui comunicat al Agenției Servicii Publice (ASP), are un format capabil să asigure respectarea standardelor europene de securitate pentru actele de identitate. Modificarea în acest sens a Hotărârii nr. 522/2019 privind modelele actelor de identitate din...
Acum 6 ore
10:50
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat proiectul cu privire la autorizarea instalării unei centrale electrice fotovoltaice în extravilanul comunei Zîmbreni # Ziarul de Garda
Executivul se întrunește în ședință miercuri, 10 septembrie. Urmează a fi examinate 20 de subiecte, printre care inițiativa cu referire la aprobarea autorizării instalării unei centrale electrice fotovoltaice în extravilanul comunei Zîmbreni, raionul Ialoveni și aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și substanțele care intră în contact cu apa potabilă și metodele de testare. UPDATE 10:48...
10:40
Ambasadorul Oleg Serebrian a prezentat scrisorile de acreditare președintelui turc. Prioritățile mandatului său # Ziarul de Garda
Marți, 9 septembrie 2025, Oleg Serebrian, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotențiar al R. Moldova în R. Turcia a prezentat scrisorile de acreditare președintelui turc, Recep Tayyip Erdoğan. Ceremonia oficială s-a desfășurat la Palatul Prezidențial din capitala Ankara. Potrivit unui comunicat al Ambasadei R. Moldova în R. Turcia, în cadrul întrevederii, președintele Recep Tayyip Erdoğan i-a urat...
10:30
Executivul se întrunește în ședință miercuri, 10 septembrie. Urmează a fi examinate 20 de subiecte, printre care inițiativa cu referire la aprobarea autorizării instalării unei centrale electrice fotovoltaice în extravilanul comunei Zîmbreni, raionul Ialoveni și aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și substanțele care intră în contact cu apa potabilă și metodele de testare. UPDATE 10:29...
10:20
Vizită de lucru în Italia: Maia Sandu se va întâlni cu Giorgia Meloni și Papa Leon al XIV-lea # Ziarul de Garda
În perioada 10–12 septembrie 2025, președinta R. Moldova, Maia Sandu efectuează o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun, potrivit unui comunicat al Președinției. La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul...
09:50
Armata română a ridicat de la sol două avioane F-16 după o alertă aeriană: drone semnalate în Ucraina lângă graniță # Ziarul de Garda
În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România, potrivit Ministerului Apărării, relatează G4Media. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti...
09:20
LIVE TEXT/ Mai multe incendii au izbucnit în urma unor bombardamente rusești asupra Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1295 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:05 Echipele de salvare ale Serviciului Național de Situații de Urgență din Volîn au stins un incendiu de proporții după un atac rusesc de noaptea trecută, anunță Serviciul. „În această noapte, echipele Serviciului Național de Situații de Urgență din Volîn și pompierii locali din satul Țuman au intervenit pentru a stinge incendiul provocat de...
09:10
VIDEO/ Cum folosește Moscova falsurile și frica online. Jurnalista ZdG Natalia Zaharescu, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La Detectorul de falsuri, noul podcast al Ziarului de Gardă, discutăm cu jurnalista Natalia Zaharescu, care s-a infiltrat pentru a treia oară în rețeaua lui Ilan Șor, despre ancheta „Armata digitală a Kremlinului”, care arată cu lux de amănunte cum sute de conturi de pe Facebook și TikTok au lucrat coordonat, cu instrucțiuni precise, pentru...
09:00
Fotbal/ Norvegia – Moldova 11-1, cea mai severă înfrângere din istoria echipei naționale de fotbal a R. Moldova. „O rușine”, a admis antrenorul selecționatei # Ziarul de Garda
Naționala de fotbal a R. Moldova a suferit cea mai severă înfrângere din istorie, 11-1 cu Norvegia. Precedentul anti-record a fost un 8-0 cu Danemarca, în 2021. La pauză a fost 5-0 pentru naționala condusă din teren de Erling Haaland, atacant la Manchester City, care a reușit până la final să marcheze 5 goluri. În...
Acum 8 ore
08:30
Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Varșovia mobilizează apărarea NATO după „multiple încălcări ale spațiului aerian polonez # Ziarul de Garda
Forțele armate poloneze afirmă că drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian iar mai multe aeroporturi din Polonia au fost închise, transmite BBC. Polonia a declarat că miercuri, 10 septembrie, a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima...
Acum 24 ore
21:10
Premierul francez şi-a prezentat oficial demisia. Macron este în căutarea unui înlocuitor, pentru a cincea oară în doi ani. Nume vehiculate # Ziarul de Garda
Emmanuel Macron caută al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, după demiterea lui Francois Bayrou în urma opoziției față de planurile sale bugetare, relatează Reuters.Mandatul de nouă luni al lui Bayrou s-a încheiat luni seara, când a pierdut votul de încredere din parlament. Marți după-amiază, el i-a prezentat demisia lui Macron. Bayrou și...
21:00
Donald Trump a pierdut procesul cu Jean Carroll. Ar urma să-i plătească 83.3 milioane de dolari despăgubiri, după ce ar fi violat-o # Ziarul de Garda
O curte de apel din Manhattan a dat decizia în dosarul în care Donald Trump este acuzat de către editorialista și autoarea Elizabeth Jean Carroll de defăimare, după ce ar fi violat-o. Președintele american ar trebui să-i plătească acesteia despăgubiri în valoare de 83,3 milioane de dolari, scrie Reuters. Donald Trump a pierdut apelul în...
20:30
Noul președinte polonez, aflat în Finlanda: „Vladimir Putin este gata să invadeze alte ţări” # Ziarul de Garda
Preşedintele polonez, Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”, relatează The Straits Times. Cele două ţări membre NATO sunt în alertă maximă de la invadarea Ucrainei de...
19:50
Alertă de călătorie în Franța, emisă de Chișinău: Se anunță grevă generală națională # Ziarul de Garda
Autoritățile R. Moldova au emis o alertă de călătorie pentru Republica Franceză. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că, principalele sindicate din domeniile transport public, feroviar, aerian, educație, servicii publice, sănătate, comerț și industrie au anunțat declanșarea unei greve generale naționale pentru miercuri, 10...
19:40
Parlamentul European a adoptat: Statele UE, obligate să reducă cu 30% risipa alimentară până în 2030 # Ziarul de Garda
Parlamentul European a adoptat marți o lege care vizează reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile, în special din industria fast fashion. Eurodeputaţii au aprobat, fără amendamente, textul negociat anterior cu statele membre. Potrivit datelor Comisiei Europene, fiecare european generează 132 kg de deşeuri alimentare şi 12 kg de deşeuri de îmbrăcăminte şi încălţăminte pe...
19:10
SINTEZA ELECTORALĂ/ Ceban cu acuzații către CEC, Usatîi face aluzii rasiste, mesajul Maiei Sandu din Parlamentul UE # Ziarul de Garda
„I-a apucat dracii, cum se spune la noi în popor”. Aceasta este declarația lui Ion Ceban, candidat din partea blocului „Alternativa”, nemulțumit de sancțiunea „avertisment” aplicată de CEC în privința sa. Ulterior, Ceban a publicat un clip video de la alegerile locale de acum doi ani, insinuând că se practică furtul de buletine de vot...
19:00
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro din SAFE, a doua cea mai mare alocare pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE # Ziarul de Garda
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate marți de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program, a transmis Guvernul într-un comunicat în care a precizat că suma pe care o va putea investi România reprezintă a...
18:10
Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății” # Ziarul de Garda
Alexandru Bălan (47 de ani), fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din R. Moldova, reținut de DIICOT pe Aeroportul Timișoara într-un caz de trădare în care este acuzat că a spionat pentru KGB Belarus, ar fi trebuit să participe miercuri, 9 septembrie 2025, la o conferință despre parcursul proeuropean al R....
17:50
UPDATE/ Candidatul la funcția de deputat, reținut ilegal în regiunea transnistreană, a fost eliberat. I s-ar fi „interzis” să părăsească stânga Nistrului # Ziarul de Garda
UPDATE 17:40 Partidul Liberal a anunțat că Vladimir Meleca a fost eliberat de către organele separatiste, dar i s-a intentat un dosar penal pentru „unele declarații politice”. „Lucrurile confiscate: telefonul mobil, calculatorul, literatură, inclusiv foaia volantă a PL pentru alegerile din 28 septembrie 2025, mai multe agende în care își făcea notițe, au rămas confiscate. În...
17:50
Din Parlamentul European, Maia Sandu, către cetățenii R. Moldova: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot” # Ziarul de Garda
În contextul alegerilor din 28 septembrie, de la tribuna Parlamentului European, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj, în limba română, către cetățenii R. Moldova. Sandu i-a îndemnat pe moldoveni să dea dovadă de curaj și unitate – „Acum trebuie să facem pasul decisiv: să alegem un Parlament care să ducă Moldova în...
17:40
Percheziții pentru luare și dare de mită la una din cele mai mari companii de stat din România. Presupusul mituitor e un moldovean al cărui frate are afaceri cu Lukoil # Ziarul de Garda
Procurorii Direcția Națională Anticorupție (DNA) au făcut marți, 9 septembrie, percheziții în opt locații într-un dosar de luare și dare de mită în care sunt vizați șapte suspecți, inclusiv din conducerea companiei de stat Compania Electrocentrale București (ELCEN), scre G4Media. ELCEN e a noua cea mai mare companie cu capital de stat după cifra de...
17:20
Un candidat la funcția de deputat, reținut ilegal în regiunea transnistreană. Patru indivizi s-ar fi prezentat acasă la acesta ca fiind angajați ai așa-numitului minister al securității de stat din stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Un candidat la funcția de deputat a fost reținut de către forțe nerecunoscute din stânga Nistrului. Asociația Promo-LEX, care monitorizează respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, cere intervenția autorităților de la Chișinău. Promo-LEX a anunțat că a fost sesizată marți, 9 septembrie, la ora 14:00, cu privire la reținerea ilegală a lui Vladimir Meleca, locuitor...
17:20
FILIT – Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași, cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău în perioada 25-28 septembrie 2025 # Ziarul de Garda
Sub genericul CHILL Edition, ediția de anul acesta a FILIT Chișinău reunește în Republica Moldova zeci de nume sonore ale literaturii contemporane din Franța, Polonia, Germania, Ucraina, Austria, Danemarca, Norvegia, Armenia, Georgia, Slovacia, România: prozatori, poeți, traducători, jurnaliști, editori, critici literari, librari, distribuitori de carte, manageri culturali, jurnaliști, alături de artiști și performeri. Serile FILIT...
17:10
Este sau nu vizat Ion Ceban în dosare penale? Răspunsuri de la Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție # Ziarul de Garda
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au evitat să ofere un răspuns tranșant, fiind întrebate dacă Ion Ceban, primarul suspendat din funcție al Capitalei și candidat pe listele Blocului Alternativa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, are calitate de bănuit sau învinuit în vreun dosar aflat în gestiunea PA sau dacă acesta este...
16:50
Parlamentul European anunță că va face „tot posibilul” pentru ca Ucraina să devină stat membru al UE: „Aparține familiei europene” # Ziarul de Garda
Într-un raport al Comisiei pentru afaceri externe, votat în plenul Parlamentului European 418 voturi pentru, 135 împotrivă și 41 abțineri, deputații europeni încurajează guvernul ucrainean să mențină ritmul de implementare a reformelor legate de integrarea europeană a Ucrainei, potrivit comunicatului oficial al Legislativului European. „Cu ajutorul unor reforme solide, Ucraina poate atinge obiectivul de a adera la...
16:50
UPDATE 16:47 Numărul victimelor în urma atacului aerian rus asupra localității Iarova din regiunea Donețk a crescut la 24. Totodată, numărul răniților este de 19 persoane, conform datelor raportate de Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. După cum a a scris ministrul de interne al Ucrainei, Igor Klîmenko, pe Telegram, a început procesul...
16:40
Președinta fracțiunii PAS din CMC, declarată câștigătoarea concursului pentru conducerea Moldexpo. Zinaida Popa a fost singura candidată admisă la proba interviu # Ziarul de Garda
Președinta fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul municipal Chișinău (CMC), Zinaida Popa, a fost declarată învingătoare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de directoare generală a Centrul Internațional de Expoziții (CIE) „Moldexpo”. Popa a fost singurul candidat admis la proba finală pentru funcția pe care o ocupa cu titlu interimar de mai bine...
16:30
Profil de integritate: Ion Groza. Deputat PAS, în trecut membru al partidelor conduse de Urecheanu și Filat # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
16:20
Kaja Kallas, în Parlamentul European: „UE vrea să elimine complet importurile de gaz și petrol rusesc până în 2027” # Ziarul de Garda
Șefa diplomației europene a declarat, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, că Uniunea Europeană își propune să nu mai importe deloc energie din Rusia până în 2027, subliniind că reducerea dependenței de combustibili fosili rusești este o prioritate strategică la nivelul UE. „Europa este una dintre cele mai mari piețe de desfacere pentru energia...
16:10
Profil de integritate: Tudor Ulianovschi. Diplomat și fost ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene în Guvernul Filip, acuzat de legături cu Plahotniuc # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
16:00
CEC dezminte insinuările făcute de Ion Ceban despre „furtul de buletine de vot”: „O încercare de manipulare a opiniei publice și de subminare a încrederii cetățenilor în alegeri” # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a venit cu o avertizare după ce primarul suspendat al capitalei, Ion Ceban, candidat la funcția de deputat, a publicat marți, 9 septembrie, un clip video în care susține că s-ar vedea „furtul de buletine de vot în secțiile de votare la ultimele alegeri locale”. Totuși, în imaginile distribuite de Ceban...
15:50
Fosta directoare a unui centru de plasament a fost condamnată la 7 ani de închisoare și obligată să achite peste 160 mii de lei, pentru fals în acte publice și delapidare a averii străine # Ziarul de Garda
O femeie a fost găsită vinovată și condamnată într-o sentință de comiterea infracțiunilor de fals în acte publice și delapidare a averii străine, a anunțat marți, 9 septembrie, Procuratura Anticorupție (PA). Astfel, potrivit unui comunicat, pentru infracțiunea de delapidare a averii străine, instanța i-a aplicat pedeapsa de 7 ani de închisoare, din care 3 ani...
15:50
Șefa grădiniței nr. 32, cercetată pentru corupere pasivă, își va afla sentința în octombrie. Procurorii cer 9 ani de închisoare. Avocat: „Doamna este nevinovată, iar învinuirea este una iluzorie” # Ziarul de Garda
Șefa grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei, Dina Pavaleanu, care în mai 2024 a fost reținută într-un dosar de corupție, fiind acuzată că ar fi pretins 6000 de lei de la părinții a doi copii, și-a spus ultimul cuvânt în fața magistraților Judecătoriei Chișinău. Aceasta urmează să-și afle sentința pe 16 octombrie 2025....
15:40
O femeie a fost condamnată la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 luni cu executare și obligată să achite peste 160 mii de lei, pentru fals în acte publice și delapidare a averii străine # Ziarul de Garda
O femeie a fost găsită vinovată și condamnată într-o sentință de comiterea infracțiunilor de fals în acte publice și delapidare a averii străine, a anunțat marți, 9 septembrie, Procuratura Anticorupție (PA). Astfel, potrivit unui comunicat, pentru infracțiunea de delapidare a averii străine, instanța i-a aplicat pedeapsa de 7 ani de închisoare, din care 3 ani...
