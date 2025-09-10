Nicolae Negru: Influența Rusiei în alegerile din Moldova, mai vizibilă ca niciodată

17:00

Igor Cujba, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, a transmis un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, atât celor din țară, cât și celor aflați peste hotare. În cadrul evenimentului de lansare în campania electorală, el a spus că Partidul Nostru trebuie să fie sigur de victoria sa la alegerile parlamentare […] Articolul Cujba: „Alegerile din 28 septembrie nu se câștigă cu promisiuni, ci cu o economie solidă” apare prima dată în DemocracyMD.