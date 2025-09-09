Reforme agricole în plină derulare: Moldova își aliniaza legislația la Uniunea Europeană
Democracy.md, 9 septembrie 2025 12:10
În contextul apropierii de integrarea europeană, Republica Moldova implementează reforme substanțiale în domeniul agricol. Noua legislație introduce reguli de acordare a subvențiilor bazate pe criterii obiective, sprijinind fermierii în modernizarea exploatațiilor, adoptarea tehnologiilor durabile și dezvoltarea infrastructurii rurale. Printre măsuri se numără și înființarea unor camere agricole și dezvoltarea unui sistem național de evidență a
• • •
Acum 15 minute
12:10
Acum o oră
11:30
Într-un context politic tensionat, ministra de interne a acuzat o nouă formă de protest: cele coordonate, care par să aibă ca scop afectarea capacității operaționale a Poliției. Potrivit surselor oficiale, acțiunile sunt organizate astfel încât forțele de ordine să fie atrase în locuri unde sunt solicitate în număr mare, în timp ce alte zone rămân
Acum 2 ore
11:00
Rusia a reușit să-și intensifice semnificativ producția de drone militare, folosind o combinație de sprijin extern și investiții interne masive. Mai multe state și companii din afara țării au contribuit la furnizarea de componente esențiale, precum microcipuri, sisteme de navigație, motoare specializate și tehnologie de control la distanță. Cu sprijinul acestor parteneri, Rusia a putut
10:30
Autoritățile declanșează zeci de dosare penale după demonstrațiile finanțate de grupări controversate # Democracy.md
Recent, forțele de ordine au lansat o serie de investigații penale vizând organizatorii și participanții din protestele finanțate, într-o desfășurare amplă menită să sancționeze mobilizarea cetățenilor în schimbul unor sume de bani. Astfel, au fost deschise peste patruzeci de dosare penale, inclusiv pentru instigare, destabilizare socială și corupere indirectă. Ministrul de Interne a transmis o
Acum 4 ore
10:00
Partidul „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, a anunțat că va boicota toate dezbaterile electorale organizate în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderul formațiunii a declarat că decizia a fost luată „din respect pentru societate", acuzând televiziunile de părtinire și manipulare în favoarea guvernării. Costiuc a subliniat că presa controlată nu are
09:30
În cadrul unei apariții publice recente, Viktor Orbán a exprimat o viziune clară și pesimistă asupra viitorului Ucrainei după conflictul armat. Potrivit lui, Ucraina nu va rămâne un stat unitar așa cum îl știm, ci va fi divizată în trei zone distincte. Prima dintre acestea va fi o zonă controlată de Rusia, care există deja
09:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un apel ferm către locuitorii orașului Gaza, îndemnându-i să evacueze de urgență zona. Declarația vine în contextul intensificării operațiunilor militare ale armatei israeliene, care se pregătește pentru o ofensivă terestră de amploare. Netanyahu a precizat că forțele israeliene au distrus în ultimele zile aproximativ 50 de clădiri considerate obiective
Acum 24 ore
18:00
Conflict politic la Ratuș: Costiuc protestează la poarta ministrului Buzu după afirmația despre „bâdle” # Democracy.md
Un protest organizat de Partidul „Democrația Acasă" (PDA) a avut loc în fața casei ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, din localitatea Ratuș, după declarațiile sale controversate din cadrul unei adunări electorale, în care i-a numit „bâdle" pe cei care nu vor vota pentru PAS la 28 septembrie. Liderul PDA, Vasile Costiuc, a denunțat
17:30
Patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan au fost respinse în ședința plenului reunit, duminică seara, neîntrunind numărul necesar de voturi. Astfel, proiectele pentru reducerea deficitului bugetar, asumate de executiv pe 2 septembrie, au fost adoptate. Premierul Bolojan a subliniat că pachetul de reforme este esențial pentru modernizarea statului
17:10
La Bălți, pe strada Ivan Franco, pe segmentul cuprins între strada Decebal și trecerea de cale ferată, a fost finalizată construcția trotuarului din pavaj și au fost instalate bordure pe marginea drumului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a declarat că lucrările de reparație a drumului vor continua imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare a podurilor, pentru
17:10
Blocul electoral ALTERNATIVA a organizat o conferință de presă în care a prezentat Programul de Guvernare pentru Republica Moldova. Potrivit reprezentanților formațiunii, documentul conține măsuri concrete menite să îmbunătățească viața cetățenilor și să răspundă provocărilor actuale. Printre priorități se numără creșterea veniturilor populației, oprirea exodului de forță de muncă și crearea unor condiții care să
17:00
Cujba: „Alegerile din 28 septembrie nu se câștigă cu promisiuni, ci cu o economie solidă” # Democracy.md
Igor Cujba, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, a transmis un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, atât celor din țară, cât și celor aflați peste hotare. În cadrul evenimentului de lansare în campania electorală, el a spus că Partidul Nostru trebuie să fie sigur de victoria sa la alegerile parlamentare
17:00
Președinta Maia Sandu a participat la ceremonia dedicată aniversării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului. În discursul său, șefa statului a subliniat importanța Serviciului de Informații și Securitate (SIS) în apărarea independenței și democrației Republicii Moldova, mai ales în fața amenințărilor hibride care vizează țara noastră. Maia Sandu a mulțumit personalului
16:30
Rusia domină numeric pe front, dar Ucraina revendică teritorii în urma contraofensivei # Democracy.md
Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat luni că Rusia deține pe linia frontului cel puțin „de trei ori mai multe" forțe și resurse decât Ucraina, utilizând tactica avansării „târâș". „În prezent, inamicul beneficiază de de trei ori mai multe forțe și resurse, iar în sectoarele principale ale frontului, de până la patru-sase ori
16:10
Vasili Chirtoca îi răspunde dur lui Dragoș Galbur: „Aș vrea mai puțini ‘patrioți’ ca el în Moldova” # Democracy.md
Vasili Chirtoca, omul de afaceri și președintele companiei DAAC Hermes, a reacționat după acuzațiile făcute public de liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur. Acesta susține că este hărțuit și dat în judecată pentru suma de 500.000 de lei, însă Chirtoca afirmă că procesul are scopul de a proteja reputația companiei sale și a venit
15:40
Secretarul de stat Valeriu Mija discută parcursul european și securitatea regională cu reprezentantul UE # Democracy.md
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a avut o întâlnire importantă cu Deren Derya, șeful departamentului pentru Georgia, Moldova, Armenia, Azerbaidjan și Belarus din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Aceasta a fost prima vizită oficială a lui Deren Derya la Chișinău după preluarea funcției la începutul lunii septembrie. În cadrul discuțiilor,
15:20
Blocul Electoral ALTERNATIVA, la Comrat: „Un nou model de guvernare, corect și în slujba oamenilor” # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat o întâlnire electorală la Comrat, unde liderii formațiunii – Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Iurie Muntean – au discutat cu locuitorii Găgăuziei despre situația reală din țară și soluțiile propuse pentru depășirea crizelor actuale. Alexandr Stoianoglo: Un nou model de guvernare – corect și în slujba oamenilor Alexandr
15:10
Petra Larke, noul ambasador al Suediei în Moldova, și-a început oficial mandatul la Chișinău # Democracy.md
Noul ambasador al Suediei în Republica Moldova, Petra Larke, și-a început oficial mandatul la Chișinău. Aceasta i-a prezentat scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, marcând debutul activității sale diplomatice în țara noastră. Petra Larke are o vastă experiență în domeniul securității și afacerilor externe, având în CV funcții importante precum conducerea Cabinetului Ministrului Apărării din
14:50
Incident electoral la Șoldănești: candidata Partidului Nostru acuză PAS de înlocuirea ziarelor din gospodării # Democracy.md
Duminică, candidata la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Ionela Negru, a discutat cu locuitorii comunei Dobrușa, raionul Șoldănești, răspunzând la întrebările acestora și lăsând câte un exemplar al ziarului partidului la fiecare gospodărie. La un moment dat, ea a observat cum un grup de propagandiști PAS, care o urmărea, lua ziarele lăsate de
14:30
R. Moldova și Danemarca lansează un parteneriat strategic pentru energie verde și sustenabilitate # Democracy.md
Republica Moldova și Regatul Danemarcei au semnat un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în domeniul energiei verzi, marcând un pas important spre tranziția energetică durabilă. Documentul a fost semnat de miniștrii responsabili de energie din ambele țări și stabilește cadrul pentru o colaborare pe termen lung în dezvoltarea unui sector energetic sustenabil și modern. Acordul
14:00
Maia Sandu va vorbi în Parlamentul European despre amenințările la adresa democrației europene # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie, un discurs oficial în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Intervenția este programată pentru ora 13:00, ora Chișinăului (12:00 ora locală), și va avea loc în contextul dezbaterilor privind reziliența democrațiilor europene în fața noilor amenințări. Potrivit anunțului oficial, Maia Sandu va vorbi despre provocările
13:40
„Europa nu e a unui partid!” – Chicu cere ca integrarea în UE să fie un obiectiv național # Democracy.md
Ion Chicu, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire electorală cu locuitorii raionului Strășeni, unde au discutat despre modul în care este guvernată actualmente Republica Moldova și prezentând viziunea formațiunii pentru următorii patru ani. Ion Chicu a declarat că actul guvernării nu trebuie să fie un drept exclusiv al celor care
13:40
Renato Usatîi promite anularea armatei obligatorii: „Nu vom transforma copiii în infanteriști” # Democracy.md
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești. „Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?" Le spun clar: Da, va fi
13:10
Ion Ceban, la Cahul: „Ca să fie clar pentru PAS. În Moldova nu există „bîdle”, dar oameni care merită o viață mai bună aici și acum” # Democracy.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut un discurs în fața locuitorilor orașului Cahul, în care a criticat felul în care actuala guvernare etichetează cetățenii și a cerut mai mult respect și soluții pentru problemele sociale.„Am ajuns să aud cum un ministru spune că pe 28 septembrie ori facem pasul, ori suntem
12:30
Partidul Nostru în acțiune de amploare la Chișinău! Candidații discută cu oamenii și prezintă principalele obiective pentru viitorul Parlament # Democracy.md
Candidații la funcția de deputat și activiștii Partidului Nostru se întâlnesc cu oamenii din întreaga țară – în corturi de informare, în spații publice sau mergând din casă în casă, pentru a le prezenta platforma electorală, soluțiile deja pregătite și pentru a încuraja cetățenii să facă o alegere corectă. „Avem discuții sincere cu cetățenii, îi
Ieri
12:00
Controverse electorale: CEC menține înregistrarea candidaților Partidului Nostru în pofida sesizărilor PAS # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins două sesizări depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) împotriva Partidului Nostru, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. PAS a solicitat anularea înregistrării lui Mihail Dobrovolschi, vicepreședinte al raionului Glodeni, pe listele Partidului Nostru, invocând faptul că acesta a fost suspendat din funcție abia pe 2 septembrie,
11:40
Pentru a afla la ce secție de votare ești arondat în Republica Moldova, poți utiliza platforma oficială a Comisiei Electorale Centrale (CEC): Cum să verifici secția de votare ️ Ce trebuie să știi Pentru mai multe informații și actualizări, poți vizita și site-ul oficial al CEC.
11:00
Republica Moldova a început discuțiile cu Uniunea Europeană privind Capitolul 12 al procesului de aderare, care se referă la siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că acest capitol este unul dintre cele mai complexe și va fi analizat în detaliu în această săptămână. Implementarea măsurilor din acest
10:40
Avocatul Poporului solicită politicienilor să evite discursurile de ură în campania electorală # Democracy.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a lansat un apel public către concurenții electorali, grupurile de inițiativă și persoanele implicate în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024, solicitându-le să desfășoare o campanie corectă, democratică și responsabilă, în conformitate cu principiile drepturilor fundamentale ale omului. El a subliniat importanța respectării drepturilor civile și politice și
10:10
Viorel Melnic, apropiat al lui Ilan Șor, reținut în cadrul unei operațiuni anticorupție majore # Democracy.md
Deputatul independent Viorel Melnic, fost șef al Serviciului Vamal și apropiat al lui Ilan Șor, a fost reținut de autoritățile moldovenești în cadrul unei ample operațiuni desfășurate pe 7 septembrie 2025. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acțiunea a vizat mai multe persoane și a incl
09:40
La 4 septembrie 2025, Comisia Europeană a lansat un apel pentru exprimarea interesului în investiții, adresat companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Republica Moldova. Această inițiativă are scopul de a sprijini dezvoltarea economică a Moldovei prin atragerea de investiții în sectoare cheie precum energie, agricultură, industrie, IT și sănătate. În cadrul unui eveniment […] Articolul UE lansează apel pentru investiții în Moldova, replicând modelul aplicat Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
În ultimii ani, Moldova a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește infrastructura și bunurile de consum – domenii unde, odinioară, statul Sovietic era perceput ca oferind un nivel de trai superior. Un expert economic remarcă faptul că binele material și confortul nu se reduc numai la venituri – devin palpabile în momentul în care […] Articolul Mitul traiului mai bun în URSS, spulberat de cifrele prezentului apare prima dată în DemocracyMD.
7 septembrie 2025
17:00
Blocul Electoral ALTERNATIVA – Mesaj electoral din Strășeni: Moldova are nevoie de soluții acum, nu de promisiuni # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a continuat seria de întâlniri electorale cu cetățenii, de această dată la Strășeni, unde liderii formațiunii au prezentat programul politic și au transmis un mesaj clar: Republica Moldova are nevoie de unitate, dreptate socială și o guvernare responsabilă, construită pe nevoile oamenilor, nu pe interese geopolitice. Ion Ceban: „Aceste alegeri decid dacă […] Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA – Mesaj electoral din Strășeni: Moldova are nevoie de soluții acum, nu de promisiuni apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
De la portofoliu la panou electoral: ministrul Buzu, surprins în campanie cu limbaj jignitor # Democracy.md
Înregistrarea contravine standardelor de comunicare publică; rămâne de clarificat dacă au fost implicate logistica și canalele instituției. Într-o înregistrare video difuzată pe rețelele sociale, Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, este surprins folosind termenul „bîdle” la adresa persoanelor care nu susțin PAS și participând la o acțiune de campanie. Până la ora publicării, Comisia Electorală Centrală (CEC) nu a anunțat că s-ar fi autosesizat în acest […] Articolul De la portofoliu la panou electoral: ministrul Buzu, surprins în campanie cu limbaj jignitor apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
„UE, pace, dezvoltare”: mesajul lui Igor Grosu la întâlnirea cu diaspora din Portugalia # Democracy.md
Oficial, ora și locul au fost comunicate de misiunea diplomatică la Lisabona; presa a confirmat oprirea din Portugalia. Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului, s-a întâlnit sâmbătă cu diaspora din Portugalia la Parcul Poeților (Oeiras), după o oprire similară la Paris. În mesajele publice, Grosu a rezumat prioritățile prin formula „UE, pace, dezvoltare” și a notat că „împreună cu diaspora, mergem […] Articolul „UE, pace, dezvoltare”: mesajul lui Igor Grosu la întâlnirea cu diaspora din Portugalia apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Cahul: Ion Ceban acuză un ministru PAS de insultă; în video, Alexei Buzu folosește termenul „bîdle” # Democracy.md
Secvența video circulă pe rețele; Alternativa cere scuze publice, PAS nu a reacționat imediat. Ion Ceban (Blocul Alternativa) a acuzat duminică PAS de „promisiuni rămase pe bannere” la Cahul și a reclamat public un derapaj de limbaj al ministrului Muncii, Alexei Buzu. Într-o înregistrare video distribuită pe rețele, se aude expresia „bîdle” la adresa oamenilor care nu ar susține PAS. Redacția a vizionat secvența; până la ora […] Articolul Cahul: Ion Ceban acuză un ministru PAS de insultă; în video, Alexei Buzu folosește termenul „bîdle” apare prima dată în DemocracyMD.
13:50
Șeful Guvernului, candidatul #2 pe lista PAS, a discutat sâmbătă cu locuitorii din Briceni, Tabani și Larga, prezentând mesajele de campanie ale formațiunii. Imagini și postări au fost publicate pe rețelele sociale. Premierul Dorin Recean, candidatul nr. 2 pe lista PAS, a efectuat sâmbătă o vizită în raionul Briceni, cu opriri în orașul Briceni și în satele Tabani și Larga, unde a discutat cu cetățenii despre prioritățile formațiunii […] Articolul Premierul Dorin Recean a făcut campanie „door-to-door” apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Botanica: bd. Dacia, refăcut din temelii — carosabil, trotuare, piste velo, spații verzi # Democracy.md
Lucrările prezentate de primar includ și scuaruri noi și zone de recreere de-a lungul traseului de intrare în oraș. Bulevardul Dacia — una dintre arterele-cheie la intrarea în capitală prin sectorul Botanica — a fost reabilitat complet, anunță Primăria Chișinău. Potrivit prezentării făcute de primarul Ion Ceban, lucrările au vizat carosabilul și trotuarele, piste pentru bicicliști, amenajări de spații verzi, mobilier urban, stații de așteptare înlocuite, subterane reparate, precum […] Articolul Botanica: bd. Dacia, refăcut din temelii — carosabil, trotuare, piste velo, spații verzi apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
O nouă ambasadă se va deschide în Republica Moldova. Irlanda va avea reprezentanță oficială, din această toamnă, anunță Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului. „Mă bucur să știu că dialogul diplomatic al Republicii Moldova este de interes pentru cetățenii noștri și că, prin astfel de pași, ne conectăm și mai mult cu familia europeană”, […] Articolul Irlanda își deschide ambasadă la Chișinău, din această toamnă apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Ion Ceban, la Bălți: „Sunt foarte mândru să fiu printre dumneavoastră, parte a unei echipe mari” # Democracy.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, s-a întâlnit cu locuitorii din Bălți, unde le-a transmis un mesaj de unitate și solidaritate. „Sunt foarte mândru să fiu printre dumneavoastră, parte a unei echipe mari, atât de susținătoare, cât și de candidați la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare”, a declarat acesta. Ceban a subliniat […] Articolul Ion Ceban, la Bălți: „Sunt foarte mândru să fiu printre dumneavoastră, parte a unei echipe mari” apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Igor Pohila: Reforma PAS a transformat procuratura într-un instrument de răfuială politică # Democracy.md
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, avocatul Igor Pohila a declarat că în Republica Moldova este necesară o reformă urgentă a sistemului de justiție. Potrivit lui, reforma realizată de PAS nu a făcut decât să întărească controlul politic asupra instanțelor și procuraturii. „Ni s-a promis curățarea sistemului, dar am devenit martori ai […] Articolul Igor Pohila: Reforma PAS a transformat procuratura într-un instrument de răfuială politică apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
„Scrieți consilierilor voștri”: McGregor își caută voturile de nominalizare pentru Președinția Irlandei # Democracy.md
Fostul campion UFC a publicat un mesaj video prin care îi îndeamnă pe cetățeni să contacteze consilierii locali (și, unde e cazul, parlamentarii) pentru a-i susține nominalizarea la alegerile din 24 octombrie 2025. Conor McGregor a publicat în ultimele zile mesaje pe rețelele sociale prin care le cere irlandezilor să contacteze consilierii locali (și, acolo unde e relevant, membrii Parlamentului) pentru […] Articolul „Scrieți consilierilor voștri”: McGregor își caută voturile de nominalizare pentru Președinția Irlandei apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Blocul ALTERNATIVA a discutat astăzi cu locuitorii municipiului, prezentând un program de guvernare descris ca „realist, bazat pe oameni”. În centrul mesajului — „ALTERNATIVA este!” — trei priorități clare: siguranță, modernizare, servicii publice prietenoase. În format de dialog deschis, echipa a detaliat măsuri de proximitate (ordine publică și infrastructură critică), digitalizarea serviciilor și rute de transport mai previzibile, precum […] Articolul Bălți: ALTERNATIVA transformă vocea oamenilor în plan de guvernare apare prima dată în DemocracyMD.
09:00
Comisia Electorală Centrală a aprobat lista cu 69 de candidați a partidului condus de Victoria Furtună, cu rezervă de revocare dacă nu se respectă cota de gen. Decizia urmează hotărârii Curții Supreme de Justiție de a obliga reexaminarea dosarului. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat Partidul „Moldova Mare” în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, cu 69 de candidați pe listă. Decizia […] Articolul După decizii contradictorii în instanță, „Moldova Mare” intră în cursă apare prima dată în DemocracyMD.
08:20
Strășeni — „Mulțumim pentru transparență”: întâlnire cu Alternativa și mesaj de continuitate # Democracy.md
Într-un format de întrebări și răspunsuri, localnicii au primit explicații directe și au susținut replicarea proiectelor reușite din Chișinău, cu accent pe termene și responsabilitate publică. Locuitorii orașului au mulțumit duminică pentru posibilitatea de a discuta „din prima sursă” cu reprezentanții Blocului Alternativa, spunând că întâlnirea a clarificat teme-cheie și a redus „zgomotul” din spațiul […] Articolul Strășeni — „Mulțumim pentru transparență”: întâlnire cu Alternativa și mesaj de continuitate apare prima dată în DemocracyMD.
6 septembrie 2025
17:30
Zelenski îl acuză pe Putin că „se joacă” cu SUA și refuză o întâlnire în capitala Rusiei # Democracy.md
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a respins propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, de a organiza o eventuală întrevedere la Moscova și a sugerat ca loc de întâlnire Kievul, subliniind că nu se poate deplasa în capitala Rusiei în timp ce țara sa este atacată zilnic. Negocieri imposibile? Zelenski vrea întâlnirea cu Putin la Kiev, nu […] Articolul Zelenski îl acuză pe Putin că „se joacă” cu SUA și refuză o întâlnire în capitala Rusiei apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, unde a vorbit despre programul electoral al formațiunii și despre nevoia de a readuce încrederea cetățenilor în stat. Fostul premier a subliniat că oamenii din întreaga țară sunt marcați de dezamăgirea față de actuala guvernare, […] Articolul ALTERNATIVA promite eliminarea discriminării salariale din sectorul bugetar apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Dosarul expulzării profesorilor turci, pentru care Republica Moldova a fost condamnată de CEDO, rămâne nerezolvat după șapte ani de la comiterea crimei. În perioada mandatului lui Alexandr Stoianoglo la Procuratura Generală, în prezent, candidat la funcția de deputat pe listele Blocului „Alternativa”, au fost pornite anchete privind abuzul de serviciu și implicarea Serviciului de Informații […] Articolul 7 ani de la expulzarea profesorilor turci apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru # Democracy.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită […] Articolul Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Un surfer a fost atacat mortal de un presupus „rechin mare”, sâmbătă, într-un incident rar în largul coastei din Sydney, ceea ce a dus la o serie de închideri de plaje, au declarat autoritățile australiene. Victima a fost scoasă din valurile Pacificului și adusă pe țărmul plajei Long Reef din nordul orașului Sydney, însă s-a […] Articolul Un bărbat a murit după ce ar fi fost atacat de un rechin mare apare prima dată în DemocracyMD.
