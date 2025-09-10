Șalaru: Bălan, cel mai mare antiromân din SIS. Ar fi transmis informații către KGB de peste 25 de ani

13:10

Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut un discurs în fața locuitorilor orașului Cahul, în care a criticat felul în care actuala guvernare etichetează cetățenii și a cerut mai mult respect și soluții pentru problemele sociale.„Am ajuns să aud cum un ministru spune că pe 28 septembrie ori facem pasul, ori suntem […] Articolul Ion Ceban, la Cahul: „Ca să fie clar pentru PAS. În Moldova nu există „bîdle”, dar oameni care merită o viață mai bună aici și acum” apare prima dată în DemocracyMD.