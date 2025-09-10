Șalaru: Bălan, cel mai mare antiromân din SIS. Ar fi transmis informații către KGB de peste 25 de ani
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, lansează acuzații grave la adresa lui Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), reținut recent sub suspiciunea de spionaj în România. Potrivit lui Șalaru, Bălan ar fi fost implicat în activități de spionaj timp de peste două decenii, colaborând cu serviciile secrete
Șalaru: Bălan, cel mai mare antiromân din SIS. Ar fi transmis informații către KGB de peste 25 de ani
Oleg Serebrian, noul ambasador al Republicii Moldova în Turcia, și-a prezentat scrisorile de acreditare
Oleg Serebrian, fost vicepremier pentru reintegrare și diplomat de carieră, a prezentat oficial scrisorile de acreditare ca Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Turcia. Ceremonia protocolară a avut loc pe 4 august 2025, la Ministerul Afacerilor Externe al Turciei, unde actele au fost primite de către Ambasadorul turc Ahmet Cemil Miroğlu, Director General
12:10
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a făcut un anunț alarmant privind planurile Rusiei în estul Ucrainei. El a afirmat că Vladimir Putin și-a propus să cucerească întreaga regiune Donbas până la sfârșitul acestui an, conform unor discuții pe care liderul rus le-ar fi avut cu oficiali americani. Zelenski a declarat că Putin a transmis aceste intenții
Președinta Parlamentului European reafirmă sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Republicii Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și-a exprimat sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind că așteaptă cu interes deschiderea negocierilor de aderare a țării la Uniunea Europeană. Discursul său a fost rostit înaintea intervenției președintei Maia Sandu în plenul legislativului european, unde lidera moldoveană a fost întâmpinată cu aplauze călduroase. Roberta Metsola a
11:10
CEC aprobă tirajul buletinelor de vot în mai multe limbi pentru scrutinul parlamentar
Comisia Electorală Centrală a stabilit tirajul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Vor fi tipărite în total peste 2,7 milioane de buletine, majoritatea în limba română, reflectând structura lingvistică a țării. Din totalul de 2.772.255 buletine, aproximativ 2,17 milioane vor fi în limba română, în timp ce buletinele în limba rusă vor
Ungaria cere Uniunii Europene să-i ramburseze costurile pentru protejarea frontierelor
Ungaria solicită oficial Uniunii Europene să îi ramburseze costurile investite în protejarea frontierelor externe ale blocului comunitar. Premierul Viktor Orbán a transmis o scrisoare prin care cere sprijin financiar pentru construcția gardurilor și desfășurarea operațiunilor de patrulare care au împiedicat intrarea ilegală în Europa a peste un milion de migranți în ultimii ani. Orbán a
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!
Polonia a decis să închidă granița cu Belarus, începând cu miezul nopții, ca măsură de precauție în contextul exercițiilor militare comune „Zapad-2025" desfășurate de Rusia și Belarus în apropierea frontierei poloneze. Această decizie vine pe fondul temerilor legate de utilizarea unor arme avansate, inclusiv rachete hipersonice, și a unor scenarii militare ce includ chiar și
09:10
Noul ambasador al Israelului în Republica Moldova a transmis un mesaj clar de recunoștință față de atitudinea fermă și echilibrată a Chișinăului în raport cu evenimentele internaționale. Diplomatul a subliniat că Moldova este percepută ca un partener de încredere, care își menține poziția constantă în sprijinul păcii, securității și cooperării internaționale. Oficialul israelian a evidențiat,
Ion Ceban acuză CEC de intimidare și cere mobilizarea cetățenilor pentru apărarea votului
Liderul MAN și primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la poziția Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a calificat drept „dezinformare" afirmațiile sale privind presupuse fraude la alegerile locale din 2023. Într-un mesaj video, Ceban a declarat că instituția ar încerca să intimideze concurenții electorali prin avertizări și acuzații, în loc să-și îndeplinească atribuțiile legale. „CEC
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări către autoritățile competente în legătură cu încălcările grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală. 1. Ministrul Alexei Buzu face campanie pentru PAS, din funcția publică și insultă alegătorii La 7 septembrie 2025, în satul Pelenia, raionul Drochia, ministrul Muncii și Protecției Sociale,
Cooperarea moldo-română atinge un nivel istoric, afirmă ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a declarat că relațiile bilaterale dintre România și Republica Moldova au atins un nivel fără precedent în istoria lor. Într-un interviu acordat portalului Știri.md, diplomatul a subliniat că România sprijină Republica Moldova „în aproape toate domeniile", cu proiecte de cooperare extinse de la nivel ministerial și instituțional până la
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări oficiale la autoritățile competente, acuzând reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, de încălcarea legislației electorale. Conform formațiunii, la 7 septembrie 2025, în satul Pelinia, raionul Drochia, Alexei Buzu ar fi participat la acțiuni de campanie pentru PAS, fără a
Într-un pas semnificativ pentru cooperarea în domeniul securității regionale, Rusia, China și Mongolia au organizat primele lor exerciții militare comune, denumite „Cooperare în Apărarea Frontierei – 2025". Evenimentul a avut loc în perioada 7–8 septembrie 2025, într-o zonă de frontieră nespecificată, și a implicat unități de infanterie, tancuri, vehicule blindate și drone. Scopul principal al
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, a lansat un apel deschis către foștii membri ai Partidului Democrat și către toate forțele pro-europene de centru-stânga din Republica Moldova să se consolideze în jurul PSDE. Ulianovschi a subliniat că formațiunea sa înregistrează o creștere în sondaje și se apropie de pragul electoral, evidențiind sprijinul diasporei
Președinta Moldovei avertizează Parlamentul European asupra influenței Rusiei în scrutinul parlamentar
Într-un discurs susținut în plenul Parlamentului European, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că Federația Rusă vizează capturarea țării prin intermediul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ea a subliniat că acest scrutin este „cel mai decisiv din istoria noastră", având implicații majore pentru securitatea regională și integrarea europeană a Moldovei. Maia Sandu a
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă, orientată spre economie, justiție corectă și servicii publice moderne. Ion Ceban: „Au încercat să ne oprească. Alături de oameni – vom merge hotărât înainte"„CEC a încercat să mă excludă din cursa electorală, dar sprijinul
Maia Sandu, mesaj istoric din inima Europei: „Suntem europeni, iar astăzi UE ne-a spus un 'da' hotărât"
La Strasbourg, în fața eurodeputaților, președinta Maia Sandu a rostit un discurs istoric pentru Republica Moldova. După ani de muncă, reforme și eforturi diplomatice, Uniunea Europeană a aprobat în mod oficial deschiderea negocierilor de aderare cu Moldova, un pas considerat de lidera de la Chișinău drept „un vis transformat în realitate". „Suntem europeni prin istorie,
Alexandr Berlinschii: „Alegerile nu sunt despre fotolii, ci despre viitorul Moldovei"
Alexandr Berlinschii, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să facă o alegere conștientă la viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit lui, această alegere nu este doar o chestiune de politică, ci un moment de cotitură pentru întreaga țară. „Alegerile parlamentare nu înseamnă doar lupta pentru mandate și fotolii moi. Este
Spania se alătură reformei justiției în Moldova: expertiză, consultanță, reformare instituțională
Spania și-a reafirmat angajamentul ferm în sprijinirea reformei sistemului judiciar din Republica Moldova. Prin determinare diplomatică, autorități de la Chișinău și Ambasada Spaniei au convenit asupra intensificării cooperării în domeniu, cu accent pe transferul de bune practici, adaptarea legilor naționale la standardele europene și consolidarea integrității instituțiilor de justiție. Astfel, experți spanioli vor oferi consultanță
Victor Bogatico: Vom lichida consiliile raionale! Orașele le transferă bani, dar acestea nu fac nimic
Primarul orașului Rîșcani și candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, a lansat un apel ferm pentru lichidarea consiliilor raionale, pe care le consideră o povară financiară inutilă pentru orașe. El propune ca banii alocați acestor structuri să fie redirecționați către proiecte care aduc beneficii reale locuitorilor. În contextul campaniei electorale,
Ministrul Educației îndeamnă la mobilizare totală: „Alegerile acestea sunt mai mult decât un vot – sunt o bătălie pentru direcția țării"
Într-o declarație fermă și neobișnuit de directă, ministrul Educației a făcut apel la toți cetățenii să se mobilizeze masiv în turul doi al alegerilor, subliniind că de data aceasta „nu e vorba doar de un simplu exercițiu democratic, ci de o alegere crucială între progres și regres, între o Moldovă europeană și una prinsă din
Programul economic al Blocului ALTERNATIVA – soluții sociale cu echitate în prim-plan # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 9 septembrie, programul economic, prezentat de Gabriela Cuneva, candidat la funcția de deputat. Documentul, rezultat în urma consultărilor cu cetățenii și specialiști din diverse domenii, conturează un plan de țară până în anul 2030, care se bazează pe ideea de dreptate pentru fiecare. „Țara noastră are nevoie de o […] Articolul Programul economic al Blocului ALTERNATIVA – soluții sociale cu echitate în prim-plan apare prima dată în DemocracyMD.
Concediu electoral pentru ministru: oportunitate sau abatere de la neutralitatea statului? # Democracy.md
În toiul campaniei electorale, Alexei Buzu a optat pentru concediu, permițându-și să-și dedice timpul susținerii echipei electorale. Deși legal concediul este un drept al funcționarului, actul său ridică întrebări serioase: când devine activitatea politică incompatibilă cu rolul public și cât de clar trebuie delimitate obligațiile oficiale de cele electorale? Observatorii și actori civici avertizează că […] Articolul Concediu electoral pentru ministru: oportunitate sau abatere de la neutralitatea statului? apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Reforme agricole în plină derulare: Moldova își aliniaza legislația la Uniunea Europeană # Democracy.md
În contextul apropierii de integrarea europeană, Republica Moldova implementează reforme substanțiale în domeniul agricol. Noua legislație introduce reguli de acordare a subvențiilor bazate pe criterii obiective, sprijinind fermierii în modernizarea exploatațiilor, adoptarea tehnologiilor durabile și dezvoltarea infrastructurii rurale. Printre măsuri se numără și înființarea unor camere agricole și dezvoltarea unui sistem național de evidență a […] Articolul Reforme agricole în plină derulare: Moldova își aliniaza legislația la Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
Într-un context politic tensionat, ministra de interne a acuzat o nouă formă de protest: cele coordonate, care par să aibă ca scop afectarea capacității operaționale a Poliției. Potrivit surselor oficiale, acțiunile sunt organizate astfel încât forțele de ordine să fie atrase în locuri unde sunt solicitate în număr mare, în timp ce alte zone rămân […] Articolul Ministra avertizează: protestele coordonate vizează paralizarea Poliției apare prima dată în DemocracyMD.
Rusia a reușit să-și intensifice semnificativ producția de drone militare, folosind o combinație de sprijin extern și investiții interne masive. Mai multe state și companii din afara țării au contribuit la furnizarea de componente esențiale, precum microcipuri, sisteme de navigație, motoare specializate și tehnologie de control la distanță. Cu sprijinul acestor parteneri, Rusia a putut […] Articolul Rusia își extinde rapid producția de drone cu ajutor extern strategic apare prima dată în DemocracyMD.
Autoritățile declanșează zeci de dosare penale după demonstrațiile finanțate de grupări controversate # Democracy.md
Recent, forțele de ordine au lansat o serie de investigații penale vizând organizatorii și participanții din protestele finanțate, într-o desfășurare amplă menită să sancționeze mobilizarea cetățenilor în schimbul unor sume de bani. Astfel, au fost deschise peste patruzeci de dosare penale, inclusiv pentru instigare, destabilizare socială și corupere indirectă. Ministrul de Interne a transmis o […] Articolul Autoritățile declanșează zeci de dosare penale după demonstrațiile finanțate de grupări controversate apare prima dată în DemocracyMD.
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a anunțat că va boicota toate dezbaterile electorale organizate în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderul formațiunii a declarat că decizia a fost luată „din respect pentru societate”, acuzând televiziunile de părtinire și manipulare în favoarea guvernării. Costiuc a subliniat că presa controlată nu are […] Articolul Vasile Costiuc: „Boicotăm dezbaterile electorale – vom vorbi direct cu oamenii” apare prima dată în DemocracyMD.
În cadrul unei apariții publice recente, Viktor Orbán a exprimat o viziune clară și pesimistă asupra viitorului Ucrainei după conflictul armat. Potrivit lui, Ucraina nu va rămâne un stat unitar așa cum îl știm, ci va fi divizată în trei zone distincte. Prima dintre acestea va fi o zonă controlată de Rusia, care există deja […] Articolul Orban avertizează: Ucraina se va împărți în trei zone după conflict apare prima dată în DemocracyMD.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un apel ferm către locuitorii orașului Gaza, îndemnându-i să evacueze de urgență zona. Declarația vine în contextul intensificării operațiunilor militare ale armatei israeliene, care se pregătește pentru o ofensivă terestră de amploare. Netanyahu a precizat că forțele israeliene au distrus în ultimele zile aproximativ 50 de clădiri considerate obiective […] Articolul Netanyahu cere evacuarea orașului Gaza: „Ați fost avertizați – plecați acum!” apare prima dată în DemocracyMD.
Conflict politic la Ratuș: Costiuc protestează la poarta ministrului Buzu după afirmația despre „bâdle” # Democracy.md
Un protest organizat de Partidul „Democrația Acasă” (PDA) a avut loc în fața casei ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, din localitatea Ratuș, după declarațiile sale controversate din cadrul unei adunări electorale, în care i-a numit „bâdle” pe cei care nu vor vota pentru PAS la 28 septembrie. Liderul PDA, Vasile Costiuc, a denunțat […] Articolul Conflict politic la Ratuș: Costiuc protestează la poarta ministrului Buzu după afirmația despre „bâdle” apare prima dată în DemocracyMD.
Patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan au fost respinse în ședința plenului reunit, duminică seara, neîntrunind numărul necesar de voturi. Astfel, proiectele pentru reducerea deficitului bugetar, asumate de executiv pe 2 septembrie, au fost adoptate. Premierul Bolojan a subliniat că pachetul de reforme este esențial pentru modernizarea statului […] Articolul Moțiunile de cenzură împotriva Guvernului de la București au eșuat apare prima dată în DemocracyMD.
La Bălți, pe strada Ivan Franco, pe segmentul cuprins între strada Decebal și trecerea de cale ferată, a fost finalizată construcția trotuarului din pavaj și au fost instalate bordure pe marginea drumului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a declarat că lucrările de reparație a drumului vor continua imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare a podurilor, pentru […] Articolul Finalizată construcția trotuarului de pe strada Ivan Franco din Bălți apare prima dată în DemocracyMD.
Blocul electoral ALTERNATIVA a organizat o conferință de presă în care a prezentat Programul de Guvernare pentru Republica Moldova. Potrivit reprezentanților formațiunii, documentul conține măsuri concrete menite să îmbunătățească viața cetățenilor și să răspundă provocărilor actuale. Printre priorități se numără creșterea veniturilor populației, oprirea exodului de forță de muncă și crearea unor condiții care să […] Articolul ALTERNATIVA propune un nou model economic și sprijin pentru agricultori apare prima dată în DemocracyMD.
Cujba: „Alegerile din 28 septembrie nu se câștigă cu promisiuni, ci cu o economie solidă” # Democracy.md
Igor Cujba, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, a transmis un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, atât celor din țară, cât și celor aflați peste hotare. În cadrul evenimentului de lansare în campania electorală, el a spus că Partidul Nostru trebuie să fie sigur de victoria sa la alegerile parlamentare […] Articolul Cujba: „Alegerile din 28 septembrie nu se câștigă cu promisiuni, ci cu o economie solidă” apare prima dată în DemocracyMD.
Președinta Maia Sandu a participat la ceremonia dedicată aniversării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului. În discursul său, șefa statului a subliniat importanța Serviciului de Informații și Securitate (SIS) în apărarea independenței și democrației Republicii Moldova, mai ales în fața amenințărilor hibride care vizează țara noastră. Maia Sandu a mulțumit personalului […] Articolul 34 de ani de la înființarea organelor de securitate: Mesajul Maiei Sandu apare prima dată în DemocracyMD.
Rusia domină numeric pe front, dar Ucraina revendică teritorii în urma contraofensivei # Democracy.md
Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat luni că Rusia deține pe linia frontului cel puțin „de trei ori mai multe” forțe și resurse decât Ucraina, utilizând tactica avansării „târâș”. „În prezent, inamicul beneficiază de de trei ori mai multe forțe și resurse, iar în sectoarele principale ale frontului, de până la patru-sase ori […] Articolul Rusia domină numeric pe front, dar Ucraina revendică teritorii în urma contraofensivei apare prima dată în DemocracyMD.
Vasili Chirtoca îi răspunde dur lui Dragoș Galbur: „Aș vrea mai puțini ‘patrioți’ ca el în Moldova” # Democracy.md
Vasili Chirtoca, omul de afaceri și președintele companiei DAAC Hermes, a reacționat după acuzațiile făcute public de liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur. Acesta susține că este hărțuit și dat în judecată pentru suma de 500.000 de lei, însă Chirtoca afirmă că procesul are scopul de a proteja reputația companiei sale și a venit […] Articolul Vasili Chirtoca îi răspunde dur lui Dragoș Galbur: „Aș vrea mai puțini ‘patrioți’ ca el în Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
Secretarul de stat Valeriu Mija discută parcursul european și securitatea regională cu reprezentantul UE # Democracy.md
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a avut o întâlnire importantă cu Deren Derya, șeful departamentului pentru Georgia, Moldova, Armenia, Azerbaidjan și Belarus din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Aceasta a fost prima vizită oficială a lui Deren Derya la Chișinău după preluarea funcției la începutul lunii septembrie. În cadrul discuțiilor, […] Articolul Secretarul de stat Valeriu Mija discută parcursul european și securitatea regională cu reprezentantul UE apare prima dată în DemocracyMD.
Blocul Electoral ALTERNATIVA, la Comrat: „Un nou model de guvernare, corect și în slujba oamenilor” # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat o întâlnire electorală la Comrat, unde liderii formațiunii – Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Iurie Muntean – au discutat cu locuitorii Găgăuziei despre situația reală din țară și soluțiile propuse pentru depășirea crizelor actuale. Alexandr Stoianoglo: Un nou model de guvernare – corect și în slujba oamenilor Alexandr […] Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA, la Comrat: „Un nou model de guvernare, corect și în slujba oamenilor” apare prima dată în DemocracyMD.
Petra Larke, noul ambasador al Suediei în Moldova, și-a început oficial mandatul la Chișinău # Democracy.md
Noul ambasador al Suediei în Republica Moldova, Petra Larke, și-a început oficial mandatul la Chișinău. Aceasta i-a prezentat scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, marcând debutul activității sale diplomatice în țara noastră. Petra Larke are o vastă experiență în domeniul securității și afacerilor externe, având în CV funcții importante precum conducerea Cabinetului Ministrului Apărării din […] Articolul Petra Larke, noul ambasador al Suediei în Moldova, și-a început oficial mandatul la Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
Incident electoral la Șoldănești: candidata Partidului Nostru acuză PAS de înlocuirea ziarelor din gospodării # Democracy.md
Duminică, candidata la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Ionela Negru, a discutat cu locuitorii comunei Dobrușa, raionul Șoldănești, răspunzând la întrebările acestora și lăsând câte un exemplar al ziarului partidului la fiecare gospodărie. La un moment dat, ea a observat cum un grup de propagandiști PAS, care o urmărea, lua ziarele lăsate de […] Articolul Incident electoral la Șoldănești: candidata Partidului Nostru acuză PAS de înlocuirea ziarelor din gospodării apare prima dată în DemocracyMD.
R. Moldova și Danemarca lansează un parteneriat strategic pentru energie verde și sustenabilitate # Democracy.md
Republica Moldova și Regatul Danemarcei au semnat un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în domeniul energiei verzi, marcând un pas important spre tranziția energetică durabilă. Documentul a fost semnat de miniștrii responsabili de energie din ambele țări și stabilește cadrul pentru o colaborare pe termen lung în dezvoltarea unui sector energetic sustenabil și modern. Acordul […] Articolul R. Moldova și Danemarca lansează un parteneriat strategic pentru energie verde și sustenabilitate apare prima dată în DemocracyMD.
Maia Sandu va vorbi în Parlamentul European despre amenințările la adresa democrației europene # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie, un discurs oficial în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Intervenția este programată pentru ora 13:00, ora Chișinăului (12:00 ora locală), și va avea loc în contextul dezbaterilor privind reziliența democrațiilor europene în fața noilor amenințări. Potrivit anunțului oficial, Maia Sandu va vorbi despre provocările […] Articolul Maia Sandu va vorbi în Parlamentul European despre amenințările la adresa democrației europene apare prima dată în DemocracyMD.
„Europa nu e a unui partid!” – Chicu cere ca integrarea în UE să fie un obiectiv național # Democracy.md
Ion Chicu, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire electorală cu locuitorii raionului Strășeni, unde au discutat despre modul în care este guvernată actualmente Republica Moldova și prezentând viziunea formațiunii pentru următorii patru ani. Ion Chicu a declarat că actul guvernării nu trebuie să fie un drept exclusiv al celor care […] Articolul „Europa nu e a unui partid!” – Chicu cere ca integrarea în UE să fie un obiectiv național apare prima dată în DemocracyMD.
Renato Usatîi promite anularea armatei obligatorii: „Nu vom transforma copiii în infanteriști” # Democracy.md
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești. „Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi […] Articolul Renato Usatîi promite anularea armatei obligatorii: „Nu vom transforma copiii în infanteriști” apare prima dată în DemocracyMD.
Ion Ceban, la Cahul: „Ca să fie clar pentru PAS. În Moldova nu există „bîdle”, dar oameni care merită o viață mai bună aici și acum” # Democracy.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut un discurs în fața locuitorilor orașului Cahul, în care a criticat felul în care actuala guvernare etichetează cetățenii și a cerut mai mult respect și soluții pentru problemele sociale.„Am ajuns să aud cum un ministru spune că pe 28 septembrie ori facem pasul, ori suntem […] Articolul Ion Ceban, la Cahul: „Ca să fie clar pentru PAS. În Moldova nu există „bîdle”, dar oameni care merită o viață mai bună aici și acum” apare prima dată în DemocracyMD.
Partidul Nostru în acțiune de amploare la Chișinău! Candidații discută cu oamenii și prezintă principalele obiective pentru viitorul Parlament # Democracy.md
Candidații la funcția de deputat și activiștii Partidului Nostru se întâlnesc cu oamenii din întreaga țară – în corturi de informare, în spații publice sau mergând din casă în casă, pentru a le prezenta platforma electorală, soluțiile deja pregătite și pentru a încuraja cetățenii să facă o alegere corectă. „Avem discuții sincere cu cetățenii, îi […] Articolul Partidul Nostru în acțiune de amploare la Chișinău! Candidații discută cu oamenii și prezintă principalele obiective pentru viitorul Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
Controverse electorale: CEC menține înregistrarea candidaților Partidului Nostru în pofida sesizărilor PAS # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins două sesizări depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) împotriva Partidului Nostru, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. PAS a solicitat anularea înregistrării lui Mihail Dobrovolschi, vicepreședinte al raionului Glodeni, pe listele Partidului Nostru, invocând faptul că acesta a fost suspendat din funcție abia pe 2 septembrie, […] Articolul Controverse electorale: CEC menține înregistrarea candidaților Partidului Nostru în pofida sesizărilor PAS apare prima dată în DemocracyMD.
