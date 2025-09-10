Ursula von der Leyen: UE vrea să ridice un „zid de drone” în fața Rusiei și să sprijine financiar statele de pe flancul de est

15:00

De fiecare dată când se apropie alegerile, fie ele prezidențiale sau parlamentare, revine în actualitate și subiectul votului în diaspora. După scrutinele precedente, au existat acuzații de fraudare a votului în străinătate, iar un grup de deputați din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a formulat un proiect de lege care prevede limitarea votului pentru cetățenii R....