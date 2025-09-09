Alertă de călătorie în Franța, emisă de Chișinău: Se anunță grevă generală națională

10:20

Oamenii legii au anunțat că au desfășurat marți, 9 septembrie, acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național...