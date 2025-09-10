Mai multe companii şi agenţi economici sunt gata să sprijine elevii cu studii nefinalizate
TVR Moldova, 10 septembrie 2025 20:40
Oportunităţi de dezvoltare pentru elevii cu studii nefinalizate şi pentru cei cu performanţe scăzute la învăţătură. Aceştia vor putea deprinde o meserie în cadrul unui proiect naţional, implementat în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional-tehnic cu programe duale. Mai multe companii şi agenţi economici sunt gata să ajute tinerii din această categorie să înveţe o profesie, iar pe viitor, să le asigure un loc de muncă.
• • •
Acum 30 minute
20:40
Acum o oră
20:10
Promisiunile electorale ale Blocul Patriotic în domeniul economic: Vor o altă bancă de economii # TVR Moldova
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei şi-a prezentat astăzi programul electoral în domeniul economic.
20:10
Teatrele Naţionale Româneşti revin la Chişinău cu artişti de pe ambele maluri ale Prutului # TVR Moldova
Reuniunea Teatrelor Naţionale Româneşti revine la Chişinău, cu artişti de pe ambele maluri ale Prutului. Aflat la a zecea ediţie, evenimentul reuneşte cele mai bune producţii teatrale, sub genericul „Scena unei lumi libere”. Vor participa teatrele naționale din București, Iași, Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, precum și teatrele „Matei Vișniec” din Suceava, Teatrul de Stat Constanța, alături de teatre din Republica Moldova.
Acum 2 ore
19:40
Detalii noi în cazul reținerii ilegale a lui Vladimir Meleca de către KGB-ul transnistrean # TVR Moldova
Preşedintele filialei Partidului Liberal în regiunea transnistreană, Vladimir Meleca, s-a ales cu un dosar penal după ce, ieri, a fost reţinut pentru mai multe ore de angajați ai așa-zisului minister al securității de la Tiraspol. Structurile separatiste i-au confiscat mai multe lucuri personale. Reprezentanţii Promo-LEX susţin că scopul acestei reţineri a fost intimidarea lui Meleca în calitate de concurent electoral.
19:10
„Grafic concret de stingere a datoriilor”: Calea Ferată din Moldova se laudă cu venituri triplate # TVR Moldova
Veniturile întreprinderii "Calea Ferată din Moldova" au crescut de trei ori și s-au plătit o parte dintre salariile restante. Premierul Dorin Recean a declarat că acest lucru se datorează restructurării întreprinderii, fapt care a dus la creșterea veniturilor și la recuperarea perioadei de plată a salariilor. În timpul verii, s-au achitat cinci salarii restante.
Acum 4 ore
18:40
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a primit-o azi la sediul guvernului de la Roma pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.
18:40
Astăzi a fost dat startul exerciţiului NATO de Management al Situațiilor de Urgență în Bularia, la care participă şi o echipă şi Republica Moldova. Salvatorii şi pompieri au trebuit să facă faţă unei situaţii de urgenţă - un cutremur devastator - iar misiunea principală a fost salvarea victimelor.
18:10
În perioada 1–7 septembrie, au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere cu 19% comparativ cu săptămâna precedentă, arată datele Agenției Naționale. pentru Sănătate Publică (ANSP).
18:10
Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. În documentul aprobat cu 490 de voturi „pentru”, 65 „împotrivă” se spune că alegerile parlamentare din toamna anului curent sunt un moment decisiv pentru consolidarea democrației și continuarea parcursului integrării europene.
17:50
Fostul adjunct al şefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, capturat luni la Timișoara, sub acuzatia de spionaj, și retinut marți de procurorii DIICOT, a primit miercuri mandat de arestare pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de către Curtea de Apel București.
17:40
Persoanele care, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, nu se vor afla în localitatea în care au domiciliu sau reşedinţa temporară valabilă, pot solicita de la biroul electoral al secţiei de votare un certificat pentru drept de vot. Acesta va permite alegătorilor să voteze în orice altă secţie de votare de pe teritoriul ţării, pe lista electorală suplimentară.
17:10
Reuniunea Teatrelor Naţionale Româneşti se deschide la Chişinău cu spectacolul „Mary Stuart” # TVR Moldova
Astăzi, 10 septembrie, Reuniunea Teatrelor Naţionale Româneşti va fi deschisă la Chişinău cu spectacolul "Mary Stuart".
Acum 6 ore
16:50
„Evaluarea completă este în curs de desfășurare”, spune Rutte, președintele NATO, în legătură cu incidentul din Polonia, în care 19 drone au intrat în spaţiul aerian al acestei ţări.
16:40
Nici naționala de tineret a Republicii Moldova nu a reușit să își bucure suporterii cu o victorie. În preliminariile Campionatului European U-21 din 2027, "tricolorii" pregătiți de Serghei Cebotari au cedat în fața Slovaciei, scor 2 la 3.
16:10
Primele zile ale lunii septembrie au venit cu temperaturi generoase, mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Valorile maxime ating chiar şi 31 de grade Celsius, comparabile cu cele din mijlocul verii. E un indiciu al schimbărilor climatice. Între timp, oamenii profită de vremea caldă, iar pompierii avertizează că riscul de incendii rămâne ridicat.
16:10
Înfrângere drastică pentru Naționala de fotbal a R. Moldova. A încasat 11 goluri de la Norvegia # TVR Moldova
Naționala Republicii Moldova a fost umilită în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. La Oslo, "tricolorii" au suferit cea mai drastică înfrângere din istoria țării, fiind învinși cu un neverosimilă 11 la 1 de Norvegia. Cinci goluri au fost semnate de Erling Haaland, iar toată presa continentală de specialitate a scris despre evoluția rușinoasă a selecționatei antrenate de Serghei Cleșcenco.
15:50
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că țara sa va solicita oficial invocarea Articolului 4 al NATO ca răspuns la încălcarea spațiului aerian al țării sale de către 19 drone rusești, dintre care unele au fost doborâte, relatează tvrinfo.ro.
15:30
/VIDEO/ Autoritățile confirmă: Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, potrivit ministrelor Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.
15:10
Aproape o treime din victimele accidentelor rutiere din R. Moldova sunt pietoni, statistică # TVR Moldova
Pietonii sunt implicaţi în aproximativ o treime din accidentele rutiere care se produc în Republica Moldova, arată datele poliţiei. Iar în municipiul Chişinău se întâmplă cele mai multe nenorociri de acest fel. Şi mai alarmant este că în 8 la sută din cazuri victimele sunt copii. Pentru a preveni astfel de accidente, agenţii de patrulare vor desfăşura periodic acţiuni preventive, mai ales în apropierea şcolilor din ţară.
Acum 8 ore
14:40
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun
13:50
/VIDEO/ Autoritățile confirmă:Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie. Despre acest lucru au vorbit jurnaliștilor ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin și ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru.
13:30
„Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume în care dependenţele sunt folosite nemilos ca arme", este declaraţia preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în primul său discurs despre starea Uniunii Europene de la realegerea sa.
Acum 12 ore
12:50
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non-grata # TVR Moldova
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova, transmite Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, fără să precizeze dacă expulzarea persoanei respective este legată de rețeaua de spionaj din statele UE cu implicarea serviciilor de informații belaruse.
12:50
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost reținut pentru 24 de ore.
12:10
În caz de crize - cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului. Guvernul a aprobat crearea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona, la nivel național, acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență.
11:30
Un judecător de la CSJ scapă de sancțiuni după ce a fost prins că lucrează pământul armatei # TVR Moldova
Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii a încetat examinarea cauzei pe numele judecătorului Ghenadie Eremciuc transferat temporar de la Judecătoria Bălți la Curtea Supremă de Justiție. El a fost acuzat, în urma unei sesizări depuse de membrul CSM, Ion Guzun, că ar lucra neautorizat peste 12 hectare amplasate într-o localitate din raionul Sângerei și date în folosință Armatei Naționale.
11:20
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat miercuri dimineață, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, un pachet de sprijin financiar destinat agricultorilor care au avut de suferit în urma înghețurilor târzii din primăvară și a intemperiilor din luna iulie.
11:10
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că principalele sindicate din sectoare-cheie au anunțat declanșarea unei greve generale naționale pentru ziua de miercuri, 10 septembrie 2025.
11:10
Peste 90% din necesarul de gaze pentru iarnă a fost asigurat, anunță ministrul energiei # TVR Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat miercuri, înaintea ședinței Guvernului, că Energocom a achiziționat deja peste 90% din necesarul de gaze pentru anul gazier 2025–2026, inclusiv pentru sezonul rece.
10:40
Guvernul alocă 100 de milioane lei pentru agricultorii afectați de înghețuri și intemperii # TVR Moldova
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat miercuri dimineață, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, un pachet de sprijin financiar destinat agricultorilor care au avut de suferit în urma înghețurilor târzii din primăvară și a intemperiilor din luna iulie.
10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025
09:50
În premieră pentru NATO, Polonia a doborât drone rusești în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei # TVR Moldova
Polonia a confirmat doborârea dronelor în spațiul său aerian în timpul unui atac aerian rusesc masiv asupra Ucrainei, în noaptea de 10 septembrie, ceea ce pare a fi primul caz în care un stat membru NATO a angajat active rusești deasupra teritoriului său în timpul războiului, potrivit kyivindependent.com.
09:40
La Holercani, raionul Dubăsari, a început construcția unei unități de salvatori și pompieri independente energetic, care va deservi 12 localități din regiune.
09:10
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au lansat un plan comun de acțiuni pentru prevenirea violenței în școli și asigurarea unui mediu educațional sigur pentru elevi, profesori și părinți. Documentul a fost aprobat prin Ordin comun și urmează să fie implementat pe parcursul anului curent de studii.
08:40
Sute de copii din Republica Moldova vin pe lume cu probleme grave de sănătate din cauza mamelor care consumă alcool în timpul sarcinii. Retard mintal, tulburări de comportament și dizabilități ireversibile sunt doar câteva dintre afecţiunile provocate de acest obicei nociv al mamelor. De Ziua Internațională de Conștientizare a Tulburărilor Alcoolice Fetale, UNICEF a lansat la Chișinău un proiect-pilot menit să prevină consumul de alcool în perioada sarcinii.
08:10
Pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează instabilitate atmosferică. În nord și centru cerul va fi variabil, fără precipitații, însă în sud sunt anunțate averse însoțite de descărcări electrice.
Acum 24 ore
07:40
Doar 700 de lei din 5.000 alocați de Rusia pe zi ajung la fiecare protestatar Șor. Cine fură banii? # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc marți, 9 septembrie.
Ieri
20:40
Scandal între locatarii unui bloc de pe strada Testemiţanu din municipiul Chişinău şi proprietarul unui restaurant aflat la parterul imobilului. Oamenii se plâng că fumul de la bucătăria localului este eliminat prin nişte guri de aerisire în curtea blocului şi nu mai pot să deschidă geamurile apartamentelor din cauza mirosurilor. În replică, proprietarul restaurantului susţine că dispune de toate autorizaţiile de funcţionare, dar sistemul de aerisire urmează să fie îmbunătăţit. Problema durează de aproximativ un an, de când a început să funcţioneze localul.
20:10
Primele zile ale lunii septembrie au venit cu temperaturi generoase, mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Valorile maxime ating chiar şi 31 de grade Celsius, comparabile cu cele din mijlocul verii. E un indiciu al schimbărilor climatice. Între timp, oamenii profită de vremea caldă, iar pompierii avertizează că riscul de incendii rămâne ridicat.
19:40
Toate drumurile naționale și regionale din R. Moldova vor fi reparate până în 2029, promite PAS # TVR Moldova
Partidul Acțiune şi Solidaritate şi-a prezentat cinci angajamente faţă de electorat pentru următorii patru ani. Astfel, Igor Grosu, candidat pentru un post de deputat, spune că semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 este primordială. Alte angajamente se referă la dublarea exporturilor Republicii Moldova şi repararea a 3.000 de kilometri de drumuri, astfel încât, până în 2029, toate şoselele naționale și regionale din țară să fie într-o stare bună și foarte bună. Candidații PAS au menționat şi că vor crea un program de promovare a culturii și tradițiilor naționale.
19:10
Curtea de Apel Centru va examina, pe 8 octombrie, recursul depus de avocații bașcanului autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, și ai Svetlanei Popan, secretara fostului partid Șor. Cele două sunt condamnate la închisoare de prima instanță. Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare, iar Svetlana Popan - la 6 ani. Ambele au fost arestate pe 5 august, iar acum se află la Peniteciarul nr. 13 din Chişinău. Guţul şi Popan sunt învinuite de complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partidul „Șor” și a unui concurent electoral susținut de fugarul Șor.
18:30
Parlamentul European cere Rusiei să-și retragă trupele din regiunea transnistriană a R. Moldova # TVR Moldova
În cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European urmează să fie discutată și votată, astăzi, o rezoluție prin care va fi reiterat sprijinul Parlamentului European pentru aderarea Republicii Moldova la blocul comunitar. Forul cere Rusiei să înceteze acțiunile destabilizatoare și să își retragă personalul militar și muniția din regiunea separatistă transnistreană.
18:10
Insomnia - pericol pentru sănătatea fizică și psihică. Sfaturi de la neurologul Adrian Lupușor # TVR Moldova
Somnul este esențial pentru sănătatea noastră fizică și psihică, însă stresul, tehnologia și ritmul alert al vieții moderne ne sabotează adesea odihna. În plus, insomnia cronică devine tot mai frecventă și mai dificil de tratat.
17:50
Interviu exclusiv cu președintele României, Nicușor Dan, miercuri, la ora 21.00, la TVR Moldova # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, va fi față în față cu telespectatorii TVR miercuri, de la ora 21.00, într-un interviu exclusiv acordat jurnalistei Ramona Avramescu.
17:40
Pe 9 septembrie 2025, numerologul Corina Leonte ne amintește că ne aflăm într-o zi cu o simbolistică puternică: 9-9-9. Această combinație, explică specialistul, reprezintă „energia lui Marte”, simbol al focului, pasiunii și dorinței de a lua decizii.
17:40
Șapte ani de închisoare pentru o directoare de centru de plasament din Chișinău. Ce a făcut femeia? # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință în cazul Anei Gobjila, fost director al Centrului de plasament de tip familial „Small Group Homes”, găsită vinovată de delapidarea averii străine și fals în acte publice. Pentru delapidarea averii străine, instanța a aplicat o pedeapsă de șapte ani de închisoare, din care trei ani și jumătate sunt cu executare, iar restul condiționat.
17:20
Marijuana, cocaină și amfetamină: O șoferiță de BMW a fost prinsă la volan sub influența drogurilor # TVR Moldova
O șoferiță de 35 de ani a fost depistată conducând sub influența mai multor substanțe interzise după ce polițiștii de patrulare au observat un BMW deplasându-se haotic pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei.
17:10
17:10
TFN revine în noua stagiune cu o premieră – spectacolul „Leonce şi Lena”, după dramaturgul Georg Buchner, în regia lui McRanin. Comedie Romantică, 12+ Data: 14 septembrie, Ora: 18:00, Locaţie: Teatrul Fără Nume
