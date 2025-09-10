Toamna cu temperaturi de vară. Ce vreme ne așteaptă în următoarea perioadă
TVR Moldova, 10 septembrie 2025 16:10
Primele zile ale lunii septembrie au venit cu temperaturi generoase, mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Valorile maxime ating chiar şi 31 de grade Celsius, comparabile cu cele din mijlocul verii. E un indiciu al schimbărilor climatice. Între timp, oamenii profită de vremea caldă, iar pompierii avertizează că riscul de incendii rămâne ridicat.
• • •
Acum 15 minute
16:10
16:10
Înfrângere drastică pentru Naționala de fotbal a R. Moldova. A încasat 11 goluri de la Norvegia # TVR Moldova
Naționala Republicii Moldova a fost umilită în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. La Oslo, "tricolorii" au suferit cea mai drastică înfrângere din istoria țării, fiind învinși cu un neverosimilă 11 la 1 de Norvegia. Cinci goluri au fost semnate de Erling Haaland, iar toată presa continentală de specialitate a scris despre evoluția rușinoasă a selecționatei antrenate de Serghei Cleșcenco.
Acum o oră
15:50
15:30
/VIDEO/ Autoritățile confirmă: Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, potrivit ministrelor Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.
Acum 2 ore
15:10
Aproape o treime din victimele accidentelor rutiere din R. Moldova sunt pietoni, statistică # TVR Moldova
Pietonii sunt implicaţi în aproximativ o treime din accidentele rutiere care se produc în Republica Moldova, arată datele poliţiei. Iar în municipiul Chişinău se întâmplă cele mai multe nenorociri de acest fel. Şi mai alarmant este că în 8 la sută din cazuri victimele sunt copii. Pentru a preveni astfel de accidente, agenţii de patrulare vor desfăşura periodic acţiuni preventive, mai ales în apropierea şcolilor din ţară.
14:40
Acum 4 ore
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun
13:50
/VIDEO/ Autoritățile confirmă:Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie # TVR Moldova
13:30
„Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume în care dependenţele sunt folosite nemilos ca arme", este declaraţia preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în primul său discurs despre starea Uniunii Europene de la realegerea sa.
12:50
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non-grata # TVR Moldova
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova, transmite Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, fără să precizeze dacă expulzarea persoanei respective este legată de rețeaua de spionaj din statele UE cu implicarea serviciilor de informații belaruse.
12:50
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost reținut pentru 24 de ore.
Acum 6 ore
12:10
În caz de crize - cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului. Guvernul a aprobat crearea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona, la nivel național, acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență.
11:30
Un judecător de la CSJ scapă de sancțiuni după ce a fost prins că lucrează pământul armatei # TVR Moldova
Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii a încetat examinarea cauzei pe numele judecătorului Ghenadie Eremciuc transferat temporar de la Judecătoria Bălți la Curtea Supremă de Justiție. El a fost acuzat, în urma unei sesizări depuse de membrul CSM, Ion Guzun, că ar lucra neautorizat peste 12 hectare amplasate într-o localitate din raionul Sângerei și date în folosință Armatei Naționale.
11:20
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat miercuri dimineață, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, un pachet de sprijin financiar destinat agricultorilor care au avut de suferit în urma înghețurilor târzii din primăvară și a intemperiilor din luna iulie.
11:10
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că principalele sindicate din sectoare-cheie au anunțat declanșarea unei greve generale naționale pentru ziua de miercuri, 10 septembrie 2025.
11:10
Peste 90% din necesarul de gaze pentru iarnă a fost asigurat, anunță ministrul energiei # TVR Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat miercuri, înaintea ședinței Guvernului, că Energocom a achiziționat deja peste 90% din necesarul de gaze pentru anul gazier 2025–2026, inclusiv pentru sezonul rece.
10:40
Guvernul alocă 100 de milioane lei pentru agricultorii afectați de înghețuri și intemperii # TVR Moldova
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat miercuri dimineață, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, un pachet de sprijin financiar destinat agricultorilor care au avut de suferit în urma înghețurilor târzii din primăvară și a intemperiilor din luna iulie.
Acum 8 ore
10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025
09:50
În premieră pentru NATO, Polonia a doborât drone rusești în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei # TVR Moldova
Polonia a confirmat doborârea dronelor în spațiul său aerian în timpul unui atac aerian rusesc masiv asupra Ucrainei, în noaptea de 10 septembrie, ceea ce pare a fi primul caz în care un stat membru NATO a angajat active rusești deasupra teritoriului său în timpul războiului, potrivit kyivindependent.com.
09:40
La Holercani, raionul Dubăsari, a început construcția unei unități de salvatori și pompieri independente energetic, care va deservi 12 localități din regiune.
09:10
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au lansat un plan comun de acțiuni pentru prevenirea violenței în școli și asigurarea unui mediu educațional sigur pentru elevi, profesori și părinți. Documentul a fost aprobat prin Ordin comun și urmează să fie implementat pe parcursul anului curent de studii.
08:40
Sute de copii din Republica Moldova vin pe lume cu probleme grave de sănătate din cauza mamelor care consumă alcool în timpul sarcinii. Retard mintal, tulburări de comportament și dizabilități ireversibile sunt doar câteva dintre afecţiunile provocate de acest obicei nociv al mamelor. De Ziua Internațională de Conștientizare a Tulburărilor Alcoolice Fetale, UNICEF a lansat la Chișinău un proiect-pilot menit să prevină consumul de alcool în perioada sarcinii.
Acum 12 ore
08:10
Pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează instabilitate atmosferică. În nord și centru cerul va fi variabil, fără precipitații, însă în sud sunt anunțate averse însoțite de descărcări electrice.
07:40
Doar 700 de lei din 5.000 alocați de Rusia pe zi ajung la fiecare protestatar Șor. Cine fură banii? # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc marți, 9 septembrie.
Acum 24 ore
20:40
Scandal între locatarii unui bloc de pe strada Testemiţanu din municipiul Chişinău şi proprietarul unui restaurant aflat la parterul imobilului. Oamenii se plâng că fumul de la bucătăria localului este eliminat prin nişte guri de aerisire în curtea blocului şi nu mai pot să deschidă geamurile apartamentelor din cauza mirosurilor. În replică, proprietarul restaurantului susţine că dispune de toate autorizaţiile de funcţionare, dar sistemul de aerisire urmează să fie îmbunătăţit. Problema durează de aproximativ un an, de când a început să funcţioneze localul.
20:10
19:40
Toate drumurile naționale și regionale din R. Moldova vor fi reparate până în 2029, promite PAS # TVR Moldova
Partidul Acțiune şi Solidaritate şi-a prezentat cinci angajamente faţă de electorat pentru următorii patru ani. Astfel, Igor Grosu, candidat pentru un post de deputat, spune că semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 este primordială. Alte angajamente se referă la dublarea exporturilor Republicii Moldova şi repararea a 3.000 de kilometri de drumuri, astfel încât, până în 2029, toate şoselele naționale și regionale din țară să fie într-o stare bună și foarte bună. Candidații PAS au menționat şi că vor crea un program de promovare a culturii și tradițiilor naționale.
19:10
Curtea de Apel Centru va examina, pe 8 octombrie, recursul depus de avocații bașcanului autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, și ai Svetlanei Popan, secretara fostului partid Șor. Cele două sunt condamnate la închisoare de prima instanță. Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare, iar Svetlana Popan - la 6 ani. Ambele au fost arestate pe 5 august, iar acum se află la Peniteciarul nr. 13 din Chişinău. Guţul şi Popan sunt învinuite de complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partidul „Șor” și a unui concurent electoral susținut de fugarul Șor.
18:30
Parlamentul European cere Rusiei să-și retragă trupele din regiunea transnistriană a R. Moldova # TVR Moldova
În cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European urmează să fie discutată și votată, astăzi, o rezoluție prin care va fi reiterat sprijinul Parlamentului European pentru aderarea Republicii Moldova la blocul comunitar. Forul cere Rusiei să înceteze acțiunile destabilizatoare și să își retragă personalul militar și muniția din regiunea separatistă transnistreană.
18:10
Insomnia - pericol pentru sănătatea fizică și psihică. Sfaturi de la neurologul Adrian Lupușor # TVR Moldova
Somnul este esențial pentru sănătatea noastră fizică și psihică, însă stresul, tehnologia și ritmul alert al vieții moderne ne sabotează adesea odihna. În plus, insomnia cronică devine tot mai frecventă și mai dificil de tratat.
17:50
Interviu exclusiv cu președintele României, Nicușor Dan, miercuri, la ora 21.00, la TVR Moldova # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, va fi față în față cu telespectatorii TVR miercuri, de la ora 21.00, într-un interviu exclusiv acordat jurnalistei Ramona Avramescu.
17:40
Pe 9 septembrie 2025, numerologul Corina Leonte ne amintește că ne aflăm într-o zi cu o simbolistică puternică: 9-9-9. Această combinație, explică specialistul, reprezintă „energia lui Marte”, simbol al focului, pasiunii și dorinței de a lua decizii.
17:40
Șapte ani de închisoare pentru o directoare de centru de plasament din Chișinău. Ce a făcut femeia? # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință în cazul Anei Gobjila, fost director al Centrului de plasament de tip familial „Small Group Homes”, găsită vinovată de delapidarea averii străine și fals în acte publice. Pentru delapidarea averii străine, instanța a aplicat o pedeapsă de șapte ani de închisoare, din care trei ani și jumătate sunt cu executare, iar restul condiționat.
17:20
Marijuana, cocaină și amfetamină: O șoferiță de BMW a fost prinsă la volan sub influența drogurilor # TVR Moldova
O șoferiță de 35 de ani a fost depistată conducând sub influența mai multor substanțe interzise după ce polițiștii de patrulare au observat un BMW deplasându-se haotic pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei.
17:10
17:10
TFN revine în noua stagiune cu o premieră – spectacolul „Leonce şi Lena”, după dramaturgul Georg Buchner, în regia lui McRanin. Comedie Romantică, 12+ Data: 14 septembrie, Ora: 18:00, Locaţie: Teatrul Fără Nume
17:10
Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” # TVR Moldova
Diana Rencheci este administratoarea Agropensiunii „Bostaniada”, o afacere locală care îmbină tradiția cu inovația.
16:50
Moldova la răscruce: Rusia aruncă totul în joc împotriva viitorului european al Chișinăului # TVR Moldova
Cu aspirațiile sale europene care depind de alegerile parlamentare din 28 septembrie, Moldova se apropie de un moment crucial. Va profita Chișinăul de o oportunitate istorică pentru a-și asigura un viitor în Uniunea Europeană (UE) sau va rămâne sub influența Federației Ruse?
16:50
Președintele filialei Partidului Liberal din stânga Nistrului, Vladimir Meleca, care candidează la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, ar fi fost reținut ilegal de așa-numitului minister al securității din regiunea transnistreană. Incidentul ar fi avut loc în dimineața zilei de marți, 9 septembrie.
16:40
Expertă în stil personal, Corina Anchin ne-a oferit, astăzi dimineață la emisiunea „TeleMatinal”, sfaturi utile despre cum să abordeze moda în această toamnă și ce piese vestimentare să păstreze sau să scoată din garderobă.
16:30
Moldova la răscruce: Rusia ajuncă totul în joc împotriva viitorului european al Chișinăului # TVR Moldova
Ieri
16:20
Antreprenori de pe ambele maluri ale Prutului, reuniți la Forumul Economic România – R. Moldova # TVR Moldova
Reprezentanți ai mediului de afaceri, instituțiilor publice, organizațiilor internaționale și societății civile se vor reuni la Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M., organizat la Chișinău pe 17 septembrie. Potrivit organizatorilor, evenimentul va oferi un cadru pentru parteneriate și proiecte comune menite să stimuleze dezvoltarea economică și integrarea regională și este dedicat consolidării relațiilor bilaterale și promovării mediului antreprenorial de pe ambele maluri ale Prutului.
16:10
MAE: Au fost expediate materialele pentru votul prin corespondență la alegerile din 28 septembrie # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că materialele electorale necesare pentru exercitarea votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au fost pregătite și expediate către secțiile speciale constituite pentru acest proces.
15:40
La doar 21 de ani, Mihai Gazea, student la Academia de Studii Economice din Moldova, a reușit să transforme o simplă idee într-o afacere de succes: o pensiune rurală care atrage turiști din țară și din străinătate.
15:20
După eșecul usturător suferit în meciul cu Israel, naționala de fotbal a Republicii Moldova va întâlni astăzi un adversar și mai puternic în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Este vorba despre selecționata Norvegiei, care are un lot cotat la peste jumătate de miliard de euro, cu jucători legitimați la echipe mare de pe continent, precum Manchester City, Arsenal Londra și Atletico Madrid.
15:00
Activista „Șor” din Glodeni, condamnată la peste 5 ani de închisoare, a fugit din Republica Moldova # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare pe numele Irinei Dvorjanscaia, președinta organizației teritoriale Glodeni a fostului Partid „Șor”. Ea a fost găsită vinovată de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii de un grup criminal organizat în formă prelungită. Pe 29 iunie 2025, Dvorjanscaia a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere Leușeni–Albița, iar prin încheierea din 28 iulie 2025 a fost dispusă anunțarea sa în urmăriere și arestarea femeii.
14:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a informat marți despre apariția unui nou fals online, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Clipul video, distribuit pe platformele Facebook și YouTube, îl înfățișează pe premierul Dorin Recean și conține afirmații false privind tarifele din sectorul energetic.
13:30
Perchezițiile de la Comrat: Cine sunt viceprimarii investigați pentru abuz în serviciu? # TVR Moldova
Viceprimara de Comrat, Irina Zelenskaia, activistă a Partidului „Inima Moldovei”, aflat în arest la domiciliu, are un nou dosar. Funcționara este bănuită de abuz de serviciu în urma influențării procesului decizional în cadrul Consiliului Municipal Comrat pentru atribuirea de terenuri unor persoane interpuse, potrivit Centrului Național Anticorupție, care a relatat marți dimineață investigarea a doi viceprimari de Comrat. Aceștia doi sunt Stepan Cara și Irina Zelenskaia, potrivit surselor TVR Moldova. Primul a fost în vizorul Autorității Naționale de Integritate, iar cea de-a doua în arest la domiciliu pentru corupție electorală.
13:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține marți, 9 septembrie, un discurs în fața Parlamentului European, ce va fi transmis, în direct, de către TVR MOLDOVA. Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își poate proteja valorile și unitatea în fața acestor provocări.
12:50
Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru furtul banilor care trebuiau să ajungă la activiștii organizației criminale Șor pentru organizare de destabilizări în Republica Moldova. Potrivit deschide.md, doar în anul 2023, membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova.
