Insomnia - pericol pentru sănătatea fizică și psihică. Sfaturi de la neurologul Adrian Lupușor
TVR Moldova, 9 septembrie 2025 18:10
Somnul este esențial pentru sănătatea noastră fizică și psihică, însă stresul, tehnologia și ritmul alert al vieții moderne ne sabotează adesea odihna. În plus, insomnia cronică devine tot mai frecventă și mai dificil de tratat.
Acum 5 minute
18:30
Parlamentul European cere Rusiei să-și retragă trupele din regiunea transnistriană a R. Moldova # TVR Moldova
În cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European urmează să fie discutată și votată, astăzi, o rezoluție prin care va fi reiterat sprijinul Parlamentului European pentru aderarea Republicii Moldova la blocul comunitar. Forul cere Rusiei să înceteze acțiunile destabilizatoare și să își retragă personalul militar și muniția din regiunea separatistă transnistreană.
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:50
Interviu exclusiv cu președintele României, Nicușor Dan, miercuri, la ora 21.00, la TVR Moldova # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, va fi față în față cu telespectatorii TVR miercuri, de la ora 21.00, într-un interviu exclusiv acordat jurnalistei Ramona Avramescu.
17:40
Pe 9 septembrie 2025, numerologul Corina Leonte ne amintește că ne aflăm într-o zi cu o simbolistică puternică: 9-9-9. Această combinație, explică specialistul, reprezintă „energia lui Marte”, simbol al focului, pasiunii și dorinței de a lua decizii.
17:40
Șapte ani de închisoare pentru o directoare de centru de plasament din Chișinău. Ce a făcut femeia? # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință în cazul Anei Gobjila, fost director al Centrului de plasament de tip familial „Small Group Homes”, găsită vinovată de delapidarea averii străine și fals în acte publice. Pentru delapidarea averii străine, instanța a aplicat o pedeapsă de șapte ani de închisoare, din care trei ani și jumătate sunt cu executare, iar restul condiționat.
Acum 2 ore
17:20
Marijuana, cocaină și amfetamină: O șoferiță de BMW a fost prinsă la volan sub influența drogurilor # TVR Moldova
O șoferiță de 35 de ani a fost depistată conducând sub influența mai multor substanțe interzise după ce polițiștii de patrulare au observat un BMW deplasându-se haotic pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei.
17:10
O șoferiță de 35 de ani a fost depistată conducând sub influența mai multor substanțe interzise, după ce polițiștii de patrulare au observat un BMW deplasându-se haotic pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei.
17:10
TFN revine în noua stagiune cu o premieră – spectacolul „Leonce şi Lena”, după dramaturgul Georg Buchner, în regia lui McRanin. Comedie Romantică, 12+ Data: 14 septembrie, Ora: 18:00, Locaţie: Teatrul Fără Nume
17:10
Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” # TVR Moldova
Diana Rencheci este administratoarea Agropensiunii „Bostaniada”, o afacere locală care îmbină tradiția cu inovația.
16:50
Moldova la răscruce: Rusia aruncă totul în joc împotriva viitorului european al Chișinăului # TVR Moldova
Cu aspirațiile sale europene care depind de alegerile parlamentare din 28 septembrie, Moldova se apropie de un moment crucial. Va profita Chișinăul de o oportunitate istorică pentru a-și asigura un viitor în Uniunea Europeană (UE) sau va rămâne sub influența Federației Ruse?
16:50
Președintele filialei Partidului Liberal din stânga Nistrului, Vladimir Meleca, care candidează la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, ar fi fost reținut ilegal de așa-numitului minister al securității din regiunea transnistreană. Incidentul ar fi avut loc în dimineața zilei de marți, 9 septembrie.
16:40
Expertă în stil personal, Corina Anchin ne-a oferit, astăzi dimineață la emisiunea „TeleMatinal”, sfaturi utile despre cum să abordeze moda în această toamnă și ce piese vestimentare să păstreze sau să scoată din garderobă.
Acum 4 ore
16:30
16:20
Antreprenori de pe ambele maluri ale Prutului, reuniți la Forumul Economic România – R. Moldova # TVR Moldova
Reprezentanți ai mediului de afaceri, instituțiilor publice, organizațiilor internaționale și societății civile se vor reuni la Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M., organizat la Chișinău pe 17 septembrie. Potrivit organizatorilor, evenimentul va oferi un cadru pentru parteneriate și proiecte comune menite să stimuleze dezvoltarea economică și integrarea regională și este dedicat consolidării relațiilor bilaterale și promovării mediului antreprenorial de pe ambele maluri ale Prutului.
16:10
MAE: Au fost expediate materialele pentru votul prin corespondență la alegerile din 28 septembrie # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că materialele electorale necesare pentru exercitarea votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au fost pregătite și expediate către secțiile speciale constituite pentru acest proces.
15:40
La doar 21 de ani, Mihai Gazea, student la Academia de Studii Economice din Moldova, a reușit să transforme o simplă idee într-o afacere de succes: o pensiune rurală care atrage turiști din țară și din străinătate.
15:20
După eșecul usturător suferit în meciul cu Israel, naționala de fotbal a Republicii Moldova va întâlni astăzi un adversar și mai puternic în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Este vorba despre selecționata Norvegiei, care are un lot cotat la peste jumătate de miliard de euro, cu jucători legitimați la echipe mare de pe continent, precum Manchester City, Arsenal Londra și Atletico Madrid.
15:00
Activista „Șor” din Glodeni, condamnată la peste 5 ani de închisoare, a fugit din Republica Moldova # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare pe numele Irinei Dvorjanscaia, președinta organizației teritoriale Glodeni a fostului Partid „Șor”. Ea a fost găsită vinovată de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii de un grup criminal organizat în formă prelungită. Pe 29 iunie 2025, Dvorjanscaia a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere Leușeni–Albița, iar prin încheierea din 28 iulie 2025 a fost dispusă anunțarea sa în urmăriere și arestarea femeii.
Acum 6 ore
14:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a informat marți despre apariția unui nou fals online, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Clipul video, distribuit pe platformele Facebook și YouTube, îl înfățișează pe premierul Dorin Recean și conține afirmații false privind tarifele din sectorul energetic.
13:30
Perchezițiile de la Comrat: Cine sunt viceprimarii investigați pentru abuz în serviciu? # TVR Moldova
Viceprimara de Comrat, Irina Zelenskaia, activistă a Partidului „Inima Moldovei”, aflat în arest la domiciliu, are un nou dosar. Funcționara este bănuită de abuz de serviciu în urma influențării procesului decizional în cadrul Consiliului Municipal Comrat pentru atribuirea de terenuri unor persoane interpuse, potrivit Centrului Național Anticorupție, care a relatat marți dimineață investigarea a doi viceprimari de Comrat. Aceștia doi sunt Stepan Cara și Irina Zelenskaia, potrivit surselor TVR Moldova. Primul a fost în vizorul Autorității Naționale de Integritate, iar cea de-a doua în arest la domiciliu pentru corupție electorală.
13:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține marți, 9 septembrie, un discurs în fața Parlamentului European, ce va fi transmis, în direct, de către TVR MOLDOVA. Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își poate proteja valorile și unitatea în fața acestor provocări.
12:50
Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru furtul banilor care trebuiau să ajungă la activiștii organizației criminale Șor pentru organizare de destabilizări în Republica Moldova. Potrivit deschide.md, doar în anul 2023, membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova.
12:50
FILIT - Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași, cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău în perioada 25-28 septembrie 2025.
Acum 8 ore
12:10
Primele imagini cu Alexandru Balan, adus la audieri: „Domnule Balan, care a fost prețul Dvs?”. # TVR Moldova
Alexandru Balan, fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost transferat spre sediul DIICOT din București, pentru a fi audiat, potrivit știrileprotv.ro.
12:10
Corespondență TVR de la Strasbourg: Ultimele pregătiri pentru discursul președintei Maia Sandu # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie, un discurs în fața Parlamentului European, ce va fi transmis, în direct, de către TVR MOLDOVA. Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își poate proteja valorile și unitatea în fața acestor provocări.
11:30
Cehia expulzează un diplomat din Belarus pentru presupus spionaj în cazul investigat şi de România # TVR Moldova
Republica Cehă expulzează un diplomat din Belarus, acuzat de spionaj, cazul având legătură cu cel în care, în România, este cercetat fostul vicedirector al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) din Republica Moldova bănuit că a divulgat informaţii secrete către serviciul KGB din Belarus. Despre aceasta a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Praga, într-o postare pe rețeaua X.
11:10
Doi viceprimari din Comrat sunt cercetați pentru abuz de serviciu. Unul - în arest, altul - reținut # TVR Moldova
Oamenii legii au desfășurat marți acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Potrivit CNA, aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale din bugetul public.
Acum 12 ore
10:30
Doi viceprimari din Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut # TVR Moldova
Oamenii legii au desfășurat marți, 9 septembrie, acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Potrivit CNA, aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public.
10:10
Franța și Germania propun noi sancțiuni europene împotriva Rusiei, care să vizeze și compania Lukoil # TVR Moldova
Franța și Germania propun ca Uniunea Europeană să vizeze Lukoil, o companie petrolieră rusă prezentă în Europa, precum și alți actori din afara UE care ajută Rusia să-și vândă petrolul, în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni europene aflat în pregătire, au declarat surse diplomatice citate de AFP, relatează Agerpres.
09:50
Rolul lui Al. Balan în rețeaua de spioni a KGB-ului belarus: „A oferit informații secrete pe bani” # TVR Moldova
Șeful Serviciului serviciului de securitate al Cehiei, Ladislav Stici, susține că fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexadru Balan, a transmis informații clasificate KGB-ului Belarus pe bani din 2024. Potrivit serviciilor de informații cehe, rețeaua de spionaj a fost creată de KGB-ul belarus și opera în mai multe țări europene.
09:10
Problema ambuteiajelor din municipiul Chişinău revine odată cu începerea anului şcolar. Se circulă greu, în special, dimineața și seara, când mii de șoferi stau minute în șir în trafic. În această situaţie, experţii în dezvoltare urbană și transport public ne recomandă să folosim transportul alternativ. O soluţie de durată este, însă, modernizarea sistemului de transport public şi al celui de semaforizare. În Chişinău, fiecare dimineaţă începe cu multe minute pierdute în trafic, în special, pentru cei care sunt nevoiți să se deplaseze dintr-un sector în altul pentru a ajunge la școală, grădiniță sau la serviciu. Problema s-a agravat odată cu începerea noului an școlar.
08:40
Maia Sandu, discurs în Parlamentul European. Urmăriți la TVR MOLDOVA o ediție specială # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își poate proteja valorile și unitatea în fața acestor provocări.
07:30
Fost șef de la SIS, prins pentru spionaj în România, Ion Ceban, avertizat pentru sejurul în Italia # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc luni, 8 septembrie.
Acum 24 ore
22:50
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Balan, este acuzat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) că a divulgat informații secrete spionajului din Belarus. El a fost transportat, joi, la audieri la București pentru într-un „caz de trădare”.
20:10
Iulian Cojocaru a contribuit la victoria dificilă a clubului United Galați în prima ligă de futsal a României. Jucătorul din Republica Moldova a marcat un gol și a livrat o pasă decisivă în partida cu West Deva.
19:50
Vizita în Italia îi aduce lui Ion Ceban avertisment de la CEC. Va fi sesizată și Poliția # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat luni, 8 septembrie, un avertisment primarului suspendat al municipiului, Ion Ceban, pentru încălcarea art. 16 din Codul Electoral (utilizarea resurselor administrative în campania electorală). Decizia a fost aprobată cu cinci voturi pentru și trei- împotrivă.
19:50
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldova şi-a prezentat astăzi platforma electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
19:40
Blocul "Alternativa" și-a lansat programul electoral. Documentul a fost realizat după șase luni de consultări în peste trei sute de localități din Republica Moldova și în diaspora, a declarat unul dintre liderii formațiunii, Ion Ceban. Programul include douăsprezece direcții strategice, printre care: creșterea veniturilor populației, asigurarea prețurilor accesibile la gaz, electricitate și lemne, dezvoltarea agriculturii și sprijinirea producătorilor autohtoni. De asemenea, Blocul "Alternativa" propune accelerarea integrării în Uniunea Europeană şi menținerea neutralității.
19:40
Banii declarați de Gabriel Călin pentru contentul său propagandistic pentru Șor și Dodon # TVR Moldova
Gabriel Călin, președinte al formațiunii „Uniunea Crestin-Socială din Moldova”, și-a făcut publice veniturile în ajunul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. El este cunoscut ca promotor activ al narațiunilor false ale propagandei ruse, dar și ale activiștilor și politicienilor locali sprijiniți de Moscova, cum ar fi Ilan Șor sau Igor Dodon.
19:30
Într-o conferinţă de presă susţinută luni, candidatul independent Andrei Năstase a prezentat principalele direcţii ale mandatului său de deputat, în cazul în care va trece pragul electoral. Sub sloganul "Vocea ta în Parlament", Năstase a făcut publice cele patru angajamente şi anume respectarea referendumului din 2019, reducerea numărului de deputați, de la 101 la 61, eliminarea imunității parlamentare şi utilizarea banilor publici, direcționați către educație, sănătate, justiție și infrastructură. Fostul ministru de Interne s-a lansat în campania electorală în data de 29 august şi figurează pe locul patru în buletinele de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit ordinii stabilite de CEC.
19:20
„Sondaje neautorizate în electorală”. Promo-LEX atenționează: Riscuri de manipulare a alegătorilor # TVR Moldova
Observatorii Promo-LEX au semnalat cel puţin zece cazuri de realizare a unor sondaje neautorizate în campania electorală. Chestionarele apar pe platforme dubioase, pagini anonime şi pe unele site-uri, fără a fi indicate informaţii esenţiale pentru un un exerciţiu sociologic, precum data realizării sondajelor, eşantionul sau cheltuielile suportate.
19:10
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, în Parlament ar intra patru partide şi blocuri politice # TVR Moldova
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în legislativul de la Chişinău ar intra patru partide şi blocuri politice. Cel puţin asta arată cel de-al doilea sondaj, "Barometrul electoral", realizat de IData. Potrivit studiului sociologic, competiția pentru primul loc s-ar da între Blocul electoral "Patriotic" și Partidul Acțiune și Solidaritate, urmate de Partidul Nostru şi Blocul electoral "Alternativa". Potrivit sondajului, preşedintele Maia Sandu se bucură de cea mai mare încredere în rândul populaţiei.
19:10
La Tipografia Centrală din Chişinău au fost tipărite buletine de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenţă la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Pe buletin se vor regăsi numele celor 23 de concurenți electorali. Acestea vor fi tipărite doar în limba română şi verificate de membrii Comisiei Electorale Centrale. Preţul unui buletin de vot este de 2,70 lei.
18:40
Republica Moldova participă, alături de NATO, la unul dintre cele mai ample exerciții internaționale de gestionare a situațiilor de urgență - BULGARIA 2025. Antrenamentul are loc în perioada 7-12 septembrie, iar activităţile includ operațiuni de răspuns chimic, radiologic și nuclear, precum şi acţiuni de căutare și salvare. Ceremonia de deschidere a exerciţiului NATO a avut loc astăzi, pe teritoriul Aeroportului Erden din Bulgaria, unde este amplasată tabăra internațională a echipelor participante.
18:40
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj pentru KGB-ul din Belarus # TVR Moldova
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Balan, este acuzat de Serviciul Român de Informații că a divulgat informații secrete către KGB din Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”. Sursele TVR Moldova au confirmat că este vorba de Alexandr Balan.
Ieri
18:10
Serviciul Vamal informează despre instituirea unor restricții temporare de circulație la punctul de trecere a frontierei internaționale (PVFI) „Costești–Stânca”, ca urmare a unor lucrări planificate pe coronamentul barajului hidrotehnic Stânca–Costești.
17:40
Un bărbat implicat într-o schemă cu certificate false de COVID-19, amendat cu 275.000 de lei # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat, pe 5 septembrie, sentința împotriva unui bărbat găsit vinovat de trafic de influență pentru eliberarea ilegală a unor certificate de vaccinare COVID-19. Instanța i-a aplicat o amendă de 275.000 de lei și a dispus confiscarea sumei de 600 de euro, bani obținuți din aceste acțiuni ilegale.
17:10
Copiii au multă energie și sunt mereu curioși să afle lucruri noi și să încerce diferite activități distractive. De exemplu, modelarea lutului, care le dezvoltă motricitatea fină, iar totodată le stimulează creativitatea. Betty Turculeț a fost la un atelier de ceramică și a văzut cum se simt copiii acolo.
16:40
Șoferul agresiv al BMW-ului care a blocat trecerea unei ambulanțe a fost identificat și sancționat # TVR Moldova
Șoferul BMW-ului care a refuzat să acorde prioritate unei ambulanțe și a lansat cuvinte licențioase la adresa șoferului salvării a fost identificat și sancționat de poliție.
16:30
Pe 28 septembrie, Republica Moldova își decide viitorul în alegeri parlamentare de o importanţă istorică – un test decisiv pentru parcursul democratic și european al țării. TVR vă aduce cea mai amplă campanie de informare și dezbatere despre un scrutin urmărit de întreaga Europă.
