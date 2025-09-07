Mesajul lui Ion Ceban către bălțeni: „Suntem diferiți, dar trebuie să rămânem uniți”

18:10

Astăzi, o delegație a Comisiei Unificate de Control (CUB), condusă de președintele Igor Munteanu, s-a aflat în vizită la Galați, unde a avut o întrevedere fructuoasă cu primarul municipiului, domnul… Articolul Delegația Comisiei Unificate de Control, condusă de Igor Munteanu, în vizită la Galați apare prima dată în Good News.