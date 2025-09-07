Mesajul lui Ion Ceban către bălțeni: „Suntem diferiți, dar trebuie să rămânem uniți”
Good News, 7 septembrie 2025 13:10
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, s-a întâlnit cu locuitorii din Bălți, unde le-a transmis un mesaj de unitate și solidaritate. „Sunt foarte mândru să fiu printre dumneavoastră,…
• • •
Alte ştiri de Good News
Acum 30 minute
13:10
Acum o oră
12:40
Candidatul Partidului Nostru cere reformă urgentă în justiție: „Vettingul a devenit un spectacol” # Good News
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, avocatul Igor Pohila a declarat că în Republica Moldova este necesară o reformă urgentă a sistemului de justiție. Potrivit lui, reforma…
Acum 4 ore
10:40
Veste bună pentru economie. Comisia Europeană a virat încă 18,9 milioane € către Republica Moldova prin Facilitatea pentru Reformă și Creștere și, simultan, a lansat un apel direct către mediul de afaceri european să investească…
10:20
Strășeni cere claritate și livrabile: întâlnire cu Alternativa, speranță ancorată în „modelul Chișinău” # Good News
Cetățenii au mulțumit pentru explicații „din prima sursă", au reclamat obstacole la participare și au afirmat că se vor mobiliza pentru ca proiectele funcționale din capitală să fie implementate și…
Acum 6 ore
09:20
Evenimentul mizează pe dialogul direct cu producătorii și pe educația gustului. Curtea Muzeului Național de Istorie s-a transformat, în acest weekend, în cea mai concentrată hartă a terroir-urilor moldovenești: Festivalul Vinului de Autor —…
09:10
ALTERNATIVA își calibrează la Bălți mesajul de campanie: siguranță, modernizare, respect # Good News
Blocul ALTERNATIVA a discutat astăzi cu locuitorii municipiului, prezentând un program de guvernare descris ca „realist, bazat pe oameni". În centrul mesajului — „ALTERNATIVA este!" — trei priorități clare: siguranță, modernizare, servicii publice prietenoase.…
Acum 24 ore
17:40
66 de companii din Republica Moldova au primit granturi în valoare totală de 39,5 milioane de lei, sprijin care va genera investiții de 64,6 milioane de lei în economia națională.…
17:20
Batalionul cu destinație specială „Scorpion" al Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) marchează astăzi, 6 septembrie, 24 de ani de la fondare. Cu acest prilej, generalul de brigadă Dumitru Scurtu, a…
17:20
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, unde a vorbit despre programul electoral al formațiunii și despre…
16:40
Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru # Good News
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru…
16:00
Wizz Air își extinde flota de la Chișinău cu două aeronave și devine lider pe piața aviatică din Moldova # Good News
Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din Europa și Orientul Mijlociu[1], anunță un nou moment istoric pentru țara noastră: alocarea celei de-a patra și a cincea aeronave la baza…
16:00
În cadrul întâlnirii Blocului electoral ALTERNATIVA cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, Ion Ceban, unul dintre liderii formațiunii a evidențiat că, în ciuda tuturor blocajelor, zona a reușit să…
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Ion Chicu: „Moldova a plătit 5,3 miliarde lei doar pe dobânzi. E cât bugetul Chișinăului pe un an” # Good News
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut astăzi o conferință de presă la Ungheni, în cadrul căreia a prezentat date îngrijorătoare privind creșterea datoriei de stat și…
13:40
Moldovenii vor putea urmări pe 7 septembrie 2025 o eclipsă totală de Lună, cu o durată de 1 oră și 22 de minute. Fenomenul va fi vizibil din Europa, Africa,…
13:30
Chișinăul mai aproape de Europa: Wizz Air lansează zboruri spre Hamburg, Nisa, Praga și Copenhaga # Good News
Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa, a anunțat astăzi o extindere semnificativă a operațiunilor sale în Republica Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, directorul…
13:20
O nouă donație de cărți în limba română pentru sute de biblioteci din R. Moldova. Un lot de aproximativ 80 de mii de cărți, donate de România, a ajuns joi,…
11:20
Începând de astăzi intră în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize. Documentul a fost semnat pe…
3 septembrie 2025
18:10
Pe Viaduct la intersecția străzii București și bd. Dacia a fost construită o nouă bandă de întoarcere, pentru a fluidiza traficul rutier care vine de pe viaduct în direcția centru.…
18:00
Ion Ceban: „Agenda Blocului ALTERNATIVA – bunăstarea oamenilor și protejarea producătorului autohton” # Good News
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reiterat angajamentul grupului de a urmări o agendă proprie, independentă de interesele altor partide politice din Republica Moldova. „Noi avem propria…
18:00
Chiar dacă a început un nou an de studii, elevii pot participa la activități distractive, în afara școlii. Săptămânal, la Muzeul Național de Artă al Moldovei sunt organizate excursii și…
17:40
Președinta Maia Sandu, la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău: „Vă îndemn să vizitați Bookfest, să citiți și să puneți în brațele copiilor multe cărți – astfel, ei vor crește liberi” # Good News
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, care a ajuns la cea de-a VIII-a ediție. Șefa statului a menționat că…
15:10
Astăzi, 3 septembrie, R. Moldova îl comemorează pe marele scriitor și dramaturg Ion Druță. Dis-de-dimineață, un grup de elevi din Soroca, alături de profesorul de religie Liviu Cernei, au făcut…
14:10
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă în care a comentat vizita sa recentă la Roma și reacțiile din presa de acasă. El…
14:10
Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 # Good News
Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 3 septembrie 2025, Chișinău – Cabinetul de miniștri a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate…
12:10
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu cetățenii din Hîncești, unde a discutat despre alegerile parlamentare și despre viziunea Blocului electoral privind direcția în…
12:10
Soldații, ofițerii și angajații Ministerului Apărării marchează azi 34 de ani de la crearea Armatei Naționale, prima instituție strategică ce a fost înființată în 3 septembrie 1991, la o săptămână de…
2 septembrie 2025
12:40
Partidul „Moldova Mare” acuză Curtea Supremă de Justiție de „răfuială politică” după excluderea din cursa electorală # Good News
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare", a denunțat decizia Curții Supreme de Justiție (CSJ) de a exclude formațiunea din cursa electorală, calificând-o drept o „răfuială politică" și acuzând magistrații…
11:40
Prețul aurului a depășit pragul de 3.500 de dolari pe uncie, atingând un nivel record, pe fondul deprecierii dolarului și al așteptărilor crescânde privind o reducere a ratei dobânzii de…
11:30
Academia „Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a marcat 35 de ani de la fondarea instituției și deschiderea noului an universitar 2025-2026. Evenimentul a reunit conducerea MAI, cadre…
1 septembrie 2025
17:20
Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputată, a prezentat astăzi angajamentele Blocului electoral ALTERNATIVA pentru dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova, subliniind că prioritatea principală este stoparea închiderii instituțiilor de…
16:20
În ultimii 10 ani, numărul oficial al milionarilor în lei din Republica Moldova a crescut de peste 22 de ori. În timp ce în 2015 doar 358 de persoane au…
16:00
Blocul electoral ALTERNATIVA a transmis astăzi un mesaj de susținere pentru elevi, studenți, profesori și părinți, reafirmându-și angajamentele pentru dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova. În cadrul unei conferințe de…
13:30
Cel mai mare exercițiu colectiv de scriere în limba română – Marea Dictare Națională – a adunat peste 2000 de participanți la ediția a treia, desfășurată concomitent în 25 de…
12:00
La Campionatul European de Rugby pe Plajă, desfășurat la Chișinău, echipa feminină a Moldovei a ocupat locul trei, iar echipele din Polonia și Ucraina au urcat pe primele două trepte…
10:00
Primarul municipiului Chișinău și lider al Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a anunțat printr-o postare video pe rețelele sociale că se află la Roma, unde urmează să participe…
31 august 2025
23:10
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a vizitat fabrica de conserve Natur Bravo din Edineț, unde a discutat cu angajații despre dificultățile cu care se confruntă sectorul industrial.…
29 august 2025
15:00
Ion Chicu, ex-prim-ministru al Republicii Moldova și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a declarat că Parlamentul trebuie să devină principalul motor al dezvoltării și modernizării statului. „Parlamentul trebuie să devină…
11:00
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare", a adus acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC), susținând că instituția ar fi tăinuit o notă informativă de la Ministerul Justiției…
10:10
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a lansat astăzi, 29 august, oficial campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezentând un program axat pe dezvoltare economică, justiție echitabilă și modernizarea țării. Evenimentul a…
28 august 2025
17:00
Municipiul Bălți a sărbătorit Ziua Independenței Republicii Moldova cu un concert de excepție în Piața „Vasile Alecsandri" din centrul orașului. Moderatorul evenimentului Renato Usatîi i-a salutat pe participanți de pe…
16:10
Pe 27 august curent, municipiul Ungheni a semnat un nou acord de înfrățire, de această dată cu orașul Ladîjin din regiunea Vinița, Ucraina. Documentul a fost semnat într-un cadru solemn…
14:00
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, sub egida Ministerului Culturii, a anunțat lansarea Campaniei Naționale „Septembrie – nicio zi fără lectură", ediția 2025. Evenimentul, organizat în cadrul Programului Național LecturaCentral, a…
11:50
Interpretul de muzică populară, Ion Paladi, a primit aseară titlul de „Cetățean de Onoare" al raionului Sângerei. Anunțul a fost făcut chiar de el printr-o postare pe pagina sa de…
27 august 2025
21:40
De Ziua Independenței, AUR din Republica Moldova cere sprijin internațional pentru Unire: „Independența nu este deplină fără Reunirea cu România” # Good News
Ziua Independenței Republicii Moldova a fost marcată printr-o acțiune fără precedent din partea unui partid unionist. AUR din Republica Moldova a transmis pentru prima dată un apel oficial către marile…
14:40
Interpreta Tania Turtureanu a fost onorată cu titlul de Cetățean de Onoare al raionului Sângerei, în semn de apreciere pentru activitatea sa și contribuția adusă comunității locale. Într-un mesaj pe…
26 august 2025
18:10
Astăzi, o delegație a Comisiei Unificate de Control (CUB), condusă de președintele Igor Munteanu, s-a aflat în vizită la Galați, unde a avut o întrevedere fructuoasă cu primarul municipiului, domnul…
17:50
„Calitatea înainte de toate” – motto-ul care definește succesul companiei lui Ștefan Bâtlan în exportul fructelor moldovenești # Good News
Ștefan Bâtlan, directorul unei companii moldovenești specializate în producerea, ambalarea și exportul fructelor, pune „calitatea înainte de toate". Prunele, strugurii, caisele, cireșele și merele cultivate de compania sa ajung pe…
17:30
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a demonstrat încă o dată capacitatea sa de inovare prin lansarea a două centre academice de ultimă generație, realizate în cadrul proiectului „Învățământul superior din…
17:00
Victoria Furtună, despre decizia CEC de a nu înregistra Partidul „Moldova Mare”: „Vom prezenta probe relevante la Curtea de Apel” # Good News
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare", a lansat acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale, susținând că instituția încearcă să împiedice înregistrarea partidului său în cursa electorală. Declarațiile au…
16:40
Cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei din diaspora, vor putea accesa în curând servicii notariale complet digitalizate. Guvernul a aprobat, în
