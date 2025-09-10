Poliția de Frontieră a fost dotată cu echipamente digitale de ultimă generație din partea UE

16:20

În Parlamentul European se strâng semnături pentru o nouă moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene. Grupul Stângii din Parlamentul European (GUE/NGL) a început joi să strângă semnături pentru a încerca să promoveze o moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, prezidată de Ursula von der Leyen. Dacă se obţin cele 72 de semnături necesare, aceasta ar […]