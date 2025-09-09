VIDEO// Ion Ceban, sancționat de CEC pentru vizita în Italia. Edilul acuză presiuni politice din partea PAS
Sinteza, 9 septembrie 2025 13:30
• • •
Adela Raileanu, deputat PSRM: „Poate le spunem pe 28 septembrie – scuzați, trântorilor, dar ați greșit țara?” # Sinteza
Adela Raileanu, deputat PSRM: „Poate le spunem pe 28 septembrie – scuzați, trântorilor, dar ați greșit țara?”, preluat de la alerta.md. Au scăpat de sub control inflația – scuzați, am greșit! Au uitat să indexeze pensiile – scuzați, am greșit! Au închis școli și au făcut concerte – scuzați, am greșit! 240 de mii de […]
Primarul capitalei și membru al blocului Alternativa, Ion Ceban, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru vizita sa în Italia. Decizia a fost luată în urma examinării unei contestații depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a acuzat utilizarea resurselor administrative în perioada electorală, transmite libertv.md. Potrivit CEC, legislația prevede că „candidații în […]
Ministerul Afacerilor Externe anunță că materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele patru secții speciale constituite în acest scop. Plicurile conținând buletinele de vot vor ajunge la alegătorii din cele zece țări unde se desfășoară procedura de vot prin corespondență: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, […]
Irina Vlah: „Dorin Recean şi-a folosit funcţia pentru a justifica o măsură ce afectează direct un contracandidat electoral” # Sinteza
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care cere sancţionarea premierului Dorin Recean, candidat pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), transmite alerta.md. În sesizarea depusă la CEC, Irina Vlah menţionează că Dorin Recean a participat la şedinţa Consiliului Interinstituţional de Supervizare şi […]
Victoria Furtună critică declarațiile ministrului Alexei Buzu: „Iată și dovada atitudinii reale a guvernării față de cetățeni” # Sinteza
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a reacționat la scandalul generat de declarațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, calificându-le drept dovada atitudinii reale a guvernării față de cetățeni. „Afirmațiile ofensatoare, de care s-a grăbit ulterior să se dezică, se reflectă în fiecare acțiune întreprinsă de conducere. Creșterea pensiilor nu se compară cu inflația. […]
Peste 20.000 de cadre didactice au ajuns la Palatul Cotroceni: Se cere demisia lui Bolojan, David și Nicușor # Sinteza
Astăzi, 8 septembrie 2025, în premieră în ultimii 35 de ani, prima zi de școală s-a desfășurat, în multe școli, fără festivități. Peste 20.000 de cadre didactice din toată țara au protestat, mai bine de o oră, în Piața Victoriei, iar la ora 12.00 au plecat în marș către Cotroceni. Protestele sunt determinate de noile […]
Maia Sandu a participat la ceremonia dedicată aniversării a XXXIV-a de la crearea organelor securității statului # Sinteza
Maia Sandu, a participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului. În mesajul său, Președinta a evidențiat rolul Serviciului de Informații și Securitate în apărarea independenței și a democrației, îndeosebi în contextul amenințărilor hibride împotriva țării noastre. Șefa statului a mulțumit efectivului SIS pentru eforturile și devotamentul cu […]
Scandalul legat de limbajul ofensator al ministrului Alexei Buzu, în atenția Avocatului Poporului: „Sper că vor recunoaște aceste greșeli” # Sinteza
Scandalul legat de mesajul ofensator transmis de ministrul Muncii, Alexei Buzu, în cadrul unei întâlniri cu alegătorii a ajuns în atenția avocatului poporului, Ceslav Panico. În acest context, oficialul și-a reiterat poziția și îndemnul pentru toți concurenții electorali și reprezentanții acestora să „își mențină discursurile în limitele respectului față de alegători, evitând orice formă de […]
Noutate pe șoselele și autostrăzile din Bulgaria: Au apărut camere care calculează viteza medie și amendează automat șoferii în caz de încălcare # Sinteza
Autoritățile bulgare au pus în funcțiune, începând de duminică, 7 septembrie, un sistem de camere care calculează viteza medie a vehiculelor pe șosele și autostrăzi, urmând să emită automat amenzi pentru șoferii care încalcă limitele legale de viteză, scrie Unimedia. Fiecare mașină este înregistrată la începutul și la sfârșitul fiecărei secțiuni de drum, iar viteza medie […]
În weekend polițiștii au depistat peste 4600 de încălcări în traficul rutier. Cele mai frecvente: •61 de persoane au fost înlăturate de la volanul mijlocului de transport, fiind depistate sub influența alcoolului; •2225 au depășit limita de viteză; •717 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor; •295 conduceau vehiculul […]
OPINII// George Iosip, jurnalist ZIUA: „Scoateți-vă din capete ideea asta tâmpită că ați reprezenta crema cremelor” # Sinteza
Jurnaliștii de curte ai partidului unic și ireproșabil au pornit o campanie pe rețele, se dau peste cap și fac acrobații încercând, care mai subtil, care mai direct, să diminueze din șocul provocat de declarațiile ministrului Buzu. Încercarea vină n-are, transmite alerta.md. Doar că… Tentativele astea de a umaniza o prostie spusă de un ministru […]
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # Sinteza
Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului), transmite alerta.md. Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își poate […]
Luni, 8 septembrie, începe tipărirea buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru votul prin corespondență # Sinteza
Comisia Electorală Centrală anunță că mâine, 8 septembrie 2025, la ora 10.00, la Î.S.F.E.-P. „Tipografia Centrală” (mun. Chișinău, str. Florilor, nr. 1) va începe tipărirea buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite alerta.md. În conformitate cu prevederile Codului electoral, reprezentanții concurenților electorali, mass-media […]
Un moldovean și-a înjunghiat de mai multe ori soția în plină stradă după care a fugit de la locul faptei # Sinteza
Un bărbat moldovean de 47 de ani a încercat să îşi omoare soţia, în vârstă de 42 de ani, la Avezzano (provincia L’Aquila), în regiunea Abruzzo. Incidentul s-a petrecut în stradă, iar agresorul a fost identificat şi reţinut câteva ore mai târziu la Roma, scrie Rotalianul. Cuplul, ambii moldoveni și rezidenți în Luco dei Marsi, […]
Astăzi, la Chișinău, câțiva locuitori ai Moldovei au organizat pichetări solitare în fața sediului companiei „Energocom”, care se ocupă de achiziția și furnizarea gazului natural și a energiei electrice pentru consumatorii finali, precum și în fața biroului „Moldovagaz”. Protestatarii au afișat pancarte cu mesajul: „Aici lucrează cei mai bogați oameni, iar noi plătim gazul la […]
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar avertizează asupra tentativelor de fraudă în numele instituției # Sinteza
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează publicul despre tentative de fraudă în care este folosită abuziv identitatea instituției, transmite MOLDPRES, preluat de la radiochisinau.md. Potrivit unui comunicat al instituției, un caz recent raportat către FGDSB arată modul de operare al escrocilor: un cetățean, care a accesat o reclamă online despre câștiguri […]
Partidul „Moldova Mare” intră oficial în cursa electorală. CEC a aprobat lista de candidați a Victoriei Furtună # Sinteza
Comisia Electorală Centrală a înregistrat lista de 69 de candidați la funcția de deputat, înaintată de Partidul „Moldova Mare”. Aceasta cu rezerva revocării, dacă lista de candidați nu va corespunde cerințelor prevăzute de lege. Hotărârea a fost aprobată, în cadrul ședinței CEC din 5 septembrie. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, […]
CEC a aprobat Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliile locale în unele localități din data de 16 noiembrie 2025. Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru organizarea alegerilor locale noi, termenele de […]
Maia Sandu a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați # Sinteza
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați. Iwona Daria Piorko Bermig, ambasadorul agreat al Uniunii Europene, Hubert Knirsch, ambasadorul agreat al Republicii Federale Germania, Myles Geiran, ambasadorul agreat al Republicii Irlanda, Yoram Elron, ambasadorul agreat al Statului Israel, Giuseppe Maria Perricone, ambasadorul agreat al […]
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va sprijini Republica Moldova în domeniul confiscării și recuperării bunurilor infracționale. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și semnarea unui Acord în acest sens, transmite telegraph.md. Prima fază a proiectului va fi finanțată cu până la 1,88 milioane de franci elvețieni, […]
„Dacă veţi dori să aflaţi adevărul, vă îndemn să mergeţi în satele Moldovei şi să discutaţi direct cu oamenii”. Irina Vlah s-a adresat Iwonei Piorko, noul șef al Delegației UE # Sinteza
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „fostul șef al Misiunii UE a rămas în istoria relațiilor noastre cu Uniunea Europeană ca omul care repetă minciunile regimului PAS despre „succesele” pe care cetățenii Moldovei nu le-au văzut. Noului șef al Misiunii Uniunii Europene, Iwona Piorko, i se oferă șansa de a schimba totul. […]
Oficialii moldoveni au discutat cu delegația APCE despre alegerile parlamentare din Moldova # Sinteza
Președintele Parlamentului a avut o întrevedere cu delegația Misiunii preelectorale a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), aflată în vizită în Republica Moldova, pentru a evalua campania electorală și climatul politic înainte de scrutinul parlamentar, transmite telegraph.md. Discuțiile s-au axat pe pregătirea alegerilor parlamentare, desfășurarea votului în străinătate, securitatea statului și cea cibernetică, dezinformarea și […]
Mai multe persoane au fost la un pas de tragedie în urma exploziei unei butelii cu gaz în sectorul Ciocana din capitală # Sinteza
O tragedie de proporții a fost evitată în seara zilei de 4 septembrie 2025, când o butelie de gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția salvatorilor IGSU, transmite libertv.md. În seara zilei de 4 septembrie, pompierii au fost alertați pentru a stinge un incendiu produs pe strada Voluntarilor […]
VIDEO// Găgăuzii cer la Bruxelles eliberarea bașcanului Eugenia Guțul: „Să știe că nu este singură” # Sinteza
Găgăuzii au felicitat-o pe Evghenia Guțul la sediul Parlamentului European și au cerut eliberarea acesteia. În centrul Europei, chiar în fața clădirii Parlamentului European din Bruxelles, un grup de găgăuzi și-a felicitat liderul, Evghenia Guțul, cu ocazia zilei de naștere. Potrivit unei postări pe Facebook, participanții la acțiune au afișat un banner cu hashtagul #FreeEugeniaGutsul, […]
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare, în privința unui bărbat de 35 de ani, pentru comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate, transmite alerta.md. Acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care jumătate de pedeapsă va fi executată în închisoare, iar […]
BCS către APCE: „Guvernarea PAS folosește resursele publice și compromite corectitudinea alegerilor parlamentare” # Sinteza
Reprezentanții Fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) – Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului și președintele fracțiunii BCS, Olga Cebotari, membru al Comitetului Executiv al PSRM, și Nicolae Fomov, jurist – au avut o întrevedere cu membrii Misiunii preelectorale a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), aflați într-o vizită de lucru în Republica Moldova, transmite […]
Moartea fiului primarului din Cotiujenii Mici, raionul Sângerei, rămâne învăluită de mister. Tânărul de 32 de ani, stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie, a fost găsit fără suflare într-o pădure din raionul Orhei, la aproape 90 de kilometri de casă. Poliția vorbește despre un suicid, însă familia respinge această versiune și cere investigații […]
Vlad Filat: „Republica Moldova trăiește pe datorie, iar guvernarea PAS lasă copiilor doar facturi de plătit” # Sinteza
Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, critică politica economică a actualei guvernări, susținând că Republica Moldova se împrumută într-un ritm alarmant și că întreaga strategie a PAS se reduce la „guvernarea pe datorie”, transmite timpul.md. „Oricât ar încerca guvernarea PAS să ascundă realitatea în spatele lozincilor și cifrelor cosmetizate, adevărul este că Republica […]
Președintele Parlamentului a avut o întrevedere cu delegația Misiunii preelectorale a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) # Sinteza
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu delegația Misiunii preelectorale a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care se află zilele acestea în vizită, în Republica Moldova cu scopul de a evalua campania electorală și climatul politic din țară în preajma scrutinului parlamentar. Discuțiile s-au axat pe marginea subiectelor, precum pregătirea pentru alegerile […]
Ministra Afacerilor Interne a avut o întrevedere cu reprezentanții Fundației pentru Reforma Globală a Sectorului de Securitate (GS Foundation) # Sinteza
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a avut o întrevedere cu reprezentanții Fundației pentru Reforma Globală a Sectorului de Securitate (GS Foundation). În cadrul discuțiilor, a fost semnat Acordul adițional la Acordul de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne și GS Foundation, privind extinderea proiectului „Consolidarea securității și a capacităților administrative în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” până […]
Studiu Consiliul Europei// Moldovenii se informează pe Facebook și TikTok, dar nu au încredere în mass-media # Sinteza
Majoritatea populației chestionate (64%) se informează zilnic de pe rețelele de socializare, dar tot aceiași respondenți declară – în 70% dintre cazuri – că principala sursă de dezinformare se găsește la fel pe social media. Mai mult de jumătate nu au încredere în presă, însă susțin, în proporție de 72%, existența cursului opțional de educație […]
DOC// Partidul condus de Victoria Furtună va putea participa la alegeri. Decizia CSJ este irevocabilă # Sinteza
Partidul „Moldova Mare” a anunțat că ar putea figura pe buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Comisiei Electorale Centrale (CEC). Prin hotărârea pronunțată pe 4 septembrie, CSJ a calificat recursul depus de CEC drept „neîntemeiat” și a subliniat că „simplul dezacord al […]
Două persoane au fost reținute după 40 de percheziții din nordul țării într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor # Sinteza
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și ai Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, sprijiniți de subdiviziunile teritoriale și de procurorii PCCOCS, au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități din nordul Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și […]
În Parlamentul European se strâng semnături pentru o nouă moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene. Grupul Stângii din Parlamentul European (GUE/NGL) a început joi să strângă semnături pentru a încerca să promoveze o moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, prezidată de Ursula von der Leyen. Dacă se obţin cele 72 de semnături necesare, aceasta ar […]
VIDEO// „Democrația Acasă” acuză poliția de hărțuire politică la Briceni. Vasile Costiuc: ”Este o teroare, nu campanie electorală” # Sinteza
Liderul Partidului „Democrația Acasă” a declarat că formațiunea sa este supusă unor presiuni și intimidări politice, după ce autocarul cu care se deplasa echipa sa de campanie a fost oprit și verificat de poliție în raionul Briceni. Incidentul a avut loc în timpul deplasărilor electorale din nordul țării, iar politicianul a transmis un mesaj video […]
300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în noaptea de 04 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:20. Conform primelor informații, flăcările au cuprins o construcție auxiliară destinată adăpostirii animalelor. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri […]
Dezvoltarea afacerilor și atragerea investițiilor au fost temele principale abordate de Marta Kos și premierul Dorin Recean # Sinteza
Dezvoltarea afacerilor, atragerea investițiilor și stimularea economiei au fost temele principale abordate în cadrul întrevederii dintre Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, și premierul Dorin Recean. Întâlnirea s-a desfășurat în contextul vizitei oficiale a Comisarei la Chișinău și a vizat în mod special Planul de creștere economică pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde […]
Cel puțin 15 persoane au fost murit și alte 18 au fost rănite după ce faimosul funicular Gloria din Lisabona a deraiat și s-a zdrobit de sol, au anunțat serviciile naționale de urgență citate de CNN Portugalia, preluat de la libertv.md. Imagini de la fața locului arată funicularul galben distrus, în timp ce echipele de intervenție […]
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta. 15 semne pe care nu trebuie să le ignori # Sinteza
Deși mulți dintre noi se rușinează atunci când vine vorba de gazele intestinale, acestea ar putea fi mai mult decât un simplu „accident” stânjenitor. Specialiștii atrag atenția că gazele intestinale pot fi semnale importante despre starea de sănătate a organismului, de la digestie lentă și intoleranțe alimentare, până la afecțiuni serioase precum sindromul de colon […]
António Costa, la București: „UE va începe procedurile de preaderare cu Republica Moldova după alegerile parlamentare” # Sinteza
Uniunea Europeană va începe procedura de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din această toamnă. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, António Costa, la București, într-o conferință de presă comună cu președintele României, Nicușor Dan, transmite libertv.md. Totodată, oficialul european a subliniat că sprijinul Uniunii rămâne ferm pentru țările candidate. „În unanimitate, ultimul […]
CEC a transmis materialele pentru alegătorii care vor vota prin corespondență la scrutinul parlamentar # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis astăzi materialele necesare pentru alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, informează MOLDPRES. Potrivit CEC, după recepționarea materialelor, membrii Consiliului electoral pentru secțiile de votare din străinătate le vor expedia către cele patru secții constituite pentru votul prin corespondență. Ulterior, plicurile […]
Wizz Air a anunțat extinderea activității în Republica Moldova și lansarea a 6 curse aeriene noi # Sinteza
După întrevederea cu prim-ministrul Dorin Recean, compania Wizz Air a anunțat extinderea activității în țara noastră și lansarea a 6 curse aeriene noi spre 6 orașe europene – Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. În plus, două aeronave noi vor fi adăugate la baza aeriană din Republica Moldova, ceea ce va permite creșterea frecvenței […]
Totul despre pilula albastră și alte pastile pentru potență: efecte secundare și contraindicații # Sinteza
Sildenafil (pilula albastră) și inhibitorii PDE5 înrudiți au revoluționat tratamentul disfuncției erectile (DE). De la sfârșitul anilor 1990, aceste medicamente orale au devenit terapia de primă linie pentru disfuncția erectilă, ajutând milioane de bărbați din întreaga lume să aibă o viață sexuală împlinită. Disfuncția erectilă este extrem de frecventă. Inhibitorii PDE5 (cum ar fi sildenafilul, […]
Badantă moldoveancă în Italia, beată la locul de muncă, arestată de carabinieri. Este acuzată de tâlhărie, furt și tratament inuman # Sinteza
O moldoveancă în vârstă de 49 de ani, angajată de câteva zile în Italia ca îngrijitoare a unei vârstnice cu dizabilități, a fost arestată și dusă la închisoarea pentru femei Secondigliano din Napoli. Ea este acuzată de rele tratamente, tâlhărie, furt, amenințări și ultraj. Intervenția forțelor de ordine a avut loc la Maddaloni, în provincia […]
Elena Lasconi îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea din funcția de președinte: ”Oprește nebunia asta!” # Sinteza
Elena Lasconi, fosta candidată a USR la alegerile prezidențiale, revine în prim-planul scenei politice cu un mesaj extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, cel pe care chiar partidul său a decis să îl susțină în cursa pentru Cotroceni, retrăgându-i sprijinul ei în ultima clipă. Lasconi denunță acum ordonanțele de urgență pe care Guvernul […]
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a acceptat să reexamineze propria decizie prin care, de fapt, a interzis Partidului „Moldova Mare” să participe la alegerile parlamentare. Mai exact, CSJ a menținut inițial hotărârea CEC, care a refuzat înregistrarea formațiunii în cursa electorală. „Moldova Mare”, condusă de fostul procuror Victoria Furtună, a cerut reexaminarea verdictului, invocând o […]
A fost lansat turul III al Concursului național de repartizare a tinerilor specialiști în școli!â # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea turului III al Concursului național de repartizare a absolvenților în câmpul muncii pe funcții didactice vacante, ediția 2025. La concurs pot participa: Cadrele didactice debutante beneficiază de: Termenul-limită pentru înscriere la concurs este 21 septembrie 2025. Înscrierea se face prin completarea unui formular online. Detalii despre concurs găsiți pe pagina web a Ministerului.
CNAM a acumulat, în lunile ianuarie-august 2025, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri de peste 9,7 miliarde de lei # Sinteza
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în lunile ianuarie-august 2025, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri de peste 9,7 miliarde de lei. Acumulările respective au fost în creştere cu 768 milioane de lei sau cu 8,6% faţă de perioada similară a anului trecut. Cea mai mare parte a veniturilor provine […]
Doi cetățeni moldoveni prinși la granița cu România cu țigări de contrabandă de peste 1 milion de lei # Sinteza
Poliţiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit peste 720.000 de ţigarete nedeclarate, estimate la o valoare de 1.010.000 de lei, ascunse în două autocamioane înmatriculate în Republica Moldova și conduse de către doi cetățeni moldoveni care, potrivit documentelor, ar fi trebuit să transporte obiecte din ceramică. În ziua de 03.09.2025, polițiștii de […]
Partidul AUR propune un proiect de lege prin care elevii și profesorii să înceapă orele cu imnul național și rugăciunea ”Tatăl nostru” # Sinteza
În prima zi a noii sesiuni parlamentare, mai mulți deputați AUR au depus un proiect de lege care prevede ca elevii și profesorii din toate unitățile de învățământ preuniversitar din România să intoneze imnul național și să rostească rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul orelor de curs. Inițiativa a fost înregistrată la Camera Deputaților pe 1 septembrie 2025, sub numărul Pl-x 236/2025, și este coordonată de Cristina-Emanuela Dascălu, deputată AUR, alături de […]
