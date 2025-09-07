FOTO-VIDEO// La Chișinău a avut loc un protest împotriva tarifelor mari la gaz

11:20

În prima zi a noii sesiuni parlamentare, mai mulți deputați AUR au depus un proiect de lege care prevede ca elevii și profesorii din toate unitățile de învățământ preuniversitar din România să intoneze imnul național și să rostească rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul orelor de curs. Inițiativa a fost înregistrată la Camera Deputaților pe 1 septembrie 2025, sub numărul Pl-x 236/2025, și este coordonată de Cristina-Emanuela Dascălu, deputată AUR, alături de […]