Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, ediție aniversară la Chișinău
Vocea Basarabiei, 10 septembrie 2025 11:20
Cea de-a zecea ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești începe astăzi, 10 septembrie, la Chișinău. Ediția aniversară cu genericul „Scena unei lumi libere" va reuni opt teatre din România și multe altele din Republica Moldova. Astfel, spectatorii din Republica Moldova vor putea urmări spectacole ale teatrelor din Chișinău, București, Iași, Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu Mureș,
Acum 5 minute
11:40
Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit marți în funcția de premier pe ministrul apărării, Sebastien Lecornu, a anunțat Palatul Elysée, transmite Agerpres. Emmanuel Macron i-a încredințat într-o primă fază sarcina de a „consulta" partidele în vederea „construirii acordurilor esențiale pentru deciziile din lunile următoare", înainte de a forma un nou guvern, a declarat președinția franceză.
Acum 30 minute
11:20
Cea de-a zecea ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești începe astăzi, 10 septembrie, la Chișinău. Ediția aniversară cu genericul „Scena unei lumi libere" va reuni opt teatre din România și multe altele din Republica Moldova. Astfel, spectatorii din Republica Moldova vor putea urmări spectacole ale teatrelor din Chișinău, București, Iași, Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu Mureș,
11:20
Maia Sandu, în vizită oficială în Italia și la Vatican: Discuții despre integrarea europeană, cooperare economică și promovarea păcii # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Italia și la Vatican, în cadrul eforturilor diplomatice de consolidare a relațiilor bilaterale și de promovare a parcursului european al țării. La Roma, șefa statului se va întâlni cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni. Agenda
Acum o oră
11:10
Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol în noaptea de 9 spre 10 septembrie, după ce sistemele radar au detectat drone în apropierea graniței cu Ucraina, în zona județului Tulcea. Conform Ministerului Apărării Naționale de la București, sistemele de supraveghere radar ale Armatei Române au detectat un grup de
Acum 2 ore
10:40
Siegfried Mureșan, în Parlamentul European: „Doar un guvern pro-european poate duce Republica Moldova în Uniunea Europeană” # Vocea Basarabiei
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, președintele Comitetului de asociere UE–Republica Moldova, a declarat în plenul Parlamentului European că Uniunea Europeană susține ferm consolidarea Republicii Moldova în fața provocărilor externe, subliniind importanța unui guvern pro-european la Chișinău. „În timp ce Rusia dorește să slăbească Republica Moldova, noi dorim să o întărim. Ne dorim o Republică Moldova cât mai
10:20
Salvatorii moldoveni participă la exercițiul internațional „EU MODEX 2025” din Letonia # Vocea Basarabiei
O echipă de salvatori și pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Republicii Moldova participă, în perioada 6–13 septembrie, la exercițiul internațional „EU MODEX LOT2 Latvia 2025", desfășurat la Riga, Letonia. Evenimentul face parte dintr-un program amplu al Uniunii Europene destinat creșterii capacității de reacție în situații de urgență. Republica Moldova este
Acum 4 ore
09:40
Maia Sandu, la Strasbourg: Republica Moldova se pregătește să preia Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul pregătirilor pentru preluarea Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de către Republica Moldova, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026. Pe agenda discuțiilor s-au regăsit subiecte privind consolidarea cooperării prin Planul de Acțiuni Republica Moldova
08:50
Primele zile din septembrie aduc temperaturi de vară: până la 31°C, peste media normală pentru această perioadă # Vocea Basarabiei
Primele zile ale lunii septembrie au adus temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, cu maxime care ating chiar și 31 de grade Celsius – valori comparabile cu cele din mijlocul verii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile normale pentru început de toamnă ar trebui să varieze între 16 și 20 de grade Celsius. Specialiștii
08:00
Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine, ceea ce ar putea reprezenta o provocare majoră pentru Europa, potrivit CNN, citat de Mediafax. „Armele au fost desfășurate, iar serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele doborâte", se arată într-un
Acum 24 ore
21:10
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți arestarea unui „agent din Belarus" și expulzarea unui diplomat din această țară aliată a Rusiei pentru „activitate agresivă" împotriva Poloniei, relatează AFP, citată de Agerpres. Serviciul polonez de securitate internă ABW „a arestat astăzi (marți) un agent din Belarus. Arestarea este rezultatul cooperării în special cu serviciile de
20:40
Parlamentul European va solicita retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Parlamentul European se pregătește să adopte în cadrul primei sesiuni de toamnă o rezoluție menită să consolideze reziliența Republicii Moldova la amenințările hibride și ingerințele nocive ale Rusiei, transmite deschide.md. Documentul reafirmă sprijinul UE pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a R. Moldova și stabilește priorități concrete pentru protejarea proceselor democratice și accelerarea integrării europene
20:20
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în Franța, a emis o atenționare de călătorie în Franța pentru cetățeni. Măsura a fost luată în contextul unei greve generale naționale, preconizată pentru miercuri, 10 septembrie. Autoritățile informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că principalele
19:30
Republica Moldova și Grecia au încheiat un memorandum de înțelegere pentru a stimula creșterea economică și a accelera reformele în cadrul Planului de Creștere al UE pentru statul nostru. Documentul a fost semnat de viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării a Republicii Moldova, Doina Nistor și de viceministrul Afacerilor Externe al Greciei, Theoharis Theoharis.
19:20
Zinaida Popa a fost declarată câștigătoarea concursului pentru funcția de director general al Centrului Moldexpo din Chișinău, acumulând 8,98 de puncte din 10, peste pragul minim admisibil de 6 puncte. Ea a asigurat interimatul conducerii din februarie 2024, după încheierea mandatului Carolinei Chiper, transmite IPN. Procedura de selecție a inclus depunerea dosarelor, în perioada 24
19:00
Agenția Servicii Publice din Republica Moldova și Consiliul Concurenței din România au încheiat un memorandum de colaborare pentru modernizarea și transparentizarea serviciilor publice. Documentul a fost semnat astăzi de directorul ASP, Mircea Eșanu, și președintele Consiliului Concurenței din România, Bogdan-Marius Chirițoiu, în cadrul unei întrevederi oficiale. Memorandumul are drept obiectiv schimbul de bune practici și
18:20
Europarlamentar, avertisment privind tentativele Moscovei de a influența alegerile din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, președintele Comitetului de asociere UE-Republica Moldova, s-a declarat marți convins că Federația Rusă va încerca să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova de pe 28 septembrie, folosind toate instrumentele pe care le-a folosit când a încercat să influențeze alegerile prezidențiale din Republica Moldova și referendumul din 2024, transmite Agerpres. „Federația Rusă a
18:00
Candidatul la parlamentare, reținut de separatiștii de la Tiraspol, a fost eliberat # Vocea Basarabiei
Vladimir Meleca, președintele filialei Partidului Liberal din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, care în această dimineață ar fi fost reținut ilegal de către pretinsele autorități de la Tiraspol a fost eliberat. Anunțul a fost făcut de Asociația Promo-LEX. Conform informațiilor furnizate asociației, Vladimir Meleca, președinte al filialei Partidului Liberal din stânga Nistrului și candidat la
17:20
Proiectele realizate în Republica Moldova cu sprijinul UE au fost discutate astăzi în cadrul unei întrevederi între premierul Dorin Recean și noua ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko. În cadrul discuțiilor, s-a specificat că aceste proiecte au contribuit la dezvoltarea infrastructurii, consolidarea securității energetice și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor Republicii Moldova. Astfel, Dorin
16:40
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului partid „Șor" a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Aceasta este acuzată de acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice. Inculpata își va executa
15:50
Semnal de alarmă: Elevii din regiunea transnistreană, obligați să urmeze cursuri de pregătire militară # Vocea Basarabiei
Pentru sute de elevi din clasele a X-a și a XI-a din regiunea transnistreană, începutul anului școlar nu înseamnă doar lecții obișnuite, ci și pregătire militară. Potrivit unei analize realizate de Asociația Promo-LEX, aceștia sunt obligați să urmeze disciplina „Instruire militară de bază", care face parte dintr-un program amplu de militarizare a tinerilor, transmite IPN.
15:30
Maia Sandu, mesaj pentru cetățenii R. Moldova de la tribuna Parlamentului European: „Acum trebuie să facem pasul decisiv” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a ținut astăzi, 9 septembrie, un discurs în Plenul Parlamentului European, prin intermediul căruia s-a adresat și cetățenilor Republicii Moldova. Șefa statului i-a îndemnat pe cetățeni „să fim mândri că am construit o democrație vie și am păstrat-o timp de trei decenii — chiar și atunci când unii au vrut să o
15:10
Comisia Electorală Centrală, anunț important pentru alegătorii care nu și-au declarat locul de ședere # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că toți cetățenii care nu și-au declarat noul loc de ședere pot solicita până pe 27 septembrie certificatul pentru drept de vot. Acest certificat va permite alegătorilor să voteze la orice secție de votare din Republica Moldova, indiferent de arondarea lor electorală. CEC a informat că, pentru a obține certificatul,
14:50
Președintele R. Moldova, în fața europarlamentarilor: Nu cerem scurtături. Ne facem temele cu sârguință # Vocea Basarabiei
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu este doar un exercițiu tehnocratic, dar este o cursă contra cronometru pentru a ancora democrația noastră în UE, acolo unde va fi protejată de cea mai mare amenințare – Rusia. Declarația a fost făcută de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în plenul Parlamentului European. Șefa statului a subliniat
14:20
Președintele Parlamentului European, mesaj de la Strasbourg: „Suntem uniți în sprijinul pentru R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană este unită în sprijinul pentru Republica Moldova. Asigurările au fost transmise de către șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, de la tribuna a forului european, precedând discursul susținut la Strasbourg de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Astfel, Roberta Metsola a subliniat „sprijinul ferm" al Parlamentului European pentru președinta Maia Sandu și pentru cetățenii Republicii
13:10
Doi viceprimari ai municipiului Comrat sunt cercetați penal într-un dosar de abuz de serviciu, unul dintre ei fiind reținut pentru 72 de ore. Potrivit Centrului Național Anticorupție, cei doi sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public. Aceeași sursă mai notează că unul dintre viceprimarii din Comrat
12:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu cetățenii Republicii Moldova de la Strasbourg, înainte de a susține un discurs în plenul Parlamentului European. Șefa statului a subliniat că oriunde s-ar afla, întâlnirile cu diaspora Republicii Moldova sunt „pline de emoție și speranță". Ea a mai remarcat în cadrul întâlnirii că viitorul Republicii Moldova „depinde
12:10
Reprezentanți din 13 țări, printre care Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Letonia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, Turcia, s-au reunit la Chișinău pentru a participa la Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică. Evenimentul este organizat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Prezent la deschiderea reuniunii, ministrul Energiei
12:00
Fostul șef adjunct al Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, care ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus, urmează să ajungă pentru a fi audiat la sediul central al DIICOT din România. El a fost capturat luni seara la Timișoara și preluat cu mandat de aducere, transmite […] Articolul Fost adjunct al serviciului secret din R. Moldova, audiat la DIICOT apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
11:20
Noi detalii despre rețeaua de spionaj în care ar fi fost implicat un fost director adjunct al SIS din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Autoritățile din Cehia, Ungaria și România au lichidat o rețea de spionaj belarusă în cadrul unei operațiuni speciale, a declarat luni, 8 septembrie, serviciul de informații ceh (BIS), transmite BBC. Potrivit sursei citate, din această rețea a făcut parte și un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), care a fost […] Articolul Noi detalii despre rețeaua de spionaj în care ar fi fost implicat un fost director adjunct al SIS din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Marina Tauber și lideri ai blocului „Pobeda”, acuzați că ar fi deturnat milioane de dolari din fondurile FSB destinate destabilizării Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru sustragerea mijloacelor destinate activiștilor în vederea destabilizării situației din R. Moldova. Potrivit datelor obținute de reporterii Deschide.MD, doar în anul 2023, membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 10 milioane de dolari din fondurile alocate de […] Articolul Marina Tauber și lideri ai blocului „Pobeda”, acuzați că ar fi deturnat milioane de dolari din fondurile FSB destinate destabilizării Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Ministra de Interne: Tactici deliberate încearcă să suprasolicite forțele de ordine în campania electorală pentru 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este însoțită de o serie de acțiuni coordonate care vizează direct capacitatea de reacție a forțelor de ordine, avertizează ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit acesteia, doar în lunile iulie și august au avut loc peste 400 de evenimente publice, dintre care circa 200 cu caracter social, […] Articolul Ministra de Interne: Tactici deliberate încearcă să suprasolicite forțele de ordine în campania electorală pentru 28 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Ministra de Interne: TikTok și Telegram, instrumente-cheie în campaniile de dezinformare împotriva parcursului european al Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Rețelele de socializare, în special TikTok și Telegram, sunt utilizate intens în campaniile de dezinformare desfășurate de grupări care promovează agende ostile integrării europene a Republicii Moldova. Avertismentul vine din partea ministrei afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, într-un interviu acordat agenției IPN. Potrivit ministrei, Ministerul Afacerilor Interne colaborează strâns cu Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura, […] Articolul Ministra de Interne: TikTok și Telegram, instrumente-cheie în campaniile de dezinformare împotriva parcursului european al Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Fermierii din raionul Dubăsari, supuși presiunilor ilegale impuse de Tiraspol: acces restricționat la terenuri și taxe abuzive # Vocea Basarabiei
Agricultorii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri situate după traseul Camenca–Tiraspol, se confruntă cu obstacole tot mai mari în desfășurarea activităților agricole, din cauza noilor restricții impuse de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. Potrivit Biroului politici de reintegrare, începând cu anul 2024, fermierii trebuie să obțină anual diverse înscrisuri pentru a putea prelucra terenurile și […] Articolul Fermierii din raionul Dubăsari, supuși presiunilor ilegale impuse de Tiraspol: acces restricționat la terenuri și taxe abuzive apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
CEC îl sancționează cu avertisment pe Ion Ceban pentru nesuspendarea din funcție în campania electorală # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat lui Ion Ceban, candidat pe lista Blocului electoral „ALTERNATIVA”, o sancțiune sub formă de avertisment pentru încălcarea Codului electoral. Potrivit deciziei, acesta nu și-a suspendat activitatea în funcția deținută din momentul începerii campaniei electorale, așa cum prevede legea. Hotărârea a fost luată după examinarea unei contestații depuse de Partidul […] Articolul CEC îl sancționează cu avertisment pe Ion Ceban pentru nesuspendarea din funcție în campania electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Consiliul de administrație al întreprinderii de stat „Moldelectrica” anunță organizarea concursului public pentru ocuparea funcției vacante de Director general. Dosarele pot fi depuse până la data de 24 septembrie, ora 17:00. Potrivit instituției, la concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic, financiar, energetic, juridic sau tehnic, […] Articolul Moldelectrica a lansat concurs pentru funcția de Director general apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că la Tipografia Centrală a fost distrusă matrița utilizată la tipărirea buletinelor de vot destinate alegătorilor care au optat pentru votul prin corespondență în zece țări: SUA, Canada, Suedia, Norvegia, Islanda, Finlanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă. Totodată, CEC precizează că, după finalizarea procesului de tipărire, au fost […] Articolul CEC a distrus matrița și buletinele rebut pentru votul prin corespondență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Rusia schimbă procedura de achitare a taxelor rutiere. ANTA avertizează transportatorii moldoveni # Vocea Basarabiei
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport din Republica Moldova despre modificările aplicate de Federația Rusă privind plata taxelor pentru utilizarea drumurilor cu plată. Începând cu luna septembrie, verificarea achitării taxelor se face înainte de ieșirea vehiculelor înmatriculate în state străine de pe teritoriul Federației Ruse. Dacă vehiculul este echipat cu transponder, plata […] Articolul Rusia schimbă procedura de achitare a taxelor rutiere. ANTA avertizează transportatorii moldoveni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
8 septembrie 2025
21:20
Deputații francezi au răsturnat guvernul, respingând luni votul de încredere solicitat de prim-ministrul François Bayrou după prezentarea unui buget de austeritate pentru Franța, transmite AFP citat de Agerpres. Potrivit unor surse din anturajul premierului, acesta își va înainta marți dimineață demisia. Împotriva acordării încrederii au votat 364 de deputați din rândurile opoziției, mergând de la […] Articolul Franța rămâne fără guvern apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Asociația Promo-LEX, avertisment privind „piața neagră” de sondaje electorale în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Asociația Promo-LEX atenționează că, în plină campanie electorală, internetul s-a transformat într-o adevărată piață a sondajelor politice. În acest context, cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să verifice sursele și autorizarea sondajelor pentru a nu deveni victime ale manipulării. Potrivit sursei citate, Comisia Electorală Centrală a autorizat pentru scrutinul actual 13 sondaje de opinie, realizate de 8 […] Articolul Asociația Promo-LEX, avertisment privind „piața neagră” de sondaje electorale în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au reținut luni un fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, acuzat de trădare națională. Potrivit surselor Antena 3 CNN, este vorba despre Alexandru Bălan, fost director adjunct al SIS, care a fost reținut pe aeroportul din Timișoara […] Articolul Fost director adjunct al SIS, reținut în România pentru trădare națională apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Republica Moldova și Danemarca au încheiat un memorandum pentru promovarea surselor de energie regenerabilă și a eficienței energetice. Acordul stabilește un cadru de cooperare bilaterală în domeniul politicilor energetice, planificării strategice, dezvoltării surselor de energie regenerabilă și consolidării eficienței energetice. Documentul a fost semnat de către ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu și ministrul […] Articolul R. Moldova și Danemarca, memorandum pentru promovarea energiei regenerabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 08.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
EFOR: Campanii de dezinformare pe rețelele sociale din Moldova înainte de alegeri # Vocea Basarabiei
În ultimele 30 de zile, feed-urile utilizatorilor de social media din Republica Moldova au fost inundate de conținut inautentic menit să inducă frică – față de Uniunea Europeană, de război, de integrarea europeană și de pierderea neutralității țării, arată o analiză realizată de Expert Forum (EFOR), citată de MOLDPRES. Potrivit raportului, au fost monitorizate 3.392 […] Articolul EFOR: Campanii de dezinformare pe rețelele sociale din Moldova înainte de alegeri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 08.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 05.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Sondaj iData: Patru formațiuni politice ar putea intra în viitorul Parlament, 43% dintre alegători rămân indeciși # Vocea Basarabiei
Patru partide și blocuri electorale ar putea accede în viitorul Parlament al Republicii Moldova, potrivit unui sondaj de opinie prezentat astăzi de compania iData, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile legislative din 28 septembrie 2025. Conform estimărilor, Blocul Electoral Patriotic (format din PSRM, PCRM „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei”) ar obține 42 de mandate, […] Articolul Sondaj iData: Patru formațiuni politice ar putea intra în viitorul Parlament, 43% dintre alegători rămân indeciși apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Fitch Ratings confirmă ratingul de țară al Republicii Moldova la B+ cu perspectivă stabilă # Vocea Basarabiei
Agenția internațională Fitch Ratings a confirmat ratingul de țară al Republicii Moldova la nivelul B+ cu perspectivă stabilă, decizie ce reflectă angajamentele guvernamentale de a menține stabilitatea economică și financiară în contextul riscurilor geopolitice și economice. Ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a salutat această evaluare, menționând că, în pofida războiului de la hotar, […] Articolul Fitch Ratings confirmă ratingul de țară al Republicii Moldova la B+ cu perspectivă stabilă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Comisia politică externă și integrare europeană din Parlament a aprobat astăzi avizul consultativ pentru încheierea Acordului de grant. Fondurile vor […] Articolul Grant de 7,9 milioane de dolari pentru protecția bazinului Nistrului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Energia electrică din România, tot mai aproape de Chișinău: Linia Vulcănești–Chișinău este finalizată în proporție de 90% # Vocea Basarabiei
În curând, energia electrică din România va ajunge direct, fără riscuri, până la Chișinău. Linia electrică aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău este construită în proporție de 90% și urmează să asigure interconectarea directă cu LEA Isaccea–Vulcănești și, implicit, cu rețeaua europeană de electricitate. Anuntul a fost facut de ambasadorul Cristian Leon Turcanu. Această conexiune strategică va spori […] Articolul Energia electrică din România, tot mai aproape de Chișinău: Linia Vulcănești–Chișinău este finalizată în proporție de 90% apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va ține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va începe la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului). Potrivit instituției prezidențiale, șefa statului va aborda subiecte legate de noile amenințări la adresa democrațiilor europene și de modalitățile […] Articolul Maia Sandu va susține un discurs în Parlamentul European pe 9 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
