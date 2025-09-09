Ministra de Interne: TikTok și Telegram, instrumente-cheie în campaniile de dezinformare împotriva parcursului european al Republicii Moldova

10:00

Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă, duminică, că ia în considerare impunerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la atacul aerian masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează AFP. Întrebat de un jurnalist la Casa Albă dacă este pregătit să treacă la o nouă etapă