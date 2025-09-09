Fermierii din raionul Dubăsari, supuși presiunilor ilegale impuse de Tiraspol: acces restricționat la terenuri și taxe abuzive
Vocea Basarabiei, 9 septembrie 2025 10:30
Agricultorii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri situate după traseul Camenca–Tiraspol, se confruntă cu obstacole tot mai mari în desfășurarea activităților agricole, din cauza noilor restricții impuse de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. Potrivit Biroului politici de reintegrare, începând cu anul 2024, fermierii trebuie să obțină anual diverse înscrisuri pentru a putea prelucra terenurile și […]
Acum 10 minute
10:40
Ministra de Interne: Tactici deliberate încearcă să suprasolicite forțele de ordine în campania electorală pentru 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este însoțită de o serie de acțiuni coordonate care vizează direct capacitatea de reacție a forțelor de ordine, avertizează ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit acesteia, doar în lunile iulie și august au avut loc peste 400 de evenimente publice, dintre care circa 200 cu caracter social, […]
Acum 30 minute
10:30
Ministra de Interne: TikTok și Telegram, instrumente-cheie în campaniile de dezinformare împotriva parcursului european al Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Rețelele de socializare, în special TikTok și Telegram, sunt utilizate intens în campaniile de dezinformare desfășurate de grupări care promovează agende ostile integrării europene a Republicii Moldova. Avertismentul vine din partea ministrei afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, într-un interviu acordat agenției IPN. Potrivit ministrei, Ministerul Afacerilor Interne colaborează strâns cu Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura, […]
10:30
Fermierii din raionul Dubăsari, supuși presiunilor ilegale impuse de Tiraspol: acces restricționat la terenuri și taxe abuzive # Vocea Basarabiei
Agricultorii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri situate după traseul Camenca–Tiraspol, se confruntă cu obstacole tot mai mari în desfășurarea activităților agricole, din cauza noilor restricții impuse de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. Potrivit Biroului politici de reintegrare, începând cu anul 2024, fermierii trebuie să obțină anual diverse înscrisuri pentru a putea prelucra terenurile și […]
Acum o oră
09:50
CEC îl sancționează cu avertisment pe Ion Ceban pentru nesuspendarea din funcție în campania electorală # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat lui Ion Ceban, candidat pe lista Blocului electoral „ALTERNATIVA", o sancțiune sub formă de avertisment pentru încălcarea Codului electoral. Potrivit deciziei, acesta nu și-a suspendat activitatea în funcția deținută din momentul începerii campaniei electorale, așa cum prevede legea. Hotărârea a fost luată după examinarea unei contestații depuse de Partidul […]
Acum 2 ore
09:30
Consiliul de administrație al întreprinderii de stat „Moldelectrica" anunță organizarea concursului public pentru ocuparea funcției vacante de Director general. Dosarele pot fi depuse până la data de 24 septembrie, ora 17:00. Potrivit instituției, la concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic, financiar, energetic, juridic sau tehnic, […]
09:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că la Tipografia Centrală a fost distrusă matrița utilizată la tipărirea buletinelor de vot destinate alegătorilor care au optat pentru votul prin corespondență în zece țări: SUA, Canada, Suedia, Norvegia, Islanda, Finlanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă. Totodată, CEC precizează că, după finalizarea procesului de tipărire, au fost […]
Acum 4 ore
08:30
Rusia schimbă procedura de achitare a taxelor rutiere. ANTA avertizează transportatorii moldoveni # Vocea Basarabiei
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport din Republica Moldova despre modificările aplicate de Federația Rusă privind plata taxelor pentru utilizarea drumurilor cu plată. Începând cu luna septembrie, verificarea achitării taxelor se face înainte de ieșirea vehiculelor înmatriculate în state străine de pe teritoriul Federației Ruse. Dacă vehiculul este echipat cu transponder, plata […]
Acum 24 ore
21:20
Deputații francezi au răsturnat guvernul, respingând luni votul de încredere solicitat de prim-ministrul François Bayrou după prezentarea unui buget de austeritate pentru Franța, transmite AFP citat de Agerpres. Potrivit unor surse din anturajul premierului, acesta își va înainta marți dimineață demisia. Împotriva acordării încrederii au votat 364 de deputați din rândurile opoziției, mergând de la […]
19:40
Asociația Promo-LEX, avertisment privind „piața neagră” de sondaje electorale în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Asociația Promo-LEX atenționează că, în plină campanie electorală, internetul s-a transformat într-o adevărată piață a sondajelor politice. În acest context, cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să verifice sursele și autorizarea sondajelor pentru a nu deveni victime ale manipulării. Potrivit sursei citate, Comisia Electorală Centrală a autorizat pentru scrutinul actual 13 sondaje de opinie, realizate de 8 […]
18:30
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au reținut luni un fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, acuzat de trădare națională. Potrivit surselor Antena 3 CNN, este vorba despre Alexandru Bălan, fost director adjunct al SIS, care a fost reținut pe aeroportul din Timișoara […]
18:20
Republica Moldova și Danemarca au încheiat un memorandum pentru promovarea surselor de energie regenerabilă și a eficienței energetice. Acordul stabilește un cadru de cooperare bilaterală în domeniul politicilor energetice, planificării strategice, dezvoltării surselor de energie regenerabilă și consolidării eficienței energetice. Documentul a fost semnat de către ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu și ministrul […]
18:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 08.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
EFOR: Campanii de dezinformare pe rețelele sociale din Moldova înainte de alegeri # Vocea Basarabiei
În ultimele 30 de zile, feed-urile utilizatorilor de social media din Republica Moldova au fost inundate de conținut inautentic menit să inducă frică – față de Uniunea Europeană, de război, de integrarea europeană și de pierderea neutralității țării, arată o analiză realizată de Expert Forum (EFOR), citată de MOLDPRES. Potrivit raportului, au fost monitorizate 3.392 […]
18:00
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 08.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 05.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Sondaj iData: Patru formațiuni politice ar putea intra în viitorul Parlament, 43% dintre alegători rămân indeciși # Vocea Basarabiei
Patru partide și blocuri electorale ar putea accede în viitorul Parlament al Republicii Moldova, potrivit unui sondaj de opinie prezentat astăzi de compania iData, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile legislative din 28 septembrie 2025. Conform estimărilor, Blocul Electoral Patriotic (format din PSRM, PCRM „Inima Moldovei" și „Viitorul Moldovei") ar obține 42 de mandate, […]
17:30
Fitch Ratings confirmă ratingul de țară al Republicii Moldova la B+ cu perspectivă stabilă # Vocea Basarabiei
Agenția internațională Fitch Ratings a confirmat ratingul de țară al Republicii Moldova la nivelul B+ cu perspectivă stabilă, decizie ce reflectă angajamentele guvernamentale de a menține stabilitatea economică și financiară în contextul riscurilor geopolitice și economice. Ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a salutat această evaluare, menționând că, în pofida războiului de la hotar, […]
16:10
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Comisia politică externă și integrare europeană din Parlament a aprobat astăzi avizul consultativ pentru încheierea Acordului de grant. Fondurile vor […]
15:40
Energia electrică din România, tot mai aproape de Chișinău: Linia Vulcănești–Chișinău este finalizată în proporție de 90% # Vocea Basarabiei
În curând, energia electrică din România va ajunge direct, fără riscuri, până la Chișinău. Linia electrică aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău este construită în proporție de 90% și urmează să asigure interconectarea directă cu LEA Isaccea–Vulcănești și, implicit, cu rețeaua europeană de electricitate. Anuntul a fost facut de ambasadorul Cristian Leon Turcanu. Această conexiune strategică va spori […]
15:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va ține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va începe la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului). Potrivit instituției prezidențiale, șefa statului va aborda subiecte legate de noile amenințări la adresa democrațiilor europene și de modalitățile […]
14:20
Șef de sector al Poliției de Frontieră, reținut pentru răpirea și expulzarea forțată a doi cetățeni ucraineni # Vocea Basarabiei
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauzelor Speciale (PCCOCS), în colaborare cu ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne, a reținut un șef de sector al Poliției de Frontieră, acuzat de răpirea a doi cetățeni ucraineni care au intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor furnizate de PCCOCS, incidentul a […]
13:00
Bookfest Chișinău 2025 – cea mai de succes ediție de până acum, desfășurată la Universitatea de Stat din Moldova # Vocea Basarabiei
În perioada 3–7 septembrie 2025, Universitatea de Stat din Moldova (USM) a găzduit, în incinta Centrului Mediacor, cea mai reușită ediție de până acum a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Aflat la cea de-a opta ediție, evenimentul a reunit un număr impresionant de participanți și a oferit publicului din Republica Moldova oportunitatea de a […]
12:50
CEC a stabilit ordinea concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței din 7 septembrie, ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. De asemenea, a fost validat modelul și textul buletinului de vot, inclusiv pentru exercitarea votului prin corespondență. Potrivit hotărârii CEC, în buletin vor figura 23 de […]
12:30
Republica Moldova lansează Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP), un nou pilon al reformei administrative # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a lansat oficial, astăzi, Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP), o instituție-cheie în modernizarea administrației publice și alinierea la standardele europene. Evenimentul de lansare a avut loc în cadrul unei conferințe de presă și marchează un pas semnificativ în reforma administrației publice centrale. INAMP, aflat sub egida Cancelariei de Stat, are […]
12:00
Peste 87 de milioane de lei – compensații pentru energia electrică acordate antreprenorilor în 2025 # Vocea Basarabiei
De la începutul anului 2025, 550 de companii din Republica Moldova au beneficiat de compensații în valoare totală de peste 87 de milioane de lei pentru plata energiei electrice, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), transmite IPN. Sprijinul financiar este acordat în cadrul programului de compensare lansat de Guvern, cu susținerea Uniunii Europene, pentru […]
11:30
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de duminică spre luni la o fabrică de panificație din municipiul Orhei, situată pe strada Ioana Iachir 30. Apelul de urgență a fost recepționat la ora 01:34, iar la fața locului au intervenit prompt două echipe de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). La […]
Ieri
10:20
CNA a efectuat peste 60 de percheziții vizând gruparea „ȘOR”: 15 persoane reținute pentru corupere electorală și finanțare ilegală # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au desfășurat, începând de duminică și până în dimineața zilei de 8 septembrie, o amplă operațiune care vizează membrii grupării „ȘOR", suspectați de implicare în activități de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani. Potrivit unui comunicat al instituției, în total au fost efectuate peste 60 […]
10:00
Donald Trump ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei după cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă, duminică, că ia în consider
09:40
Ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Donald Trump # Vocea Basarabiei
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă. În timpul întrevederii, ambasadorul Kulminski a transmis un mesaj personal din partea Președintei Maia Sandu, exprimând respectul și angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru menținerea păcii. […] Articolul Ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Donald Trump apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
CEC dă start tipăririi buletinelor pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță începerea tipăririi buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Procesul va demara mâine, 8 septembrie, la ora 10.00, la Î.S.F.E.-P. „Tipografia Centrală” din Chișinău. Conform legislației, la confecționarea matriței, tipărirea și lichidarea acesteia pot asista reprezentanții concurenților electorali, observatorii […] Articolul CEC dă start tipăririi buletinelor pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
7 septembrie 2025
20:00
Ambasada Irlandei va fi inaugurată la Chișinău în această toamnă, a anunțat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. Oficialul a precizat că a primit asigurări în acest sens în cadrul vizitei sale în Irlanda, informație confirmată și de Ministerul Afacerilor Externe, transmite IPN. Într-o intervenție pe Facebook, Igor Grosu a menționat că „foarte curând […] Articolul Irlanda își deschide ambasadă la Chișinău în luna octombrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Seful IGP: Evghenia Guțul și Ilan Șor, persoane cu interes în cazul amenințării magistratei din dosarul bașcanei Găgăuziei # Vocea Basarabiei
Evghenia Guțul și Ilan Șor sunt persoane cu interes în cazul amenințării judecătoarei care a gestionat și pronunțat sentința în dosarul bașcanei Găgăuziei. Declarația a fost făcută pentru MOLDPRES de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, în spatele acțiunilor de intimidare nu a stat o singură persoană, ci „un cerc de […] Articolul Seful IGP: Evghenia Guțul și Ilan Șor, persoane cu interes în cazul amenințării magistratei din dosarul bașcanei Găgăuziei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, își anunță demisia după înfrângerea electorală a Partidului Liberal Democrat # Vocea Basarabiei
Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, și-a anunțat duminică demisia, la o lună după ce Partidul Liberal Democrat (PLD) a pierdut majoritatea în alegerile pentru Camera Superioară a Parlamentului, scrie The Guardian. Ishiba, aflat la conducerea guvernului din octombrie, a luat această decizie pe fondul presiunilor interne crescânde și al riscului de divizare în partid. Potrivit televiziunii […] Articolul Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, își anunță demisia după înfrângerea electorală a Partidului Liberal Democrat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Maia Sandu condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei: „Tot ce oferă lumii sunt tone de minciuni și mii de rachete” # Vocea Basarabiei
În noaptea de 6 spre 7 septembrie, Rusia a lansat atacuri masive asupra clădirilor rezidențiale din Ucraina, inclusiv asupra capitalei Kiev. Autoritățile ucrainene au raportat cel puțin trei morți și 18 răniți, printre care o mamă cu un nou-născut și o femeie însărcinată. Pentru prima dată de la începutul războiului, clădirea Guvernului din Kiev a […] Articolul Maia Sandu condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei: „Tot ce oferă lumii sunt tone de minciuni și mii de rachete” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Robert Fico: Putin ar fi dispus să se întâlnească cu Zelenski „oriunde altundeva” în afara Moscovei # Vocea Basarabiei
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat la Radioul Slovac că Vladimir Putin s-ar arăta dispus să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „oriunde altundeva” în afara Moscovei, potrivit agenției de presă Teraz.sk, citată de IPN. Fico a precizat că în cadrul discuțiilor avute, atât Putin, cât și Zelenski și-au exprimat disponibilitatea pentru o eventuală […] Articolul Robert Fico: Putin ar fi dispus să se întâlnească cu Zelenski „oriunde altundeva” în afara Moscovei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
CEC a stabilit 12 secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului la scrutinul parlamentar din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat lista secțiilor de votare destinate alegătorilor din localitățile din stânga Nistrului, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN. În total, vor fi deschise 12 secții de votare pe teritoriul aflat sub jurisdicția autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Acestea vor funcționa în municipiul Chișinău și în raioanele Rezina, Căușeni, […] Articolul CEC a stabilit 12 secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului la scrutinul parlamentar din 28 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Clara Volintiru, despre dezinformarea electorală: „Viitorul nostru este în joc. Societatea și presa trebuie să fie în prima linie” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova, la fel ca România și alte state din regiune, se confruntă cu valuri de campanii de dezinformare, intensificate în perioada alegerilor. Președinta Maia Sandu a avertizat anterior asupra unui „război informațional” purtat prin propagandă pe platforme precum Telegram și TikTok. Într-un interviu pentru Realitatea, experta Clara Volintiru a explicat că, deși autoritățile au […] Articolul Clara Volintiru, despre dezinformarea electorală: „Viitorul nostru este în joc. Societatea și presa trebuie să fie în prima linie” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Avalanșă de falsuri pe Telegram: Maia Sandu, ținta principală a campaniilor de dezinformare înainte de alegeri # Vocea Basarabiei
Un nou fals a apărut, în medie, o dată la 2–3 zile pe Telegram în a doua jumătate a lunii august, arată o analiză realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Unele postări au fost republicate chiar și de 3–4 ori, cu modificări minime. Monitorizarea, care a vizat 61 de canale cu audiențe mari din […] Articolul Avalanșă de falsuri pe Telegram: Maia Sandu, ținta principală a campaniilor de dezinformare înainte de alegeri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Deputații condamnați Nesterovschi și Lozovan, ascunși în stânga Nistrului. Poliția: „Nu există dovezi că au fugit în Rusia” # Vocea Basarabiei
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, ambii condamnați la închisoare pentru implicarea în finanțarea ilegală a unui partid politic, se află în continuare în stânga Nistrului, a declarat pentru MOLDPRES șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Conducerea IGP a precizat că nu există informații potrivit cărora cei doi ar fi ajuns în Federația […] Articolul Deputații condamnați Nesterovschi și Lozovan, ascunși în stânga Nistrului. Poliția: „Nu există dovezi că au fugit în Rusia” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Consilierii agricoli, invitați să-și spună opinia: CCAR lansează un chestionar național pentru modernizarea consultanței în agricultură # Vocea Basarabiei
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR), instituție subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a lansat un chestionar online adresat consilierilor agricoli din întreaga țară. Inițiativa are drept scop identificarea nevoilor, dificultăților și resurselor necesare în activitatea de consiliere, pentru a elabora programe de instruire și perfecționare adaptate realităților din teren. „Implicarea consilierilor agricoli este […] Articolul Consilierii agricoli, invitați să-și spună opinia: CCAR lansează un chestionar național pentru modernizarea consultanței în agricultură apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, Programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcțiile de primar și consilier local în mai multe localități din țară. Scrutinul este programat pentru 16 noiembrie 2025. Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi realizate, termenele și responsabilii desemnați, în funcție de competențele […] Articolul CEC a dat startul pregătirilor pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Trump, între sancțiuni „masive” și retragerea din medierea războiului: UE merge la Washington pentru coordonare # Vocea Basarabiei
O delegație europeană a plecat în SUA pentru a negocia cu administrația președintelui Donald Trump un nou pachet de sancțiuni coordonate împotriva Rusiei, a anunțat joi președintele Consiliului European, Antonio Costa. În paralel, Ursula von der Leyen a discutat telefonic cu vicepreședintele american JD Vance despre aceeași temă. „Activitatea asupra unui nou pachet de sancțiuni […] Articolul Trump, între sancțiuni „masive” și retragerea din medierea războiului: UE merge la Washington pentru coordonare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Descinderi masive în dosarul „Șor”: bani, carduri și tehnică confiscată în schema de corupere a alegătorilor # Vocea Basarabiei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în cooperare cu procurorii Anticorupție și polițiștii din Brigada „Fulger”, au efectuat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară, vizând cauze penale ce țin de coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit Poliției, în perioada septembrie–octombrie 2024, […] Articolul Descinderi masive în dosarul „Șor”: bani, carduri și tehnică confiscată în schema de corupere a alegătorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
5 septembrie 2025
19:10
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 05.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, inaugurată după reparație capitală și dotare modernă # Vocea Basarabiei
Secția pentru nou-născuți prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) a fost inaugurată oficial astăzi, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală și dotare cu echipamente medicale de ultimă generație. La eveniment au participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, reprezentanți ai Ambasadei României și personalul instituției. Cu o suprafață de 962 m², secția dispune de 41 de […] Articolul Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, inaugurată după reparație capitală și dotare modernă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Ministrul Apărării din Letonia, Andris Spruds, a declarat că țara sa ar putea începe recrutarea femeilor în armată în 2028, ca parte a planului de extindere a efectivelor militare, relatează Bloomberg. Propunerea urmează să fie prezentată guvernului anul viitor de către partidul său, Progresiștii. Dacă va fi aprobată, Letonia va urma exemplul Danemarcei, care a […] Articolul Letonia vrea să introducă recrutarea femeilor în armată din 2028 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, transmite IPN. Potrivit Procuraturii Anticorupție, el este vizat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Andronachi a solicitat ca demersul privind măsura preventivă să fie examinat în lipsa sa. […] Articolul Fostul deputat Vladimir Andronachi, arestat preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Președinta Maia Sandu a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați în Republica Moldova, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Președinție. Printre diplomații acreditați se numără Iwona Daria Piorko Bermig, noua ambasadoare a Uniunii Europene, și Hubert Knirsch, ambasadorul Republicii Federale Germania. Totodată, au fost acreditați Myles Geiran (Irlanda), […] Articolul VIDEO/Opt noi ambasadori și-au început mandatul la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să reexamineze astăzi, de la ora 16:00, cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare” în alegerile parlamentare, după ce un nou complet de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a dispus reluarea procedurii, transmite IPN. Formațiunea a cerut revizuirea deciziei CSJ din 30 august, invocând dubii privind imparțialitatea unui judecător. […] Articolul Partidul „Moldova Mare” va fi reexaminat pentru înregistrare în cursa electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Chișinău: Explozie de butelie cu gaz într-un spațiu comercial – tragedie evitată la limită # Vocea Basarabiei
O tragedie de proporții a fost evitată joi seara, după ce o butelie cu gaz păstrată într-o unitate comercială din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția pompierilor. În urma incendiului, acoperișul clădirii comerciale, cu o suprafață de 160 de metri pătrați, și o încăpere auxiliară de 80 de metri pătrați au fost distruse, transmite […] Articolul Chișinău: Explozie de butelie cu gaz într-un spațiu comercial – tragedie evitată la limită apare prima dată în Vocea Basarabiei.
