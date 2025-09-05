Wizz Air lansează curse noi din Chișinău spre șase orașe europene
ZdGust, 5 septembrie 2025 11:20
Compania aeriană Wizz Air a anunțat extinderea activității în Republica Moldova, prin lansarea a șase rute noi spre orașele europene Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. Totodată, la baza aeriană din țara noastră vor fi adăugate două aeronave suplimentare, ceea ce va permite creșterea frecvenței zborurilor pe nouă destinații deja existente: Bruxelles, Larnaca, [...]
Poate un copil să sufere de burnout? Da – iar specialiștii avertizează că fenomenul nu trebuie minimalizat sau tratat ca o simplă „modă”. Burnout-ul la copii, cunoscut și sub denumirea de epuizare școlară sau oboseală cronică, apare atunci când viața celor mici este dezechilibrată: prea multe teme, activități extracurriculare și sarcini „obligatorii”, dar prea puțin [...]
Această alegere, bogată în proteine, este ideală pentru un mic dejun consistent și echilibrat, perfect pentru a-ți începe ziua în forță. Rețeta combină ouăle cu brânza cottage, obținând o textură cremoasă, care se topește în gură. În plus, legumele bogate în antioxidanți adaugă un plus de savoare și beneficii nutriționale, scrie EatingWell. Tarta se coace [...]
Începând cu data de 4 septembrie, cetățenii R. Moldova pot călători în Emiratele Arabe Unite fără a avea nevoie de viză, pentru o perioadă de până la 90 de zile în decursul a 180 de zile calendaristice. Măsura intră în vigoare ca urmare a Memorandumului de înțelegere semnat între Guvernul R. Moldova și Guvernul Emiratelor [...]
Celebrul designer italian Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut de compania sa printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Potrivit companiei, Armani a rămas activ până în ultimele zile ale vieții, implicat direct în conducerea casei de modă pe care a fondat-o și în dezvoltarea noilor colecții. [...]
Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici” își deschide stagiunea aniversară printr-un turneu național, aducând spectacole îndrăgite copiilor din mai multe localități ale Republicii Moldova. În perioada 10–18 septembrie, actorii teatrului vor susține reprezentații în șase localități ale țării. Programul turneului include trei spectacole care vor fi prezentate în șase localități din întreaga țară, după cum urmează: [...]
Ai muncit legal în străinătate? Află ce acorduri bilaterale îți asigură pensia și prestațiile sociale # ZdGust
Guvernul Republicii Moldova a încheiat, de-a lungul anilor, mai multe acorduri bilaterale în domeniul securității sociale cu diferite state, menite să protejeze drepturile cetățenilor moldoveni care lucrează sau au lucrat în străinătate. Aceste acorduri permit, printre altele, cumularea perioadelor de contribuție, exportul prestațiilor sociale către domiciliul beneficiarilor. Biroul Relații cu Diaspora a publicat lista completă [...]
Semințele de dovleac, deși mici, sunt extrem de bogate în nutrienți și oferă o varietate de beneficii pentru sănătate. Acestea sunt o gustare populară în timpul toamnei, însă efectele lor pozitive asupra organismului se extind mult dincolo de simpla atracție sezonieră. Consumul regulat de semințe de dovleac poate avea un impact semnificativ asupra sănătății inimii, [...]
Ne-am obișnuit să trăim în viteză, însă atunci când vine vorba despre mâncare ar trebui să o lăsăm mai ușor. O serie de efecte neplăcute asupra sănătății noastre apar în urma faptului că mâncăm în grabă. Experții spun că mâncatul în viteză aduce exces de gaze, digestie dificilă sau balonare, arată The Conversation. Există o [...]
UPSHIFT 2025: Ideile elevilor din Republica Moldova pot deveni proiecte reale cu finanțare și mentorat # ZdGust
Consiliile Elevilor din întreaga țară sunt invitate să participe la o nouă ediție a programului UPSHIFT, care va demara în luna septembrie 2025. Programul le oferă tinerilor șansa de a transforma ideile lor în proiecte concrete, cu posibilitatea de a obține finanțare de până la 30.000 MDL. Cum funcționează programul? Participanții vor urma 10 webinarii [...]
Un concurs național de fotografie intitulat „Porțile Moldovei” a fost lansat de Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova, invitând participanții să surprindă, prin obiectivul aparatului de fotografiat, frumusețea porților moldovenești – fie ele tradiționale, fie moderne – și să redea, în imagini și cuvinte, poveștile pe care acestea le ascund. Competiția este deschisă tuturor pasionaților [...]
Terciul de ovăz cu mere și unt de arahide, bogat în proteine: cel mai bun mod de a-ți începe ziua # ZdGust
Acest terci de ovăz lăsat la înmuiat peste noapte, cu mere și unt de arahide, bogat în proteine, reprezintă un mic dejun sățios, perfect pentru un început de zi. Untul de arahide cremos și iaurtul în stil grecesc oferă un aport generos de proteine, care te ajută să te simți sătul și plin de energie [...]
Teatrul Național „Eugène Ionesco” aduce în nordul Republicii Moldova una dintre cele mai îndrăgite comedii din repertoriu – Chiriţa în provincie! # ZdGust
Teatrul Național „Eugène Ionesco” propune, în acest weekend, două producții teatrale ce vor captiva publicul din nordul Republicii Moldova. Vineri și sâmbătă, comedia „Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri, regizată de Petru Vutcărău, va fi prezentată la Edineț și Drochia, oferind o replică actuală și satirică a realităților sociale. Duminică, la Bălți, va avea loc [...]
(VIDEO) Din diaspora înapoi acasă: un tânăr antreprenor revenit din Marea Britanie își construiește viitorul în Moldova # ZdGust
După trei ani petrecuți în Marea Britanie, Petru Gherciu, fondatorul „Hops Pub”, a decis să revină acasă împreună cu familia. Povestea sa a fost prezentată într-un film video realizat și distribuit de Biroul pentru Relații cu Diaspora. Tânărul antreprenor povestește că anterior a mai condus o afacere în domeniul alimentației publice, dar pandemia Covid-19 l-a [...]
În noaptea de 7 spre 8 septembrie, R. Moldova se va afla în zona de vizibilitate a unei eclipse totale de Lună, un fenomen astronomic rar care va putea fi observat integral pe întreg teritoriul țării. Faza de totalitate va dura aproximativ 82 de minute. Eclipsa se va putea observa din Europa, Africa, Asia, Australia [...]
Admiterea la universitățile din țară continuă: află ce locuri bugetare mai sunt disponibile și unde te poți înscrie # ZdGust
Universitățile din R. Moldova desfășoară, în perioada 1–26 septembrie, cel de-al treilea tur de admitere la studii superioare de licență și master, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Dosarele se depun în original, direct la universitate, iar candidații pot alege o singură instituție și o singură specialitate. În total sunt disponibile 575 de locuri bugetare [...]
Agenția Servicii Publice (ASP) informează că verificarea datelor privind înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară se poate realiza online, prin intermediul portalului guvernamental verifica.gov.md. Serviciul este accesibil non-stop și se află în prezent în etapa de pilotare. Verificarea poate fi efectuată de persoanele care dețin semnătura electronică. ASP atrage atenția cetățenilor că nici o [...]
Sindromul impostorului îi face pe oameni să creadă că nu merită succesul și aprecierea pe care o primesc. Ei simt că nu sunt la fel de competenți sau de inteligenți precum cred ceilalți și se tem că, într-o zi, adevărul despre ei va ieși la iveală. Ironia este că cei care se confruntă cu acest [...]
Orezul rămâne mereu una dintre primele opțiuni pentru zilele aglomerate ale săptămânii, iar dacă folosim din cel integral, cu atât mai bine, scrie G4Food. Adăugând peste această bază de carbohidrați o parte proteică – carnea de pui e una dintre cele mai la îndemână opțiuni, și una vegetală – dovlecei de sezon, avem foarte simplu [...]
Polenul ambroziei, eliberat în aer în lunile august-septembrie, provoacă reacții alergice puternice: strănut repetat, nas înfundat, ochi roșii, tuse și, în cazuri mai grave, chiar crize de astm. Specialiștii estimează că în zonele unde planta s-a răspândit, peste 20% dintre locuitori sunt afectați, transmite Ministerul Sănătății. Planta poate cauza probleme serioase chiar și celor care [...]
Pe 3 septembrie 1991, la doar o săptămână după proclamarea independenței, Republica Moldova își crea propria Armată Națională prin decretul semnat de primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. Doi ani mai târziu, această dată a fost oficial instituită drept sărbătoare profesională a militarilor și a devenit un reper simbolic al suveranității și identității statului. [...]
Cât trebuie să te miști ca să trăiești mai mult: top 7 beneficii dovedite științific ale exercițiilor fizice # ZdGust
Lipsa mișcării omoară mai mult decât fumatul, diabetul sau bolile de inimă, potrivit unui studiu care a inclus peste 122.000 de pacienți ai Clinicii Cleveland, din SUA. Cercetarea retrospectivă, desfășurată între anii 1991 și 2014, a scos la iveală că persoanele sedentare au un risc de mortalitate cu 500% mai mare față de cele care [...]
Consumul de proteine la micul dejun este una dintre cele mai bune modalități de a-ți începe ziua. „Începerea zilei cu proteine ajută la echilibrarea zahărului din sânge, reduce poftele de la mijlocul dimineții și te menține sătul pentru mai mult timp”, explică Kaytee Hadley, dietetician nutriționist autorizat, specialist în medicină funcțională și fondatoare a Holistic [...]
Creștere semnificativă a numărului de studenți înmatriculați. Află ce universități sunt în top și detalii despre turul III # ZdGust
Numărul studenților înmatriculați la studii superioare în R. Moldova a crescut cu 7% față de anul trecut, după primele două tururi de admitere. În total, 15.925 de tineri au fost deja înmatriculați la programele de licență și 5.127 la master. Procesul de admitere continuă cu turul III, care se va desfășura în perioada 1–26 septembrie [...]
Cea mai frecventă greșeală la periaj care îți poate îngălbeni dinții, explicată de un dentist # ZdGust
Este normal să ne periem dinții de două-trei ori pe zi, folosind o pastă de dinți și o periuță potrivite pentru nevoile fiecăruia. Deși este un gest de rutină pe care îl învățăm din copilărie, nu este întotdeauna realizat corect, ceea ce poate duce la alte probleme de sănătate, precum apariția cariilor, inflamația gingiilor sau, [...]
Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la nivelurile ridicate de utilizare a țigărilor electronice în rândul copiilor la nivel global, afirmând că sunt convinși că aceste dispozitive cauzează daune ireversibile sănătății acestora, scrie The Guardian. Cardiologi, cercetători și experți în sănătate publică și-au exprimat „îngrijorarea extremă” față de efectele nocive ale țigărilor electronice [...]
Te gândești să savurezi un pahar de vin în timpul zborului? Trebuie să știi că alcoolul consumat la altitudine poate afecta corpul mai puternic decât la sol și poate crește riscul unor probleme de sănătate neașteptate. Consumul de băuturi alcoolice în avion poate provoca diverse probleme de sănătate până și probleme cardiace, mai ales dacă [...]
Pensia anticipată pentru carieră lungă: cum se calculează și care sunt condițiile de acordare # ZdGust
În Republica Moldova, nu ești obligat să aștepți până la vârsta standard pentru a ieși la pensie. Din 1 ianuarie 2022 a fost introdusă pensiunea anticipată pentru carieră lungă – o categorie specială destinată persoanelor care au muncit mulți ani, dar nu au împlinit încă vârsta necesară pentru pensia de limită de vârstă. Cine are [...]
Chișinău găzduiește între 3 și 7 septembrie 2025 o nouă ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest, iar Editura Cartier anunță un line-up de excepție: Tatiana Țîbuleac, Ionela Hadârcă, Dumitru Crudu, Mihai Fusu, Vasile Botnaru, Dumitra Râșnoveanu, Veronique North-Minca. Publicul este așteptat la standul Cartier, amplasat la MediaCor (str. Mateevici 60, intrarea dinspre Pușkin), unde [...]
Copiii din localitățile rurale vor beneficia de tratamente stomatologice gratuite începând cu luna septembrie # ZdGust
Copiii din localitățile rurale ale R. Moldova vor avea acces, începând cu luna septembrie, la servicii stomatologice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Campania de consultații stomatologice gratuite pentru copiii din mediul rural este reluată, iar echipele mobile de medici specialiști vor activa în mai [...]
Mic dejun cu aromă de scorțișoară, la început de toamnă: clătite americane din făină de ovăz # ZdGust
Pe măsură ce diminețile devin tot mai răcoroase, parcă prinde mai bine un mic dejun cald și reconfortant. Nu e cazul să ne întristăm că nu mai putem începe ziua cu un smoothie rece sau cu un sandviș cu legume scoase direct din frigider. Fiecare anotimp își are farmecul și darurile sale, iar toamna ne [...]
Facem multe lucruri pentru a ne simți sănătoși și plini de energie, însă este important și să arătăm bine. Iar pentru asta, trebuie să acordăm atenție unei părți a corpului mereu expusă: pielea. Deși nu există soluții miraculoase care să șteargă zeci de ani de pe chip, putem influența într-o anumită măsură sănătatea și aspectul [...]
Consumul de ouă sau carne insuficient preparate poate duce la infectarea cu Salmonella, o bacterie periculoasă care provoacă toxiinfecții alimentare, avertizează doctorița infecționistă Tatiana Mironov. „Te poți infecta dacă consumi ouă contaminate cu Salmonella preparate moi, carne gătită incorect sau prin contact cu mâinile murdare sau apă contaminată”, explică doctorița. Simptomele apar, de regulă, între [...]
Pe 13 septembrie 2025, diaspora moldovenească din Luxemburg organizează „Diaspora Day”, sărbătoarea comunității. Evenimentul este organizat de Impact Moldova, organizație nonprofit din Luxemburg și este realizat cu sprijinul financiar al Guvernului Republicii Moldova, prin programul Diaspora Engagement Hub, implementat de Cancelaria de Stat și Biroul pentru Relații cu Diaspora. Programul evenimentului include: Întâlnire cu poetul [...]
Efectul Dunning–Kruger este un fenomen psihologic care descrie tendința persoanelor cu un nivel redus de cunoștințe sau abilități să-și supraestimeze competențele, în timp ce oamenii mai competenți tind să fie mai conștienți de limitele lor. Rezultatul este paradoxal: cu cât cineva știe mai puțin, cu atât este mai sigur pe sine. Originea conceptului Fenomenul a [...]
Ce pui în pachețelul de școală? Idei, sfaturi și strategii pentru o alimentație echilibrată # ZdGust
Pachețelul cu mâncare adus de acasă reprezintă, fără îndoială, cea mai bună opțiune, fiind potrivit atât pentru școlarii mici, cât și pentru elevii de gimnaziu și liceu. Acest obicei sănătos este cu atât mai util în cazul studenților, care au un program haotic și un stil de viață agitat. Ce beneficii aduce pachețelul cu mâncare [...]
Anul de învățământ 2025/2026 începe astpzi, 1 septembrie 2025, și se va încheia vineri, 29 mai 2026. Pe parcursul anului, elevii vor beneficia de patru vacanțe, dintre care două au fost prelungite față de anii precedenți. Durata anului școlar 2025/2026 este stabilită pentru perioada 1 septembrie 2025 – 31 august 2026 și se împarte astfel: [...]
Astăzi, 1 septembrie 2025, elevii din toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova încep noul an școlar, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Prima lecție a anului va fi dedicată temei „Valorile care ne unesc” și va fi obligatorie pentru toate școlile și liceele, publice și private. Pentru a asigura desfășurarea eficientă a acestei [...]
Româna cu accent britanic: Ambasada Marii Britanii a sărbătorit Ziua Limbii Române pe străzile Chișinăului # ZdGust
Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova a găsit o modalitate originală de a marca Ziua Limbii Române. Reprezentanții instituției diplomatice și-au petrecut ziua vorbind exclusiv în limba română, promovând cultura și identitatea lingvistică a țării gazdă. „Româna noastră nu e perfectă, dar e cu suflet”, a fost mesajul de la finalul filmulețului publicat. Însoțiți de [...]
Cu ocazia Zilei Limbii Române, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mazeiks, a transmis un mesaj cald și personal, sub forma unei poezii. Diplomatul a recitat o poezie în limba română, creată în colaborare cu scriitoarea Ionela Hadârcă, inspirată din experiențele sale în Republica Moldova. „Astăzi, sărbătorim Ziua Limbii Române, iar pentru mine aceasta este [...]
Postul intermitent: beneficii sau riscuri? Un studiu ridică semne de întrebare cu privire la sănătatea inimii # ZdGust
Postul intermitent a devenit dieta la modă a deceniului. Acesta promite să reseteze biologia fără a fi nevoie să numeri caloriile sau să reduci carbohidrații: pur și simplu schimbi momentul în care mănânci, nu neapărat ceea ce mănânci. Are numeroși adepți în rândul magnaților din domeniul tehnologiei, iar vedetele de la Hollywood insistă că le [...]
Fibrele sunt carbohidrați care se găsesc în alimentele de origine vegetală. Au un rol extrem de important în sănătatea intestinală, fiind combustibilul care alimentează microbiomul. Dar, și acesta este un aspect mai puțin știut și ignorat, fibrele sunt esențiale pentru buna funcționare a întregului organism. Nutriționistul Samantha Peterson spune despre fibre că sunt echivalentul celei [...]
În scrierea limbii române au fost folosite două tipuri de alfabet: chirilic și latin. Scrisoarea lui Neacșu (1521) este cel mai vechi text românesc păstrat cu alfabet chirilic, iar Cartea de cântece, cunoscută și sub numele de Fragmentul Teodorescu (1570-1573), este cel mai vechi text românesc păstrat cu alfabet latin, potrivit Academiei Române. În epoca [...]
Conform celei mai recente ediții a Marelui Dicționar al Limbii Române, vocabularul limbii române cuprinde aproximativ 170 000 de cuvinte (excluzând diminutive, estimate suplimentar la 30 000 de cuvinte). Cele mai lungi cuvinte în limba română atestate în dicționare sau lucrări de specialitate: Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză – boală pulmonară cauzată de inhalarea particulelor fine de siliciu vulcanic; [...]
Cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie? Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Este ceea ce se numește batch cooking. Ne putem bucura de un meniu variat cu multe legume, fructe, paste, carne și pește. Dacă simțiți [...]
VIDEO/ Poveștile străinilor care au cucerit limba română în R. Moldova. „Limba este cheia pentru încredere și integrare, dar și un simbol de respect pentru țara care te primește” # ZdGust
Cynthia locuiește de 5 ani în R. Moldova și, cu ajutorul rețelelor sociale, a ajuns să fie cunoscută de sute de mii de moldoveni. Meiling a venit la Chișinău acum 9 ani, pentru că îi place aventura și a vrut să cunoască o cultură diferită. Luciano, născut în Italia, a lucrat timp de 6 ani [...]
Batoanele de pește sunt o opțiune convenabilă pentru mese rapide, oferind proteine și nutrienți esențiali. Iată, potrivit listonic.com, cele mai bune moduri de a le păstra, ce beneficii aduc ele, pentru sănătate și cum îți pot influența ele alimentația. Nutrienți în 100 g batoane de pește Calorii – 229 kcal Carbohidrați – 24 g Fibre – [...]
Top 10 alimente sănătoase pentru câini și pisici: Ce să le oferi pentru o alimentație echilibrată # ZdGust
Dacă iubești animalele, știi deja cât de mult contează alimentația pentru sănătatea și energia lor zilnică. Exact ca noi, câinii și pisicile au nevoie de o dietă echilibrată, plină de nutrienți esențiali, pentru a se simți bine și pentru a preveni diverse afecțiuni. Însă nu toate alimentele pe care le mâncăm noi sunt potrivite și [...]
Atunci când nivelurile de fier sunt scăzute, organele și țesuturile nu primesc suficient oxigen, ceea ce poate duce la oboseală, migrene, probleme cardiace, anemie feriprivă, o condiție în care corpul nu produce suficiente globule roșii. Problema este globală, afectând peste 2 miliarde de oameni, potrivit National Geographic. Cum apare deficiența de fier: Consumul insuficient de [...]
