Viena – în topul siguranței, iar Marea Britanie și Franța au ajuns în fruntea „listei negre”

17:30

Comisia Electorală Centrală atrage atenția opiniei publice asupra unui material video, de acum doi ani, distribuit în spațiul online de către un candidat la funcția de deputat, în care sînt vehiculate informații false referitoare la presupuse nereguli în procesul de numărare a buletinelor de vot, insinuîndu-se că asemenea practici ar fi planificate pentru alegerile parlamentare din acest an.Pr