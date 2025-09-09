Sebastien Lecornu a devenit noul premier al Franței

15:30

În luna august 2025, exporturile de benzină din Republica Moldova în Ucraina au crescut de 4 ori față de luna iulie, atingînd 10,1 mii de tone, potrivit datelor raportate de Enkorr.După cum transmite Noi.md cu referire la Telegraph, această majorare vine în contextul în care Ucraina și-a redus importurile totale de combustibil cu 25%, la 164 000 de tone, după ce în iulie importase mai mult dec