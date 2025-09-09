Centrul de Sănătate Nisporeni a fost dotat cu ultrasonograf general

15:30

Ungaria semnează cel mai îndelungat contract de achiziție de gaze naturale din Occident. despre aceasta a anunțat ministrul de Externe al țării, Péter Szijjártó.„Astăzi semnăm un nou contract pe termen lung pentru achiziționarea de gaze naturale. Acesta va fi cel mai lung contract încheiat de noi pentru achiziționarea de gaze naturale din Occident”, a scris Szijjártó pe rețelele de socializare