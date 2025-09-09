În SUA a început procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump din Florida
Noi.md, 10 septembrie 2025 00:30
Procesul bărbatului arestat anul trecut sub suspiciunea că a planificat un atac asupra lui Donald Trump în statul american Florida, în timpul campaniei electorale prezidențiale din SUA din 2024, a început luni cu selecția juriului, la tribunalul federal din Fort Pierce, același stat, informează marți dpa și Reuters.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, suspectul, Ryan Routh, în
• • •
Într-o scrisoare adresată reprezentanților profesorilor încadrați în „Planul de posturi speciale pentru învățămîntul obligatoriu din mediul rural”, președintele Chinei, Xi Jinping, a subliniat contribuția semnificativă a acestora la dezvoltarea educației în zonele rurale și la viitorul țării, scrie romanian.cgtn.com.Xi a remarcat că, în ultimii 20 de ani de la lansarea planului, numeroși absol
Muntele Sinai, unul dintre cele mai sacre locuri ale lumii, venerat de evrei, creștini și musulmani și aflat în patrimoniul UNESCO, este în centrul unei controverse uriașe.Autoritățile egiptene au început transformarea zonei într-un mega-resort de lux, cu hoteluri, vile și centre comerciale, în ciuda opoziției comunității beduine și a avertismentelor venite de la Biserica Ortodoxă Greacă, potr
Au fost făcute publice detalii despre discuțiile dintre SUA și UE privind noile sancțiuni împotriva Rusiei # Noi.md
Oficialii europeni au avut o întîlnire la Ministerul Finanțelor al SUA și au discutat despre noi forme de presiune economică asupra Rusiei. S-a vorbit despre impunerea de sancțiuni suplimentare și tarife pentru achiziționarea de petrol rusesc.Despre aceasta a informat RBC-Ucraina, citînd Associated Press și ministrul de finanțe al SUA, Scott Bessent, pe rețeaua de socializare X.Potrivit in
La începutul fiecărei luni, programul Copernicus evaluează performanța globală a lunii anterioare.Anul 2025 a înregistrat a treia cea mai fierbinte lună august înregistrată vreodată pe Pămînt, cu valuri de căldură în Europa de Vest și Asia, potrivit datelor publicate marți de Observatorul European Copernicus.{{831279}}Similar lunii iulie 2025, „august 2025 a fost a treia cea mai caldă lună
Valoarea adăugată industrială totală chineză a crescut, în perioada 2020-2024, de la 31,3 trilioane yuani, la 40,5 trilioane yuani, în timp ce valoarea adăugată a industriei prelucrătoare a crescut de la 26,6 trilioane yuani, la 33,6 trilioane de yuani, menținîndu-se pe primul loc mondial timp de 15 ani consecutivi, arată datele prezentate de Consiliului de Stat al Chinei, scrie romanian.cgtn.com
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Moldovei a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Republica Elenă pentru a consolida cooperarea bilaterală în cadrul Planului de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, transmite Noi.md.Documentul a fost semnat de viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării a Republicii Moldova, Doina Nistor și de vicem
Centrul de Sănătate Nisporeni a fost dotat recent cu un ultrasonograf general în cadrul unui proiect investițional susținut financiar de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), notează Noi.md.Bugetul total al proiectului a depășit 500 mii de lei, dintre care mai mult de 380 de mii reprezintă contribuția CNAM din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servici
Ungaria a semnat un acord de cumpărare de gaze pe termen lung de la grupul petrolier Shell, acesta fiind unul dintre paşii autorităţilor de la Budapesta de a-şi diversifica sursele de aprovizionare, în contextul în care se apropie termenul limită impus de Uniunea Europeană pentru încetarea importurilor din Rusia, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.Marţi, Ungaria a semnat un acord pentru d
Un studiu de amploare realizat în Canada sugerează că femeile care au efectuat investigaţii CT înainte de a rămîne însărcinate pot avea un risc uşor crescut de pierdere a sarcinii sau de malformaţii congenitale la viitorii copii.După cum trasmite Noi.md cu referire la 360Medcal, riscul este mai mare atunci cînd examinările au vizat zone apropiate de ovare şi creşte odată cu numărul de tomograf
Alexandru Balan, fost director adjunct al SIS din Republica Moldova a primit un mandat de reţinere pentru 24 de ore după audierile de la sediul DIICOT. Procurorii români susțin că activitățile sale au pus în pericol securitatea națională a României, relatează Adevărul. Alexandru Bălan a fost adus sub escortă marți dimineață la sediul DIICOT, iar după aproape opt ore de audieri procurorii au de
Ministerul Justiției din R. Moldova nu a fost notificat oficial de instituția omoloagă din Grecia despre vreo decizie privind extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc la Chișinău.{{834786}}După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Moldova, Eduard Serbenco, secretar de stat la Ministerul Justiției, a declarat că atunci cînd va ajunge în Moldova, Plahotniuc va fi plasat într-o celulă sepa
„Termoelectrica” informează gestionarii fondului locativ despre necesitatea obligatorie de a prezenta furnizorului de căldură Mecanismul de repartizare a consumului de energie termică în interiorul blocului locativ, notează Noi.md.Anual, pînă în data de 1 octombrie, gestionarii fondului locativ au obligația de a prezenta către „Termoelectrica” Mecanismul de repartizare a consumului de energie
Cetățenii din 12 localități din raionul Dubăsari vor beneficia de intervenții mai rapide și eficiente odată cu finalizarea noii Unități de Salvatori și Pompieri din Holercani, transmite Noi.md.Proiectul, lansat oficial astăzi, 9 septembrie 2025, prevede construcția unei clădiri moderne și independente energetic, cu o valoare de 8,9 milioane lei, finanțată din bugetul de stat și din Fondul pent
În seara zilei de 9 septembrie a fost anunțat că noul premier al Franței a fost desemnat ministrul Forțelor Armate, Sebastien Lecornu.Pe 9 septembrie, premierul Franței, Francois Bayrou, și-a dat demisia, transmite gazeta.ru.Anterior în aceeași zi, el s-a prezentat la Palatul Elysee din Paris, unde i-a depus președintelui Emmanuel Macron cererea de demisie.Reamintim că, anterior se rel
Imaginea zilei: Cum șoferul unui autocar a luat cu asalt noua întoarcere de pe bulevardul Dacia # Noi.md
Un șofer de autocar s-a arătat prea încrezut în sine și a hotărât să încerce noua întoarcere de pe bulevardul Dacia. Rezultatul: o idee proastă și cel puțin infrastructură nouă deteriorată.Chiar dacă lipsesc în zonă careva indicatoare de informare sau de limitare a lățimii/lungimii, conducătorul auto a intrat conștient pe acea bandă unde într-un mod vizibil nu poate încăpea un autovehicul atât
Președintele rus Vladimir Putin nu are niciun interes pentru pace și intensifică atacurile împotriva Ucrainei, dar Rusia nu va putea cîștiga acest război.Despre aceasta a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit RBC-Ucraina, care citează discursul acesteia în Parlamentul European.„Rusia nu a zdrobit determinarea Ucrainei. Nu a zdrobit-o nici pe a noastră”, a spus Kaja Kallas.
Întreprinderea de Stat Moldelectrica informează că, începînd cu data curentă, dl Sergiu Aparatu și-a încetat mandatul de Director General interimar al operatorului de sistem și de transport al energiei electrice din Republica Moldova.Conducerea interimară a Î.S. „Moldelectrica” este asigurată de dl Sergiu Carmanschi, licențiat în Energetică, cu peste 20 de ani de experiență în exploatarea și
Miercuri, pe unele adrese din mun. Chișinău nu va fi apă la robinet, notează Noi.md.Astfel, miercuri, în data de 10 septembrie, de la ora 09:00 pîna joi, 11 septembrie, ora 09:00, fără apă vor fi consumatorii de pe adresele:{{824742}}-Grenoble, 110-130, inclusiv cu fracții;Oraşul Codru:-I. Creanga; M. Eminescu; V. Alecsandri; Costiujeni; Schinoasa Nouă; Jubiliară; str-le M. Juravel
Poliția Națională informează că în această seară, începînd cu ora 22:00, pe o porțiune a traseului național R-6, care tranzitează localitatea Mălăiești din Orhei, circulația rutieră va fi suspendată, pentru jumătate de oră, din ambele sensuri. Traficul rutier va fi blocat în contextul unor acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizeazǎ un accident rutier soldat cu deces. "Rugăm șoferii
Președintele Chinei, Xi Jinping, a participat la Summitul online al liderilor BRICS 2025, eveniment în cadrul căruia a prezentat mesajul intitulat "Mergem înainte cu unitate și cooperare, în ciuda dificultăților", scrie romanian.cgtn.comPreședintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a prezidat summitul, la care au mai participat președintele Rusiei, Vladimir Putin, președintele Africii de
Atenționare de călătorie pentru cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța.Pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, este anunțată o grevă generală.Ambasada Republicii Moldova în Franța informează că principalele sindicate din domeniile transport public (La Base), feroviar (SUD-Rail, CGT Cheminots), aerian (SUD-Aérien, CGT Air France), educație
Cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză trebuie să cunoaască faptul că că sindicatele din transporturile publice în comun, cele feroviare și aeriene, din învățămînt, servicii publice, sănătate, comerț și sectoarele industriale au lansat un apel la grevă generală națională în ziua de miercuri.Previziunile de trafic pentru diferite linii de tre
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A. anunță despre rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A.Concursul s-a desfășurat în cîteva etape:24 iulie – 22 august 2025 – perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs.22 august 2025 – evaluarea de către Comisia de
Incident spectaculos la Chișinău: un tînăr a sărit de la etajul 4 pentru a scăpa de polițiști # Noi.md
Scene ca într-un film de acțiune au avut loc în plină zi în centrul capitalei. Un tînăr a sărit peste balustrada unui balcon de la etajul 4 al unui bloc de locuințe de pe strada Alexandru cel Bun, avînd portmoneul în mînă, exact în momentul în care polițiștii urcau în grabă scările clădirii.După cum transmite Noi.md cu referire la Unimedia, imaginile spectaculoase au fost surprinse pe video și
Băuturile energizante au devenit tot mai populare în rîndul adolescenților și tinerilor. Deși dau un plus de energie pe termen scurt, consumul frecvent sau în cantități mari poate fi dăunător pentru sănătate.Oamenii consumă energizante în speranța de a-și menține nivelul de energie. Totuși, cofeina și ceilalți compuși din aceste băuturi stimulează excesiv sistemul nervos și cardiovascular. Ace
Pe 10 septembrie, în Franța sînt așteptate greve și demonstrații la care vor participa zeci de mii de oameni.Despre aceasta a relatat BFMTV, scrie „Adevărul European”.Protestele de amploare „Blocăm totul”, anunțate de sindicate încă de la sfîrșitul verii, vor cuprinde multe orașe franceze miercuri, 10 septembrie.Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a declarat că se preconizează part
Sheriff a confirmat transferul fundașului central senegalez, Baye Assane CissJucătorul a semnat deja un contract cu clubul.Fundașul în vîrstă de 21 de a evoluat la echipele Teungueth și Keur Madior din țara sa de baștină.În acest an a fost convocat la naționala Senegalului și a participat la Campionatul Africii pe Națiuni. Echipa sa a cucerit medaliile de bronzul după victoria în final
Valoarea adăugată a producției de echipamente și a industriilor de tehnologie înaltă din China a crescut în medie anual cu 7,9%, respectiv 8,7%, ponderea acestora în producția industrială peste dimensiunea desemnată crescînd la 34,6%, respectiv 16,3%, în perioada 2020-2024, scrie romanian.cgtn.comProducția de vehicule cu energie nouă a depășit 13 milioane de unități în 2024, iar producția și v
Comisia Electorală Centrală atrage atenția opiniei publice asupra unui material video, de acum doi ani, distribuit în spațiul online de către un candidat la funcția de deputat, în care sînt vehiculate informații false referitoare la presupuse nereguli în procesul de numărare a buletinelor de vot, insinuîndu-se că asemenea practici ar fi planificate pentru alegerile parlamentare din acest an.Pr
Astăzi, Alianța „MOLDOVENII” a prezentat un nou proiect de lege, al 9-lea din cele 26 de inițiative care constituie programul său electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.Proiectul vizează modificarea Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, introducînd pentru prima dată în legislație o definiție clară a „comisionului bancar ascuns” – orice sumă percepută de bancă la a
Virgiliu Postolachi s-a transferat la Universitatea Cluj, formație din primul eșalon al României.El vine de la cealaltă echipă a orașului, CFR Cluj 1907, unde a evoluat din iunie 2024.Atacantul în vîrstă de 25 de ani se alătură Universității Cluj după un sezon și un sfert petrecut la CFR, pentru care a disputat 51 de meciuri, reușind 7 goluri și 2 pase decisive în toate competițiile.Am
Posturile de televiziune din Moldova au reflectat prima săptămînă de campanie electorală cu grade diferite de implicare, corectitudine și echilibru editorial.În timp ce unele instituții media au oferit vizibilitate variată și informații bine documentate despre majoritatea concurenților, altele au manifestat dezechilibre în acoperirea mediatică, fie prin selecția subiectelor, fie prin tonul fol
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că persoanele care, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, nu se vor afla în localitatea în care au domiciliu sau reședința temporară valabilă, pot solicita un certificat pentru drept de vot.Acesta le va permite să voteze în orice altă secție de votare de pe teritoriul țării, pe lista electorală suplimentară, transmite moldpres.Cert
Protestatarii din Nepal au declarat că țara a trecut sub controlul lor și au cerut formarea unui nou guvern și organizarea de alegeri.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta relatează canalul de televiziune India Today, citînd declarația mișcării „Generația Z”.{{831788}}„Această țară a trecut sub conducerea noastră. Nu există niciun prejudiciu adus proprietății publice. Haideți să mergem mai dep
În urma atacului israelian asupra capitalei Qatarului, Doha, au fost uciși liderul Hamas din Fîșia Gaza, Khalil al-Hayya, șeful biroului politic al grupării, Khaled Mashaal, precum și membrul mișcării Zaher Jabarin, relatează Al Arabia și Channel 12.În același timp, o sursă din Hamas a declarat pentru Al Jazeera că delegația grupării condusă de al-Hayya „a supraviețuit atentatului”.Qatarul
În Qatar au avut loc explozii legate de încercarea Israelului de a „lichida oficialii Hamas”, relatează Axios, citînd un oficial israelian.Delegația de negociere a Hamas a fost atacată în oraș, notează Al Jazeera, relatează rbc.În plus, serviciul de presă al Tsahal a informat că forțele aeriene ale armatei israeliene au lansat un atac asupra „conducerii superioare a organizației Hamas”.
Universitatea de Stat din Moldova anunță lansarea unei noi ediții a Universității Vîrstei a Treia (UV3), un program dedicat persoanelor de peste 60 de ani care doresc să învețe, să socializeze și să-și dezvolte noi competențe, transmite Noi.md.Potrivit organizatorilor, înscrierile sînt deschise în perioada 2–26 septembrie 2025, iar activitățile se vor desfășura întoctombrie 2025 și iunie 2026.
În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, țara noastră va găzdui pentru prima dată în istorie Campionatul European de Judo pentru sportivi sub 23 de ani.Arena principală a competiției va fi complexul modern „Chișinău Arena”, unde se vor aduna cei mai buni tineri judocani din Europa, informează Media Sport.La turneu vor participa reprezentanți din peste 45 de țări, care vor lupta pentru med
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni privind prevenirea violenței în școli și crearea unui mediu educațional sigur pentru elevi, cadre didactice și părinți, notează Noi.md.Documentul, aprobat prin Ordin comun al celor două ministere, va fi implementat pe parcursul anului curent de studii.Cadrele didactice și pol
Un incendiu nocturn în Transnistria a trezit tot satul: proprietarul a pierdut bunuri de valoare # Noi.md
În satul Kolosovo, raionul Grigoriopol din Transnistria, noaptea aceasta a izbucnit un incendiu puternic. Puțin după miezul nopții, proprietarul casei a simțit miros de fum și, ieșind afară, a văzut flăcări în garaj.Cînd bărbatul a deschis ușa, mașina din interior era deja cuprinsă de flăcări. El a chemat pompierii, iar pînă la sosirea acestora, locuitorii satului au încercat să stingă focul s
Comisia Electorală Centrală atrage atenția opiniei publice asupra unui material video, de acum doi ani, distribuit în spațiul online de către un candidat la funcția de deputat, în care sînt vehiculate informații false referitoare la presupuse nereguli în procesul de numărare a buletinelor de vot, insinuîndu-se că asemenea practici ar fi planificate pentru alegerile parlamentare din acest an.Pr
Problema ambuteiajelor din municipiul Chișinău s-a agravat semnificativ odată cu începerea noului an școlar. Diminețile și serile devin un adevărat test de răbdare pentru șoferii care parcurg distanțe între sectoarele capitalei, pierzînd în unele cazuri ore întregi în trafic.Potrivit relatărilor conducătorilor auto, timpul de deplasare aproape s-a triplat după 1 septembrie, transmite Noi.md cu
În perioada 1-7 septembrie curent, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat 15 143 de chemări, notează Noi.md.Din numărul total - 414 chemări nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale.{{835230}}Pe parcursul săptămînii, cel mai frecvent a fost chemată intervenția ambulanței la pacienții cu următoarele urgențe medico-chirugicale: cardiovasculare, n
La Washington există nu doar respect, dar și o deschidere clară pentru Republica Moldova și pentru cetățenii săi, a declarat ambasadorul Vlad Kulminski într-un interviu acordat Teleradio-Moldova, după ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare președintelui american Donald Trump.Diplomatul afirmă că relațiile bilaterale sînt pe o traiectorie ascendentă și că există o bunăvoință eviden
Prețuri mai mari la cumpărăturile online? Producătorii locali cer TVA pentru coletele sub 150 de euro # Noi.md
Creșterea rapidă a comerțului electronic, alimentată de prețurile reduse, livrarea promptă și scutirea de TVA pentru coletele cu o valoare sub 150 de euro, a transformat achizițiile online într-o opțiune extrem de atractivă pentru consumatorii moldoveni. Platformele populare precum Temu, AliExpress sau Shein cîștigă teren, atrăgînd zilnic tot mai mulți cumpărători.Totuși, această tendință ridi
Redacția portalului noi.md atrage atenția cititorilor asupra faptului că pe rețeaua de socializare Facebook se răspîndesc știri false sub logoul noi.md, care induc în eroare cetățenii.Aceste știri fabricate, care utilizează ilegal stilul vizual noi.md, logo-ul și designul său, sînt folosite pentru diferite scheme frauduloase, răspîndite pe rețelele de socializare și pe site-uri false.Escro
Chișinău a devenit recent capitala internațională a muzicii și talentului odată cu cea de-a zecea ediție a Festivalului-concurs Internațional "Mărul de Aur".Evenimentul s-a desfășurat la Arena Chișinău și a reunit concurenți din 16 țări, printre care Belgia, Italia, Franța, Marea Britanie, Portugalia, Turcia, Romînia, Armenia, Ucraina etc.{{834004}}Participanții, cu vîrste cuprinse între
Partidul Liberal a anunțat că în dimineața zilei de 9 septembrie 2025, Vladimir Meleca, președintele filialei Partidului Liberal (PL) din stînga Nistrului și candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 28 septembrie, a fost reținut în satul Krasnogorsk, raionul Grigoriopol, transmite Noi.md.Potrivit formațiunii, reținerea ar fi fost efectuată de patru pers
