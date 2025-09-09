În SUA a început procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump din Florida

22:00

Un studiu de amploare realizat în Canada sugerează că femeile care au efectuat investigaţii CT înainte de a rămîne însărcinate pot avea un risc uşor crescut de pierdere a sarcinii sau de malformaţii congenitale la viitorii copii.După cum trasmite Noi.md cu referire la 360Medcal, riscul este mai mare atunci cînd examinările au vizat zone apropiate de ovare şi creşte odată cu numărul de tomograf