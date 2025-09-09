Stilista Corina Ankin: Tendințele toamnei și secretele unui stil îngrijit

09:10

Problema ambuteiajelor din municipiul Chişinău revine odată cu începerea anului şcolar. Se circulă greu, în special, dimineața și seara, când mii de șoferi stau minute în șir în trafic. În această situaţie, experţii în dezvoltare urbană și transport public ne recomandă să folosim transportul alternativ. O soluţie de durată este, însă, modernizarea sistemului de transport public şi al celui de semaforizare. În Chişinău, fiecare dimineaţă începe cu multe minute pierdute în trafic, în special, pentru cei care sunt nevoiți să se deplaseze dintr-un sector în altul pentru a ajunge la școală, grădiniță sau la serviciu. Problema s-a agravat odată cu începerea noului an școlar.