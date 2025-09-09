FOTO// Maia Sandu, discurs în Parlamentul European: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot”
Gazeta de Chișinău, 9 septembrie 2025 18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi, 9 septembrie, un discurs în plenul Parlamentului European, în care a vorbit despre apărarea democrațiilor, reziliența Moldovei și riscurile majore cu care se confruntă țara în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a amintit că nicio democrație europeană nu a fost pe deplin consolidată în […] Articolul FOTO// Maia Sandu, discurs în Parlamentul European: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
• • •
Alte ştiri de Gazeta de Chișinău
Acum 30 minute
18:10
Discursul integral al președintei Maia Sandu în Parlamentul European: „Europa trebuie să își apere democrațiile cu dinții – împreună” # Gazeta de Chișinău
Publicăm discursul integral al președintei Maia Sandu, susținut în Parlamentul European, în care șefa statului a vorbit despre apărarea democrației, integrarea europeană și alegerile cruciale din 28 septembrie. „Doamnă Președintă, dragă Roberta Metsola, Onorați membri ai Parlamentului European, Vă mulțumesc pentru această invitație. Este o mare onoare să vorbesc în această casă a democrației în […] Articolul Discursul integral al președintei Maia Sandu în Parlamentul European: „Europa trebuie să își apere democrațiile cu dinții – împreună” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
Acum o oră
18:00
FOTO// Maia Sandu, discurs în Parlamentul European: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot” # Gazeta de Chișinău
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi, 9 septembrie, un discurs în plenul Parlamentului European, în care a vorbit despre apărarea democrațiilor, reziliența Moldovei și riscurile majore cu care se confruntă țara în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a amintit că nicio democrație europeană nu a fost pe deplin consolidată în […] Articolul FOTO// Maia Sandu, discurs în Parlamentul European: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Basarabia şi teritoriile din stânga Nistrului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939 – 1945), în documente de arhivă: 80 de ani de la încheierea conflagraţiei # Gazeta de Chișinău
Se împlinesc 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, cea mai teribilă confruntare politico-militară din istoria omenirii. Începutul războiului a fost determinat de atacul Germaniei naziste asupra Poloniei, la 1 septembrie 1939, iar finalul a survenit la 2 septembrie 1945, când a avut loc capitularea Japoniei. Deşi pot fi identificate similarităţi […] Articolul Basarabia şi teritoriile din stânga Nistrului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939 – 1945), în documente de arhivă: 80 de ani de la încheierea conflagraţiei apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
31 august 2025
13:20
„Toată viața am adunat cărți, am citit cărți, am scris cărți, am donat cărți – sunt un Om al Cărții…” Om al Cărții, dar cam ce ar fi să se subînțeleagă din această afirmație? Așadar, s-o luăm de mai departe. Un prim cuvânt despre Mălăiești. O comună mare, veche, așezată la marginea românității. Numără câteva […] Articolul Textul Marii Dictări Naționale apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
13:10
Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Zilei Limbii Române, marcată pe 31 august. Diplomatul a subliniat că această zi are pentru el o semnificație specială, deoarece coincide și cu încheierea mandatului său la Chișinău. „Am avut plăcerea să colaborez cu scriitoarea Ionela Hadârcă la o poezie […] Articolul VIDEO// Mesajul ambasadorului UE, Jānis Mažeiks, de Ziua Limbii Române apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
13:00
FOTO// Maia Sandu și Nicușor Dan, împreună la Chișinău de Ziua Limbii Române: „Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului” # Gazeta de Chișinău
De Ziua Limbii Române, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat au deschis cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, eveniment desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale, la care au participat aproximativ 2000 de persoane. „Domnule Președinte, prezența Dumneavoastră aici, la Chișinău, […] Articolul FOTO// Maia Sandu și Nicușor Dan, împreună la Chișinău de Ziua Limbii Române: „Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
27 august 2025
22:10
Valentin Naumescu: Vizita liderilor europeni la Chișinău confirmă ușile deschise ale UE pentru Republica Moldova # Gazeta de Chișinău
Republica Moldova marchează 34 de ani de independență într-un context simbolic și puternic european. Vizita la Chișinău a liderilor Germaniei, Franței și Poloniei este interpretată ca un semnal clar al sprijinului Uniunii Europene pentru parcursul european al țării. Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, profesorul și analistul de politică externă Valentin Naumescu subliniază importanța prezenței […] Articolul Valentin Naumescu: Vizita liderilor europeni la Chișinău confirmă ușile deschise ale UE pentru Republica Moldova apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
22:00
Liderii Franței, Germaniei și Poloniei, la Chișinău: Europa unită sprijină independența și integrarea europeană a Republicii Moldova # Gazeta de Chișinău
Republica Moldova sărbătorește astăzi 34 de ani de independență printr-un eveniment istoric, avându-i la Chișinău pe Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk – trei lideri europeni care au venit să transmită sprijinul lor ferm pentru viitorul european al țării noastre. Prezența liderilor europeni de ziua națională reprezintă un […] Articolul Liderii Franței, Germaniei și Poloniei, la Chișinău: Europa unită sprijină independența și integrarea europeană a Republicii Moldova apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
13:50
Șefa statului, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Tot ce faci tu înseamnă Moldova. Când tu acționezi liber și independent, Moldova este liberă și independentă” # Gazeta de Chișinău
Astăzi, 27 august, Republica Moldova marchează 34 de ani de la proclamarea independenței, un moment important pentru istoria și destinul țării noastre. Cu acest prilej, conducerea de vârf a statului a participat la ceremoniile de depunere de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate” și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și […] Articolul Șefa statului, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Tot ce faci tu înseamnă Moldova. Când tu acționezi liber și independent, Moldova este liberă și independentă” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
13:50
Promo-LEX cere repetat intervenția premierului Recean pentru eliberarea lui Vadim Pogorlețchi, deținut ilegal la Tiraspol # Gazeta de Chișinău
Asociația Promo-LEX solicită din nou intervenția prim-ministrului Dorin Recean în cazul lui Vadim Pogorlețchi, condamnat ilegal de structurile de la Tiraspol și aflat în detenție în condiții inumane. Deși urma să fie eliberat în februarie 2025, în contextul condiționalităților impuse Tiraspolului pentru tranzitul gazelor, Pogorlețchi a fost din nou plasat în celula de pedeapsă și […] Articolul Promo-LEX cere repetat intervenția premierului Recean pentru eliberarea lui Vadim Pogorlețchi, deținut ilegal la Tiraspol apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
20 august 2025
17:20
Republica Moldova primește un grant de peste 2 milioane de dolari pentru modernizarea serviciilor medicale de reabilitare # Gazeta de Chișinău
Republica Moldova va beneficia de un grant nerambursabil în valoare de 2,1 milioane de dolari din partea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, după ce Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant. Fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea și îmbunătățirea serviciilor medicale de reabilitare, având un impact direct asupra sănătății și calității vieții […] Articolul Republica Moldova primește un grant de peste 2 milioane de dolari pentru modernizarea serviciilor medicale de reabilitare apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
17:20
Programul „373”, pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, va fi extins # Gazeta de Chișinău
Termenul de implementare a Programului de stimulare a investițiilor „373” se extinde până pe 31 decembrie 2028. Decizia, aprobată de Guvern, oferă întreprinderilor mici și mijlocii un cadru predictibil pentru planificarea investițiilor și facilitează accesul acestora la resurse financiare. Totodată, proiectul stabilește câteva obiective noi, printre care acordarea a cel puțin 2 000 de credite […] Articolul Programul „373”, pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, va fi extins apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
17:20
Guvernul a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026 # Gazeta de Chișinău
Cabinetul de miniștri a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026, care cuprinde 48 de acțiuni destinate asigurării livrărilor stabile de energie pentru întreaga țară în sezonul rece. Documentul vizează diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale, consolidarea securității energetice și implementarea măsurilor de eficiență energetică. Diversificarea surselor de gaze și stocuri […] Articolul Guvernul a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026 apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
17:00
Guvernul a aprobat înființarea întreprinderii administratoare a „Moldova HiTech Park” # Gazeta de Chișinău
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 21 august, Hotărârea privind constituirea întreprinderii administratoare a Parcului de Tehnologii Avansate „Moldova HiTech Park”, un proiect de importanță strategică pentru economia națională, menit să accelereze tranziția țării către o economie bazată pe cunoaștere, digitalizare și inovare. Noua întreprindere va avea forma juridică de societate cu răspundere limitată (SRL), […] Articolul Guvernul a aprobat înființarea întreprinderii administratoare a „Moldova HiTech Park” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
19 august 2025
15:50
Republica Moldova implementează un nou sistem de gestionare a deșeurilor solide # Gazeta de Chișinău
Un nou sistem de gestionare a deșeurilor solide urmează să fie implementat în Republica Moldova, cu scopul de a asigura un mediu mai curat și o gestionare modernă a resurselor. A fost lansată licitația pentru selectarea companiei care va proiecta și construi infrastructura de gestionare a deșeurilor în Regiunea 5: Ungheni, Nisporeni și Călărași. Tot […] Articolul Republica Moldova implementează un nou sistem de gestionare a deșeurilor solide apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
15:40
Reuniune istorică la Washington: Trump și Zelenski discută garanții de securitate pentru Ucraina # Gazeta de Chișinău
La Washington a avut loc o întâlnire de nivel înalt între președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. Deși negocierile nu au adus un armistițiu imediat, Zelenski a descris reuniunea drept „cea mai reușită dintre toate întâlnirile de până acum”. Evenimentul a urmat întrevederii dintre Trump și Vladimir Putin […] Articolul Reuniune istorică la Washington: Trump și Zelenski discută garanții de securitate pentru Ucraina apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
15:20
Scriitorul și publicistul Ionel Căpiță s-a stins din viață la 18 august 2025, la vârsta de 76 de ani, anunță Uniunea Scriitorilor din Moldova. Născut la 1 iunie 1949, în satul Șirăuții de Jos, județul Hotin (astăzi raionul Briceni), Ionel Căpiță și-a descoperit pasiunea pentru poezie încă din anii de școală. A publicat de-a lungul […] Articolul Scriitorul și publicistul Ionel Căpiță a trecut la cele veșnice apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
16 august 2025
17:40
Întâlnire istorică în Alaska: Trump și Putin față în față, fără un plan clar pentru pacea din Ucraina # Gazeta de Chișinău
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, într-un eveniment care, la prima vedere, a părut să aducă mai mult beneficii diplomatice liderului de la Kremlin decât rezultate concrete pentru procesul de pace. Deși motivul oficial al reuniunii a fost găsirea unei soluții pentru războiul din Ucraina, conferința de presă comună nu a adus […] Articolul Întâlnire istorică în Alaska: Trump și Putin față în față, fără un plan clar pentru pacea din Ucraina apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
17:30
Parlamentul se întrunește duminică, 17 august, în sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali # Gazeta de Chișinău
Parlamentul va fi convocat în sesiune specială mâine, 17 august 2025, după ce Biroul permanent a aprobat hotărârea de convocare și proiectul ordinii de zi. În cadrul ședinței plenare, programată să înceapă la ora 11:00, va avea loc ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale, desemnați de Parlament, Guvern și […] Articolul Parlamentul se întrunește duminică, 17 august, în sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
14 august 2025
17:00
Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) se confruntă cu valuri de căldură record, tot mai frecvente, mai intense și mai mortale. Experții avertizează că aceste fenomene nu sunt doar inconfortabile, ci reprezintă „ucigași tăcuți”, ale căror efecte se ascund adesea în statisticile medicale sub forma accidentelor vasculare cerebrale, atacurilor de cord sau insuficienței […] Articolul OMS avertizează: valurile de căldură din Europa devin „ucigași tăcuți” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
16:50
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un supliment salarial de 3000 de lei timp de un an # Gazeta de Chișinău
Tinerii aflați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos lunar de 3000 de lei, pe o perioadă de 12 luni, în cadrul Programului Național de acordare a indemnizației la prima angajare. Inițiativa a fost lansată astăzi, 14 august, în prezența premierului Dorin Recean, sub motto-ul „Moldova crește […] Articolul Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un supliment salarial de 3000 de lei timp de un an apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
13 august 2025
14:50
O elevă din Republica Moldova a reprezentat țara la Campionatul Mondial de Design Grafic din SUA # Gazeta de Chișinău
Cristina Lucanovschi, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Fălești, a devenit prima reprezentantă a Republicii Moldova la Adobe Certified Professional World Championship 2025, competiție internațională de top dedicată tinerilor pasionați de design grafic. Evenimentul s-a desfășurat între 27 și 30 iulie, la Orlando, Florida (SUA), reunind finaliști din peste 30 […] Articolul O elevă din Republica Moldova a reprezentat țara la Campionatul Mondial de Design Grafic din SUA apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
12:20
Un arhitect din Comrat a fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă # Gazeta de Chișinău
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile vizează arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mijloace financiare necuvenite pentru eliberarea autorizației de construire, informează serviciul de presă al […] Articolul Un arhitect din Comrat a fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.