Un arhitect din Comrat a fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă
Gazeta de Chișinău, 13 august 2025 12:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile vizează arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mijloace financiare necuvenite pentru eliberarea autorizației de construire, informează serviciul de presă al […] Articolul Un arhitect din Comrat a fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
