Întâlnire istorică în Alaska: Trump și Putin față în față, fără un plan clar pentru pacea din Ucraina

Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, într-un eveniment care, la prima vedere, a părut să aducă mai mult beneficii diplomatice liderului de la Kremlin decât rezultate concrete pentru procesul de pace. Deși motivul oficial al reuniunii a fost găsirea unei soluții pentru războiul din Ucraina, conferința de presă comună nu a adus […] Articolul Întâlnire istorică în Alaska: Trump și Putin față în față, fără un plan clar pentru pacea din Ucraina apare prima dată în Gazeta de Chișinău.

