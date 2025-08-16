Întâlnire istorică în Alaska: Trump și Putin față în față, fără un plan clar pentru pacea din Ucraina
Gazeta de Chișinău, 16 august 2025 17:40
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, într-un eveniment care, la prima vedere, a părut să aducă mai mult beneficii diplomatice liderului de la Kremlin decât rezultate concrete pentru procesul de pace. Deși motivul oficial al reuniunii a fost găsirea unei soluții pentru războiul din Ucraina, conferința de presă comună nu a adus
Acum o oră
17:40
17:30
Parlamentul se întrunește duminică, 17 august, în sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali # Gazeta de Chișinău
Parlamentul va fi convocat în sesiune specială mâine, 17 august 2025, după ce Biroul permanent a aprobat hotărârea de convocare și proiectul ordinii de zi. În cadrul ședinței plenare, programată să înceapă la ora 11:00, va avea loc ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale, desemnați de Parlament, Guvern și
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) se confruntă cu valuri de căldură record, tot mai frecvente, mai intense și mai mortale. Experții avertizează că aceste fenomene nu sunt doar inconfortabile, ci reprezintă „ucigași tăcuți", ale căror efecte se ascund adesea în statisticile medicale sub forma accidentelor vasculare cerebrale, atacurilor de cord sau insuficienței
16:50
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un supliment salarial de 3000 de lei timp de un an # Gazeta de Chișinău
Tinerii aflați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos lunar de 3000 de lei, pe o perioadă de 12 luni, în cadrul Programului Național de acordare a indemnizației la prima angajare. Inițiativa a fost lansată astăzi, 14 august, în prezența premierului Dorin Recean, sub motto-ul „Moldova crește
13 august 2025
14:50
O elevă din Republica Moldova a reprezentat țara la Campionatul Mondial de Design Grafic din SUA # Gazeta de Chișinău
Cristina Lucanovschi, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din Fălești, a devenit prima reprezentantă a Republicii Moldova la Adobe Certified Professional World Championship 2025, competiție internațională de top dedicată tinerilor pasionați de design grafic. Evenimentul s-a desfășurat între 27 și 30 iulie, la Orlando, Florida (SUA), reunind finaliști din peste 30
12:20
Un arhitect din Comrat a fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă # Gazeta de Chișinău
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile vizează arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mijloace financiare necuvenite pentru eliberarea autorizației de construire, informează serviciul de presă al
24 iulie 2025
19:00
Maia Sandu, primită de Regele Charles al III-lea la Sandringham: „Sprijinul Marii Britanii ne dă încredere să continuăm pe calea democrației” # Gazeta de Chișinău
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită de Majestatea Sa Regele Charles al III-lea la reședința regală din Sandringham, în cadrul unei vizite de lucru desfășurate în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șefa statului moldovean i-a mulțumit regelui pentru ospitalitatea acordată și a subliniat
18:50
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer # Gazeta de Chișinău
În cadrul vizitei de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe parteneriatul economic, sprijinul acordat de Regatul Unit pentru modernizarea Republicii Moldova, precum și pe rolul activ
18:30
Moldova își dublează exporturile de fructe în UE: mai multe cireșe, prune, mere și struguri pe mesele europenilor # Gazeta de Chișinău
Agricultorii moldoveni au motive serioase de optimism: Republica Moldova va putea exporta fără taxe zeci de mii de tone în plus de cireșe, prune, mere și struguri de masă către Uniunea Europeană, ca urmare a unui nou acord convenit între Guvernul de la Chișinău și Comisia Europeană. Decizia vine în urma finalizării negocierilor pentru actualizarea
18 iulie 2025
18:30
Alexandru Moşanu, figură marcantă a istoriei recente a Republicii Moldova. Activitatea sa politică în mărturiile contemporanilor şi în documente de arhivă # Gazeta de Chișinău
În contextul aniversării a 35–a a dobândirii suveranităţii statale, numele unuia dintre ctitorii acestui eveniment fondator al statului Republica Moldova se cuvine evocat în mod special. Este vorba despre Alexandru Moşanu (19 iulie 1932 – 7 decembrie 2017), figură marcantă a mişcării de eliberare naţională a basarabenilor din ultimele decenii ale secolului trecut, istoric, profesor
