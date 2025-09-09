Maia Sandu, în Parlamentul European: „Viitorul Republicii Moldova depinde de curajul cu care ne apărăm votul” / VIDEO
Observatorul de Nord, 9 septembrie 2025 18:00
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj ferm în plenul Parlamentului European, avertizând asupra pericolelor la adresa democrației și subliniind că alegerile din 28 septembrie vor decide direcția Republicii Moldova: spre consolidarea democratică europeană sau spre destabilizare prin influențe rusești. În fața eurodeputaților, Maia Sandu a vorbit despre provocările cu care se confruntă statele democratice,
• • •
Acum o oră
18:00
17:50
92.5 milioane lei pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează, că a fost finanțată plata pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, în valoare totală de 92.5 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Reamintim, că la rubrica Întrebări frecvente de pe pagina-web
Acum 2 ore
16:50
Lucrările de reparație a străzilor Oleinicov și Decebal din Soroca pe ultima sută de metri / VIDEO # Observatorul de Nord
În luna august, la Soroca au început lucrările de reparație a porțiunii de drum ce cuprinde străzile Oleinicov, Decebal și intersecția cu Ștefan cel Mare. Pe durata lucrărilor, traficul în zonă a fost restricționat, fapt ce a îngreunat circulația pentru șoferi și locuitori. La sfârșitul lunii august, porțiunea a fost redeschisă pentru circulație, însă lucrările
Acum 4 ore
16:10
La 13 septembrie 2025, Soroca va găzdui ediția a XXIV-a a Festivalului Etniilor „Unitate prin diversitate", un eveniment care adună comunitățile din raion într-o atmosferă de cultură, muzică și tradiții. Evenimentul va începe la ora 10:00, la Palatul de Cultură Soroca. Festivalul promite o zi plină de culoare și tradiții. Cei care vor fi prezenți
15:40
Școala de Arte Plastice din Drochia: Locul unde talentul copiilor prinde culoare / VIDEO # Observatorul de Nord
De peste 40 de ani, Școala de Arte Plastice pentru Copii din Drochia este un spațiu unde micii artiști descoperă frumusețea desenului și a culorii. Aici vin an de an zeci de elevi pasionați, care, pe lângă studiul în clase, își petrec orele de creație și în aer liber, pictând parcuri, biserici, drumuri și clădiri
15:30
Astăzi, 9 septembrie, Ion Suruceanu își sărbătorește ziua de naștere. Artistul, născut în 1949 la Suruceni, a devenit de-a lungul timpului un simbol al muzicii ușoare din Republica Moldova. De mai bine de cinci decenii, cântecele sale adună săli pline și răsună la radio și televiziune. Melodii precum „Numai tu", „Ce seară minunată", „Anii tinereții"
15:10
Dosarul în care o femeie de 85 de ani din Soroca a fost lovită de un minor pe trotinetă electrică a ajuns în instanță. Prima ședință a avut loc pe 4 septembrie, iar următoarea este programată pe 9 octombrie 2025. Rudele victimei spun că starea de sănătate a acesteia rămâne grav afectată. Femeia este dependentă
14:50
RAM Impact organizează un nou eveniment la Soroca, unde va avea loc adunarea generală a creatorilor de conținut din Nord-Est, pe 13 septembrie la Palatul de Cultură. Întâlnirea reunește creatori de conținut, artiști și experți media pentru a discuta despre folosirea responsabilă a divertismentului online, alegerea surselor de încredere, colaborarea dintre diferite voci care,
Acum 6 ore
13:30
Alte 10 profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar # Observatorul de Nord
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025", Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de
Acum 8 ore
12:20
Medicul de familie Natalia Ceban-Afteni: „Am ales să revin în satul meu de baștină și nu am regretat nicio clipă” / VIDEO # Observatorul de Nord
La OMF Șeptelici, medicul de familie Natalia Ceban-Afteni activează de cinci ani, atât în satul Șeptelici, cât și în satul Șolcani. Absolventă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", unde a urmat șase ani de studii și trei ani de rezidențiat în specialitatea medicină de familie, Natalia spune că alegerea profesiei a
12:00
Falsul unui activist „șorist”: în Franţa şi Germania pensiile nu sunt achitate # Observatorul de Nord
Alexandr Procopenco, un adept activ al oligarhului fugar Ilan Şor, a declarat că în Franţa şi Germania guvernele nu sunt în stare să le achite pensionarilor pensiile. Potrivit acestuia, autorităţile moldoveneşti „ne duc în acel loc unde deja de pe acum e rău". Fals! Nu există niciun fel de dificultăţi ce ţin de achitarea pensiilor.
11:50
Moldovan National Youth Orchestra revine în fața publicului cu o serie de concerte în aer liber, organizate sub genericul „Concerte în aer liber ca-n Europa". Evenimentele vor avea loc în șase localități din Republica Moldova și vor aduce pe scenă un program muzical variat, de la clasic la rock. Scopul proiectului este de a aduce
Acum 12 ore
10:20
Un bărbat din Soroca a fost amendat cu 1500 de lei pentru un apel fals la serviciul unic 112. Incidentul s-a produs în noaptea de 27 iulie, când acesta a anunțat în mod intenționat că o persoană ar fi fost agresată de tatăl său. Poliția a constatat că alerta a fost falsă, iar contravenientul și-a
10:10
În ultimele săptămâni, pe rețelele sociale și pe anumite site-uri obscure a început să circule un zvon potrivit căruia, dacă partidul PAS va câștiga alegerile parlamentare din 28 septembrie, președinta Maia Sandu ar urma să trimită 700 de voluntari din Republica Moldova pe frontul din Ucraina. Potrivit experților consultați de portalul Stopfals.md, această informație este
10:00
Viorel Cernăuțeanu: „100 de milioane de dolari este doar a treia parte din suma investită de Rusia în procesul electoral din R. Moldova” # Observatorul de Nord
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a acordat un interviu în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat „MOLDPRES". În cadrul acestuia, conducerea Poliției Naționale a vorbit despre campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul", protestele regizate de gruparea criminală Șor, miza Federației Ruse în alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, tentativele de
09:30
Profil Electoral: Partidul Social Democrat European: trecutul legat de Vlad Plahotniuc și schimbarea la față # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală a înregistrat 21 de concurenți electorali, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, electoratul va avea o misiune pe cât de importantă, pe atât de responsabilă or, pentru a alege corect este nevoie de cât mai multe informații despre candidații la un loc în legislativ. În acest context, colegii de la
09:00
În plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o adevărată piață a sondajelor politice. Platforme obscure, pagini anonime și chiar site-uri, aparent credibile, au început să publice așa-numite sondaje, care de fapt sunt niște chestionare fără publicarea unor rezultate, care pretind că studiază opiniile cetățenilor. De ce sunt grave aceste practici? Pentru că, de regulă, sondajele
08:10
Curs valutar, 9 septembrie 2025: euro crește cu cinci bani, iar dolarul scade cu un ban # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișate de Banca Națională a Moldovei astăzi, 9 septembrie 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 57 de bani, cu 5 bani mai mult decât ieri. Dolarul american se ieftinește cu un ban și va avea valoarea 16 lei și 68 de bani. Leul românesc va
07:50
7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru # Observatorul de Nord
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru încheierea unui Acord de grant dintre țara noastră și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Banii sunt destinați
07:50
Pe data de 25 septembrie, dimineața, Vlad Plahotniuc va fi adus în Republica Moldova – de la Renato Usatâi cetire # Observatorul de Nord
Invitat la emisiunea jurnalistului Anatolie Golea de la TV8, Renato Usatâi a dat o „veste-bombă" – joi, 25 septembrie, cu o cursă avia de dimineață, va fi adus de la Atena, în Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatâi, a mai declarat că această extrădare ar aduce o plus valoare guvernării actuale
07:10
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Intimitatea este la cote maxime pentru nativi, mai ales astăzi. În particular, cele mai multe dintre legături vor aduce bucurie și zâmbet. Astrele le sugerează nativilor să aibă încredere în propriile forțe și să nu lase ca nimic să-i afecteze. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21
06:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru astăzi, 9 septembrie, un preț maxim de comercializare a benzinei de 23 de lei și 25 de bani, în scădere cu 2 bani. Și motorina se ieftinește cu 2 bani. Astfel un litru va putea fi cumpărat cu 19 lei și 72 de bani.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologiloor astăzi, 9 septembrie 2025, vom avea o zi frumoasă, cu mult soare și fără precipitații. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +16 și +26 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 procente, umdidtatea aerului va fi de 47 la sută, iar vântul va
06:10
Acum, la trecere de ani, ani încerc să-mi aduc aminte de prima mea întâlnire cu Râul copilării mele. Și de fiecare dată îmi vine în memorie una si aceeaşi scenă. Lunca Nistrului scăldată în mireasma lăcrimioarelor şi cântecul privighetorilor, sărbătorea Primăvara. Părinţii mei, Daria şi Andronie dădeau de zor cu bătrâna sapă, salvând păpuşoiul firav din
Acum 24 ore
19:40
Igor Dodon speculează din nou la subiectul închiderii școlilor, deși s-a implicat personal în proces # Observatorul de Nord
La o întâlnire electorală recentă, Igor Dodon a promis că „va lichidea" formula actuală de finanțare a instituțiilor de învățământ „pentru a păstra școlile mici", declarând că aceasta ar fi fost introdusă de Maia Sandu. În realitate, chiar Igor Dodon a fost printre cei care și-au pus semnătura pe Concepţia optimizării numărului angajaţilor din
Ieri
16:50
În atenția călătorilor! Circulația prin punctul de trecere a frontierei de la Costești–Stânca va fi îngreunată # Observatorul de Nord
Conform informației prezentate de Poliția de Frontieră, în zilele de 9 și 10 septembrie 2025, circulația prin punctul de trecere a frontierei de la Costești–Stânca va fi îngreunată din cauza unor lucrări de montaj la priza de apă aferentă conductei de utilități de pe coronamentul barajului hidrotehnic. Astfel, pe 9 septembrie, între orele 08:00–16:00, și pe
16:00
Percheziții și probe noi în cazul șefului sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți, arestat pentru răpirea ucrainenilor # Observatorul de Nord
Ancheta în dosarul șefului sectorului Cosăuți al Poliției de Frontieră scoate la iveală noi detalii: la domiciliul acestuia au fost ridicate bunuri ce ar aparține unor cetățeni străini care au trecut ilegal frontiera și care ar fi fost transportați forțat în Ucraina. Poliția a constatat că alerta a fost falsă, iar contravenientul și-a
15:20
Dezbateri electorale la Observatorul de Nord, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Observatorul de Nord
Observatorul de Nord va organiza, pe 18, 19, 24 și 25 septembrie 2025, o serie de dezbateri electorale cu candidații din raioanele Soroca, Florești și Drochia, în cadrul emisiunii OBSERVATORUL. Evenimentele vor avea loc în studioul redacției și vor fi transmise pe toate platformele media ale Observatorului de Nord. Dezbaterile sunt gratuite și au ca
13:50
Viitorul unei țări se vede cel mai bine prin felul în care are grijă de copii și sprijină familiile. Moldova are părinți harnici, tineri ambițioși și oameni gospodari,
12:50
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, una dintre cele mai vechi instituții de învățământ cu profil agrar din Republica Moldova, aniversează 118 ani de la fondare. De-a lungul timpului, instituția a format peste 38.000 de specialiști și a devenit un pilon esențial în dezvoltarea sectorului agroalimentar național. Cu o felicitare pentru colectiv, absolvenți și elevi a […] Post-ul Colegiul Tehnic Agricol din Soroca marchează 118 ani de la fondare apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Două mașini s-au răsturnat la Stoicani: Un bărbat de 44 de ani a ajuns la spital / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În dimineața zilei de 7 septembrie, în jurul orei 08:45, pe traseul Soroca – Chișinău, în apropierea satului Stoicani, s-a produs un accident rutier. Potrivit Inspectoratului de Poliție Soroca, un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unui Opel, nu ar fi cedat trecerea unui Volkswagen, condus de un tânăr de 19 ani. În […] Post-ul Două mașini s-au răsturnat la Stoicani: Un bărbat de 44 de ani a ajuns la spital / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Persoane eșe care sunt scutite de obligația achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat – vezi cine sunt acestea # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat că, potrivit Anexei nr.1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, anumite categorii de persoane sunt scutite de obligația achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat. Astfel, conform prevederilor: • pct. 1.6, pct. 1.61 și pct. […] Post-ul Persoane eșe care sunt scutite de obligația achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat – vezi cine sunt acestea apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Voleibaliștii din Nimereuca au fost „mai puțin ospitalieri” – nu au dat oaspeților nici o șansă și au câștigat Cupa Prieteniei # Observatorul de Nord
În satul Nimereuca a avut loc un turneu tradițional regional la volei, dotat cu Cupa Prieteniei. La competiția organizată de Serviciul Tineret şi Sport din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca și Agenția Teritorială Olimpică și Sportivă din Soroca au participat echipe din Florești, Ocnița, Șoldănești, Soroca și comuna Nimereuca. Gazdele s-au dovedit a fi […] Post-ul Voleibaliștii din Nimereuca au fost „mai puțin ospitalieri” – nu au dat oaspeților nici o șansă și au câștigat Cupa Prieteniei apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Încă un sorocean se vrea deputat, este vorba de Eduard Voinițchi, a.n. 1983, din satul Vasilcău raionul Soroca. Acesta candidează pe listele partidului „Moldova Mare” cu numărul 38. Din informațiile publicate pe cec.md aflăm că acesta este militar, instructor în cadrul CNPSAN (nu am găsit o instituție cu așa abreviere). Amintim că și alți soroceni […] Post-ul Un sorocean vrea să fie deputat pe lista partidului „Moldova Mare” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Un șef al Sectorului Poliției de Frontieră ar fi fost reținut la Soroca: suspectat de răpire și abuz asupra refugiaților ucraineni # Observatorul de Nord
Un șef al Sectorului Poliției de Frontieră din raionul Soroca, este bănuit că ar fi răpit refugiați ucraineni, deposedându-i de bani și bunuri, pentru ca ulterior aceștia să fie trimiși pe front. Vineri, 5 septembrie, ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI au desfășurat o operațiune în raionul Soroca, în urma căreia l-au reținut, […] Post-ul Un șef al Sectorului Poliției de Frontieră ar fi fost reținut la Soroca: suspectat de răpire și abuz asupra refugiaților ucraineni apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Profil Electoral // Partidul Național Moldovenesc: unirea pentru integrare, modelul României și noua croială teritorială # Observatorul de Nord
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 sunt primul scrutin la care Partidul Național Moldovenesc (PNM) și-a anunțat participarea. La doi ani de la fondare, PNM are experiența participării în alegerile locale din 2023, în cadrul cărora președintele formațiunii, Dragoș Galbur, a candidat pentru fotoliul de primar al municipiului Chișinău. În toamna 2024, formațiunea a decis să […] Post-ul Profil Electoral // Partidul Național Moldovenesc: unirea pentru integrare, modelul României și noua croială teritorială apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Reamintire: Recomandări pentru vânătoare în siguranță în zona de frontieră – sezonul 2025–2026 # Observatorul de Nord
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se desfășoară sezonul de vânătoare. Poliția de Frontieră reamintește tuturor vânătorilor că activitatea este permisă doar cu respectarea normelor legale. Pentru siguranța dumneavoastră și pentru asigurarea securității frontierei de stat, vă îndemnăm să țineți cont de următoarele: 1. Obținerea avizului pentru vânătoare în zona de frontieră: Accesul în zona […] Post-ul Reamintire: Recomandări pentru vânătoare în siguranță în zona de frontieră – sezonul 2025–2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Cadavrele a două persoane au fost găsite spânzurate la domiciliu. Descoperirele macabre au fost înregistrate astăzi în raioanele Orhei și Soroca, susțin sursele PulsMedia.MD. Primul caz a fost înregistrat în această dimineață, în jurul orei 09:30, în localitatea Piatra din raionul Orhei. Poliția a fost alertată, după ce în podul unei case a fost depistat […] Post-ul Un bărbat de 54 de ani din Bădiceni a fost găsit spânzurat apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Horoscop săptămânal Berbec: 8-14 septembrie 2025 Niciodată nu ai putut să faci lucruri pentru propriul bine. De cele mai multe ori te concentrezi pe cei din jur și lași deoparte nevoile sau visurile pe care le ai. Atunci când vine vorba de contextul profesional, ești o fire categorică și crezi în puterea limitelor. Având acest […] Post-ul Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 8-14 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
A fost stabilită ordinea concurenților electorali și modelul buletinului de vot # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală a hotărât că, în buletinul de vot vor figura 23 de concurenți: 20 de partide politice, trei candidați independenți și patru blocuri electorale, și anume: Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; Partidul Politic „Democrația Acasă”; Partidul Politic Coaliția pentru Unitate şi Bunăstare; Andrei Năstase – candidat independent; Partidul Politic Alianța Liberalilor și […] Post-ul A fost stabilită ordinea concurenților electorali și modelul buletinului de vot apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 8 septembrie 2025: astăzi dolarul se scumpește, iar dolarul se ieftinește # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 8 septembrie 2025, euro este mai scump cu patru bani, iar dolarul este mai ieftin cu 2 bani. Leul românesc este mai scump cu 0,01 lei, Hrivna ucraineană costă 40 de bani, uar rubla rusească este cotată la 20 de bani. Post-ul Curs valutar, 8 septembrie 2025: astăzi dolarul se scumpește, iar dolarul se ieftinește apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Horoscopul zilei de 8 septembrie 2025. Berbecii sunt mai calmi. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Fecioarele reușesc să se bucure de cele mai frumoase întâmplări în această zi. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Astrele le sunt alături tuturor pentru a-i ghida la fiecare pas. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Faptul că-ți revizuiești strategiile pe […] Post-ul Horoscopul zilei de 8 septembrie 2025. Berbecii sunt mai calmi. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Meteo, 8 septembrie 2025: început de săptămână cu vreme caldă și fără precipitații # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, în prima zi a celei de-a doua săptămâni din luna septembrie, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme frumoasă, fără precipitații. Valorile termice se vor încadra între +14 și +26 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de doar cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 41 […] Post-ul Meteo, 8 septembrie 2025: început de săptămână cu vreme caldă și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Schizofrenie propagandistică. Kremlinul a inventat o nouă boală psihică pentru Maia Sandu # Observatorul de Nord
Propaganda Kremlinului a născocit o nouă boală psihică pe care i-a atribuit-o președintei Maiei Sandu. De această dată, autorii falsului au trucat „documente” ale clinicii vieneze Döbling, afirmând că șefa statului suferă de schizofrenie. Falsul a fost răspândit de una dintre cele mai toxice portavoci ale Kremlinului din R. Moldova, Gagauznews, dar și de mai multe conturi anonime de […] Post-ul Schizofrenie propagandistică. Kremlinul a inventat o nouă boală psihică pentru Maia Sandu apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
EFA se joacă cu focul, dar câștigă trei puncte în meciul cu bălțenii de la Atletico # Observatorul de Nord
Meci cu năbădăi la Visoca, unde gazdele au marcat patru din cele cinci goluri, dar…s-au și jucat cu focul. or, soarta partidei a fost decisă în repriza a doua când gazdele au lăsat senzații că și scorul de 3-0 este unul periculos în fotbal. Astfel, în primele 45 de minute scorul nu a fost deschis, […] Post-ul EFA se joacă cu focul, dar câștigă trei puncte în meciul cu bălțenii de la Atletico apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Mască hidratantă pentru față: de ce este atât de importantă în viața de zi cu zi # Observatorul de Nord
Îngrijirea tenului acasă la 21 de ani este diferită de cea cu care erau obișnuite bunicile noastre. Acum nu mai este nevoie să amestecați gălbenuș de ou cu ulei de măsline și câteva picături de suc de lămâie pentru a vă reîmprospăta tenul cu o mască naturală. Mască față hidratantă gata preparată, într-un ambalaj elegant și […] Post-ul Mască hidratantă pentru față: de ce este atât de importantă în viața de zi cu zi apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Viespile din curte pot transforma activitățile în aer liber într-o adevărată pacoste, mai ales în lunile calde. Aceste insecte nu doar că ne strică starea de spirit, dar pot fi periculoase prin înțepăturile lor, mai ales pentru persoanele alergice. Deși mulți folosesc repelenți chimici sau apelează la firme specializate, există și alternative naturale, sigure pentru […] Post-ul Cum să scapi de viespi în curte cu soluții naturale apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Crimă la Soroca: Un bărbat de 44 de ani a fost ucis, iar altul de 78 de ani a ajuns la spital # Observatorul de Nord
Noaptea trecută, liniștea orașului Soroca a fost zguduită de o crimă șocantă. Doi bărbați au fost găsiți zăcând însângerați pe strada Vasile Stroiescu, în jurul orei 04:35. Descoperirea a fost făcută de o femeie, care a alertat imediat autoritățile. La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Soroca și un echipaj medical. […] Post-ul Crimă la Soroca: Un bărbat de 44 de ani a fost ucis, iar altul de 78 de ani a ajuns la spital apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Aruncarea uleiului de gătit folosit direct în chiuvetă poate părea o soluție rapidă, dar are efecte serioase asupra instalațiilor și mediului. Specialiștii atrag atenția că acest obicei poate provoca probleme importante dacă nu este evitat. 5 motive pentru care uleiul nu trebuie aruncat în chiuvetă Înfundă țevileUleiul răcit se solidifică parțial în contact cu apa […] Post-ul De ce nu trebuie să arunci uleiul folosit în chiuvetă și cum să scapi de el? apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Toamna 2025 aduce o schimbare semnificativă în peisajul modei, cu o reîntoarcere la siluete relaxate, culori pământii și un accent pe confort și eleganță. În acest sezon, piesele vestimentare se transformă în declarații de stil, iar garderoba reflectă o fuziune între tradiție și inovație. Ce Se Poartă în Toamna 2025: Silhouette Relaxate și Linii Clasice:Pantalonii […] Post-ul Tendințele modei pentru toamna 2025: Ce se poartă și ce nu apare prima dată în Observatorul de Nord.
