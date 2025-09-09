Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Observatorul de Nord, 9 septembrie 2025 07:10
Intimitatea este la cote maxime pentru nativi, mai ales astăzi. În particular, cele mai multe dintre legături vor aduce bucurie și zâmbet. Astrele le sugerează nativilor să aibă încredere în propriile forțe și să nu lase ca nimic să-i afecteze. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 […] Post-ul Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
07:10
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Intimitatea este la cote maxime pentru nativi, mai ales astăzi. În particular, cele mai multe dintre legături vor aduce bucurie și zâmbet. Astrele le sugerează nativilor să aibă încredere în propriile forțe și să nu lase ca nimic să-i afecteze. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 […] Post-ul Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
06:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru astăzi, 9 septembrie, un preț maxim de comercializare a benzinei de 23 de lei și 25 de bani, în scădere cu 2 bani. Și motorina se ieftinește cu 2 bani. Astfel un litru va putea fi cumpărat cu 19 lei și 72 de bani. Post-ul Astăzi, 9 septembrie 2025, prețul la benzină și motorină este mai mic apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologiloor astăzi, 9 septembrie 2025, vom avea o zi frumoasă, cu mult soare și fără precipitații. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +16 și +26 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 procente, umdidtatea aerului va fi de 47 la sută, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 9 septembrie 2025: zi fără precipitații și cu mult soare apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Acum, la trecere de ani, ani încerc să-mi aduc aminte de prima mea întâlnire cu Râul copilării mele. Și de fiecare dată îmi vine în memorie una si aceeaşi scenă. Lunca Nistrului scăldată în mireasma lăcrimioarelor şi cântecul privighetorilor, sărbătorea Primăvara. Părinţii mei, Daria şi Andronie dădeau de zor cu bătrâna sapă, salvând păpuşoiul firav din […] Post-ul Nistrul – râul copilăriei mele apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
19:40
Igor Dodon speculează din nou la subiectul închiderii școlilor, deși s-a implicat personal în proces # Observatorul de Nord
La o întâlnire electorală recentă, Igor Dodon a promis că „va lichidea” formula actuală de finanțare a instituțiilor de învățământ „pentru a păstra școlile mici”, declarând că aceasta ar fi fost introdusă de Maia Sandu. În realitate, chiar Igor Dodon a fost printre cei care și-au pus semnătura pe Concepţia optimizării numărului angajaţilor din […] Post-ul Igor Dodon speculează din nou la subiectul închiderii școlilor, deși s-a implicat personal în proces apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
16:50
În atenția călătorilor! Circulația prin punctul de trecere a frontierei de la Costești–Stânca va fi îngreunată # Observatorul de Nord
Conform informației prezentate de Poliția de Frontieră, în zilele de 9 și 10 septembrie 2025, circulația prin punctul de trecere a frontierei de la Costești–Stânca va fi îngreunată din cauza unor lucrări de montaj la priza de apă aferentă conductei de utilități de pe coronamentul barajului hidrotehnic. Astfel, pe 9 septembrie, între orele 08:00–16:00, și pe […] Post-ul În atenția călătorilor! Circulația prin punctul de trecere a frontierei de la Costești–Stânca va fi îngreunată apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Percheziții și probe noi în cazul șefului sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți, arestat pentru răpirea ucrainenilor # Observatorul de Nord
Ancheta în dosarul șefului sectorului Cosăuți al Poliției de Frontieră scoate la iveală noi detalii: la domiciliul acestuia au fost ridicate bunuri ce ar aparține unor cetățeni străini care au trecut ilegal frontiera și care ar fi fost transportați forțat în Ucraina. Procurorii PCCOCS și ofițerii SPIA al MAI au confirmat că operațiunea din 5 […] Post-ul Percheziții și probe noi în cazul șefului sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți, arestat pentru răpirea ucrainenilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Dezbateri electorale la Observatorul de Nord, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Observatorul de Nord
Observatorul de Nord va organiza, pe 18, 19, 24 și 25 septembrie 2025, o serie de dezbateri electorale cu candidații din raioanele Soroca, Florești și Drochia, în cadrul emisiunii OBSERVATORUL. Evenimentele vor avea loc în studioul redacției și vor fi transmise pe toate platformele media ale Observatorului de Nord. Dezbaterile sunt gratuite și au ca […] Post-ul Dezbateri electorale la Observatorul de Nord, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Viitorul unei țări se vede cel mai bine prin felul în care are grijă de copii și sprijină familiile. Moldova are părinți harnici, tineri ambițioși și oameni gospodari, dar, ani la rând după independență, lipsa stabilității și a condițiilor decente i-a făcut pe mulți să plece. Acum, în schimb, aderarea la Uniunea Europeană, inclusă în […] Post-ul Moldova europeană – o alegere pentru copiii și familiile noastre apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, una dintre cele mai vechi instituții de învățământ cu profil agrar din Republica Moldova, aniversează 118 ani de la fondare. De-a lungul timpului, instituția a format peste 38.000 de specialiști și a devenit un pilon esențial în dezvoltarea sectorului agroalimentar național. Cu o felicitare pentru colectiv, absolvenți și elevi a […] Post-ul Colegiul Tehnic Agricol din Soroca marchează 118 ani de la fondare apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Două mașini s-au răsturnat la Stoicani: Un bărbat de 44 de ani a ajuns la spital / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În dimineața zilei de 7 septembrie, în jurul orei 08:45, pe traseul Soroca – Chișinău, în apropierea satului Stoicani, s-a produs un accident rutier. Potrivit Inspectoratului de Poliție Soroca, un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unui Opel, nu ar fi cedat trecerea unui Volkswagen, condus de un tânăr de 19 ani. În […] Post-ul Două mașini s-au răsturnat la Stoicani: Un bărbat de 44 de ani a ajuns la spital / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Persoane eșe care sunt scutite de obligația achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat – vezi cine sunt acestea # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat că, potrivit Anexei nr.1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, anumite categorii de persoane sunt scutite de obligația achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat. Astfel, conform prevederilor: • pct. 1.6, pct. 1.61 și pct. […] Post-ul Persoane eșe care sunt scutite de obligația achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat – vezi cine sunt acestea apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Voleibaliștii din Nimereuca au fost „mai puțin ospitalieri” – nu au dat oaspeților nici o șansă și au câștigat Cupa Prieteniei # Observatorul de Nord
În satul Nimereuca a avut loc un turneu tradițional regional la volei, dotat cu Cupa Prieteniei. La competiția organizată de Serviciul Tineret şi Sport din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca și Agenția Teritorială Olimpică și Sportivă din Soroca au participat echipe din Florești, Ocnița, Șoldănești, Soroca și comuna Nimereuca. Gazdele s-au dovedit a fi […] Post-ul Voleibaliștii din Nimereuca au fost „mai puțin ospitalieri” – nu au dat oaspeților nici o șansă și au câștigat Cupa Prieteniei apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Încă un sorocean se vrea deputat, este vorba de Eduard Voinițchi, a.n. 1983, din satul Vasilcău raionul Soroca. Acesta candidează pe listele partidului „Moldova Mare” cu numărul 38. Din informațiile publicate pe cec.md aflăm că acesta este militar, instructor în cadrul CNPSAN (nu am găsit o instituție cu așa abreviere). Amintim că și alți soroceni […] Post-ul Un sorocean vrea să fie deputat pe lista partidului „Moldova Mare” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Un șef al Sectorului Poliției de Frontieră ar fi fost reținut la Soroca: suspectat de răpire și abuz asupra refugiaților ucraineni # Observatorul de Nord
Un șef al Sectorului Poliției de Frontieră din raionul Soroca, este bănuit că ar fi răpit refugiați ucraineni, deposedându-i de bani și bunuri, pentru ca ulterior aceștia să fie trimiși pe front. Vineri, 5 septembrie, ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI au desfășurat o operațiune în raionul Soroca, în urma căreia l-au reținut, […] Post-ul Un șef al Sectorului Poliției de Frontieră ar fi fost reținut la Soroca: suspectat de răpire și abuz asupra refugiaților ucraineni apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Profil Electoral // Partidul Național Moldovenesc: unirea pentru integrare, modelul României și noua croială teritorială # Observatorul de Nord
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 sunt primul scrutin la care Partidul Național Moldovenesc (PNM) și-a anunțat participarea. La doi ani de la fondare, PNM are experiența participării în alegerile locale din 2023, în cadrul cărora președintele formațiunii, Dragoș Galbur, a candidat pentru fotoliul de primar al municipiului Chișinău. În toamna 2024, formațiunea a decis să […] Post-ul Profil Electoral // Partidul Național Moldovenesc: unirea pentru integrare, modelul României și noua croială teritorială apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Reamintire: Recomandări pentru vânătoare în siguranță în zona de frontieră – sezonul 2025–2026 # Observatorul de Nord
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se desfășoară sezonul de vânătoare. Poliția de Frontieră reamintește tuturor vânătorilor că activitatea este permisă doar cu respectarea normelor legale. Pentru siguranța dumneavoastră și pentru asigurarea securității frontierei de stat, vă îndemnăm să țineți cont de următoarele: 1. Obținerea avizului pentru vânătoare în zona de frontieră: Accesul în zona […] Post-ul Reamintire: Recomandări pentru vânătoare în siguranță în zona de frontieră – sezonul 2025–2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Cadavrele a două persoane au fost găsite spânzurate la domiciliu. Descoperirele macabre au fost înregistrate astăzi în raioanele Orhei și Soroca, susțin sursele PulsMedia.MD. Primul caz a fost înregistrat în această dimineață, în jurul orei 09:30, în localitatea Piatra din raionul Orhei. Poliția a fost alertată, după ce în podul unei case a fost depistat […] Post-ul Un bărbat de 54 de ani din Bădiceni a fost găsit spânzurat apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Horoscop săptămânal Berbec: 8-14 septembrie 2025 Niciodată nu ai putut să faci lucruri pentru propriul bine. De cele mai multe ori te concentrezi pe cei din jur și lași deoparte nevoile sau visurile pe care le ai. Atunci când vine vorba de contextul profesional, ești o fire categorică și crezi în puterea limitelor. Având acest […] Post-ul Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 8-14 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
A fost stabilită ordinea concurenților electorali și modelul buletinului de vot # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală a hotărât că, în buletinul de vot vor figura 23 de concurenți: 20 de partide politice, trei candidați independenți și patru blocuri electorale, și anume: Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; Partidul Politic „Democrația Acasă”; Partidul Politic Coaliția pentru Unitate şi Bunăstare; Andrei Năstase – candidat independent; Partidul Politic Alianța Liberalilor și […] Post-ul A fost stabilită ordinea concurenților electorali și modelul buletinului de vot apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 8 septembrie 2025: astăzi dolarul se scumpește, iar dolarul se ieftinește # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 8 septembrie 2025, euro este mai scump cu patru bani, iar dolarul este mai ieftin cu 2 bani. Leul românesc este mai scump cu 0,01 lei, Hrivna ucraineană costă 40 de bani, uar rubla rusească este cotată la 20 de bani. Post-ul Curs valutar, 8 septembrie 2025: astăzi dolarul se scumpește, iar dolarul se ieftinește apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Horoscopul zilei de 8 septembrie 2025. Berbecii sunt mai calmi. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Fecioarele reușesc să se bucure de cele mai frumoase întâmplări în această zi. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Astrele le sunt alături tuturor pentru a-i ghida la fiecare pas. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Faptul că-ți revizuiești strategiile pe […] Post-ul Horoscopul zilei de 8 septembrie 2025. Berbecii sunt mai calmi. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Meteo, 8 septembrie 2025: început de săptămână cu vreme caldă și fără precipitații # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, în prima zi a celei de-a doua săptămâni din luna septembrie, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme frumoasă, fără precipitații. Valorile termice se vor încadra între +14 și +26 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de doar cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 41 […] Post-ul Meteo, 8 septembrie 2025: început de săptămână cu vreme caldă și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
06:40
Schizofrenie propagandistică. Kremlinul a inventat o nouă boală psihică pentru Maia Sandu # Observatorul de Nord
Propaganda Kremlinului a născocit o nouă boală psihică pe care i-a atribuit-o președintei Maiei Sandu. De această dată, autorii falsului au trucat „documente” ale clinicii vieneze Döbling, afirmând că șefa statului suferă de schizofrenie. Falsul a fost răspândit de una dintre cele mai toxice portavoci ale Kremlinului din R. Moldova, Gagauznews, dar și de mai multe conturi anonime de […] Post-ul Schizofrenie propagandistică. Kremlinul a inventat o nouă boală psihică pentru Maia Sandu apare prima dată în Observatorul de Nord.
7 septembrie 2025
17:40
EFA se joacă cu focul, dar câștigă trei puncte în meciul cu bălțenii de la Atletico # Observatorul de Nord
Meci cu năbădăi la Visoca, unde gazdele au marcat patru din cele cinci goluri, dar…s-au și jucat cu focul. or, soarta partidei a fost decisă în repriza a doua când gazdele au lăsat senzații că și scorul de 3-0 este unul periculos în fotbal. Astfel, în primele 45 de minute scorul nu a fost deschis, […] Post-ul EFA se joacă cu focul, dar câștigă trei puncte în meciul cu bălțenii de la Atletico apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Mască hidratantă pentru față: de ce este atât de importantă în viața de zi cu zi # Observatorul de Nord
Îngrijirea tenului acasă la 21 de ani este diferită de cea cu care erau obișnuite bunicile noastre. Acum nu mai este nevoie să amestecați gălbenuș de ou cu ulei de măsline și câteva picături de suc de lămâie pentru a vă reîmprospăta tenul cu o mască naturală. Mască față hidratantă gata preparată, într-un ambalaj elegant și […] Post-ul Mască hidratantă pentru față: de ce este atât de importantă în viața de zi cu zi apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Viespile din curte pot transforma activitățile în aer liber într-o adevărată pacoste, mai ales în lunile calde. Aceste insecte nu doar că ne strică starea de spirit, dar pot fi periculoase prin înțepăturile lor, mai ales pentru persoanele alergice. Deși mulți folosesc repelenți chimici sau apelează la firme specializate, există și alternative naturale, sigure pentru […] Post-ul Cum să scapi de viespi în curte cu soluții naturale apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Crimă la Soroca: Un bărbat de 44 de ani a fost ucis, iar altul de 78 de ani a ajuns la spital # Observatorul de Nord
Noaptea trecută, liniștea orașului Soroca a fost zguduită de o crimă șocantă. Doi bărbați au fost găsiți zăcând însângerați pe strada Vasile Stroiescu, în jurul orei 04:35. Descoperirea a fost făcută de o femeie, care a alertat imediat autoritățile. La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Soroca și un echipaj medical. […] Post-ul Crimă la Soroca: Un bărbat de 44 de ani a fost ucis, iar altul de 78 de ani a ajuns la spital apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Aruncarea uleiului de gătit folosit direct în chiuvetă poate părea o soluție rapidă, dar are efecte serioase asupra instalațiilor și mediului. Specialiștii atrag atenția că acest obicei poate provoca probleme importante dacă nu este evitat. 5 motive pentru care uleiul nu trebuie aruncat în chiuvetă Înfundă țevileUleiul răcit se solidifică parțial în contact cu apa […] Post-ul De ce nu trebuie să arunci uleiul folosit în chiuvetă și cum să scapi de el? apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Toamna 2025 aduce o schimbare semnificativă în peisajul modei, cu o reîntoarcere la siluete relaxate, culori pământii și un accent pe confort și eleganță. În acest sezon, piesele vestimentare se transformă în declarații de stil, iar garderoba reflectă o fuziune între tradiție și inovație. Ce Se Poartă în Toamna 2025: Silhouette Relaxate și Linii Clasice:Pantalonii […] Post-ul Tendințele modei pentru toamna 2025: Ce se poartă și ce nu apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:00
Atunci când vrei să economisești fiecare kilowatt și metru cub de gaz contează. Iată 10 trucuri simple și eficiente care vă pot ajuta să economisiți la facturile de curent și gaz, fără să renunțați la confortul casei. De la ajustarea consumului de energie până la mici schimbări în rutină, economiile pot fi vizibile încă din […] Post-ul 10 trucuri simple pentru a reduce facturile la curent și gaz în 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:20
Vreme frumoasă la Soroca: duminică, 7 septembrie, cu cer senin și temperaturi plăcute # Observatorul de Nord
Ziua de duminică aduce sorocenilor o vreme perfectă de toamnă timpurie, cu cer senin pe tot parcursul zilei și temperaturi confortabile, fără precipitații. În noaptea spre duminică, la ora 02:00, temperatura a coborât la +16°C, sub un cer senin. Vântul a suflat slab, cu 3 m/s, iar presiunea atmosferică s-a menținut stabilă, la 748 mm. […] Post-ul Vreme frumoasă la Soroca: duminică, 7 septembrie, cu cer senin și temperaturi plăcute apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:10
Duminica aceasta vine cu energii speciale pentru toate cele 12 zodii, dar una dintre ele se bucură de șansa de a atrage abundența, atât financiară, cât și emoțională. Iată ce spun astrele pentru fiecare nativ în parte. Berbec Ziua îți aduce dinamism și dorința de a finaliza proiecte personale. Este momentul ideal să te concentrezi […] Post-ul Horoscop duminică, 7 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
6 septembrie 2025
15:10
Sezonul eclipselor aduce una dintre cele mai puternice influențe cosmice ale anului 2025. Pe 7 septembrie, o eclipsă de Lună în Pești va afecta emoțiile, relațiile și direcția spirituală, iar patru zodii vor resimți mai intens această energie, confruntându-se cu revelații și schimbări inevitabile. Eclipsele sunt considerate momente de destin. Ele oferă ocazia de a […] Post-ul Eclipsa din septembrie marchează un nou început pentru patru zodii apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. # Observatorul de Nord
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului și a accidentelor vasculare cerebrale. Potrivit studiului, clopidogrelul ar fi mult mai eficient și nu vine cu riscuri suplimentare. Descoperirea remarcabilă a fost dezvăluită la congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid, iar datele din spatele rezultatelor au fost publicate simultan în prestigioasa […] Post-ul Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Cu sosirea toamnei, mulți proprietari de grădini și curți observă apariția mușchiului pe pavele. Această peliculă verde și alunecoasă se dezvoltă rapid în condiții de umezeală și poate deteriora suprafețele, făcând cărările periculoase. Experții recomandă intervenția imediată pentru a evita reparații costisitoare. Vestea bună este că nu ai nevoie de substanțe chimice scumpe. Un remediu […] Post-ul Cum să îndepărtezi mușchiul de pe pavele cu un remediu simplu de bucătărie apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei # Observatorul de Nord
Cartofii prăjiți la cuptor pot fi o adevărată provocare: uneori ies moi, alteori prea arși sau se lipesc de tavă. Totuși, o creatoare de rețete pasionată de cartofi prăjiți a dezvăluit un truc simplu, dar eficient, care garantează reușita de fiecare dată. Trucul surprinzător care garantează cartofii la cuptor perfecți Secretul celor mai crocanţi cartofi […] Post-ul Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
EUalegUE: Cum calea europeană poate schimba fața spitalelor și viața pacienților din Republica Moldova? / VIDEO # Observatorul de Nord
Dacă vrem spitale moderne, medici care se întorc acasă și tratamente de calitate fără să fim nevoiți să batem drumuri lungi spre capitală, drumul e clar: calea europeană. La Dorohoi, un oraș de mărimea Sorocii, investițiile din fonduri europene au transformat radical Spitalul Municipal, demonstrând cât de mult poate schimba un oraș – și o […] Post-ul EUalegUE: Cum calea europeană poate schimba fața spitalelor și viața pacienților din Republica Moldova? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:30
Astăzi, energia astrală favorizează schimbările importante, deciziile curajoase și oportunitățile financiare neașteptate. Trei zodii par să fie protejate de astre și au șansa de a-și transforma radical situația materială. Berbec Ziua de astăzi îți aduce multă claritate în privința planurilor de viitor. Vei primi o veste bună legată de bani sau o colaborare avantajoasă. Dacă […] Post-ul Horoscop zilnic 6 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
5 septembrie 2025
20:10
Stop zvon: „Dacă vom vota pentru Europa, vom avea criză de combustibil, fiindcă el este importat din Rusia…” # Observatorul de Nord
Prin târgul Sorocii se aud adesea zvonuri care ajung de la Bujorăuca la Soroca Nouă, sau din Centru la Planul Nou, cât ai zice… Alegeri Parlamentare. Și dacă unele mai tradiționale țin de bârfe sau cazuri mai deocheate, printre ele își fac loc și unele scorneli electorale. Majoritatea din ele sunt lansate cu un scop […] Post-ul Stop zvon: „Dacă vom vota pentru Europa, vom avea criză de combustibil, fiindcă el este importat din Rusia…” apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:10
Defrișări necesare la Soroca: peste 200 de arbori uscați pun în pericol locuitorii municipiului # Observatorul de Nord
Un raport fitosanitar prezintă starea alarmantă a spațiilor verzi din municipiul Soroca: 234 de arbori au fost identificați ca uscați, degradați sau slăbiți, iar autoritățile propun defrișarea ori îngrijirea lor prin tăieri de igienă și lucrări de toaletare. Decizia este supusă consultărilor publice, cetățenii având ocazia să participe la procesul de luare a hotărârilor. La […] Post-ul Defrișări necesare la Soroca: peste 200 de arbori uscați pun în pericol locuitorii municipiului apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:10
Tableta de vineri: Parada lansărilor, epidemia zvonurilor, lungul nasului și dezamăgirile inevitabile din seara de 28 septembrie / VIDEO # Observatorul de Nord
O vorbă din popor zice că este bine să înveți toată viața, inclusiv să înveți din greșelile altora pentru a nu călca pe grebla care te lovește, de obicei, drept în moalele capului. Cu părere de rău, această înțelepciune populară încă nu a intrat în ADN-ul fiecăruia și, deseori, mulți dintre noi, cu o încăpățânare […] Post-ul Tableta de vineri: Parada lansărilor, epidemia zvonurilor, lungul nasului și dezamăgirile inevitabile din seara de 28 septembrie / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Fabrica uriașă de țânțari: strategia surprinzătoare prin care se încearcă oprirea bolii Dengue # Observatorul de Nord
În Curitiba, sudul Braziliei, funcționează de câteva luni cea mai mare „fabrică de țânțari” din lume. Deși ideea pare paradoxală — să produci milioane de insecte pe care oamenii le asociază cu boli și disconfort —, cercetătorii explică: acești țânțari special modificați ar putea fi cheia pentru reducerea cazurilor de dengue, boală care afectează anual sute […] Post-ul Fabrica uriașă de țânțari: strategia surprinzătoare prin care se încearcă oprirea bolii Dengue apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
120 de burse disponibile pentru elevii și studenții de etnie romă în 2025–2026 # Observatorul de Nord
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. Programul pune la dispoziție 120 de burse, fiecare în valoare de 1200 lei pe lună. Bursele sunt împărțite astfel: 60 pentru liceeni, 15 pentru […] Post-ul 120 de burse disponibile pentru elevii și studenții de etnie romă în 2025–2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Descoperire astronomică surprinzătoare: un posibil nor uriaș de materie întunecată, în vecinătatea Căii Lactee # Observatorul de Nord
Astronomii ar putea fi pe punctul de a confirma una dintre cele mai fascinante descoperiri din ultimele decenii: un nor uriaș de materie întunecată, aflat chiar în vecinătatea galactică a Pământului. Dacă ipoteza va fi confirmată, obiectul ar putea rescrie modul în care înțelegem arhitectura ascunsă a Căii Lactee și natura materiei întunecate, substanța misterioasă care formează […] Post-ul Descoperire astronomică surprinzătoare: un posibil nor uriaș de materie întunecată, în vecinătatea Căii Lactee apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
UWC Moldova a deschis aplicațiile pentru anul 2026, oferind tinerilor din întreaga țară șansa de a studia în cadrul unei rețele internaționale de școli renumite. Aplicațiile sunt disponibile în perioada 4 septembrie – 1 noiembrie 2025, ora 23:59 EET. Programul UWC selectează elevi talentați care au implicare în comunitate, rezultate bune la școală și dorința […] Post-ul UWC Moldova a deschis aplicațiile pentru anul 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Am auzit că în dealul Sorocii a prins rădăcini un fruct exotic și am vrut să aflăm dacă este adevărat. Așa am ajuns în ospeție la Rita Bolocan, o soroceancă plecată de ani buni în Cehia, dar care se întoarce des acasă, la părinți. În această vară, în ograda lor, Rita a găsit o surpriză […] Post-ul „Momordica – fructul exotic din Asia care crește la Soroca” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
„Am dormit” sau „nu a venit microbuzul”: Profesorii de la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” povestesc despre scuzele elevilor / VIDEO # Observatorul de Nord
Odată cu începutul noului an școlar, pe lângă manuale și orare, revin și… scuzele elevilor pentru întârzierile la ore. La Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din Soroca, profesorii spun că de fiecare dată când un copil întârzie, motivele sunt diverse și uneori chiar amuzante. Cadrele didactice explică fenomenul întârzierilor prin faptul că elevii încă nu s-au adaptat […] Post-ul „Am dormit” sau „nu a venit microbuzul”: Profesorii de la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” povestesc despre scuzele elevilor / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Pentru ziua de astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit că un euro valorează 19,48 lei, înregistrând o ușoară creștere față de ziua precedentă. Dolarul american a ajuns la 16,71 lei, iar lira sterlină continuă să fie cea mai scumpă valută, depășind 22,48 lei pentru o unitate. Totodată, leul românesc se menține la 3,83 lei, […] Post-ul Cursul valutar, 5 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Astăzi, 5 septembrie, astrele favorizează planurile concrete, relațiile bine echilibrate și activitățile care cer răbdare. Ziua aduce claritate în gânduri și ocazia de a face pași siguri spre obiectivele tale. Berbec Astăzi ai energie și determinare. Reușești să finalizezi proiecte pe care le-ai tot amânat. La serviciu sau la studii se anunță rezultate bune, dacă […] Post-ul Horoscop, 5 septembrie: Astrele aduc încredere și noi oportunități apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.