Meteo, 8 septembrie 2025: început de săptămână cu vreme caldă și fără precipitații
Observatorul de Nord, 8 septembrie 2025 07:50
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, în prima zi a celei de-a doua săptămâni din luna septembrie, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme frumoasă, fără precipitații. Valorile termice se vor încadra între +14 și +26 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de doar cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 41 […] Post-ul Meteo, 8 septembrie 2025: început de săptămână cu vreme caldă și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 5 minute
08:10
Curs valutar, 8 septembrie 2025: astăzi dolarul se scumpește, iar dolarul se ieftinește # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 8 septembrie 2025, euro este mai scump cu patru bani, iar dolarul este mai ieftin cu 2 bani. Leul românesc este mai scump cu 0,01 lei, Hrivna ucraineană costă 40 de bani, uar rubla rusească este cotată la 20 de bani. Post-ul Curs valutar, 8 septembrie 2025: astăzi dolarul se scumpește, iar dolarul se ieftinește apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 15 minute
08:00
Horoscopul zilei de 8 septembrie 2025. Berbecii sunt mai calmi. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Fecioarele reușesc să se bucure de cele mai frumoase întâmplări în această zi. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Astrele le sunt alături tuturor pentru a-i ghida la fiecare pas. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Faptul că-ți revizuiești strategiile pe […] Post-ul Horoscopul zilei de 8 septembrie 2025. Berbecii sunt mai calmi. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 30 minute
07:50
Meteo, 8 septembrie 2025: început de săptămână cu vreme caldă și fără precipitații # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, în prima zi a celei de-a doua săptămâni din luna septembrie, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme frumoasă, fără precipitații. Valorile termice se vor încadra între +14 și +26 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de doar cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 41 […] Post-ul Meteo, 8 septembrie 2025: început de săptămână cu vreme caldă și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
06:40
Schizofrenie propagandistică. Kremlinul a inventat o nouă boală psihică pentru Maia Sandu # Observatorul de Nord
Propaganda Kremlinului a născocit o nouă boală psihică pe care i-a atribuit-o președintei Maiei Sandu. De această dată, autorii falsului au trucat „documente” ale clinicii vieneze Döbling, afirmând că șefa statului suferă de schizofrenie. Falsul a fost răspândit de una dintre cele mai toxice portavoci ale Kremlinului din R. Moldova, Gagauznews, dar și de mai multe conturi anonime de […] Post-ul Schizofrenie propagandistică. Kremlinul a inventat o nouă boală psihică pentru Maia Sandu apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
17:40
EFA se joacă cu focul, dar câștigă trei puncte în meciul cu bălțenii de la Atletico # Observatorul de Nord
Meci cu năbădăi la Visoca, unde gazdele au marcat patru din cele cinci goluri, dar…s-au și jucat cu focul. or, soarta partidei a fost decisă în repriza a doua când gazdele au lăsat senzații că și scorul de 3-0 este unul periculos în fotbal. Astfel, în primele 45 de minute scorul nu a fost deschis, […] Post-ul EFA se joacă cu focul, dar câștigă trei puncte în meciul cu bălțenii de la Atletico apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Mască hidratantă pentru față: de ce este atât de importantă în viața de zi cu zi # Observatorul de Nord
Îngrijirea tenului acasă la 21 de ani este diferită de cea cu care erau obișnuite bunicile noastre. Acum nu mai este nevoie să amestecați gălbenuș de ou cu ulei de măsline și câteva picături de suc de lămâie pentru a vă reîmprospăta tenul cu o mască naturală. Mască față hidratantă gata preparată, într-un ambalaj elegant și […] Post-ul Mască hidratantă pentru față: de ce este atât de importantă în viața de zi cu zi apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Viespile din curte pot transforma activitățile în aer liber într-o adevărată pacoste, mai ales în lunile calde. Aceste insecte nu doar că ne strică starea de spirit, dar pot fi periculoase prin înțepăturile lor, mai ales pentru persoanele alergice. Deși mulți folosesc repelenți chimici sau apelează la firme specializate, există și alternative naturale, sigure pentru […] Post-ul Cum să scapi de viespi în curte cu soluții naturale apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Crimă la Soroca: Un bărbat de 44 de ani a fost ucis, iar altul de 78 de ani a ajuns la spital # Observatorul de Nord
Noaptea trecută, liniștea orașului Soroca a fost zguduită de o crimă șocantă. Doi bărbați au fost găsiți zăcând însângerați pe strada Vasile Stroiescu, în jurul orei 04:35. Descoperirea a fost făcută de o femeie, care a alertat imediat autoritățile. La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Soroca și un echipaj medical. […] Post-ul Crimă la Soroca: Un bărbat de 44 de ani a fost ucis, iar altul de 78 de ani a ajuns la spital apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Aruncarea uleiului de gătit folosit direct în chiuvetă poate părea o soluție rapidă, dar are efecte serioase asupra instalațiilor și mediului. Specialiștii atrag atenția că acest obicei poate provoca probleme importante dacă nu este evitat. 5 motive pentru care uleiul nu trebuie aruncat în chiuvetă Înfundă țevileUleiul răcit se solidifică parțial în contact cu apa […] Post-ul De ce nu trebuie să arunci uleiul folosit în chiuvetă și cum să scapi de el? apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Toamna 2025 aduce o schimbare semnificativă în peisajul modei, cu o reîntoarcere la siluete relaxate, culori pământii și un accent pe confort și eleganță. În acest sezon, piesele vestimentare se transformă în declarații de stil, iar garderoba reflectă o fuziune între tradiție și inovație. Ce Se Poartă în Toamna 2025: Silhouette Relaxate și Linii Clasice:Pantalonii […] Post-ul Tendințele modei pentru toamna 2025: Ce se poartă și ce nu apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
06:00
Atunci când vrei să economisești fiecare kilowatt și metru cub de gaz contează. Iată 10 trucuri simple și eficiente care vă pot ajuta să economisiți la facturile de curent și gaz, fără să renunțați la confortul casei. De la ajustarea consumului de energie până la mici schimbări în rutină, economiile pot fi vizibile încă din […] Post-ul 10 trucuri simple pentru a reduce facturile la curent și gaz în 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:20
Vreme frumoasă la Soroca: duminică, 7 septembrie, cu cer senin și temperaturi plăcute # Observatorul de Nord
Ziua de duminică aduce sorocenilor o vreme perfectă de toamnă timpurie, cu cer senin pe tot parcursul zilei și temperaturi confortabile, fără precipitații. În noaptea spre duminică, la ora 02:00, temperatura a coborât la +16°C, sub un cer senin. Vântul a suflat slab, cu 3 m/s, iar presiunea atmosferică s-a menținut stabilă, la 748 mm. […] Post-ul Vreme frumoasă la Soroca: duminică, 7 septembrie, cu cer senin și temperaturi plăcute apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:10
Duminica aceasta vine cu energii speciale pentru toate cele 12 zodii, dar una dintre ele se bucură de șansa de a atrage abundența, atât financiară, cât și emoțională. Iată ce spun astrele pentru fiecare nativ în parte. Berbec Ziua îți aduce dinamism și dorința de a finaliza proiecte personale. Este momentul ideal să te concentrezi […] Post-ul Horoscop duminică, 7 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
6 septembrie 2025
15:10
Sezonul eclipselor aduce una dintre cele mai puternice influențe cosmice ale anului 2025. Pe 7 septembrie, o eclipsă de Lună în Pești va afecta emoțiile, relațiile și direcția spirituală, iar patru zodii vor resimți mai intens această energie, confruntându-se cu revelații și schimbări inevitabile. Eclipsele sunt considerate momente de destin. Ele oferă ocazia de a […] Post-ul Eclipsa din septembrie marchează un nou început pentru patru zodii apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. # Observatorul de Nord
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului și a accidentelor vasculare cerebrale. Potrivit studiului, clopidogrelul ar fi mult mai eficient și nu vine cu riscuri suplimentare. Descoperirea remarcabilă a fost dezvăluită la congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid, iar datele din spatele rezultatelor au fost publicate simultan în prestigioasa […] Post-ul Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Cu sosirea toamnei, mulți proprietari de grădini și curți observă apariția mușchiului pe pavele. Această peliculă verde și alunecoasă se dezvoltă rapid în condiții de umezeală și poate deteriora suprafețele, făcând cărările periculoase. Experții recomandă intervenția imediată pentru a evita reparații costisitoare. Vestea bună este că nu ai nevoie de substanțe chimice scumpe. Un remediu […] Post-ul Cum să îndepărtezi mușchiul de pe pavele cu un remediu simplu de bucătărie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei # Observatorul de Nord
Cartofii prăjiți la cuptor pot fi o adevărată provocare: uneori ies moi, alteori prea arși sau se lipesc de tavă. Totuși, o creatoare de rețete pasionată de cartofi prăjiți a dezvăluit un truc simplu, dar eficient, care garantează reușita de fiecare dată. Trucul surprinzător care garantează cartofii la cuptor perfecți Secretul celor mai crocanţi cartofi […] Post-ul Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
EUalegUE: Cum calea europeană poate schimba fața spitalelor și viața pacienților din Republica Moldova? / VIDEO # Observatorul de Nord
Dacă vrem spitale moderne, medici care se întorc acasă și tratamente de calitate fără să fim nevoiți să batem drumuri lungi spre capitală, drumul e clar: calea europeană. La Dorohoi, un oraș de mărimea Sorocii, investițiile din fonduri europene au transformat radical Spitalul Municipal, demonstrând cât de mult poate schimba un oraș – și o […] Post-ul EUalegUE: Cum calea europeană poate schimba fața spitalelor și viața pacienților din Republica Moldova? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:30
Astăzi, energia astrală favorizează schimbările importante, deciziile curajoase și oportunitățile financiare neașteptate. Trei zodii par să fie protejate de astre și au șansa de a-și transforma radical situația materială. Berbec Ziua de astăzi îți aduce multă claritate în privința planurilor de viitor. Vei primi o veste bună legată de bani sau o colaborare avantajoasă. Dacă […] Post-ul Horoscop zilnic 6 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
5 septembrie 2025
20:10
Stop zvon: „Dacă vom vota pentru Europa, vom avea criză de combustibil, fiindcă el este importat din Rusia…” # Observatorul de Nord
Prin târgul Sorocii se aud adesea zvonuri care ajung de la Bujorăuca la Soroca Nouă, sau din Centru la Planul Nou, cât ai zice… Alegeri Parlamentare. Și dacă unele mai tradiționale țin de bârfe sau cazuri mai deocheate, printre ele își fac loc și unele scorneli electorale. Majoritatea din ele sunt lansate cu un scop […] Post-ul Stop zvon: „Dacă vom vota pentru Europa, vom avea criză de combustibil, fiindcă el este importat din Rusia…” apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:10
Defrișări necesare la Soroca: peste 200 de arbori uscați pun în pericol locuitorii municipiului # Observatorul de Nord
Un raport fitosanitar prezintă starea alarmantă a spațiilor verzi din municipiul Soroca: 234 de arbori au fost identificați ca uscați, degradați sau slăbiți, iar autoritățile propun defrișarea ori îngrijirea lor prin tăieri de igienă și lucrări de toaletare. Decizia este supusă consultărilor publice, cetățenii având ocazia să participe la procesul de luare a hotărârilor. La […] Post-ul Defrișări necesare la Soroca: peste 200 de arbori uscați pun în pericol locuitorii municipiului apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:10
Tableta de vineri: Parada lansărilor, epidemia zvonurilor, lungul nasului și dezamăgirile inevitabile din seara de 28 septembrie / VIDEO # Observatorul de Nord
O vorbă din popor zice că este bine să înveți toată viața, inclusiv să înveți din greșelile altora pentru a nu călca pe grebla care te lovește, de obicei, drept în moalele capului. Cu părere de rău, această înțelepciune populară încă nu a intrat în ADN-ul fiecăruia și, deseori, mulți dintre noi, cu o încăpățânare […] Post-ul Tableta de vineri: Parada lansărilor, epidemia zvonurilor, lungul nasului și dezamăgirile inevitabile din seara de 28 septembrie / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Fabrica uriașă de țânțari: strategia surprinzătoare prin care se încearcă oprirea bolii Dengue # Observatorul de Nord
În Curitiba, sudul Braziliei, funcționează de câteva luni cea mai mare „fabrică de țânțari” din lume. Deși ideea pare paradoxală — să produci milioane de insecte pe care oamenii le asociază cu boli și disconfort —, cercetătorii explică: acești țânțari special modificați ar putea fi cheia pentru reducerea cazurilor de dengue, boală care afectează anual sute […] Post-ul Fabrica uriașă de țânțari: strategia surprinzătoare prin care se încearcă oprirea bolii Dengue apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
120 de burse disponibile pentru elevii și studenții de etnie romă în 2025–2026 # Observatorul de Nord
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. Programul pune la dispoziție 120 de burse, fiecare în valoare de 1200 lei pe lună. Bursele sunt împărțite astfel: 60 pentru liceeni, 15 pentru […] Post-ul 120 de burse disponibile pentru elevii și studenții de etnie romă în 2025–2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Descoperire astronomică surprinzătoare: un posibil nor uriaș de materie întunecată, în vecinătatea Căii Lactee # Observatorul de Nord
Astronomii ar putea fi pe punctul de a confirma una dintre cele mai fascinante descoperiri din ultimele decenii: un nor uriaș de materie întunecată, aflat chiar în vecinătatea galactică a Pământului. Dacă ipoteza va fi confirmată, obiectul ar putea rescrie modul în care înțelegem arhitectura ascunsă a Căii Lactee și natura materiei întunecate, substanța misterioasă care formează […] Post-ul Descoperire astronomică surprinzătoare: un posibil nor uriaș de materie întunecată, în vecinătatea Căii Lactee apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
UWC Moldova a deschis aplicațiile pentru anul 2026, oferind tinerilor din întreaga țară șansa de a studia în cadrul unei rețele internaționale de școli renumite. Aplicațiile sunt disponibile în perioada 4 septembrie – 1 noiembrie 2025, ora 23:59 EET. Programul UWC selectează elevi talentați care au implicare în comunitate, rezultate bune la școală și dorința […] Post-ul UWC Moldova a deschis aplicațiile pentru anul 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Am auzit că în dealul Sorocii a prins rădăcini un fruct exotic și am vrut să aflăm dacă este adevărat. Așa am ajuns în ospeție la Rita Bolocan, o soroceancă plecată de ani buni în Cehia, dar care se întoarce des acasă, la părinți. În această vară, în ograda lor, Rita a găsit o surpriză […] Post-ul „Momordica – fructul exotic din Asia care crește la Soroca” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
„Am dormit” sau „nu a venit microbuzul”: Profesorii de la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” povestesc despre scuzele elevilor / VIDEO # Observatorul de Nord
Odată cu începutul noului an școlar, pe lângă manuale și orare, revin și… scuzele elevilor pentru întârzierile la ore. La Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din Soroca, profesorii spun că de fiecare dată când un copil întârzie, motivele sunt diverse și uneori chiar amuzante. Cadrele didactice explică fenomenul întârzierilor prin faptul că elevii încă nu s-au adaptat […] Post-ul „Am dormit” sau „nu a venit microbuzul”: Profesorii de la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” povestesc despre scuzele elevilor / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Pentru ziua de astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit că un euro valorează 19,48 lei, înregistrând o ușoară creștere față de ziua precedentă. Dolarul american a ajuns la 16,71 lei, iar lira sterlină continuă să fie cea mai scumpă valută, depășind 22,48 lei pentru o unitate. Totodată, leul românesc se menține la 3,83 lei, […] Post-ul Cursul valutar, 5 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Astăzi, 5 septembrie, astrele favorizează planurile concrete, relațiile bine echilibrate și activitățile care cer răbdare. Ziua aduce claritate în gânduri și ocazia de a face pași siguri spre obiectivele tale. Berbec Astăzi ai energie și determinare. Reușești să finalizezi proiecte pe care le-ai tot amânat. La serviciu sau la studii se anunță rezultate bune, dacă […] Post-ul Horoscop, 5 septembrie: Astrele aduc încredere și noi oportunități apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Candidații la obținerea permisului de conducere din municipiile Soroca și Comrat au acum o nouă posibilitate: pot depune online cererile pentru programarea la examenele auto, atât la proba teoretică, cât și la cea practică. Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că solicitările se fac direct pe site-ul oficial al instituției, în rubrica „Programare prealabilă”. Prin acest […] Post-ul Programarea online pentru examenele auto este disponibilă acum și la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
A fost lansat un concurs de fotografie dedicat porților moldovenești cu istorii. Care sunt condițiile de participare # Observatorul de Nord
Porțile din Moldova ascund povești și păstrează amintiri, motiv pentru care reprezintă unul dintre cele mai puternice simboluri naționale. Pentru a-l readuce în atenția publicului, Alianța Asociațiilor de Băștinași a lansat concursul de fotografie „Porțile Moldovei”. Astfel, moldovenii de pretutindeni sunt invitați să surprindă în imagini porțile care i-au impresionat și să împărtășească poveștile și […] Post-ul A fost lansat un concurs de fotografie dedicat porților moldovenești cu istorii. Care sunt condițiile de participare apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Începând de astăzi este disponibil ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a # Observatorul de Nord
Ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a, este disponibil începând cu 4 septembrie. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Asigurări Sociale. Potrivit instituției, suportul financiar unic se acordă în baza listelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, transmite Național […] Post-ul Începând de astăzi este disponibil ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Victor Botnari, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”, spune că satul Sobari, din raionul Soroca, este o localitate cu o bogată istorie arheologică. Cercetările desfășurate aici, începând cu anii ’90, au scos la iveală vestigii importante care atestă continuitatea așezărilor în această zonă de-a lungul timpului. În Sobari au fost descoperite urme ale […] Post-ul Descoperiri arheologice de excepție în Sobari / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Astăzi, primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a vizitat noua platformă modulară pentru deșeuri, construită pe strada Luceafărului 10, în apropierea fostei policlinici pentru copii, din sectorul Soroca Nouă. Platforma este de tip închis, are un design mai estetic și previne împrăștierea gunoiului. Astfel, zona va fi mai curată și mai sigură pentru locuitori. Lucrările au […] Post-ul O nouă platformă modulară pentru deșeuri în Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Astăzi, vineri, 5 septembrie, locuitorii municipiului Soroca se bucură de o zi cu cer predominant senin. Temperaturile se mențin plăcute pentru această perioadă, maxima ajungând până la 27°C, iar minima nocturnă fiind de 12°C. Vântul bate din nord-est cu o viteză de 9 km/h, ceea ce face ca atmosfera să fie liniștită și fără disconfort. […] Post-ul Meteo, 5 septembrie: Temperaturi blânde și vânt slab din nord-est apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
La Soroca se propune înființarea ADI: primara Lilia Pilipețchi ar putea semna acordul de constituire după ședința Consiliului Municipal # Observatorul de Nord
Primăria municipiului Soroca a lansat spre consultări publice proiectul privind constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), structură menită să coordoneze și să gestioneze în comun proiecte de interes local și regional, precum și servicii publice esențiale. Inițiativa are ca obiectiv creșterea eficienței, atragerea de fonduri și alinierea la standardele europene de bună guvernare. Proiectul […] Post-ul La Soroca se propune înființarea ADI: primara Lilia Pilipețchi ar putea semna acordul de constituire după ședința Consiliului Municipal apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Pentru ziua de astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit că un euro valorează 19,48 lei, înregistrând o ușoară creștere față de ziua precedentă. Dolarul american a ajuns la 16,71 lei, iar lira sterlină continuă să fie cea mai scumpă valută, depășind 22,48 lei pentru o unitate. Totodată, leul românesc se menține la 3,83 lei, […] Post-ul Cursul valutar, 5 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Astăzi, 5 septembrie, astrele favorizează planurile concrete, relațiile bine echilibrate și activitățile care cer răbdare. Ziua aduce claritate în gânduri și ocazia de a face pași siguri spre obiectivele tale. Berbec Astăzi ai energie și determinare. Reușești să finalizezi proiecte pe care le-ai tot amânat. La serviciu sau la studii se anunță rezultate bune, dacă […] Post-ul Horoscop, 5 septembrie: Astrele aduc încredere și noi oportunități apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Astăzi, vineri, 5 septembrie, locuitorii municipiului Soroca se bucură de o zi cu cer predominant senin. Temperaturile se mențin plăcute pentru această perioadă, maxima ajungând până la 27°C, iar minima nocturnă fiind de 12°C. Vântul bate din nord-est cu o viteză de 9 km/h, ceea ce face ca atmosfera să fie liniștită și fără disconfort. […] Post-ul Meteo, 5 septembrie: Temperaturi blânde și vânt slab din nord-est apare prima dată în Observatorul de Nord.
4 septembrie 2025
19:20
Astăzi, primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a vizitat noua platformă modulară pentru deșeuri, construită pe strada Luceafărului 10, în apropierea fostei policlinici pentru copii, din sectorul Soroca Nouă. Platforma este de tip închis, are un design mai estetic și previne împrăștierea gunoiului. Astfel, zona va fi mai curată și mai sigură pentru locuitori. Lucrările au […] Post-ul O nouă platformă modulară pentru deșeuri în Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Un incident grav a zguduit liniștea unui centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Gribova, raionul Drochia. În seara zilei de 19 aprilie 2025, un beneficiar aflat în stare de ebrietate a încercat să își ucidă colegul de salon, profitând de starea de neputință a acestuia. Potrivit materialelor din dosar, agresorul, […] Post-ul Tentativă de omor la Drochia: a încercat să își ucidă colegul de salon apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Opt kilograme de droguri, confiscate de polițiști: Patru persoane au fost reținute # Observatorul de Nord
Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate că păstrau și comercializau droguri în cantități foarte mari, pe teritoriul municipiului Chișinău. Totul a pornit ieri dimineață, când polițiștii aflați la patrulare […] Post-ul Opt kilograme de droguri, confiscate de polițiști: Patru persoane au fost reținute apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Începând de astăzi este disponibil ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a # Observatorul de Nord
Ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a, este disponibil începând cu 4 septembrie. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Asigurări Sociale. Potrivit instituției, suportul financiar unic se acordă în baza listelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, transmite Național […] Post-ul Începând de astăzi este disponibil ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Moldoveancă arestată în Italia, după ce ar fi agresat fizic și psihic o bătrână # Observatorul de Nord
O femeie de 49 de ani, originară din R. Moldova, a fost arestată în Italia după ce ar fi agresat o bătrână de 81 de ani pe care trebuia să o îngrijească, iar apoi, în momentul în care forțele de ordine au fost chemate de noră, aceasta ar fi agresat și carabinierii. Nora bătrânei a […] Post-ul Moldoveancă arestată în Italia, după ce ar fi agresat fizic și psihic o bătrână apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Grant de peste 6,6 milioane lei din bugetul republicii pentru renovarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi” din Soroca # Observatorul de Nord
Consiliul municipal Soroca a supus consultărilor publice un proiect de decizie privind acceptarea unui grant nerambursabil de 6,67 milioane lei, oferit de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru renovarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi”. Proiectul prevede implementarea lucrărilor de reparație capitală la instituția de învățământ, finanțarea fiind integral acoperită din grantul acordat. Conform documentului, contractul […] Post-ul Grant de peste 6,6 milioane lei din bugetul republicii pentru renovarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
O adolescentă din Franța uimește cercetătorii cu abilitatea de a călători mental în trecut și viitor # Observatorul de Nord
Un nou caz medical documentat în revista Neurocase a atras atenția lumii științifice: o adolescentă de 17 ani din Franța, identificată doar cu inițialele TL, a demonstrat o capacitate rară și uluitoare de a-și retrăi amintirile și chiar de a proiecta în detaliu evenimente viitoare. Fenomenul, cunoscut sub denumirea de hipertimesie, presupune o memorie autobiografică excepțională, care le […] Post-ul O adolescentă din Franța uimește cercetătorii cu abilitatea de a călători mental în trecut și viitor apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Pe 10 septembrie, la Palatul Raional de Cultură „Nicolae Lupov” din Rezina, va avea loc evenimentul RAMxRezina, parte din seria de conferințe RAM Impact, o inițiativă care își propune să creeze spații de dialog și punți de legătură între lideri de opinie, creatori de conținut și comunitatea locală. Primul panel al serii, intitulat „Idei care […] Post-ul Rezina devine gazda următorului eveniment RAM Impact apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
„Patrie, Onoare și Știință” – deviza care însoțește fiecare elev la start de an școlar # Observatorul de Nord
Liceul Teoretic „Bogdan – Petriceicu Hasdeu” din orașul Drochia a răsunat din nou de emoții și zâmbete . Ziua de 1 septembrie, cunoscută drept „Ziua Cunoștințelor”, a adunat elevi, profesori și părinți pentru a marca începutul unui nou an școlar. Atmosfera festivă a fost deschisă de Iurie Melinte, directorul instituției, care a adresat un […] Post-ul „Patrie, Onoare și Știință” – deviza care însoțește fiecare elev la start de an școlar apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Un șofer din muncipiul Soroca a fost sancționat cu o amendă de 35.000 de lei și a rămas fără permis pentru o perioadă de șase luni, după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 8 iunie 2025. În urma testării cu aparatul etilotest, în aerul expirat al […] Post-ul Șofer amendat la Soroca pentru conducere în stare de ebrietate apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.