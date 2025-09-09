(video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Noul Renault Clio VI
Autoblog.md, 9 septembrie 2025 08:50
Cu o istorie de 35 de ani, Renault Clio a fost mereu un etalon în segmentul său, rămânând cel mai bine vândut model al mărcii franceze prin toate cele cinci generații anterioare. Lansat în 1990, primul Clio a revoluționat piața prin calitatea superioară și dotările inovatoare, comparabile cu segmentele superioare. Adoptând un nume propriu în […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Noul Renault Clio VI apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
Alte ştiri de Autoblog.md
Acum 30 minute
08:50
Cu o istorie de 35 de ani, Renault Clio a fost mereu un etalon în segmentul său, rămânând cel mai bine vândut model al mărcii franceze prin toate cele cinci generații anterioare. Lansat în 1990, primul Clio a revoluționat piața prin calitatea superioară și dotările inovatoare, comparabile cu segmentele superioare. Adoptând un nume propriu în […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Noul Renault Clio VI apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 24 ore
18:20
(video) No comment: Un șofer din Chișinău l-a batjocorit pe unul de ambulanță pentru că nu i-a cedat trecerea # Autoblog.md
Poliția Națională s-a autosesizat în urma unei secvențe video, în care șoferul unui BMW este filmat cum ignoră normele de circulație și folosește un limbaj necenzurat în adresa unui conducător de ambulanță. Potrivit IGP, incidentul a avut loc sâmbătă, 6 septembrie, într-o curte pe strada Trandafirilor din Chișinău. În cadrul măsurilor întreprinse, polițiștii de patrulare […] Articolul (video) No comment: Un șofer din Chișinău l-a batjocorit pe unul de ambulanță pentru că nu i-a cedat trecerea apare prima dată în Autoblog.md.
17:40
(video) IAA Mobility 2025: Mașinile mărcii Togg debutează în Europa! Tot ce trebuie să știi despre primul său SUV # Autoblog.md
Togg, marca de mobilitate din Turcia, își face intrarea pe piața europeană la IAA Mobility 2025 din München, prezentând SUV-ul electric T10X și lansând în premieră mondială sedanul T10F fastback, ambele obținând calificativul maxim de cinci stele în testele de siguranță Euro NCAP. Cu peste 70.000 de utilizatori în Turcia care conduc deja T10X, Togg […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Mașinile mărcii Togg debutează în Europa! Tot ce trebuie să știi despre primul său SUV apare prima dată în Autoblog.md.
16:40
Xiaomi SU7 și câte trei mașini de la Hyundai, KIA și MG, candidează pentru titlul de Mașina Anului 2026 # Autoblog.md
Drumul spre World Car Awards 2026 a început oficial astăzi, marcând startul celui de-al 22-lea sezon al prestigiosului concurs auto, inițiat în 2003 și lansat în ianuarie 2004 pentru a reflecta realitatea pieței globale auto. Peste 90 de jurnaliști auto respectați din întreaga lume vor testa și vota vehiculele eligibile pentru sezonul 2026, începând cu […] Articolul Xiaomi SU7 și câte trei mașini de la Hyundai, KIA și MG, candidează pentru titlul de Mașina Anului 2026 apare prima dată în Autoblog.md.
15:30
(video) Euro NCAP a testat 16 mașini: Cel mai mic BYD și mașinile turcești Togg – cinci stele # Autoblog.md
Coincidență sau nu, însă organizația Euro NCAP a ales data de 9 septembrie pentru a prezenta rezultatele unei noi sesiuni de teste, exact în ziua deschiderii Salonului Auto de la München cu mai multe premiere setate. Și prin această sesiune aflăm public despre debutul european al mărcii auto Togg din Turcia! Ce este Togg, pe […] Articolul (video) Euro NCAP a testat 16 mașini: Cel mai mic BYD și mașinile turcești Togg – cinci stele apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
(video) Chișinău: O șoferiță s-a oprit pe avarii în fața unui troleibuz pentru a intra la o farmacie # Autoblog.md
Situație virală, duminică dimineața, pe bulevardul Moscova din sectorul Rîșcani al capitalei. O șoferiță a oprit pe banda dedicată transportului public pentru a merge ”pe cinci minute” la o farmacie. S-a întâmplat după ce a inclus semnalizatoarele de avarie, la ieșirea din cabină a văzut troleibuzul, după care l-a ”salutat” vădit bucuroasă pe șofer. Acesta […] Articolul (video) Chișinău: O șoferiță s-a oprit pe avarii în fața unui troleibuz pentru a intra la o farmacie apare prima dată în Autoblog.md.
12:50
(video) IAA Mobility 2025: AVATR VISION XPECTRA își face debutul global la München, redefinind Luxul Emoțional # Autoblog.md
AVATR Technology a marcat un moment istoric prin lansarea globală a modelului conceptului VISION XPECTRA, prezentat în cadrul evenimentului „Brilliant New Horizon AVATR Brand Day” de la Salonul Auto de la München. Dezvăluit astăzi, acest prim Emotive Intelligent (EI) vision car din lume a fost acompaniat de modele emblematice precum ediția limitată AVATR 012, realizată […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: AVATR VISION XPECTRA își face debutul global la München, redefinind Luxul Emoțional apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
(video) Primul Xiaomi SU7 Ultra venit în Moldova a fost bătut de un BMW M3 în drag racing # Autoblog.md
În weekend, pista Aeroportului Bălți-Lădoveni a fost gazda etapei secunde a Campionatului Național de Drag Racing din 2025. Și una dintre aparițiile surpriză la eveniment a fost primul Xiaomi SU7 Ultra din Ucraina și primul SU7 Ultra despre care știm că a utilizat drumurile publice ale țării noastre. Proprietarul venit din Kiev, novice în acest […] Articolul (video) Primul Xiaomi SU7 Ultra venit în Moldova a fost bătut de un BMW M3 în drag racing apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Škoda Auto a prezentat în premieră Epiq show car, un SUV electric de oraș care prefigurează un model de serie programat pentru producție în 2026. Lansat la atelierul media al Grupului Volkswagen dinaintea IAA Mobility de la München, alături de alte modele din familia Electric Urban Car Family (EUCF) a Brand Group Core (BGC), Epiq […] Articolul Škoda dezvăluie Epiq show car: Un SUV electric accesibil cu Design Solid apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
(video) Max Verstappen a câștigat la „Templul Vitezei” într-un timp și o viteză record # Autoblog.md
Max Verstappen a dominat Italian Grand Prix de duminică seara, adjudecându-și a treia victorie a sezonului 2025 și stabilind un nou record istoric pentru cea mai rapidă cursă de campionat, cu o viteză medie de 250,706 km/h. Pilotul Red Bull a transformat pole position-ul într-un succes convingător, terminând cu un avans de 19,207 secunde față […] Articolul (video) Max Verstappen a câștigat la „Templul Vitezei” într-un timp și o viteză record apare prima dată în Autoblog.md.
Ieri
17:20
După o oră de la premiera celor de la VW, Porsche a prezentat astăzi la ora 16:00 modelul 911 Turbo S facelift, acum hibrid, devenind cel mai puternic 911 de serie produs vreodată (până la premiera noului GT2 RS)! Supercarul german, chiar dacă nu are aproape sau peste 1000 de CP, se apropie ușor de […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Porsche 911 Turbo S facelift apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Producătorii europeni deschid anticipat Salonul Auto de la München, ajuns la a treia ediție după ce anterior IAA Mobility s-a desfășurat ani buni, o dată la doi ani, la Frankfurt. După premiera separată organizată de BMW vineri, în această după amiază la ora 15:00 a avut un eveniment compania Volkswagen, iar seara târziu la ora […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Noul VW ID. CROSS Concept apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
(foto) Rolls-Royce Corniche a fost trecut pe electricitate de către un alt startup britanic # Autoblog.md
Halcyon, un tânăr startup britanic, și-a făcut debutul în industria auto prin lansarea globală a Rolls-Royce Corniche „Highland Heather”, un model ”remasterizat” și electrificat, dezvăluit oficial la Concours of Elegance de la Palatul Hampton Court (5-7 septembrie 2025). Inspirat de măreția naturală a mlaștinilor scoțiene și de spiritul pionier al testelor de fiabilitate Rolls-Royce din […] Articolul (foto) Rolls-Royce Corniche a fost trecut pe electricitate de către un alt startup britanic apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
(video) Daniel Ricciardo renunță la Aston Martin Valkyrie și trece pe modele Ford Raptor # Autoblog.md
Fostul superstar al Formula 1, Daniel Ricciardo, face noi valuri în lumea auto prin decizia de a vinde personalul Aston Martin Valkyrie și de a se alătura ca ambasador global al Ford Racing, cu un accent special pe iconicul Ford Raptor. Această tranziție marchează o nouă etapă pentru pilotul australian, cunoscut sub porecla „Honey Badger”, […] Articolul (video) Daniel Ricciardo renunță la Aston Martin Valkyrie și trece pe modele Ford Raptor apare prima dată în Autoblog.md.
15:50
HORSE Powertrain, un lider în sistemele de propulsie inovatoare și cu emisii reduse, prezintă detaliile tehnice ale noului Future Hybrid System la IAA Mobility 2025 din München. Această soluție „all-in-one” reprezintă o evoluție semnificativă a conceptului Future Hybrid, lansat inițial la Auto Shanghai în acest an, și permite transformarea platformelor vehiculelor electrice cu baterie (BEV) […] Articolul Future Hybrid Concept a devenit realitate, însă pe piață apare din 2027 apare prima dată în Autoblog.md.
15:20
Tesla îi oferă lui Elon Musk un pachet salarial fără precedent de un trilion de dolari # Autoblog.md
ĂSTA DA SALARIU! Tesla Inc. a propus un nou acord de compensare pentru CEO-ul său, Elon Musk, cu o valoare potențială de aproximativ un trilion de dolari, un pachet fără precedent în istoria corporațiilor americane! Anunțul, făcut vineri printr-un document depus la autoritățile de reglementare, vine ca o strategie de a-l motiva pe Musk să […] Articolul Tesla îi oferă lui Elon Musk un pachet salarial fără precedent de un trilion de dolari apare prima dată în Autoblog.md.
13:50
(video) Premieră mondială: Noul BMW iX3 – primul BMW radical nou din seria Neue Klasse # Autoblog.md
Astăzi, la ora amiezii, BMW a întors o nouă pagină în istoria sa. A introdus noul BMW iX3 – primul BMW radical nou din seria Neue Klasse. Este o mașină care schimbă regulile de joc în segmentul electric și una care va face accesibile tehnologiile sale transferabile pentru cât mai mulți oameni. Noul iX3 reprezintă […] Articolul (video) Premieră mondială: Noul BMW iX3 – primul BMW radical nou din seria Neue Klasse apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
(video) Mercedes dezvăluie interiorul noului GLC Electric. Se va găsi și pe modelele superioare GLE și GLS # Autoblog.md
Mercedes-Benz spune că va inaugura o nouă eră a designului auto odată cu premiera mondială a impresionantului GLC Electric, programată pentru seara zilei de 7 septembrie la IAA MOBILITY 2025 din München. GLC with EQ Technology este primul model Mercedes-Benz produs în serie care întruchipează faza următoare a limbajului de design Sensual Purity. Elementele cheie […] Articolul (video) Mercedes dezvăluie interiorul noului GLC Electric. Se va găsi și pe modelele superioare GLE și GLS apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
O nouă mașină de la AITO – un nou hit printre fanii Huawei! Brandul premium de vehicule electrice inteligente, dezvoltat de Huawei și Seres, a lansat a doua generație a modelului M7 la Salonul Auto de la Chengdu. Cu un preț de pre-vânzare de 288.000 ¥ (34.600 euro) și peste 100.000 de precomenzi în prima […] Articolul (video) Noua generație AITO M7: Peste 100.000 de precomenzi într-o oră apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Mesaj pentru adulți în contextul unui accident cu un minor care și-a pierdut viața în raionul Hîncești # Autoblog.md
În această dimineață, în jurul orei 8:00, poliția din raionul Hîncești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier, soldat cu decesul unui minor, pe traseul L510 Ivanovca–Cățăleni. Conform primelor cercetări, minorul de 14 ani ar fi luat motocicleta fratelui său mai mare, fără permisiunea acestuia, cumpărată acum câteva zile. În timpul deplasării, băiatul […] Articolul Mesaj pentru adulți în contextul unui accident cu un minor care și-a pierdut viața în raionul Hîncești apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
(video) GT Racing se întâlnește cu Formula 1: Limitatul model Mercedes-AMG GT2 Edition W16 # Autoblog.md
Mercedes-AMG Motorsport extinde portofoliul său cu un model nou și impresionant: Mercedes-AMG GT2 Edition W16. Dezvoltat pe baza modelului GT2 lansat la sfârșitul lui 2022, această ediție limitată combină caracteristicile fundamentale ale modelului de bază cu tehnologii și elemente de design inspirate de actuala mașină de Formula 1 – Mercedes-AMG F1 W16 E PERFORMANCE. Cu […] Articolul (video) GT Racing se întâlnește cu Formula 1: Limitatul model Mercedes-AMG GT2 Edition W16 apare prima dată în Autoblog.md.
4 septembrie 2025
18:00
Honda lansează noul Prelude, un coupe sportiv hibrid care marchează revenirea iconicului nume după o pauză de 24 de ani. Dezvoltat sub conceptul „Unlimited Glide”, inspirat de planarea lină a planoarelor, Prelude combină designul dinamic, tehnologia hibridă e:HEV avansată și componente de șasiu de la Civic Type R pentru a oferi o experiență de condus […] Articolul (video) Premieră mondială: Noua generație Honda Prelude apare prima dată în Autoblog.md.
16:10
Volvo Cars a început producția noului său model ES90, complet electric, pentru piețele europene, marcând o etapă importantă în călătoria Volvo Cars către un viitor complet electric. Conceput pentru o viață echilibrată, ES90 oferă siguranță, tehnologie și versatilitate într-o formă elegantă de sedan electric modern. ES90 este primul automobil Volvo care dispune de o arhitectură […] Articolul (video) Volvo a demarat producția lui ES90 și introduce XC90 Black Edition apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
(video) Important: Schimbări efectuate în intersecția Florilor-Bogdan Voievod, lângă Tipografia Centrală # Autoblog.md
Poliția Națională informează că, pentru fluidizarea circulației rutiere și evitarea ambuteiajelor în orele de vârf în capitală, au fost realizate câteva modificări în sistematizarea traficului. Ni se amintește că în zona intersecției bulevardului Dacia cu strada Ciuflea a fost amenajată o bandă suplimentară pentru întoarcerea transportului. Iar la intersecția strǎzilor Florilor și Bogdan Voievod din […] Articolul (video) Important: Schimbări efectuate în intersecția Florilor-Bogdan Voievod, lângă Tipografia Centrală apare prima dată în Autoblog.md.
14:30
(video) Noile Ford Ranger PHEV și Tourneo Custom MS-RT: ADN de curse pentru muncă și aventură # Autoblog.md
Ford a lansat oficial două noi modele care combină performanța electrificată cu un design inspirat de curse: Ranger MS-RT PHEV și Tourneo Custom MS-RT. Aceste vehicule, dezvoltate în colaborare cu specialiștii MS-RT – o ramură a partenerului de raliuri M-Sport – își fac debutul global la IAA Mobility 2025 din München, Germania, între 8 și […] Articolul (video) Noile Ford Ranger PHEV și Tourneo Custom MS-RT: ADN de curse pentru muncă și aventură apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
HORSE Powertrain, un lider în sisteme de propulsie inovatoare și cu emisii reduse, își dezvăluie noua familie de tehnologii ultra-compacte de extindere a autonomiei. Lansarea setată în cadrul IAA Mobility 2025 din München, Germania, marchează un pas semnificativ către diversificarea opțiunilor de mobilitate sustenabilă, oferind producătorilor auto o soluție versatilă pentru transformarea simplă vehiculelor electrice […] Articolul Încă un produs interesant de la HORSE – primul ultra compact range extender din lume apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
(video) Noul Porsche Cayenne Electric – primul automobil de producție care suportă încărcare wireless # Autoblog.md
Porsche face un pas uriaș în industria mobilității electrice, devenind primul producător auto care introduce pe piață un sistem de încărcare inductivă de 11 kW cu o placă de bază unică (one-box) pentru vehiculele electrice cu baterie. Această tehnologie inovatoare va debuta odată cu noua generație complet electrică a modelului Cayenne. Noul Porsche Cayenne Electric […] Articolul (video) Noul Porsche Cayenne Electric – primul automobil de producție care suportă încărcare wireless apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
Dacia anunță noi motoare mai performante pentru Duster și Bigster, unul fiind o premieră mondială # Autoblog.md
Dacia continuă evoluția gamei de motorizări a modelelor Duster și Bigster, introducând noi sisteme de propulsie, care vor fi disponibile în curând pe ambele modele. Marea noutate este sistemul hybrid-G 150 4×4 – o combinație unică ce reprezintă o premieră mondială! Hybrid-G 150 4×4 Noul sistem hybrid-G 150 4×4 bi-fuel GPL oferă un echilibru optim între performanță, eficiență și versatilitate. […] Articolul Dacia anunță noi motoare mai performante pentru Duster și Bigster, unul fiind o premieră mondială apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Abia acum s-a răspândit vestea despre o mutare destul de notabilă în industria designului auto. Compania Xiaomi a reușit să-l atragă pe designerul Fabian Schmölz, un expert care și-a lăsat amprenta pe o serie de modele cunoscute, deja lansate pe piața internațională. Fabian Schmölz este din aprilie 2025 șed de design exterior la Centrul de […] Articolul Xiaomi Auto i-a angajat pe designerii Fabian Schmölz și Kai Langer apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Volkswagen redefinește viitorul numelor modelelor sale, adoptând o strategie inovatoare care transferă denumirile consacrate ale modelelor cu motoare cu combustie către gama electrică ID. Primul model care va purta acest nou branding este ID. Polo, ce va intra în producția de serie în 2026, fiind cunoscut anterior drept ID. 2all Concept. Această mișcare marchează începutul […] Articolul (video) Oficial: Noul VW Polo a fost inclus în seria de modele Intelligent Design apare prima dată în Autoblog.md.
3 septembrie 2025
18:10
(video) Un nou și rar accident feroviar în Moldova. Un TIR s-a ciocnit cu un vagon autopropulsat # Autoblog.md
În această dimineață, la ora 8:05, poliția din Anenii Noi a fost sesizată despre un accident rutier produs în localitatea Socoleni. Preliminar, un bărbat de 63 ani, conducător de autocamion marca DAF, în momentul deplasării peste calea ferată s-a ciocnit cu un vagon autopropulsat condus de un bărbat de 55 ani. Ambii conducători au fost […] Articolul (video) Un nou și rar accident feroviar în Moldova. Un TIR s-a ciocnit cu un vagon autopropulsat apare prima dată în Autoblog.md.
17:20
Al doilea Tesla Cybertruck care a ajuns în Moldova la mijlocul verii se află… în regiunea din stânga Nistrului. Totuși, proprietarul a beneficiat de oportunitatea de a-l vămui fără taxe și l-a înmatriculat în dreapta Nistrului. Și asta pentru că, după niște reparații pe latura dreaptă a mașinii (care intenționat nu se arată aproape deloc […] Articolul (video) Cu primul Cybertruck din stânga Nistrului s-a încălcat deja limita de viteză apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
(video) O denumire mai originală nu se putea găsi. Rușii anunță PlayAuto pentru mașinile autohtone # Autoblog.md
Compania rusă Navio, fostă SberAutoTech, lansează PlayAuto, o platformă software inovatoare pentru piața locală, concepută pentru a transforma experiența de interacțiune cu automobilul, atât în interiorul, cât și în afara acestuia. Dezvoltată special pentru piața rusă, această soluție integrează servicii familiare șoferilor locali, marcând un pas important spre o mobilitate conectată și personalizată. Se dorește […] Articolul (video) O denumire mai originală nu se putea găsi. Rușii anunță PlayAuto pentru mașinile autohtone apare prima dată în Autoblog.md.
16:40
(video) De denumire mai originală nu se putea. Rușii anunță PlayAuto pentru mașinile autohtone # Autoblog.md
Compania rusă Navio, fostă SberAutoTech, lansează PlayAuto, o platformă software inovatoare pentru piața locală, concepută pentru a transforma experiența de interacțiune cu automobilul, atât în interiorul, cât și în afara acestuia. Dezvoltată special pentru piața rusă, această soluție integrează servicii familiare șoferilor locali, marcând un pas important spre o mobilitate conectată și personalizată. Se dorește […] Articolul (video) De denumire mai originală nu se putea. Rușii anunță PlayAuto pentru mașinile autohtone apare prima dată în Autoblog.md.
14:50
(video) Volvo Moldova extinde oferta de neratat XC90 Summer Edition și iată de ce este una fierbinte # Autoblog.md
Volvo Car Moldova extinde perioada ofertei de neratat. Echiparea specială Summer Edition pentru SUV-ul premium Volvo XC90 cu 7 locuri, disponibilă la un preț special de la 59.800 euro, rămâne valabilă până la sfârșitul anului 2025, dar în limita stocului disponibil. „O astfel de ofertă nu trebuie ratată, mai ales că prețurile vor crește din […] Articolul (video) Volvo Moldova extinde oferta de neratat XC90 Summer Edition și iată de ce este una fierbinte apare prima dată în Autoblog.md.
14:00
(video) ”Practică” după ore în raionul Glodeni. Un minor de 16 ani și-a trimis semenul la spital # Autoblog.md
Ieri, în jurul orei 15:00, pe traseul G57 Glodeni – Dușmani – Moara Domnească, s-a produs un accident rutier cu implicarea a trei automobile. Doi minori au fost implicați, unul dintre care a ajuns la spital într-o stare deloc satisfăcătoare. Polițiștii din Glodeni, deplasați la fața locului, au stabilit că un BMW, condus de un […] Articolul (video) ”Practică” după ore în raionul Glodeni. Un minor de 16 ani și-a trimis semenul la spital apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
(foto) Banda de întoarcere de lângă intersecția București-Dacia poate fi utilizată începând de astăzi # Autoblog.md
Șoferii care circulă des prin zonă au observat că din luna august s-au executat mai multe lucrări în vederea construcției unei bretele de întoarcere pentru transport pe bulevardul Dacia. Banda de întoarcere din apropierea intersecției cu strada București este începând de astăzi funcțională. Conform Primăriei Chișinău, această intervenție era necesară pentru a fluidiza traficul într-una […] Articolul (foto) Banda de întoarcere de lângă intersecția București-Dacia poate fi utilizată începând de astăzi apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
(video) Accident grav în județul Botoșani. Trei moldoveni au decedat după un impact frontal # Autoblog.md
Conduceți prudent: trei persoane au murit, iar alte 16 au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs, în această dimineață, pe traseul DN 24 C de lângă frontiera cu Republica Moldova, între localitățile Santa Mare și Dămideni din județul Botoșani. În accident au fost implicate un microbuz Mercedes-Benz Sprinter și un autoturism […] Articolul (video) Accident grav în județul Botoșani. Trei moldoveni au decedat după un impact frontal apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Veste mare pentru pasionații auto din Republica Moldova: marca Lynk & Co, parte a grupului chinez Geely, a sosit oficial în țară prin intermediul dealerului Auto Space. Primele exemplare ale modelelor Lynk & Co 01 (plug-in hybrid) și Lynk & Co 02 (complet electric) au fost descărcate în parcarea Auto Space, iar modelul Lynk & […] Articolul (video) Mașinile Lynk & Co în Moldova – prețurile oficiale apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
BMW Group a început pregătirile pentru producția de serie a sistemelor cu celulă de combustie # Autoblog.md
Spre deosebire de Stellantis, BMW Group își intensifică angajamentul față de mobilitatea cu emisii zero, pregătindu-se pentru producția de serie a sistemelor cu celulă de combustie (fuel cell) de generația a treia la uzina Steyr, începând cu 2028. Competențele din München și Steyr, combinate cu contribuțiile tehnologice din Landshut, pun bazele unei noi ere a […] Articolul BMW Group a început pregătirile pentru producția de serie a sistemelor cu celulă de combustie apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
Conceptul Jaguar Type 00 are un ”văr” la Audi. Germanii lansează o nouă filosofie de design – „The Radical Next” – un pas îndrăzneț menit să redefinească identitatea brandului și experiența sa. Prezentată aseară în Milano, această transformare este marcată de introducerea Audi Concept C, un roadster electric cu două locuri care anticipează viitorul modelelor […] Articolul (video) Premieră la Milano: Așa vede Audi viitorul R8 apare prima dată în Autoblog.md.
2 septembrie 2025
18:30
(video) Prima motocicletă din lume a împlinit 140 de ani și există o replică încă funcțională # Autoblog.md
La 140 de ani de la depunerea brevetului de către Gottlieb Daimler pentru „vehiculul de călărie” pe 29 august 1885, Mercedes-Benz Museum celebrează o piatră de hotar în istoria mobilității individuale. Cunoscută drept prima motocicletă din lume, această invenție echipată cu un motor cu ardere internă de mare viteză a deschis drumul către automobilele moderne. […] Articolul (video) Prima motocicletă din lume a împlinit 140 de ani și există o replică încă funcțională apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
O Tesla Model S a fost ridicată din sudul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Autoblog.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat astăzi 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit […] Articolul O Tesla Model S a fost ridicată din sudul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în Autoblog.md.
16:10
BYD introduce în Europa seria de modele Seal 6. În China aceasta se numește Seal 06 și este formată dintr-un sedan + break hibrid, un sedan electric și un hatchback electric. Pentru piața europeană s-au adaptat primii doi membri și cu toate taxele impuse de UE (+27%), pe lângă altele, mașinile costă mai mult decât […] Articolul (video) Premieră europeană: Noua serie de modele hibride BYD Seal 6 apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Toyota RAV4 este în topul modelelor de mașină care apar des cu probleme la frontiera moldo-română. Un nou caz recent a scos la iveală o altă istorie din spatele unui crossover declarat furat. În ziua de 1 septembrie, în jurul orei 2:00 noaptea, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, s-a prezentat cu intenția de […] Articolul Istoria din spatele unui alt Toyota RAV4, găsit drept furat la ieșirea din România apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
(video) Un șofer beat, care ar fi provocat un accident în lanț pe șoseaua Hîncești, reținut pentru 72 de ore # Autoblog.md
Unul dintre cei 73 de șoferi, care au fost prinși în weekend prin Republica Moldova în stare de ebrietate la volan, ar fi provocat un accident în lanț chiar în capitală. Mai mulți participanți la trafic și călători au fost martorii urmărilor, căci șoferul cu pricina s-a răsturnat. Conform datelor Poliției Capitalei, accidentul s-a întâmplat […] Articolul (video) Un șofer beat, care ar fi provocat un accident în lanț pe șoseaua Hîncești, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
(video) Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo are 800 CP și este capabil de 0-100 km/h în două clipe # Autoblog.md
După câteva teasere intrigante, Opel a ridicat vălul și a dezvăluit primele imagini complete ale mașinii, împreună cu numele său: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Acest show car își va celebra premiera mondială la IAA Mobility 2025 din München, între 8 și 14 septembrie 2025. După cum sugerează numele, modelul nu doar că anticipează […] Articolul (video) Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo are 800 CP și este capabil de 0-100 km/h în două clipe apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
ZF LIFETEC, lider global în sisteme de siguranță pasivă, va prezenta la IAA Mobility 2025, care se va desfășura la München între 8 și 14 septembrie, noua generație a centurii încălzite, Heat Belt 2.0. Lansată inițial în 2023, această soluție avansată va oferi un nou standard de confort iarna, cu beneficii semnificative pentru autonomia vehiculelor […] Articolul ZF LIFETEC prezintă centura de siguranță încălzită în versiunea 2.0 – ce este nou? apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
Astăzi, 2 septembrie 2025, smart anunță o decizie majoră: lansarea modelului smart #2, un nou city car electric de două locuri, care marchează o reinventare a modelului fortwo original. Această mișcare, bazată pe succesul fazei de fezabilitate a „proiectului: two”, extinde portofoliul brandului cu un vehicul ultra-compact din segmentul A, destinat în special nevoilor urbane. […] Articolul (foto) smart confirmă reinventarea mașinii urbane iconice apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
La Salonul Auto IAA Mobility 2025 de la München, BMW Group urmează să prezinte peste câteva zile BMW Motorrad Vision CE, o viziune revoluționară a mobilității electrice pe o singură bandă de contact cu solul în centrele urbane, consolidând poziția sa de lider în domeniul inteligenței, conectivității și mobilității electrice pe două roți. Cu un […] Articolul (video) Conducerea unui BMW Motorrad Vision CE nu necesită echipament de protecție apare prima dată în Autoblog.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.