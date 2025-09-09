(video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Noul Renault Clio VI

12:30

Unul dintre cei 73 de șoferi, care au fost prinși în weekend prin Republica Moldova în stare de ebrietate la volan, ar fi provocat un accident în lanț chiar în capitală. Mai mulți participanți la trafic și călători au fost martorii urmărilor, căci șoferul cu pricina s-a răsturnat. Conform datelor Poliției Capitalei, accidentul s-a întâmplat […] Articolul (video) Un șofer beat, care ar fi provocat un accident în lanț pe șoseaua Hîncești, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Autoblog.md.