MOLDOX Lab 2025 lansează patru ateliere de film documentar și fotografie pentru tineri profesioniști la Chișinău
NewsMaker, 9 septembrie 2025 08:50
MOLDOX Lab, platforma educațională a Festivalului Internațional de Film Documentar MOLDOX, lansează în această toamnă patru ateliere dedicate tinerilor și profesioniștilor pasionați de film, fotografie și arta documentarului. Între 24 și 30 noiembrie 2025, Chișinăul devine un spațiu de creație și învățare prin: Exploration, Intersections, Unfolding și Inspiration. Mentorii acestor ateliere sunt profesioniști remarcabili din […] The post MOLDOX Lab 2025 lansează patru ateliere de film documentar și fotografie pentru tineri profesioniști la Chișinău appeared first on NewsMaker.
• • •
Radu Marian, după cercetarea care arată că Blocul „Patriotic” ar fi depășit PAS: „Sondaje necredibile” # NewsMaker
Deputatul Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian consideră că unii concurenți electorali ar încerca „în mod disperat” să promoveze anumite sondaje „necredibile”. Deși nu a precizat la care sondaj se referă, reacția vine la scurt timp după ce, pe 8 septembrie, compania iData a publicat rezultatele unui sondaj, potrivit căruia Blocul „Patriotic” […] The post Radu Marian, după cercetarea care arată că Blocul „Patriotic” ar fi depășit PAS: „Sondaje necredibile” appeared first on NewsMaker.
Stamate invocă „presiuni în penitenciare”. Președinția și Ministerul Justiției: „Falsuri electorale” # NewsMaker
Candidata independentă Olesea Stamate acuză de presiuni în penitenciare. Politiciana susține că ar fi primit un mesaj din Penitenciarul nr. 17, în care se afirmă că reprezentanți ai instituțiilor statului ar fi vizitat închisoarea, unde ar fi făcut promisiuni și ar fi dat indicații privind votul la parlamentare. Președinția Republicii Moldova și Ministerul Justiției resping […] The post Stamate invocă „presiuni în penitenciare”. Președinția și Ministerul Justiției: „Falsuri electorale” appeared first on NewsMaker.
„Și ce dacă ai girofar?”: Șoferul unui BMW, sancționat după ce a blocat o ambulanță și a insultat conducătorul auto # NewsMaker
Poliția s-a autosesizat după ce pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare video în care șoferul unui BMW ignoră regulile de circulație, blochează o ambulanță aflată în misiune și adresează injurii conducătorului acesteia. Incidentul s-a produs pe 6 septembrie, pe strada Trandafirilor din Chișinău. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, în urma măsurilor întreprinse, […] The post „Și ce dacă ai girofar?”: Șoferul unui BMW, sancționat după ce a blocat o ambulanță și a insultat conducătorul auto appeared first on NewsMaker.
Ziarele lui Usatîi, înlocuite cu cele ale PAS? Marian răspunde acuzațiilor: „Nu am luat nicio foaie” VIDEO # NewsMaker
„Partidul Nostru” (PN) susține că deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian, care concurează pentru un nou mandat, ar fi luat mai multe ziare ale PN lăsate în porțile din comuna Dobrușa, raionul Șoldănești, și le-ar fi înlocuit cu altele, ale PAS. Cazul a avut loc pe 7 septembrie, în timp ce echipe ale […] The post Ziarele lui Usatîi, înlocuite cu cele ale PAS? Marian răspunde acuzațiilor: „Nu am luat nicio foaie” VIDEO appeared first on NewsMaker.
Primarul degrevat al municipiului Chișinău și candidat la parlamentare, Ion Ceban, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală pentru utilizarea resurselor administrative. CEC a stabilit că acesta a vizitat Italia, la sfârșitul lunii august, în calitate de primar, și nu de „simplu cetățean”, așa cum afirmase anterior. Autoritatea electorală a admis, astfel, contestația PAS și […] The post Ion Ceban, sancționat de CEC după vizita în Italia. A fost sesizată și Poliția appeared first on NewsMaker.
Presă: Fostul director adjunct al SIS din Moldova vindea secrete de stat ale României la KGB-ul din Belarus # NewsMaker
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) anunță că, pe 8 septembrie, a fost pus în aplicare un mandat de aducere, emis de autoritățile din România, în privința unui ex-angajat de rang înalt al SIS. Acesta este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis informații secrete de stat, în formă continuată, către ofițeri KGB din […] The post Presă: Fostul director adjunct al SIS din Moldova vindea secrete de stat ale României la KGB-ul din Belarus appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Blocul lui Dodon a depășit PAS?/ Buzu, scuze pentru „bîdle”/ Guțul, deținută în „condiții oribile” # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— În ce condiții este ținută Gutul în Penitenciarul nr. 13— Peste o sută de bijuterii confiscate la vama Palanca— Ce partide ar putea forma viitorul Parlament?—„Am greșit!” Buzu și-a prezentat scuze pentru că a folosit „bîdle”— Site-ul centrului cu manuale online, victimă […] The post (VIDEO) Blocul lui Dodon a depășit PAS?/ Buzu, scuze pentru „bîdle”/ Guțul, deținută în „condiții oribile” appeared first on NewsMaker.
Vlah, sesizare la CEC împotriva lui Recean, după decizia privind blocare conturilor sale: „Implicarea directă a unui candidat electoral” # NewsMaker
Lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, candidată la alegerile parlamentare, a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) în privința premierului Dorin Recean, după ce a semnat decizia privind blocarea conturilor sale bancare. Politiciana îl acuză pe Recean, care la fel candidează la scrutin pe lista PAS, că ar fi folosit funcția de […] The post Vlah, sesizare la CEC împotriva lui Recean, după decizia privind blocare conturilor sale: „Implicarea directă a unui candidat electoral” appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Blocul Patriotic devansează PAS, Buzu și-a cerut scuze pentru «bîdlă», Poliția de Frontieră răpea ucraineni? # NewsMaker
Blocul Patriotic vs PAS Potrivit celui mai recent sondaj iData, Blocul Patriotic a devansat pentru prima dată partidul de guvernământ PAS — 25,2% față de 24,3% din voturi. Printre alegătorii deja deciși scorul este de 36% la 34,7%. Aceste cifre nu includ diaspora și regiunea transnistreană. Conform datelor sondajului, Blocul Patriotic ar putea obține 42 de mandate, iar PAS — 40. În Parlament ar mai accede «Partidul Nostru» cu 10 mandate, și Blocul […] The post NM Espresso: Blocul Patriotic devansează PAS, Buzu și-a cerut scuze pentru «bîdlă», Poliția de Frontieră răpea ucraineni? appeared first on NewsMaker.
Averile fruntașilor ALDE care aspiră la fotoliul de deputat: bani de la partid, bunuri – primite donație (DOC) # NewsMaker
Partidul „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE) a intrat în campanie cu promisiunea unui „drum curat” spre o Moldovă europeană, construită pe reforme și stat de drept. Formațiunea a ajuns în atenția publică în 2023, după ce oligarhul fugar Ilan Șor a încercat să o cumpere cu peste 450.000 de dolari pentru a o […] The post Averile fruntașilor ALDE care aspiră la fotoliul de deputat: bani de la partid, bunuri – primite donație (DOC) appeared first on NewsMaker.
Canoiste din Moldova au câștigat încă două medalii de argint la Campionatul Mondial din Ungaria # NewsMaker
Daniela Cociu și Elena Glizan au adus încă două medalii în contul Republicii Moldova la Campionatul Mondial de canoe-maraton, care se desfășoară în orașul Gyor, Ungaria. Despre aceasta a anunțat Ministerul Educației și Cercetării pe 6 septembrie. Daniela Cociu a obținut o medalie de argint în proba de canoe simplu individual. Sportiva a încheiat cursa […] The post Canoiste din Moldova au câștigat încă două medalii de argint la Campionatul Mondial din Ungaria appeared first on NewsMaker.
Incendiu în clădirea Guvernului de la Kiev, în urma unui atac rusesc. Trei morți și peste 20 de răniți (VIDEO) # NewsMaker
Armata rusă a comis un atac aerian masiv asupra Kievului în noaptea de 6 spre 7 septembrie, în urma căruia a fost afectată inclusiv clădirea Guvernului. În urma atacului, în capitala ucraineană și-au pierdut viața trei persoane, printre care un nou-născut, iar peste 20 au fost rănite. De asemenea, bombardamente au fost raportate și la […] The post Incendiu în clădirea Guvernului de la Kiev, în urma unui atac rusesc. Trei morți și peste 20 de răniți (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
Maia Sandu, după atacul din Kiev: „Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a condamnat atacul rusesc asupra capitalei ucrainene, Kiev, de noaptea trecută. Într-un mesaj pe platforma X, șefa statului a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru țara vecină, care se confruntă cu agresiunea militară a Rusiei la scară largă de peste trei ani. „Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni și […] The post Maia Sandu, după atacul din Kiev: „Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid” appeared first on NewsMaker.
Sezonul de vânătoare a început. Regulile pentru cei care vor să desfășoare activitatea în zona de frontieră # NewsMaker
În perioada 15 august – 31 martie 2026 se desfășoară sezonul de vânătoare. Astfel, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a publicat un mesaj în care reamintește tuturor vânătorilor că activitatea, în zona de frontieră, este permisă doar cu respectarea normelor legale. Potrivit IGPF, accesul în zona de frontieră în scop de vânătoare este permis doar pe […] The post Sezonul de vânătoare a început. Regulile pentru cei care vor să desfășoare activitatea în zona de frontieră appeared first on NewsMaker.
CEC a stabilit ordinea celor 23 de candidați la alegerile parlamentare în buletinul de vot # NewsMaker
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței din 7 septembrie, a stabilit ordinea de înscriere a concurenților pentru alegerile parlamentare. În buletinul de vot vor figura 15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Potrivit hotărârii CEC, în buletinul de vot se vor regăsi 23 de concurenți electorali, după cum urmează: […] The post CEC a stabilit ordinea celor 23 de candidați la alegerile parlamentare în buletinul de vot appeared first on NewsMaker.
Buzu, la o discuție despre alegeri cu cetățeni din Drochia: „Suntem popor sau suntem bâdle”. Reacții și explicația ministrului (VIDEO) # NewsMaker
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat în timpul unei întâlniri cu un grup de oameni în satul Pelenia, raionul Drochia, că alegerile parlamentare vor arată dacă „suntem popor sau suntem „bâdle””. Un videoclip cu afirmația oficialului a fost publicat de Natalia Ixari, consiliera primarului capitalei, pe 7 septembrie. Exprimarea ministrului a atras […] The post Buzu, la o discuție despre alegeri cu cetățeni din Drochia: „Suntem popor sau suntem bâdle”. Reacții și explicația ministrului (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
Salariu de la biserică și din politică, investiții – în criptomonede: averea primilor 5 candidați CUB la parlamentare (DOC) # NewsMaker
Promit să nu impoziteze salariul minim și să interzică politicienilor să se implice în justiție, dacă vor ajunge în Parlament. Partidul „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB), condus de Igor Munteanu, participă la alegerile parlamentare cu 60 de candidați – între ei politicieni, muzicieni, antreprenori, psihologi și teologi. Lansată în 2022, formațiunea participă acum pentru […] The post Salariu de la biserică și din politică, investiții – în criptomonede: averea primilor 5 candidați CUB la parlamentare (DOC) appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Irina Vlah rămâne fără conturi, Ghimpu își vinde apartamentele pentru democrație, România se amestecă în alegerile din Moldova? # NewsMaker
Irina Vlah: Scandal Serviciul Fiscal va bloca conturile liderei Partidului «Inima Moldovei» Irina Vlah, inclusă de Canada în lista de sancțiuni. Despre aceasta a anunțat premierul Dorin Recean, declarând că autoritățile nu vor permite transformarea securității naționale într-o «jucărie a portavocilor Kremlinului». Partidul a calificat această decizie drept presiune politică, menționând că autoritățile mai întâi au obținut […] The post NM Espresso: Irina Vlah rămâne fără conturi, Ghimpu își vinde apartamentele pentru democrație, România se amestecă în alegerile din Moldova? appeared first on NewsMaker.
Senatori americani, apel către Facebook și Google înaintea parlamentarelor din Moldova: „Nu putem rămâne indiferenți” # NewsMaker
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Thom Tillis au adresat scrisori lui Mark Zuckerberg, directorul general al companiei Meta, care deține Facebook și Instagram, și lui Sundar Pichai, directorul executiv al firmei Alphabet, care deține Google și YouTube, cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Oficialii i-au îndemnat să aloce suficiente resurse pentru a preveni […] The post Senatori americani, apel către Facebook și Google înaintea parlamentarelor din Moldova: „Nu putem rămâne indiferenți” appeared first on NewsMaker.
Pe teritoriul Republicii Moldova, în weekend din 6 și 7 septembrie, vremea va continua să fie caldă, iar precipitații nu se vor înregistra. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice din timpul zilei vor urca până la +27 … +31°C. În nordul țării, temperatura aerului se va încălzi până la +27°C în timpul zilei. Noaptea, […] The post Cum va fi vremea în Moldova, în weekend? Prognoza meteorologilor appeared first on NewsMaker.
Trump a semnat un decret privind redenumirea Ministerului Apărării al SUA în „Ministerul Războiului” # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat pe 5 septembrie un decret privind redenumire Ministerului Apărării în „Ministerul Războiului”. Informația a fost relatată de NBC News. „Am câștigat Primul Război Mondial. Am câștigat Al Doilea Război Mondial. Am câștigat toate războaiele dinainte și între ele — apoi am decis să mergem pe calea „woke” și să […] The post Trump a semnat un decret privind redenumirea Ministerului Apărării al SUA în „Ministerul Războiului” appeared first on NewsMaker.
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), descendent direct din PDM, nu va putea participa la alegerile parlamentare din această lună. Se întâmplă după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins pe 5 septembrie recursul privind înscrierea în alegeri. Formațiunea a catalogat hotărârea instanței ca fiind „abuzivă”. Curtea Supremă de Justiție a examinat recursul Partidului […] The post PDMM rămâne în afara cursei electorale pentru parlamentare. Decizia CSJ appeared first on NewsMaker.
În comuna Bubuieci funcționează unica școală profesională din Moldova unde sunt pregătiți viitorii apicultori. Aici, elevii învață să producă lumânări din ceară naturală, să colecteze mierea și să îngrijească stupii. Pe lângă programul de doi ani, școala oferă și un curs scurt de cinci luni, „Apicultor”, destinat adulților. Totuși, această specialitate unică se află în […] The post VIDEO Unicul program de pregătire a apicultorilor din Moldova, în pericol de închidere appeared first on NewsMaker.
Fenomen ceresc spectaculos, la sfârșitul săptămânii: сând va putea fi văzută în R. Moldova „luna sângerie” # NewsMaker
Pe 7 septembrie 2025, va avea loc o eclipsă totală de lună, un fenomen ceresc spectaculos care va fi vizibil și în Republica Moldova. Satelitul natural al pământului va fi complet acoperit de umbra pământului, transformându-se într-o sferă cu nuanțe de roșu și portocaliu. Acest eveniment este cunoscut și sub denumirea de „lună sângerie”. Eclipsa […] The post Fenomen ceresc spectaculos, la sfârșitul săptămânii: сând va putea fi văzută în R. Moldova „luna sângerie” appeared first on NewsMaker.
Irlanda ar urma să-și deschidă ambasadă la Chișinău în această toamnă. Precizările lui Grosu # NewsMaker
Irlanda ar urma să-și deschidă ambasadă în Republica Moldova în această toamnă. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, pe 5 septembrie, într-un videoclip pe rețelele de socializare. „În cadrul ultimei mele vizite în Irlanda am primit asigurări că în această toamnă… Am mai discutat și cu colegii de la externe. Foarte curând […] The post Irlanda ar urma să-și deschidă ambasadă la Chișinău în această toamnă. Precizările lui Grosu appeared first on NewsMaker.
Israelul ar putea construi un terminal temporar la aeroportul din Chișinău pentru pelerinii evrei # NewsMaker
Israelul ia în considerare posibilitatea construirii unui terminal temporar la aeroportul din Chișinău pentru organizarea pelerinajului anual al evreilor hasidici la Uman. Informația a fost relatată pe 5 septembrie de publicația The Jerusalem Post. Potrivit sursei, terminalul va putea deservi până la 500 de pasageri pe oră și va fi proiectat pentru mii de evrei […] The post Israelul ar putea construi un terminal temporar la aeroportul din Chișinău pentru pelerinii evrei appeared first on NewsMaker.
Republica Moldova găzduiește, în premieră, „Concours Mondial de Bruxelles” și scrie o nouă pagină în istoria vinicolă a țării # NewsMaker
Republica Moldova scrie istorie, găzduind în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” – Sparkling Wines Session, care are loc în aceste zile, la Chișinău. Începând de astăzi și până pe 7 septembrie, peste 50 de jurați, cu experiență internațională, inclusiv 3 Master of Wine au misiunea de a degusta 1076 de vinuri spumante produse în 29 de […] The post Republica Moldova găzduiește, în premieră, „Concours Mondial de Bruxelles” și scrie o nouă pagină în istoria vinicolă a țării appeared first on NewsMaker.
PLDM cere CSJ să-și reexamineze decizia prin care a fost lăsat în afara cursei pentru parlamentare # NewsMaker
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), condus de ex-premierul Vlad Filat, a cerut revizuirea deciziei Curții Supreme de Justiție (CEC) prin care a rămas fără posibilitatea de a candida la alegerile parlamentare din această lună. Anunțul a fost făcut de formațiune într-un comunicat din 5 septembrie. Partidul Liberal Democrat din Moldova a declarat că decizia […] The post PLDM cere CSJ să-și reexamineze decizia prin care a fost lăsat în afara cursei pentru parlamentare appeared first on NewsMaker.
În ultimul deceniu, diaspora moldovenească a demonstrat că poate influența decisiv cursul politic al Republicii Moldova. Fiecare scrutin a adus recorduri de prezență și momente-cheie. Pe 28 septembrie 2025, povestea merge mai departe, cu o organizare fără precedent a secțiilor de votare peste hotare. Evoluția numărului de secții arată clar creșterea implicării: – 2016: aproximativ […] The post De peste hotare, dar cu impact acasă: cum diaspora a influențat istoria alegerilor appeared first on NewsMaker.
Marta Kos, după ce s-a întâlnit cu mitropolitul Moldovei și al Basarabiei: „Biserica este importantă pentru UE” # NewsMaker
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat că Biserica este cea mai de încredere instituție din Moldova și, prin urmare, este foarte importantă și pentru Uniunea Europeană. Comisara a făcut aceste declarații în cadrul vizitei la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, raionul Căușeni. „Biserica este cea mai de încredere instituție din Moldova, […] The post Marta Kos, după ce s-a întâlnit cu mitropolitul Moldovei și al Basarabiei: „Biserica este importantă pentru UE” appeared first on NewsMaker.
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a decis, pe 4 septembrie, să notifice TikTok în privința „unui comportament neautentic coordonat, care poate influența alegătorii ce votează în România pentru parlamentarele din R. Moldova”, scrie Agerpres. Decizia a fost luată la propunerea președintelui CNA, ca urmare a unei semnalări din partea unui membru al instituției. […] The post România sesizează TikTok: vizează alegerile parlamentare din R. Moldova appeared first on NewsMaker.
Partidul Victoriei Furtună, oficial în alegeri: CEC a înregistrat condiționat „Moldova Mare” în cursa electorală # NewsMaker
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost înregistrat oficial în cursa pentru parlamentare de Comisia Electorală Centrală, cu 7 voturi pentru și 2 abțineri. Autoritățile electorale au menționat însă că înregistrarea poate fi revocată dacă lista de candidați nu va respecta prevederile Codului Electoral. Lista partidului, care deocamdată nu a fost făcută publică, […] The post Partidul Victoriei Furtună, oficial în alegeri: CEC a înregistrat condiționat „Moldova Mare” în cursa electorală appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Furtună, acceptată în cursă/Poliția a „sechestrat” autobuzul lui Costiuc/Andronachi, din nou arestat # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Marta Kos, impresionată de mănăstirea Marta și Maria— O șansă pentru fiecare! O școală din Bubuieci caută viitori apicultori— O butelie de gaz a explodat la Ciocana— Un partid rămâne în afara cursei electorale— Autocarul lui Costiuc, „sechestrat” de poliție?— Andronachi, plasat […] The post (VIDEO) Furtună, acceptată în cursă/Poliția a „sechestrat” autobuzul lui Costiuc/Andronachi, din nou arestat appeared first on NewsMaker.
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, inaugurată după renovare: Cum arată acum (FOTO) # NewsMaker
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) a fost inaugurată astăzi, 5 septembrie, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală și dotarea cu echipament medical modern și mobilier nou. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, secția are o suprafață de 962 de metri pătrați și dispune de 41 de paturi, cu o capacitate anuală de […] The post Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, inaugurată după renovare: Cum arată acum (FOTO) appeared first on NewsMaker.
Percheziții la membrii organizației „Șor”: Bani, carduri bancare și tehnică, ridicate într-un dosar de corupere a alegătorilor # NewsMaker
Oamenii legii au efectuat vineri, 5 septembrie, percheziții la Ungheni și Chișinău, într-o cauză penalǎ privind coruperea alegătorilor. Potrivit Poliției, în perioada septembrie – octombrie 2024, persoane afiliate lui Șor ar fi oferit bani unor cetățeni pentru a-i determina să voteze pentru un anumit candidat la alegerile prezidențiale și împotriva referendumului republican constituțional. În urma […] The post Percheziții la membrii organizației „Șor”: Bani, carduri bancare și tehnică, ridicate într-un dosar de corupere a alegătorilor appeared first on NewsMaker.
Elevii și studenții de etnie romă pot beneficia de burse lunare de 1.200 de lei. Cum poți depune dosarul # NewsMaker
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit. Programul prevede 120 de burse, fiecare în valoare de 1200 de lei lunar. Despre aceasta a anunțat Ministerul Educației pe 5 septembrie. Bursa lunară va fi acordată pentru 60 pentru liceeni, 15 pentru elevii din învățământul […] The post Elevii și studenții de etnie romă pot beneficia de burse lunare de 1.200 de lei. Cum poți depune dosarul appeared first on NewsMaker.
Universitățile din Moldova deschid turul III de admitere: peste 750 de locuri disponibile la licență și master # NewsMaker
Pe parcursul lunii septembrie, universitățile din țară organizează al III-lea tur de admitere la studii superioare de licență și master. Candidații care nu au fost înmatriculați în primele două etape ale sesiunii 2025, dar doresc să-și continue studiile în învățământul superior, pot depune dosarele între 1 și 26 septembrie, direct la instituțiile universitare. În total, […] The post Universitățile din Moldova deschid turul III de admitere: peste 750 de locuri disponibile la licență și master appeared first on NewsMaker.
Grosu, după ce Șor i-a vorbit lui Putin despre PSB, implicată în coruperea alegătorilor: „Planul de a captura Moldova va eșua” # NewsMaker
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, lider și candidat PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a venit cu o reacție, după ce oligarhul fugar Ilan Șor a apărut, alături de un reprezentat al PSB – bancă rusească acuzată că ar fi implicată în coruperea alegătorilor din Moldova – într-o videoconferință cu Vladimir Putin. „Șor, alături de […] The post Grosu, după ce Șor i-a vorbit lui Putin despre PSB, implicată în coruperea alegătorilor: „Planul de a captura Moldova va eșua” appeared first on NewsMaker.
Comisia Europeană a deblocat o nouă tranșă din Planul de Creștere pentru Moldova, fiind vorba despre 18,9 milioane de euro. Decizia a fost luată după ce țara noastră a îndeplinit patru indicatori de reformă. Anunțul a fost făcut pe 4 septembrie de Comisia Europeană. În cadrul unei discuții cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, […] The post Moldova primește €18,9 mln – o nouă tranșă din Planul de Creștere, anunțat de UE appeared first on NewsMaker.
Marta Kos, la Chișinău: Cel mai bun răspuns pentru ingerințele Rusiei – să biruie forțele pro-europene # NewsMaker
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că cel mai bun răspuns care poate fi oferit la amestecul Rusiei în afacerile interne ale Republicii Moldova este victoria forțelor pro-europene, în contextul în care în această lună urmează să aibă loc alegeri parlamentare. Oficiala a menționat că Uniunea Europeană își dorește ca Republica Moldova să […] The post Marta Kos, la Chișinău: Cel mai bun răspuns pentru ingerințele Rusiei – să biruie forțele pro-europene appeared first on NewsMaker.
Legendarul designer vestimentar italian Giorgio Armani s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut pe 4 septembrie de publicația La Repubblica, care face trimitere declarație a companiei Armani. Acesta avea 91 de ani. „Domnul Armani, așa cum îl numeau întotdeauna cu respect și admirație angajații și colaboratorii săi, a trecut liniștit înconjurat de cei dragi. […] The post Legendarul designer vestimentar Giorgio Armani a decedat appeared first on NewsMaker.
Moldova ar putea adera la UE fără Ucraina? Candidat PAS: „Nu exclud să ajungem la o înțelegere” # NewsMaker
Candidatul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate la parlamentare, Marcel Spatari, admite că R. Moldova poate adera la Uniunea Europeană fără Ucraina, de care este legată momentan. Potrivit fostului ministru, dacă Moldova avansează mai mult în procesul de aderare, nu este exclus să se ajungă la o înțelegere atât cu Ucraina, cât și cu țările […] The post Moldova ar putea adera la UE fără Ucraina? Candidat PAS: „Nu exclud să ajungem la o înțelegere” appeared first on NewsMaker.
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a obținut câștig de cauză în procesul cu Comisia Electorală Centrală. Curtea Supremă de Justiție a respins recursul depus de CEC și a menținut în vigoare decizia Curții de Apel. Astfel, CEC este obligată să reexamineze cererea formațiunii privind înregistrarea în cursa pentru parlamentare. Hotărârea a fost pronunțată […] The post CSJ s-a răzgândit: Partidul Victoriei Furtună poate participa la alegerile parlamentare appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Șor i-a raportat lui Putin/ Usatîi promite să facă economii/ UE va efectua un audit în Moldova # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Usatîi promite reducerea numărului deputaților la 51— Furtună ar putea participa la alegeri?— Interceptări: oamenii lui Șor, obligați să achite 41.000 de lei— Judecători și procurori instruiți pentru parlamentare— Șor i-a promis lui Putin că va plăti impozite de 20 de miliarde […] The post (VIDEO) Șor i-a raportat lui Putin/ Usatîi promite să facă economii/ UE va efectua un audit în Moldova appeared first on NewsMaker.
40 de percheziții în nordul Moldovei: două persoane reținute în dosar de corupere a alegătorilor, cu legături în Rusia # NewsMaker
Oamenii legii au anunțat că au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități din nordul țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Potrivit Poliției, în urma perchezițiilor au fost ridicate sume de bani în valută națională și străină, […] The post 40 de percheziții în nordul Moldovei: două persoane reținute în dosar de corupere a alegătorilor, cu legături în Rusia appeared first on NewsMaker.
Sandu îndeamnă observatorii internaționali să monitorizeze amplu alegerile: „Moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit joi, 4 septembrie, cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie – Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Șefa statului a îndemnat la o monitorizare amplă a scrutinului. „Șefa statului a atras atenția misiunilor de observare […] The post Sandu îndeamnă observatorii internaționali să monitorizeze amplu alegerile: „Moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni” appeared first on NewsMaker.
VIDEO Lui Usatîi nu-i trebuie „Чужая свадьба”/ Ceban nu se crede Bin Laden/ Țuțu zboară spre Moldova # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker! Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker! — O dronă rusească a survolat spațiul aerian al țării?— Țuțu și-a luat bilet de întoarcere în Moldova— Fostul deputat Vladimir Andronachi, reținut— Nu te juca cu votul! – […] The post VIDEO Lui Usatîi nu-i trebuie „Чужая свадьба”/ Ceban nu se crede Bin Laden/ Țuțu zboară spre Moldova appeared first on NewsMaker.
Jurnalistul Nicolae Chicu a rămas fără canalul de YouTube cu aproape 70 000 de abonați: „Au vrut să mă reducă la tăcere” # NewsMaker
Canalul de YouTube al jurnalistului Nicolae Chicu din Republica Moldova, cu circa 68 000 de abonați, a fost compromis, iar ulterior șters. S-a întâmplat pe 3 septembrie. Jurnalistul, cunoscut pentru poziții pro-occidentale și implicare în combaterea dezinformării, a declarat că acțiunea face parte din războiul hibrid dus de Rusia împotriva țării noastre și vine în […] The post Jurnalistul Nicolae Chicu a rămas fără canalul de YouTube cu aproape 70 000 de abonați: „Au vrut să mă reducă la tăcere” appeared first on NewsMaker.
Compania Moldcell a lansat oficial Moldcell Visa Card – un card complet digital, care le permite clienților să efectueze plăți rapide și sigure direct de pe smartphone. Lansarea serviciului a avut loc într-o atmosferă festivă, reunind reprezentanți ai companiei, parteneri, clienți și autorii acestei inovații. Noul produs completează portofoliul de soluții digitale al companiei, combinând […] The post Creează-ți cardul cu design unic: moldcell visa card appeared first on NewsMaker.
