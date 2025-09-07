NM Espresso: Irina Vlah rămâne fără conturi, Ghimpu își vinde apartamentele pentru democrație, România se amestecă în alegerile din Moldova?
NewsMaker, 7 septembrie 2025 08:30
Irina Vlah: Scandal Serviciul Fiscal va bloca conturile liderei Partidului «Inima Moldovei» Irina Vlah, inclusă de Canada în lista de sancțiuni. Despre aceasta a anunțat premierul Dorin Recean, declarând că autoritățile nu vor permite transformarea securității naționale într-o «jucărie a portavocilor Kremlinului». Partidul a calificat această decizie drept presiune politică, menționând că autoritățile mai întâi au obținut […]
• • •
Acum 30 minute
08:30
Salariu de la biserică și din politică, investiții – în criptomonede: averea primilor 5 candidați CUB la parlamentare (DOC)
Promit să nu impoziteze salariul minim și să interzică politicienilor să se implice în justiție, dacă vor ajunge în Parlament. Partidul „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare" (CUB), condus de Igor Munteanu, participă la alegerile parlamentare cu 60 de candidați – între ei politicieni, muzicieni, antreprenori, psihologi și teologi. Lansată în 2022, formațiunea participă acum pentru […]
08:30
NM Espresso: Irina Vlah rămâne fără conturi, Ghimpu își vinde apartamentele pentru democrație, România se amestecă în alegerile din Moldova?
08:30
Senatori americani, apel către Facebook și Google înaintea parlamentarelor din Moldova: „Nu putem rămâne indiferenți"
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Thom Tillis au adresat scrisori lui Mark Zuckerberg, directorul general al companiei Meta, care deține Facebook și Instagram, și lui Sundar Pichai, directorul executiv al firmei Alphabet, care deține Google și YouTube, cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Oficialii i-au îndemnat să aloce suficiente resurse pentru a preveni […]
08:30
Pe teritoriul Republicii Moldova, în weekend din 6 și 7 septembrie, vremea va continua să fie caldă, iar precipitații nu se vor înregistra. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice din timpul zilei vor urca până la +27 … +31°C. În nordul țării, temperatura aerului se va încălzi până la +27°C în timpul zilei. Noaptea, […]
08:30
Trump a semnat un decret privind redenumirea Ministerului Apărării al SUA în „Ministerul Războiului"
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat pe 5 septembrie un decret privind redenumire Ministerului Apărării în „Ministerul Războiului". Informația a fost relatată de NBC News. „Am câștigat Primul Război Mondial. Am câștigat Al Doilea Război Mondial. Am câștigat toate războaiele dinainte și între ele — apoi am decis să mergem pe calea „woke" și să […]
08:30
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), descendent direct din PDM, nu va putea participa la alegerile parlamentare din această lună. Se întâmplă după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins pe 5 septembrie recursul privind înscrierea în alegeri. Formațiunea a catalogat hotărârea instanței ca fiind „abuzivă". Curtea Supremă de Justiție a examinat recursul Partidului […]
08:30
În comuna Bubuieci funcționează unica școală profesională din Moldova unde sunt pregătiți viitorii apicultori. Aici, elevii învață să producă lumânări din ceară naturală, să colecteze mierea și să îngrijească stupii. Pe lângă programul de doi ani, școala oferă și un curs scurt de cinci luni, „Apicultor", destinat adulților. Totuși, această specialitate unică se află în […]
08:30
Fenomen ceresc spectaculos, la sfârșitul săptămânii: сând va putea fi văzută în R. Moldova „luna sângerie"
Pe 7 septembrie 2025, va avea loc o eclipsă totală de lună, un fenomen ceresc spectaculos care va fi vizibil și în Republica Moldova. Satelitul natural al pământului va fi complet acoperit de umbra pământului, transformându-se într-o sferă cu nuanțe de roșu și portocaliu. Acest eveniment este cunoscut și sub denumirea de „lună sângerie". Eclipsa […]
08:30
Irlanda ar urma să-și deschidă ambasadă la Chișinău în această toamnă. Precizările lui Grosu
Irlanda ar urma să-și deschidă ambasadă în Republica Moldova în această toamnă. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, pe 5 septembrie, într-un videoclip pe rețelele de socializare. „În cadrul ultimei mele vizite în Irlanda am primit asigurări că în această toamnă… Am mai discutat și cu colegii de la externe. Foarte curând […]
08:30
Israelul ar putea construi un terminal temporar la aeroportul din Chișinău pentru pelerinii evrei
Israelul ia în considerare posibilitatea construirii unui terminal temporar la aeroportul din Chișinău pentru organizarea pelerinajului anual al evreilor hasidici la Uman. Informația a fost relatată pe 5 septembrie de publicația The Jerusalem Post. Potrivit sursei, terminalul va putea deservi până la 500 de pasageri pe oră și va fi proiectat pentru mii de evrei […]
Ieri
08:30
Republica Moldova găzduiește, în premieră, „Concours Mondial de Bruxelles" și scrie o nouă pagină în istoria vinicolă a țării
Republica Moldova scrie istorie, găzduind în premieră „Concours Mondial de Bruxelles" – Sparkling Wines Session, care are loc în aceste zile, la Chișinău. Începând de astăzi și până pe 7 septembrie, peste 50 de jurați, cu experiență internațională, inclusiv 3 Master of Wine au misiunea de a degusta 1076 de vinuri spumante produse în 29 de […]
08:30
PLDM cere CSJ să-și reexamineze decizia prin care a fost lăsat în afara cursei pentru parlamentare
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), condus de ex-premierul Vlad Filat, a cerut revizuirea deciziei Curții Supreme de Justiție (CEC) prin care a rămas fără posibilitatea de a candida la alegerile parlamentare din această lună. Anunțul a fost făcut de formațiune într-un comunicat din 5 septembrie. Partidul Liberal Democrat din Moldova a declarat că decizia […]
08:30
În ultimul deceniu, diaspora moldovenească a demonstrat că poate influența decisiv cursul politic al Republicii Moldova. Fiecare scrutin a adus recorduri de prezență și momente-cheie. Pe 28 septembrie 2025, povestea merge mai departe, cu o organizare fără precedent a secțiilor de votare peste hotare. Evoluția numărului de secții arată clar creșterea implicării: – 2016: aproximativ […]
08:30
Marta Kos, după ce s-a întâlnit cu mitropolitul Moldovei și al Basarabiei: „Biserica este importantă pentru UE"
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat că Biserica este cea mai de încredere instituție din Moldova și, prin urmare, este foarte importantă și pentru Uniunea Europeană. Comisara a făcut aceste declarații în cadrul vizitei la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, raionul Căușeni. „Biserica este cea mai de încredere instituție din Moldova, […]
08:30
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a decis, pe 4 septembrie, să notifice TikTok în privința „unui comportament neautentic coordonat, care poate influența alegătorii ce votează în România pentru parlamentarele din R. Moldova", scrie Agerpres. Decizia a fost luată la propunerea președintelui CNA, ca urmare a unei semnalări din partea unui membru al instituției. […]
08:30
Partidul Victoriei Furtună, oficial în alegeri: CEC a înregistrat condiționat „Moldova Mare" în cursa electorală
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, a fost înregistrat oficial în cursa pentru parlamentare de Comisia Electorală Centrală, cu 7 voturi pentru și 2 abțineri. Autoritățile electorale au menționat însă că înregistrarea poate fi revocată dacă lista de candidați nu va respecta prevederile Codului Electoral. Lista partidului, care deocamdată nu a fost făcută publică, […]
08:30
(VIDEO) Furtună, acceptată în cursă/Poliția a „sechestrat" autobuzul lui Costiuc/Andronachi, din nou arestat
08:30
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, inaugurată după renovare: Cum arată acum (FOTO)
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) a fost inaugurată astăzi, 5 septembrie, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală și dotarea cu echipament medical modern și mobilier nou. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, secția are o suprafață de 962 de metri pătrați și dispune de 41 de paturi, cu o capacitate anuală de […]
08:30
Percheziții la membrii organizației „Șor": Bani, carduri bancare și tehnică, ridicate într-un dosar de corupere a alegătorilor
Oamenii legii au efectuat vineri, 5 septembrie, percheziții la Ungheni și Chișinău, într-o cauză penalǎ privind coruperea alegătorilor. Potrivit Poliției, în perioada septembrie – octombrie 2024, persoane afiliate lui Șor ar fi oferit bani unor cetățeni pentru a-i determina să voteze pentru un anumit candidat la alegerile prezidențiale și împotriva referendumului republican constituțional. În urma […]
08:30
Elevii și studenții de etnie romă pot beneficia de burse lunare de 1.200 de lei. Cum poți depune dosarul
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit. Programul prevede 120 de burse, fiecare în valoare de 1200 de lei lunar. Despre aceasta a anunțat Ministerul Educației pe 5 septembrie. Bursa lunară va fi acordată pentru 60 pentru liceeni, 15 pentru elevii din învățământul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Universitățile din Moldova deschid turul III de admitere: peste 750 de locuri disponibile la licență și master
Pe parcursul lunii septembrie, universitățile din țară organizează al III-lea tur de admitere la studii superioare de licență și master. Candidații care nu au fost înmatriculați în primele două etape ale sesiunii 2025, dar doresc să-și continue studiile în învățământul superior, pot depune dosarele între 1 și 26 septembrie, direct la instituțiile universitare. În total, […]
08:30
Grosu, după ce Șor i-a vorbit lui Putin despre PSB, implicată în coruperea alegătorilor: „Planul de a captura Moldova va eșua"
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, lider și candidat PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a venit cu o reacție, după ce oligarhul fugar Ilan Șor a apărut, alături de un reprezentat al PSB – bancă rusească acuzată că ar fi implicată în coruperea alegătorilor din Moldova – într-o videoconferință cu Vladimir Putin. „Șor, alături de […]
08:30
Comisia Europeană a deblocat o nouă tranșă din Planul de Creștere pentru Moldova, fiind vorba despre 18,9 milioane de euro. Decizia a fost luată după ce țara noastră a îndeplinit patru indicatori de reformă. Anunțul a fost făcut pe 4 septembrie de Comisia Europeană. În cadrul unei discuții cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, […]
08:30
Marta Kos, la Chișinău: Cel mai bun răspuns pentru ingerințele Rusiei – să biruie forțele pro-europene
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că cel mai bun răspuns care poate fi oferit la amestecul Rusiei în afacerile interne ale Republicii Moldova este victoria forțelor
08:30
Legendarul designer vestimentar italian Giorgio Armani s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut pe 4 septembrie de publicația La Repubblica, care face trimitere declarație a companiei Armani. Acesta avea 91 de ani. „Domnul Armani, așa cum îl numeau întotdeauna cu respect și admirație angajații și colaboratorii săi, a trecut liniștit înconjurat de cei dragi. […] The post Legendarul designer vestimentar Giorgio Armani a decedat appeared first on NewsMaker.
08:30
Moldova ar putea adera la UE fără Ucraina? Candidat PAS: „Nu exclud să ajungem la o înțelegere” # NewsMaker
Candidatul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate la parlamentare, Marcel Spatari, admite că R. Moldova poate adera la Uniunea Europeană fără Ucraina, de care este legată momentan. Potrivit fostului ministru, dacă Moldova avansează mai mult în procesul de aderare, nu este exclus să se ajungă la o înțelegere atât cu Ucraina, cât și cu țările […] The post Moldova ar putea adera la UE fără Ucraina? Candidat PAS: „Nu exclud să ajungem la o înțelegere” appeared first on NewsMaker.
08:30
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a obținut câștig de cauză în procesul cu Comisia Electorală Centrală. Curtea Supremă de Justiție a respins recursul depus de CEC și a menținut în vigoare decizia Curții de Apel. Astfel, CEC este obligată să reexamineze cererea formațiunii privind înregistrarea în cursa pentru parlamentare. Hotărârea a fost pronunțată […] The post CSJ s-a răzgândit: Partidul Victoriei Furtună poate participa la alegerile parlamentare appeared first on NewsMaker.
08:30
(VIDEO) Șor i-a raportat lui Putin/ Usatîi promite să facă economii/ UE va efectua un audit în Moldova # NewsMaker
08:30
40 de percheziții în nordul Moldovei: două persoane reținute în dosar de corupere a alegătorilor, cu legături în Rusia # NewsMaker
Oamenii legii au anunțat că au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități din nordul țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Potrivit Poliției, în urma perchezițiilor au fost ridicate sume de bani în valută națională și străină, […] The post 40 de percheziții în nordul Moldovei: două persoane reținute în dosar de corupere a alegătorilor, cu legături în Rusia appeared first on NewsMaker.
08:30
Sandu îndeamnă observatorii internaționali să monitorizeze amplu alegerile: „Moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit joi, 4 septembrie, cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie – Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Șefa statului a îndemnat la o monitorizare amplă a scrutinului. „Șefa statului a atras atenția misiunilor de observare […] The post Sandu îndeamnă observatorii internaționali să monitorizeze amplu alegerile: „Moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni” appeared first on NewsMaker.
4 septembrie 2025
08:20
VIDEO Lui Usatîi nu-i trebuie „Чужая свадьба”/ Ceban nu se crede Bin Laden/ Țuțu zboară spre Moldova # NewsMaker
08:20
Jurnalistul Nicolae Chicu a rămas fără canalul de YouTube cu aproape 70 000 de abonați: „Au vrut să mă reducă la tăcere” # NewsMaker
Canalul de YouTube al jurnalistului Nicolae Chicu din Republica Moldova, cu circa 68 000 de abonați, a fost compromis, iar ulterior șters. S-a întâmplat pe 3 septembrie. Jurnalistul, cunoscut pentru poziții pro-occidentale și implicare în combaterea dezinformării, a declarat că acțiunea face parte din războiul hibrid dus de Rusia împotriva țării noastre și vine în […] The post Jurnalistul Nicolae Chicu a rămas fără canalul de YouTube cu aproape 70 000 de abonați: „Au vrut să mă reducă la tăcere” appeared first on NewsMaker.
08:20
Compania Moldcell a lansat oficial Moldcell Visa Card – un card complet digital, care le permite clienților să efectueze plăți rapide și sigure direct de pe smartphone. Lansarea serviciului a avut loc într-o atmosferă festivă, reunind reprezentanți ai companiei, parteneri, clienți și autorii acestei inovații. Noul produs completează portofoliul de soluții digitale al companiei, combinând […] The post Creează-ți cardul cu design unic: moldcell visa card appeared first on NewsMaker.
08:20
Tiraspolul, supărat pe Chișinău, pentru că a criticat marșul militar: „Atacuri provocatoare” # NewsMaker
Tiraspolul a criticat reacția Biroului politici de reintegrare de la Chișinău la parada militară desfășurată ieri în oraș, organizată pentru a marca 35 de ani de la proclamarea așa-numitei „Republici Moldovenești Nistrene”. Organul responsabil de relațiile externe al regiunii transnistrene susține că autoritățile moldovene ar fi lansat „atacuri provocatoare”. În ceea ce privește parada, instituția […] The post Tiraspolul, supărat pe Chișinău, pentru că a criticat marșul militar: „Atacuri provocatoare” appeared first on NewsMaker.
08:20
A început transferul celor 1 000 de lei pentru pregătirea elevilor de școală. Mesajul primit de părinți # NewsMaker
Eliberarea plăților unice de 1 000 de lei pentru pregătirea elevilor de școală, acordate de Guvern, a început. Mai mulți părinți au raportat pe 3 septembrie că banii le-au fost transferați pe cardul bancar. Amintim că, pe 17 iunie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au anunțat că, în 2025, […] The post A început transferul celor 1 000 de lei pentru pregătirea elevilor de școală. Mesajul primit de părinți appeared first on NewsMaker.
08:20
Transportatorii de mărfuri din Moldova vor putea circula liber în Uzbekistan: încep negocierile # NewsMaker
Republica Moldova și Uzbekistan au decis inițierea negocierilor pentru liberalizarea transportului internațional de mărfuri în regim bilateral, în cadrul ședinței Comisiei mixte moldo-uzbece desfășurată la Chișinău, în perioada 1–2 septembrie. Pentru anul viitor, părțile au confirmat 300 autorizații pentru transport bilateral și tranzit și 60 autorizații pentru transport în/din țări terțe. În discuții s-a evidențiat și […] The post Transportatorii de mărfuri din Moldova vor putea circula liber în Uzbekistan: încep negocierile appeared first on NewsMaker.
08:20
Tatiana Crețu, candidat independent la parlamentare, s-a lansat în campanie: „Moldova are nevoie de oameni care să asculte cetățenii” VIDEO # NewsMaker
Tatiana Crețu, candidat independent la alegerile parlamentare, s-a lansat pe 3 septembrie în campania electorală, prin intermediul unui spot publicat pe Facebook. Ea promite că, dacă va fi aleasă deputat, va asculta de cetățeni și va elabora legi în interesul lor. Concurenta electorală a declarat că își propune să schimbe relația dintre deputați și cetățeni. […] The post Tatiana Crețu, candidat independent la parlamentare, s-a lansat în campanie: „Moldova are nevoie de oameni care să asculte cetățenii” VIDEO appeared first on NewsMaker.
08:20
VIDEO Ceban cere dovezi de la PAS/ Dragalin își continuă cariera în SUA/ Alegeri parlamentare fără Filat # NewsMaker
08:20
Un locuitor al municipiului Ceadîr-Lunga a fost mușcat de picior de un câine maidanez pe teritoriul orașului. Bărbatul, pe nume Alexandr Chioroglo, a filmat momentul în care patrupedul l-a atacat, iar imaginile le-a publicat pe rețelele de socializare. Cazurile de atac ale câinilor maidanezi nu sunt rare în Ceadîr-Lunga. Pe 29 august, presa locală a […] The post Un bărbat, atacat și mușcat de un câine maidanez la Ceadîr-Lunga (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
08:20
După sud, percheziții și în nordul R. Moldova: 40 de descinderi într-un dosar de corupere electorală VIDEO # NewsMaker
Procurorii și polițiștii au descins în dimineața zilei de 4 septembrie cu peste 40 de percheziții în nordul Republicii Moldova. Acțiunile se desfășoară într-o cauză penală ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a concurenților electorali și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Amintim […] The post După sud, percheziții și în nordul R. Moldova: 40 de descinderi într-un dosar de corupere electorală VIDEO appeared first on NewsMaker.
3 septembrie 2025
08:20
Echipa lui Șor a rămas fără Tesla și bani, după percheziții: 3 persoane, suspectate de coruperea alegătorilor, reținute # NewsMaker
Trei persoane au fost reținute în urma celor 60 de percheziții efectuate de oamenii legii în sudul Moldovei, în dosarul penal privind finanțarea ilegală a unei formațiuni politice. Potrivit poliției, ancheta a scos la iveală că un grup de persoane, cu roluri bine determinate și acționând în interes material, a urmărit, pe parcursul acestui an, […] The post Echipa lui Șor a rămas fără Tesla și bani, după percheziții: 3 persoane, suspectate de coruperea alegătorilor, reținute appeared first on NewsMaker.
08:20
„O dată în câteva zile, voi adresa o întrebare”. Grosu, după ce blocul „Patriotic” a promis că nu va face coaliție cu PAS # NewsMaker
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a anunțat că, începând cu 2 septembrie, va adresa public, o dată la câteva zile, câte o întrebare în contextul campaniei electorale. „Câți bani erau în kuliokul oferit de Plahotniuc și ce anume i-a „vândut” Dodon pentru această sumă?”, – este prima întrebare a politicianului. Declarațiile lui […] The post „O dată în câteva zile, voi adresa o întrebare”. Grosu, după ce blocul „Patriotic” a promis că nu va face coaliție cu PAS appeared first on NewsMaker.
08:20
Transportatorii moldoveni vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 de autorizații din partea Turciei. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională Transport Auto. Potrivit Agenției, autorizațiile sunt valabile până la 31 ianuarie 2026. „Această cotă suplimentară a fost obținută pentru a consolida competitivitatea operatorilor moldoveni pe piața internațională a serviciilor de transport”, a menționat […] The post Turcia crește cota de autorizații pentru transportatorii moldoveni. Anunțul ANTA appeared first on NewsMaker.
08:20
Deținutul care a intrat în case, inclusiv la Telenești și Orhei, condamnat la încă 11 ani de închisoare # NewsMaker
Bărbatul care a evadat în mai din Penitenciarul Bender și a fost prins la sfârșitul lunii iunie a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare. Acesta și-a recunoscut vinovăția pentru comiterea mai multor jafuri și tâlhării pe parcursul perioadei în care s-a aflat în libertate. Informațiile au fost comunicate de Procuratura Generală pe 2 […] The post Deținutul care a intrat în case, inclusiv la Telenești și Orhei, condamnat la încă 11 ani de închisoare appeared first on NewsMaker.
08:20
De ce Machidon exercită interimatul funcției de procuror general, deși a câștigat concursul? Răspunsul CSP # NewsMaker
Alexandru Machidon, care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, își va putea exercita mandatul doar după ce trece vettingul. Declarația a fost făcută de către președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, transmite Moldpres. Obadă a explicat că, potrivit legislației, nicio […] The post De ce Machidon exercită interimatul funcției de procuror general, deși a câștigat concursul? Răspunsul CSP appeared first on NewsMaker.
08:20
Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru directoare unei grădinițe din Chișinău acuzată de corupție # NewsMaker
Procuratura Anticorupție cere o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru directorare grădiniței Nr. 32 din Chișinău, Dina Pavaleanu, care este învinuită într-un dosar de corupție. Informația a fost comunicată de grupul de inițiativă „Părinți solidari”. Potrivit sursei citate, examinarea dosarului Dinei Pavaleanu în instanță se apropie de final. La ședința de judecată din 2 […] The post Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru directoare unei grădinițe din Chișinău acuzată de corupție appeared first on NewsMaker.
08:20
Lidera Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a reacționat după perchezițiile efectuate de oamenii legii în sudul Moldovei, în cadrul unui dosar ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic. Vlah susține că majoritatea perchezițiilor „nu au vizat activiști ai partidului său și că persoanele din în interceptările audio prezentate de autorități nu au nicio legătură […] The post Vlah acuză PAS că ar fi fabricat percheziții la membrii partidului său: „Provocare” appeared first on NewsMaker.
08:20
(VIDEO) Ceban folosește subalternii?/Comisar european, răspuns fermierilor/Parada din Tiraspol, „provocare”? # NewsMaker
08:20
Dosarul de spălare de bani în care e vizat un liceu din Chișinău: Cum comentează directorul instituției # NewsMaker
Instituția din municipiul Chișinău, vizată de perchezițiile din cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, ar fi Liceul privat „Da Vinci”, potrivit surselor ZdG. Instituția media a a luat legătura cu unul dintre directorii instituției, Valeriu Guzun Acesta ar fi evitat să ofere un comentariu privitor la anchetă, dar ar fi menționat că […] The post Dosarul de spălare de bani în care e vizat un liceu din Chișinău: Cum comentează directorul instituției appeared first on NewsMaker.
08:20
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei ar putea avea loc în noiembrie? Cazul, examinat de Judecătoria Comrat # NewsMaker
Deputatul autonomiei găgăuze, Alexandr Tarnavschi, a depus o acțiune în contencios administrativ la Judecătoria Comrat, prin care cere obligarea legislativului local să organizeze alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei pe 16 noiembrie 2025, potrivit Moldova 1. Mandatul actualei legislaturi a expirat deja, însă data scrutinului nu a fost stabilită. Într-un comentariu pentru Moldova 1, Tarnavschi […] The post Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei ar putea avea loc în noiembrie? Cazul, examinat de Judecătoria Comrat appeared first on NewsMaker.
