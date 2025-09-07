Israelul ar putea construi un terminal temporar la aeroportul din Chișinău pentru pelerinii evrei

08:20

Instituția din municipiul Chișinău, vizată de perchezițiile din cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, ar fi Liceul privat „Da Vinci”, potrivit surselor ZdG. Instituția media a a luat legătura cu unul dintre directorii instituției, Valeriu Guzun Acesta ar fi evitat să ofere un comentariu privitor la anchetă, dar ar fi menționat că […] The post Dosarul de spălare de bani în care e vizat un liceu din Chișinău: Cum comentează directorul instituției appeared first on NewsMaker.