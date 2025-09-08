SINTEZA ELECTORALĂ/ Popor sau „bâdle”? Dodon se adresează diasporei, Ion Ceban a fost sancționat de CEC

13:20

Președinta Maia Sandu a condamnat, printr-un mesaj pe platforma X, atacul rusesc asupra Ucrainei din noaptea de 7 septembrie. Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone de tip Shahed, ceea ce îl face cel mai mare atac de acest fel din invazia la scară largă. „Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni...